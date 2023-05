Theo báo cáo thị trường quý 1/2022 của Batdongsan.com.vn , lượt quan tâm tìm kiếm nhà đất Khánh Hòa tăng 48%, giá rao bán tăng 26% so với cùng kỳ năm 2021. So với các thị trường ven biển miền Trung như Đà Nẵng, Bình Thuận, Quảng Nam, Thanh Hóa… thì thị trường Khánh Hòa có tốc độ hồi phục tốt hơn sau dịch Covid-19.



Khánh Hòa có mức độ quan tâm hồi phục tốt sau dịch Covid-19. Nguồn: Batdongsan.com.vn

Thực tế từ cuối năm 2021 đến đầu năm 2022, thị trường Khánh Hòa ghi nhận nhiều đợt sốt đất cục bộ tại các điểm nóng như Cam Lâm, Cam Ranh, Ninh Hòa, Diên Khánh… và chủ yếu là sốt đất nền, đất nông nghiệp phân lô. Tuy nhiên, theo dữ liệu lớn của Batdongsan.com.vn, từ tháng 4/2022, thị trường Khánh Hòa hạ nhiệt do chính sách siết phân lô bán nền và tâm lý hưng phấn của nhà đầu tư giảm dần trước các thông tin mới về quy hoạch hạ tầng. Cụ thể mức độ quan tâm toàn thị trường trong tháng 4 giảm khoảng 5% so với tháng 3, lượng tin đăng cũng giảm 2%. Trong khi hầu hết các thị trường hạ nhiệt thì Vạn Ninh vẫn có lượt tìm kiếm tăng 12%, lượng tin đăng tăng hơn 35% do các thông tin tích cực về quy hoạch khu kinh tế Vân Phong.

Chuyên gia của Batdongsan.com.vn cho rằng, trong ngắn và trung hạn, giá đất nhiều nơi tại Khánh Hòa đã tiệm cận vùng nóng, biên độ tăng giá có thể chỉ đạt 20-30%. Về dài hạn, nhiều nhà đầu tư vẫn kỳ vọng giá đất tại Cam Lâm và những vị trí ven Nha Trang vẫn có nhiều cơ hội do Khánh Hòa được định hướng là thành phố trực thuộc trung ương, đang trong quá trình điều chỉnh quy hoạch tầm nhìn 2040 với nhiều thay đổi lớn.

Dưới đây, Batdongsan.com.vn sẽ cập nhật thông tin về giá bán tại một số địa phương tiềm năng của Khánh Hòa để người mua, nhà đầu tư xem xét tầm tài chính phù hợp:

Tại Cam Lâm, theo dữ liệu lớn của Batdongsan.com.vn, trong quý 1/2022 giá đất nền trung bình tại Cam Lâm khoảng 9 triệu/m2, đất nền dự án khoảng 25 triệu/m2, đất biệt thự liền kề khoảng 40 triệu/m2.

Tài chính từ 1-3 tỷ đồng trở lên có thể đầu tư đất nền Cam Lâm. Đồ họa: Batdongsan.com.vn

Trao đổi với Batdongsan.com.vn, ông Phạm Trọng Phú, Giám đốc Công ty TNHH Quản lý BĐS Titanium cho biết sau vài đợt sốt, đất rừng Cam Lâm với các lô lớn vài ha hiện có giá 100-150 ngàn đồng/m2; đất lẻ do người dân tách thửa bán sau đợt sốt đầu năm vào khoảng 1,2-1,5 triệu/m2, trước sốt giá chỉ khoảng 700-800 triệu/1000m2. Đất ở tại Cam Lâm hiện có giá trung bình khoảng trên dưới 10 triệu/m2. Ông Phú cho rằng, Cam Lâm là thị trường còn nhiều tiềm năng, tuy nhiên để đạt được biên độ lợi nhuận tốt, nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ thị trường, có thể tham khảo thông tin từ các đơn vị tư vấn uy tín, tránh tình trạng mua phải những lô đất có vấn đề pháp lý hoặc giá đã bị thổi lên quá cao.

Với đất nền, theo tìm hiểu của Batdongsan.com.vn, những vị trí đẹp gần biển đang có giá rao bán trung bình từ 15-25 triệu/m2, vị trí đắc địa có thể chạm ngưỡng 40-45 triệu/m2. Đất lẻ trong dân có một phần thổ cư hiện có giá dao động từ 7-18 triệu/m2. Đất trồng cây lâu năm hoặc đất nuôi trồng thủy sản có giá dao động từ 2-7 triệu/m2 tùy từng vị trí.

Với mặt bằng giá như trên, nhà đầu tư có dòng vốn từ 1-3 tỷ đồng trở lên là có thể mua đất tại Cam Lâm. Cụ thể, quanh 1 tỷ đồng có thể mua các nền đất nằm tại các xã gần quốc lộ 1A như Suối Tân, Suối Cát, Cam Hòa, Cam Hải Tây… hoặc đất gần khu công nghiệp Suối Dầu, Trảng É… Với tầm tài chính từ trên 1 tỷ đến 3 tỷ đồng có thể mua đất phân lô quanh khu vực đầm Thủy Triều. Tài chính trên 3 tỷ có thể lựa chọn những mảnh đất vị trí đẹp gần quy hoạch hoặc khu vực ven biển…

Tại Diên Khánh, theo báo cáo thị trường tháng 3/2022 của Batdongsan.com.vn, lượt tìm kiếm BĐS tại Diên Khánh tăng 60%, lượng tin rao cũng tăng 49% so với tháng 2. Tuy nhiên những đợt sốt nóng gần đây không liên quan nhiều đến thông tin quy hoạch mà chủ yếu “ăn theo” Cam Lâm và Ninh Hòa.

Theo khảo sát tin rao trên Batdongsan.com.vn, đất vườn có một phần thổ cư tại Suối Tiên, Diên An, Diên Phước… được rao bán nhiều nhất với giá dao động từ 4-11 triệu/m2 tùy vị trí. Những lô đất trong khu phân lô đã làm đường hoặc gần đường lớn có giá cao hơn.

Với tầm tài chính từ 1 tỷ đồng có thể mua đất nền dưới 300m2 nằm trong các khu dân cư. Tài chính từ 1-3 tỷ có thể mua đất thổ cư hoặc quy hoạch lên thổ cư, nằm gần các khu công nghiệp như Suối Dầu, Suối Tiên, Suối Hiệp hoặc bám đường QL1A, QL27C, DT2, DT8, HL62… Tài chính trên 3 tỷ có thể mua được những lô đất vị trí đẹp, có kết nối giao thông tốt, gần TP.Nha Trang…



Đất nông nghiệp giáp trục đường Võ Nguyên Giáp gần TP. Nha Trang. Ảnh: Batdongsan.com.vn

Tại Ninh Hòa, theo dữ liệu lớn của Batdongsan.com.vn, giá rao bán đền nền trung bình trong quý 1 khoảng 4 triệu/m2. Với tầm tài chính dưới 1 tỷ, nhà đầu tư có thể xem xét các lô đất nằm ở khu vực dân cư, gần các khu công nghiệp. Nếu chọn đất có một phần thổ cư thì với tầm tài chính này có thể mua được các lô có diện tích dưới 200m2. Với tài chính từ 1-2 tỷ đồng có thể mua được các lô đất diện tích 300m2 có một phần thổ cư hoặc quy hoạch lên thổ cư. Tài chính tốt hơn sẽ chọn được những vị trí đẹp, gần các khu công nghiệp đã quy hoạch hoặc mặt đường QL26, DT8, DT5, DT6. Một số vị trí gần quy hoạch khu kinh tế Nam Vân Phong.

Với những nhà đầu tư có vốn khoảng từ trên 3 tỷ trở lên có thể xem xét đầu tư trung và dài hạn tại Ninh Hòa, những lô đất vị trí đẹp khu vực DT5, DT8, DT6, QL26, DT1, DT7, QL1A là lựa chọn phù hợp.

Tại Vạn Ninh, trước những thông tin tích cực về quy hoạch khu kinh tế Vân Phong, đất tại Vạn Ninh thời gian gần đây nhận được sự quan tâm lớn của giới đầu tư. Trong tháng 4 vừa qua, đây cũng là thị trường duy nhất tại Khánh Hòa ghi nhận lượt tìm kiếm và lượng tin đăng tăng mạnh, lần lượt 12% và 35%.

Theo khảo sát của Batdongsan.com.vn thời điểm gần cuối tháng 5/2022, giá đất Vạn Ninh có dấu hiệu tăng trở lại từ 10-30%, chủ yếu ở Vạn Giã, Vạn Phú, Vạn Hưng, Vạn Thắng. Đất gần các tuyến đường trung tâm Vạn Giã như đường Trần Hưng Đạo hiện có giá từ 60-67 triệu/m2, đường 14/8 khoảng 30-35 triệu/m2, đường Nguyễn Huệ khoảng 11-15 triệu/m2. Tại Vạn Phú đất gần đường lớn Lý Thái Tổ đang được chào bán 12-15 triệu đồng/m2. Tại Vạn Hưng, Vạn Thắng, đất lô lớn có giá khoảng 3-4 triệu/m2.

Điểm chung của các thị trường trên là đã từng nhiều lần sốt đất cục bộ nên giá đã được đẩy lên khá cao. Với lợi thế về khí hậu, cảnh quan và đang được đầu tư hạ tầng mạnh mẽ, giá đất tại Khánh Hòa vẫn còn tiềm năng nhưng nhà đầu tư cần lựa chọn kỹ, tránh tâm lý "fomo" khi giá vào vùng nóng. Nên ưu tiên lựa chọn những lô đất có vị trí gần đường lớn hoặc các khu công nghiệp, khu dân cư. Với đất nông nghiệp, nên chọn những lô có một phần thổ cư hoặc quy hoạch lên thổ cư để tăng khả năng thanh khoản

Ngọc Sương