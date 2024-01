Chỉ sau 6 tháng thi công trở lại, dự án cầu Nam Lý trên đường Đỗ Xuân Hợp (TP. Thủ Đức, TP.HCM) đã hợp long nhịp chính, dự kiến sẽ thông xe vào dịp Quốc khánh 2024. Khi hoàn thành, cầu Nam Lý được kỳ vọng sẽ giảm thiểu tình trạng ùn tắc tại đường Đỗ Xuân Hợp, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu Đông TP.HCM.

Dự Án Cầu Nam Lý-Đỗ Xuân Hợp Đẩy Nhanh Tiến Độ, Phấn Đấu Thông Xe Ngày 2/9/2024

Cầu Nam Lý vượt sông Rạch Chiếc là một trong những cây cầu quan trọng nằm trên các tuyến giao thông “huyết mạch” của khu vực Quận 9 cũ – TP. Thủ Đức hiện nay. Theo quy hoạch, cầu Nam Lý dài 750m, rộng 20m, tổng vốn đầu tư là 919 tỷ đồng. Khởi công từ tháng 10/2016, dự án cầu Nam Lý trên đường Đỗ Xuân Hợp gặp khó khăn do không có mặt bằng để xây dựng. Công trình bị tạm ngừng từ tháng 4/2019 – khi mới hoàn thành khoảng 40% khối lượng thi công.

Tháng 3/2023, sau nhiều nỗ lực tháo gỡ khó khăn, UBND TP. Thủ Đức đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư tái khởi động dự án cầu Nam Lý, song song với việc tiếp tục công tác giải phóng mặt bằng với những hộ dân còn lại. Đến tháng 10/2023, dự án đã có 100% mặt bằng để thi công.

Ngày 30/10/2023, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM – chủ đầu tư dự án xây dựng cầu Nam Lý – đã tổ chức lễ hợp long nhịp chính của cây cầu này. Đây là dấu mốc quan trọng của dự án, tạo đà đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thiện công trình.

Cầu Nam Lý trên đường Đỗ Xuân Hợp đã hợp long nhịp chính sau nửa năm tái khởi động. Ảnh: Báo Tổ quốc

Theo chủ đầu tư, chỉ sau 6 tháng tái khởi động, dự án cầu Nam Lý đã đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành 60% khối lượng. Nhân sự kiện hợp long nhịp chính, chủ đầu tư phát động thi đua, phấn đầu giải ngân 95% nguồn vốn được giao của dự án trong năm 2023 và hoàn thành, thông xe cầu Nam Lý vào dịp Quốc khánh năm 2024.

Dưới đây là bảng tóm tắt thông tin quy hoạch cầu Nam Lý:

Chiều dài 750m Chiều rộng 20m Vị trí Đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B Tổng vốn đầu tư 919 tỷ đồng Chủ đầu tư Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM Khởi công 08/10/2016 Hoàn thành 02/9/2024 (dự kiến) Thông tin quy hoạch cầu Nam Lý Quận 9 (cũ)

Bên cạnh dự án cầu Nam Lý Quận 9, nhiều dự án giao thông trọng điểm của TP.HCM cũng đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ. Những cây cầu bị chậm tiến độ nhiều năm vì lý do thiếu mặt bằng đều đã lần lượt được tái khởi động như cầu Phước Long, cầu Long Đại, cầu Rạch Đỉa, cầu Tăng Long. Trong đó, cầu Long Đại đã sát ngày “về đích”, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 12/2023.

Cầu Long Đại dự kiến sẽ thông xe trong tháng 12/2023. Ảnh: PLO

Cũng trong tháng 12 tới, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM sẽ tiếp nhận mặt bằng để thi công loạt dự án giao thông khác như cầu Bà Hom, đường Tên Lửa, (quận Bình Tân), cầu Ông Nhiêu (TP. Thủ Đức) và đường Dương Quảng Hàm (quận Gò Vấp).

Top 5 Dự Án BĐS Hưởng Lợi Nhất Từ Cầu Nam Lý

Cầu Nam Lý đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành trong năm tới là thông tin hạ tầng được nhiều người quan tâm. Cây cầu này hoàn thành sẽ giúp giảm bớt tình trạng ùn tắc đoạn Đỗ Xuân Hợp. Là một trong những tuyến giao thông quan trọng của khu Đông, đường Đỗ Xuân Hợp vốn có lưu lượng phương tiện qua lại lớn mỗi ngày, lại thêm dự án cầu Nam Lý thi công dang dở nhiều năm khiến lòng đường bị thu hẹp, trở thành “nút thắt cổ chai”, gây kẹt xe nghiêm trọng vào giờ cao điểm. Cầu Nam Lý thông xe hứa hẹn sẽ giúp giải quyết ùn tắc, đi lại thuận tiện hơn, đồng góp phần tăng giá trị cho các dự án bất động sản khu vực đường Đỗ Xuân Hợp và lân cận.

Nếu bạn đang quan tâm đến các dự án BĐS khu vực này, dưới đây là gợi ý 5 dự án hưởng lợi trực tiếp từ cầu Nam Lý-Đỗ Xuân Hợp:

Vị trí: Đỗ Xuân Hợp

Chủ đầu tư: Masterise Homes

Quy mô: 117,4 ha

Sản phẩm: 1800 căn shophouse, nhà phố, biệt thự và hơn 10.000 căn hộ

Năm khởi công: 2021

Năm bàn giao: dự kiến 2024

Trạng thái dự án: Đang triển khai nhà phố phân khu SOHO

The Global City là dự án khu đô thị hạng sang tọa lạc tại vị trí đắc địa trên đường Đỗ Xuân Hợp và cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, kế bên sông Rạch Chiếc. Với quy mô lên tới 117,4 ha, khu đô thị The Global City phát triển đa dạng các sản phẩm bất động sản cao cấp đi kèm hệ thống tiện ích, công nghệ tiêu chuẩn quốc tế, tiên phong tại Việt Nam. The Global City được chủ đầu tư Masterise Homes phát triển với mục tiêu trở thành biểu tượng “Downtown City” mới của TP.HCM. Dự án hiện đang triển khai phân khu SOHO với các sản phẩm shophouse và nhà phố có giá bán từ 30 – 55 tỷ đồng/căn.

Khu đô thị The Global City đang được triển khai với mục tiêu trở thành khu "downtown" mới của TP.HCM. Ảnh: Masterise Homes

Vị trí: Đường Song Hành, phường An Phú

Chủ đầu tư: Novaland

Quy mô: 30 ha

Sản phẩm: 963 căn biệt thự, nhà phố

Năm khởi công: 2016

Năm bàn giao: 2018

Lakeview City là khu đô thị có quy mô lớn đầu tiên của chủ đầu tư Novaland, có một mặt nằm dọc theo sông Giồng Ông Tố, mặt còn lại trải dài 1,1km theo cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây. Từ đây đi sang Quận 1, Quận 7 hay các tỉnh lân cận đều rất thuận tiện. Với gần 1000 sản phẩm thấp tầng, khu đô thị Lakeview City mang đến nhiều lựa chọn an cư và đầu tư kinh doanh, cho thuê tại Quận 2.

Khu đô thị Lakeview City với gần 1000 sản phẩm thấp tầng ở đường Song Hành, gần Đỗ Xuân Hợp. Ảnh: Viethouse

Vị trí: Đường Song Hành, phường Phú Hữu

Chủ đầu tư: Khang Điền

Quy mô: 1,67 ha

Sản phẩm: 876 căn hộ

Năm khởi công: 2017

Năm bàn giao: 2019

Chung cư Jamila là dự án đánh dấu bước ngoặt của chủ đầu tư Khang Điền khi "lấn sân" sang phát triển dòng sản phẩm căn hộ, sau khi ghi dấu ấn với các dự án nhà phố, biệt thự cao cấp. Jamila Khang Điền cũng được coi là một ví dụ điển hình cho thành công của Khang Điền khi phát triển căn hộ tại khu Đông TP.HCM. Với gần 900 căn hộ ngay mặt tiền đường Song Hành cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, đi về Quận 2, Quận 7 rất thuận tiện, Jamila Khang Điền là lựa chọn đáng cân nhắc cho người tìm mua hoặc thuê chung cư Quận 9.

Vị trí: Đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phú Hữu

Chủ đầu tư: Khang Điền

Quy mô: 3,4 ha

Sản phẩm: 54 biệt thự

Năm khởi công: 2016

Năm bàn giao: 2017

Khu biệt thự Venica Khang Điền với vị trí đắc địa ven sông. Ảnh: Khang Điền

Venice Khang Điền là một trong những dự án biệt thự cao cấp đầu tiên được phát triển tại khu vực Quận 9. Với 3 mặt giáp sông, vị trí dự án Venice Khang Điền được ví như một ốc đảo xanh mát. Toàn dự án chỉ có 54 căn biệt thự song lập và đơn lập với thiết kế cảnh quan đẹp mắt và hệ thống an ninh nghiêm ngặt.

Vị trí: Đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B

Chủ đầu tư: Nam Long

Quy mô: 1,12 ha

Sản phẩm: 500 căn hộ

Năm khởi công: 2015

Năm bàn giao: 2016

Tại thời điểm ra mắt, chung cư Flora Anh Đào gây ấn tượng với những căn hộ theo tiêu chuẩn khắt khe về mật độ xây dựng, độ hoàn thiện, tiện ích và an ninh. Dự án có mật độ xây dựng chỉ 28%, không gian xanh mát, tiện nghi với hệ thống tiện ích nội khu đa dạng. Chung cư này được bàn giao năm 2016, hiện tại trên thị trường chuyển nhượng, các căn hộ có giá khá hợp lý, chỉ từ 1,75 tỷ/ căn hộ dạng 1 phòng ngủ + 1. Giá thuê ở đây dao động từ 5,5-8,5 triệu/tháng tùy căn.

Ngoài 5 dự án kể trên có vị trí ngay trên đường Đỗ Xuân Hợp và lân cận, danh sách các dự án bất động sản hưởng lợi từ dự án cầu Nam Lý sẽ có nhiều cái tên hơn nếu nhìn rộng ra bức tranh toàn cảnh hạ tầng khu Đông TP.HCM đang được tập trung đẩy mạnh trong thời gian gần đây.

Cụ thể, TP.HCM có kế hoạch khởi động lại dự án đường Vành đai 2 đoạn từ Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa sau 6 năm tạm ngừng và trong tương lai sẽ làm đoạn Phạm Văn Đồng – Xa Lộ Hà Nội. Khi cầu Nam Lý hoàn thành, đoạn này có thể kết nối theo đường Đỗ Xuân Hợp về khu vực Quận 2 cũ, qua Võ Chí Công đi thẳng đến Quận 7, hình thành một trục kết nối xuyên suốt Bắc-Nam. Như vậy, không chỉ các dự án ở đường Đỗ Xuân Hợp, quanh khu An Phú mà xa hơn là các dự án về phía quận Thủ Đức cũ như Avatar Thủ Đức , Lavita Charm, Chương Dương Home, Fiato Premier ,… cũng thừa hưởng tác động tích cực từ cầu Nam Lý.

Những mảnh ghép mới như cầu Nam Lý sẽ góp phần hoàn thiện bức tranh hạ tầng khu Đông TP.HCM, được kỳ vọng sẽ tạo động lực, tăng giá trị cho thị trường bất động sản khu vực này phát triển trong tương lai.

