Cập nhật thông tin các dự án Bình Dương 2021

Thị trường bất động sản Bình Dương trong năm 2021 tiếp tục sôi động với hàng loạt dự án đang và sắp mở bán. Giới chuyên gia địa ốc nhận định, Bình Dương là thị trường có nhiều yếu tố để tăng trưởng mạnh mẽ, đáng kể nhất là làn sóng phát triển của bất động sản công nghiệp và lực đẩy từ hạ tầng.

Bình Dương là một trong những tỉnh phát triển ngành công nghiệp mạnh nhất cả nước. Trên địa bàn tỉnh hiện có 31 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 10.000ha, trong đó có 29 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động với tỷ lệ lấp đầy luôn đạt trên 70%, mang lại cơ hội việc làm cho người dân Bình Dương và các tỉnh, thành lân cận. Hiện, Bình Dương có hơn 45.000 chuyên gia nước ngoài cùng hơn 1 triệu lao động kỹ thuật cao từ các tỉnh, thành lân cận về làm việc và sinh sống. Dự kiến, mỗi năm, Bình Dương sẽ đón nhận hơn 80.000 lao động đổ về từ nhiều nơi, đồng nghĩa rằng, nhu cầu nhà ở ngày càng cấp thiết.



Bình Dương – thủ phủ công nghiệp của Việt Nam.

Về hạ tầng, UBND tỉnh Bình Dương đã quy hoạch trục quốc lộ 13 với tổng số vốn đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng từ trung tâm Lái Thiêu tới đường Nguyễn Văn Triết thành đại lộ kinh tế, tài chính, dịch vụ tầm cỡ của tỉnh Bình Dương. Dọc 2 bên đại lộ sẽ có các tòa tháp biểu tượng, khu dân cư, văn phòng, khách sạn, tháp tài chính, bệnh viện, trường học…

Quanh đại lộ sẽ phát triển 5 trung tâm thương mại cấp đô thị, gồm trung tâm 1 ở Lái Thiêu, trung tâm 2 ở ngã tư quốc lộ 13 giao đường An Thạnh – Bình Chuẩn, trung tâm 3 chạy dọc ngã 5 An Phú và đường DT473, trung tâm 4 và 5 thuộc trục ngang Lái Thiêu – Dĩ An với ngã tư quốc lộ 13 và trục Bình Hòa – Vĩnh Phú. Trục đại lộ kinh tế tài chính được quy hoạch nằm trong chiến lược phát triển, đưa thành phố Thuận An từ trung tâm công nghiệp thành trung tâm dịch vụ lớn nhất tỉnh, tạo đòn bẩy cho thị trường bất động sản Thuận An nói riêng và Bình Dương nói chung.

Ngoài ra, nhiều dự án giao thông trọng điểm với quy mô khá lớn cũng được chấp thuận đầu tư như: dự án đường sắt đô thị metro Suối Tiên đến thành phố mới Bình Dương, dự án tuyến xe buýt nhanh từ ga Suối Tiên đến trung tâm thành phố mới Bình Dương. Đáng kể nhất là dự án đường sắt từ cửa khẩu Hoa Lư (Bình Phước) đến cảng Cái Mép – Thị Vải. Đây là dự án trọng điểm của Bình Dương, tạo động lực cho sự phát triển bền vững của vùng kinh tế động lực phía Nam.

TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Sự kiện Bình Dương trở thành thành viên của Hiệp hội Thương mại quốc tế WTC được coi là lợi thế cho sự phát triển của Bình Dương, hướng tới trở thành trung tâm thương mại, tài chính đẳng cấp quốc tế. Đây chính là tiền đề để Bình Dương thu hút thêm nguồn vốn đầu tư từ các nước trong khu vực và trên thế giới. Như vậy, lĩnh vực bất động sản cũng được đầu tư nhiều hơn nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho lực lượng lao động ngày một gia tăng, đặc biệt là các chuyên gia, quản lý cấp cao nước ngoài cư trú tại Bình Dương.

Mặt khác, Bình Dương còn được xem là nơi có nhiều chính sách cởi mở, hấp dẫn các nhà đầu tư, bao gồm cả nhà đầu tư bất động sản. UBND Bình Dương không chỉ đảm bảo các chính sách rõ ràng, minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư mà còn thường xuyên tổ chức các buổi gặp mặt doanh nghiệp để lắng nghe tâm tư nguyện vọng nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp tốt hơn.

Có thể thấy rằng, sự hoàn thiện về cơ sở hạ tầng cùng làn sóng đầu tư bất động sản công nghiệp đã tác động lớn đến nhu cầu mua nhà và đầu tư tại Bình Dương, thúc đẩy thị trường bất động sản tăng trưởng theo nhằm phục vụ nhu cầu ở thực và đầu tư. Trên thực tế, các dự án bất động sản Bình Dương 2021 chủ yếu tập trung ở 3 thành phố lớn là Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một và phát triển mạnh dọc quanh trục quốc lộ 13.

Bình Dương phát triển nhiều dự án hạ tầng nghìn tỷ trong năm 2021

Tại Thủ Dầu Một, Vạn Xuân Group giới thiệu dự án Happy One Central với 1.291 căn hộ có mức giá khoảng 1,7 tỷ đồng/căn. Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Minh Quốc dự kiến đưa ra thị trường 414 căn hộ của dự án Legend Complex với giá khoảng 25 triệu đồng/m2.

Tại thành phố Thuận An, Công ty Cổ phần Đầu tư Đạt Phước giới thiệu dự án The Rivana Bình Dương với quy mô 11.882m2, cung ứng ra thị trường 1.023 căn hộ diện tích khoảng 70m2. Công ty CP Quốc Cường Gia Lai góp mặt trong danh sách các dự án Bình Dương 2021 với dự án Anderson Park Bình Dương, quy mô 23.150m2, gồm 4 tháp chung cư và 5 phân khu shophouse, cung ứng ra thị trường 2.464 căn hộ và 91 căn shophouse.

Tại Dĩ An, các dự án đua nhau mọc lên với đủ loại hình sản phẩm như căn hộ, nhà phố, officetel… Có thể kể đến như dự án New Galaxy, dự án Căn hộ Làng Đại học Thủ Đức, dự án Phú Đông Sky Garden…

Danh sách các dự án Bình Dương 2021 đáng chú ý do Batdongsan.com.vn tổng hợp được như sau: