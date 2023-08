Tiến Độ Cao Tốc Quốc Lộ 45-Nghi Sơn: Nỗ Lực Thông Xe Trước 2/9

Dự án cao tốc Quốc lộ 45-Nghi Sơn dài 43km đi qua tỉnh Thanh Hóa đang đẩy nhanh tiến độ thi công để kịp thông xe tuyến chính trước ngày 2/9 theo chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải.

Thông Xe Cao Tốc Quốc Lộ 45-Nghi Sơn Trước Nghỉ Lễ Quốc Khánh

trước ngày 2/9/2023 theo chỉ đạo của Bộ trưởng Đường cao tốc Quốc lộ 45 – Nghi Sơn – dự án thành phần thuộc dự án Cao tốc Bắc-Nam phía Đông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang được tập trung mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công để kịp thời hạn thông xe và đưa vào khai thác tuyến chínhtheo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng.

Cao tốc Quốc lộ 45-Nghi Sơn sẽ thông xe tuyến chính trước ngày 2/9/2023

Theo ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án cao tốc Quốc lộ 45-Nghi Sơn , tiến độ dự án đến hiện tại đã đạt hơn 89% khối lượng. Do chỉ còn khoảng nửa tháng mà nhiều hạng mục vẫn chưa hoàn thành, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Ban Quản lý dự án đôn đốc các nhà thầu bổ sung máy móc, thiết bị, tổ chức thi công 3 ca liên tục,… để “về đích” đúng tiến độ đề ra. Hiện tại, do ảnh hưởng của thời tiết mưa kéo dài khiến tiến độ đắp đất bị chậm, việc thi công gặp nhiều khó khăn.

Theo kế hoạch, sau khi tuyến chính thông xe dịp Quốc khánh sắp tới, các nhà thầu sẽ tiếp tục triển khai các hạng mục còn lại như nút giao, đường gom,… và hoàn thiện toàn bộ dự án đường cao tốc Quốc lộ 45-Nghi Sơn trước ngày 30/10. Để đảm bảo tiến độ này, Ban Quản lý dự án cần chủ động phối hợp với chính quyền các địa phương để giải quyết dứt điểm những vướng mắc về mặt bằng, đảm bảo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu thi công.

Công trường thi công cao tốc Nghi Sơn-Quốc lộ 45 nỗ lực tăng tốc để kịp tiến độ.

Cùng với cao tốc Quốc lộ 45- Nghi Sơn, một tuyến cao tốc khác cũng đang “chạy nước rút” để về đích dịp Quốc khánh năm nay là cao tốc Nghi Sơn-Diễn Châu. Hai dự án này kết nối với nhau tại xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Dự án Cao tốc Bắc Nam giai đoạn 1 (2017-2021) có 11 dự án thành phần, hiện đã thông xe 6 dự án với tổng chiều dài 425km. Với 2 dự án cao tốc Quốc lộ 45-Nghi Sơn và Nghi Sơn-Diễn Châu thông xe dịp 2/9 tới đây, số lượng dự án thành phần hoàn thành sẽ nâng lên 8/11 dự án, chỉ còn lại 3 dự án tiếp tục thi công là: cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo, cao tốc Diễn Châu-Bãi Vọt và dự án cầu Mỹ Thuận 2 cùng đường dẫn hai đầu.

Quy Hoạch Đường Cao Tốc Quốc Lộ 45-Nghi Sơn

Với tổng vốn đầu tư hơn 5530 tỷ đồng, dự án cao tốc Bắc Nam đoạn Quốc lộ 45-Nghi Sơn có chiều dài 43,28km, được khởi công từ tháng 7/2021. Điểm đầu của tuyến cao tốc này giao với đường Nghi Sơn – Thọ Xuân, tiếp nối tuyến cao tốc Mai Sơn – Quốc lộ 45 tại địa phận xã Tân Phúc, huyện Nông Cống. Điểm cuối của tuyến là nút giao với đường Nghi Sơn – Bãi Trành, nối vào cao tốc Nghi Sơn – Diễn Châu.

Minh họa vị trí cao tốc Quốc lộ 45-Nghi Sơn

Theo thiết kế, dự án cao tốc Quốc lộ 45-Nghi Sơn giai đoạn 1 được xây với 4 làn xe, rộng 17m, vận tốc thiết kế đạt 80km/h. Tuyến cao tốc này không có làn dừng khẩn cấp mà chỉ có một số điểm dừng khẩn cấp cách nhau 5m. Ở giai đoạn hoàn chỉnh, cao tốc này sẽ có 6 làn, rộng 32m, vận tốc thiết kế 120 km/h. Cầu vượt hồ Yên Mỹ với chiều dài gần 1km nằm trên tuyến cao tốc này cũng là cầu vượt hồ dài nhất dự án cao tốc Bắc-Nam.

Cầu vượt hồ Yên Mỹ thuộc tuyến cao tốc Quốc lộ 45-Nghi Sơn

Dưới đây là bảng tóm tắt thông tin quy hoạch cao tốc Quốc lộ 45-Nghi Sơn:

Chiều dài 43,28km Điểm đầu Xã Tân Phúc, huyện Nông Cống, kết nối cao tốc Mai Sơn-Quốc lộ 45 Điểm cuối Xã Tân Trường, TX. Nghi Sơn, kết nối cao tốc Nghi Sơn-Diễn Châu Tổng vốn đầu tư 5530 tỷ đồng Số làn 4-6 làn Khởi công 7/2021 Hoàn thành 9/2023 (dự kiến)

Cao Tốc Quốc Lộ 45-Nghi Sơn Và Nghi Sơn-Diễn Châu – Động Lực Mới Cho Thị Trường BĐS Thanh Hóa, Nghệ An

Sau khi 2 tuyến cao tốc Quốc lộ 45-Nghi Sơn và Nghi Sơn-Diễn Châu cùng thông xe, thời gian di chuyển từ Thanh Hóa đến Nghệ An theo Quốc lộ 1 sẽ rút ngắn xuống chỉ còn 1,5 giờ thay vì 3 giờ như hiện tại. Thời gian đi từ Hà Nội về Diễn Châu, Nghệ An cũng giảm từ 5 giờ xuống còn khoảng 3,5 giờ. Hai tuyến cao tốc này đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới kết nối giao thông vùng Bắc Trung Bộ, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội của khu vực, đặc biệt là 2 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An. Cao tốc mới cũng được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản 2 địa phương này cùng phát triển.

Thị Trường Bất Động Sản Thanh Hóa

Ngoài vị trí địa lý trải dài trên Quốc lộ 1A – tuyến giao thông huyết mạch, diện tích tự nhiên lớn thứ 5 và dân số đông thứ 3 cả nước, tỉnh Thanh Hóa những năm qua còn thu hút giới đầu tư bất động sản nhờ những tiềm năng như tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng, quy hoạch đô thị thông minh và hạ tầng, giao thông liên tục được đầu tư nâng cấp. Với bờ biển dài và các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, Thanh Hóa là điểm đến du lịch hấp dẫn khu vực Bắc Trung Bộ. Chính quyền địa phương cũng thể hiện tầm nhìn xa và cởi mở đối với các doanh nghiệp muốn đầu tư tại Thanh Hóa.

Thanh Hóa – thị trường mới nổi thu hút các nhà đầu tư bất động sản

Thị Trường Bất Động Sản Nghệ An

Tỉnh Nghệ An sở hữu nhiều thế mạnh về địa lý, tự nhiên khi là tỉnh có diện tích lớn nhất Việt Nam , nằm ở vị trí kết nối của tuyến phát triển Bắc – Nam và hành lang kinh tế Đông – Tây, kết nối với tiểu vùng sông Mê Kông. Những năm gần đây, Nghệ An đang thu hút mạnh mẽ dòng vốn đầu tư vào các lĩnh vực thương mại, logistics và du lịch. Các dự án hạ tầng quan trọng đã và đang được triển khai như đường Hồ Chí Minh, đường sắt tốc độ cao Hà Nội-Vinh, các dự án cao tốc Bắc Nam đoạn qua Thanh Hóa-Nghệ An đóng vai trò quan trọng trong việc đưa Nghệ An trở thành điểm đến của nhiều chủ đầu tư lớn, phát triển các dự án bất động sản quy mô, đa dạng.

Thị trường bất động sản Nghệ An những năm gần đây phát triển đa dạng các loại hình sản phẩm nhà đất.

Vài năm trở lại đây, bên cạnh sự vươn lên mạnh mẽ của doanh nghiệp địa ốc tại địa phương, thị trường nhà đất Nghệ An cũng chào đón các chủ đầu tư lớn như TNR Holdings, Tập đoàn Mường Thanh, Trường Thịnh Phát, Hoàng Sơn,… Nổi bật nhất phải kể đến Vingroup với dự án tổ hợp khách sạn, khu vui chơi giải trí và biệt thự nghỉ dưỡng Vinpearl Cửa Hội hay mới đây nhất là Eco Central Park của Tập đoàn Ecopark. Sự xuất hiện của các dự án quy mô từ các chủ đầu tư uy tín hàng đầu góp phần đa dạng hóa sản phẩm bất động sản tại Nghệ An, hứa hẹn tạo ra sức hút mới cho thị trường.

Theo nhận định của các chuyên gia bất động sản, thị trường nhà đất Thanh Hóa, Nghệ An tuy còn khá non trẻ, kém sôi động hơn so với Hải Phòng, Quảng Ninh ở miền Bắc hay Đà Nẵng, Nghệ An ở miền Trung nhưng có lợi thế giá thấp, còn nhiều dư địa phát triển. Hai địa phương này đều còn quỹ đất rộng lớn, dễ giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án quy mô. Ngoài ra, hai tỉnh đều đã có quy hoạch khu kinh tế như Nghi Sơn (Thanh Hóa), Đông Nam (Nghệ An), các khu công nghiệp lớn và không gian đô thị, từ đó thúc đẩy nhu cầu về nhà ở cho người dân địa phương và lao động nhập cư. Nhu cầu nhà ở và thu nhập của người dân tăng dần, hạ tầng giao thông, tiện ích đồng bộ là những yếu tố quan trọng làm nên tiềm năng phát triển của thị trường bất động sản Thanh Hóa, Nghệ An trong những năm tới.

