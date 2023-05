Cập nhật bản đồ huyện Bình Chánh, thông tin quy hoạch mới nhất 2021

1. Bình Chánh ở đâu?

Bình Chánh là một trong 5 huyện ngoại thành của thành phố Hồ Chí Minh, nằm ở phía Tây Nam thành phố. Không chỉ có diện tích rộng lớn trải dài tới 25.000ha, Bình Chánh còn được biết đến là nơi có nhiều kênh rạch (nhất là ở phía Nam), tạo thành một hệ thống giao thông đường thủy quan trọng kết nối thành phố Hồ Chí Minh với khu vực Tây Nam Bộ.

Về vị trí địa lý, phía Bắc của Bình Chánh giáp với huyện Hóc Môn. Phía Nam giáp huyện Bến Lức và huyện Cần Giuộc của tỉnh Long An. Phía Tây giáp huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Phía Đông giáp quận Bình Tân, quận 7, quận 8 và huyện Nhà Bè. Về đơn vị hành chính trực thuộc, bản đồ huyện Bình Chánh bao gồm thị trấn Tân Túc và 15 xã, trong đó xã Lê Minh Xuân có diện tích lớn nhất (35,37km2), xã An Phú Tây có diện tích nhỏ nhất (5,86km2).

Giao thông huyện Bình Chánh

Bình Chánh nằm ở cửa ngõ phía Tây của TP.HCM, sở hữu các trục đường giao thông quan trọng như quốc lộ 1A, tỉnh lộ 10 (nối liền với khu công nghiệp Đức Hoà thuộc tỉnh Long An), đường Nguyễn Văn Linh nối từ quốc lộ 1A đến khu công nghiệp Nhà Bè và khu chế xuất Tân Thuận ở quận 7, Quốc lộ 50 nối với các huyện Cần Giuộc, Cần Đước của tỉnh Long An… Bên cạnh đó, đây còn là huyện có hệ thống sông ngòi, kênh rạch dày đặc nên có nhiều điều kiện để phát triển các tuyến giao thông đường thủy như như sông Cần Giuộc, sông Chợ Đệm, kênh Ngang, kênh Cầu An Hạ, rạch Tân Kiên, rạch Bà Hom…



Bản đồ huyện Bình Chánh. Ảnh: Internet

2. Thông tin quy hoạch huyện Bình Chánh

Quy hoạch sử dụng đất Bình Chánh đến năm 2020

Căn cứ quyết định số 2391 của UBND TP Hồ Chí Minh về việc sử dụng đất và quy hoạch Bình Chánh mới nhất đến năm 2020, tổng quy mô diện tích của huyện Bình Chánh là 25.255,29 ha, trong đó bao gồm đất nông nghiệp, đất để phát triển hạ tầng, đất phát triển đất ở đô thị, đất làm cơ sở sản xuất kinh doanh… Theo đồ án quy hoạch ở từng xã, khu dân cư, có thể thấy UBND Bình Chánh và các cơ quan chức năng không ngừng chú trọng phát triển các công trình hạ tầng kỹ thuật – xã hội, tiện ích, đầu tư kết nối giao thông ngày càng bài bản và đồng bộ hơn.

Định hướng phát triển không gian huyện Bình Chánh

Từ những thông tin quy hoạch Bình Chánh 2020, có thể thấy rõ một số định hướng phát triển không gian của khu vực này như: Tiến hành chuyển các bãi đất trống thành khu vực đất ở nơi thành thị để quy hoạch dân cư tại xã Tân Quý Tây Ô 25, thực hiện quy hoạch và điều chỉnh từ đất xây dựng thành đất dân cư đối với toàn bộ khu dân cư phía Bắc của huyện Bình Chánh, quy hoạch thành khu đô thị hiện hữu tại khu dân cư xã Vĩnh Lộc A tại Ô X6… Việc thực hiện quy hoạch sẽ giúp không gian đô thị huyện Bình Chánh ngày càng mở rộng, tạo điều kiện phát triển kinh tế, khoa học, công nghệ, gia tăng sức thu hút cho các nhà đầu tư đối với thị trường bất động sản tại khu vực này.



Sơ đồ định hướng phát triển không gian huyện Bình Chánh. Ảnh: Internet

Kế hoạch sử dụng đất Bình Chánh 2021

Theo Nghị quyết số 179/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bình Chánh về kế hoạch sử dụng đất năm 2021, một số chỉ tiêu sử dụng đất chủ yếu của địa phương này trong năm 2021 như sau:

– Về thực hiện các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021: Số lượng dự án chuyển tiếp là 128 dự án, số dự án đăng ký mới là 14 dự án.

– Về phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch năm 2021: Tổng diện tích đất trên địa bàn huyện là 25.255,99 ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp là 15.532,96ha, đất phi nông nghiệp 9.723,03ha. Ngoài ra còn có đất do thu hồi đất nông nghiệp/phi nông nghiệp, chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp là 588,66ha.

3. Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất tại một số xã thuộc huyện Bình Chánh

Xã Phong Phú



Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất xã Phong Phú huyện Bình Chánh. Ảnh: Internet

Xã Tân Kiên



Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất xã Tân Kiên huyện Bình Chánh. Ảnh: Internet

4. Các dự án bất động sản Bình Chánh nổi bật

Một số dự án nổi bật tại huyện Bình Chánh có thể kể đến như KDC Trần Đại Nghĩa, Green Riverside City, Bình Lợi Center, Ngọc Đông Dương 2, Eco City Tân Kiên, An Lạc Riverside… Bên cạnh việc được đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông hoàn thiện, Bình Chánh còn sở hữu cho mình nhiều tiện ích công cộng đầy đủ từ y tế, mua sắm, giáo dục cho đến giải trí đã được quy hoạch đầy đủ, điều này càng góp phần làm gia tăng sức hút cho các dự án bất động sản tại khu vực này.

Theo nhiều chuyên gia, không ít nhà đầu tư đang dành sự quan tâm hơn vào Bình Chánh nhằm “đón đầu” thị trường khi mà biên độ tăng giá còn cao, hệ thống cơ sở hạ tầng đang phát triển mạnh. Đó là chưa kể thông tin UBND huyện này đã có văn bản xin chủ trương thành lập quận và đã được UBND TP.HCM chấp thuận. Trong lộ trình lên quận của Bình Chánh, khu trung tâm hành chính sẽ đóng vai trò hạt nhân trong chiến lược phát triển đô thị vệ tinh khu Tây TP.HCM, góp phần thúc đẩy tốc độ đô thị hóa, tạo đà cho thị trường bất động sản khu vực này phát triển mạnh mẽ.

Tương lai khi Bình Chánh có quyết định lên quận, sẽ giúp tăng tỷ lệ chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất đô thị cao, được ưu tiên vốn phá triển cơ sở hậ tầng cơ bản như cầu đường, y tế, giáo dục,…. và nhiều lợi ích khác. Về kế hoạch thực hiện, trong giai đoạn 2021-2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bình Chánh đề xuất cấp thẩm quyền cho đầu tư nâng cấp, mở rộng khoảng 30 công trình; công trình đầu tư xây dựng mới khoảng 31 công trình (tổng cộng 61 công trình). Tổng chiều dài tuyến đầu tư khoảng 86 km (bao gồm 45 km tuyến đường nâng cấp, mở rộng; 41 km tuyến xây dựng mới).

Qua bài viết trên đây, chúng ta đã tìm hiểu sơ lược các thông tin về vị trí địa lý, đơn vị hành chính đến bản đồ quy hoạch Bình Chánh. Cùng với các bài viết khác review chi tiết về từng khu vực quận, huyện, thành phố trên cả nước của Batdongsan.com.vn , hy vọng bạn đọc sẽ có thêm những thông tin hữu ích trước khi giao dịch mua bán, đầu tư tiền bạc vào bất động sản ở bất cứ khu vực nào.

Linh Phương