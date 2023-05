Cầu Nhơn Trạch Khởi Công, Những Dự Án BĐS Nào Được Hưởng Lợi?

Cầu Nhơn Trạch Vành Đai 3 Khởi Công

Cầu Nhơn Trạch khởi công là tin tức hạ tầng đáng chú ý nhất tuần qua tại khu vực phía Nam. Công trình nằm trong thành phần 1A Tân Vạn-Nhơn Trạch thuộc dự án đường Vành đai 3 đã được chính thức khởi công sáng ngày 24/9 vừa qua. Cầu Nhơn Trạch rộng 19,75m, dài 2.040 m, phần đường dẫn hai bên đầu cầu dài 560m. Ngoài cầu Nhơn Trạch, dự án thành phần 1A còn có phần đường dài 8,7km.



Vị trí cầu Nhơn Trạch nối liền TP.HCM và Đồng Nai. Ảnh: Ban QLDA Mỹ Thuận

Theo dự kiến, cầu Nhơn Trạch sẽ được thi công trong 35 tháng, sau khi hoàn thành sẽ “chia lửa” cho Quốc lộ 51. Đoạn 1A Tân Vạn-Nhơn Trạch cũng là một trong những tuyến đường kết nối vào sân bay Long Thành, giảm tải cho cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, đảm bảo giao thông, vận tải thông suốt khi sân bay đi vào hoạt động năm 2025. Tuyến đường cũng phục vụ nhu cầu vận chuyển của hàng trăm doanh nghiệp hoạt động trong các KCN tại Nhơn Trạch. Đường Vành đai 3 và cầu Nhơn Trạch được coi là lợi thế đột phá đối với các dự án BĐS lân cận, tăng cường khả năng kết nối, sự nhộn nhịp, sầm uất và tiềm năng tăng giá trong tương lai.

6 Dự Án Bất Động Sản TPHCM Hưởng Lợi Từ Cầu Nhơn Trạch

Chung cư MT Eastmark City của nhà phát triển Rio Land nằm ngay mặt tiền đường Vành đai 3, Quận 9, hiện được coi là dự án chung cư giá tốt nhất khu Đông. MT Eastmark City đã mở bán thành công đợt 1 với mức giá từ 36 triệu/m2, toàn bộ rổ hàng đều đã bán hết. Cuối tuần trước, dự án đã ra hàng đợt 2 với giá từ 39-45 triệu/m2, vẫn là mức giá rất cạnh tranh so với mặt bằng giá căn hộ mới ở TP.HCM đã vượt ngưỡng 50 triệu/m2. Được biết, ngay ngày đầu mở bán, toàn bộ căn 2 phòng ngủ trong rổ hàng 600 căn đợt này đều đã có khách mua.



Video Đánh giá dự án MT Eastmark City do Batdongsan.com.vn thực hiện

Vinhomes Grand Park – đại đô thị 272ha của Vinhomes tại Quận 9 cũng là dự án hưởng lợi trực tiếp từ đường Vành đai 3 và cầu Nhơn Trạch. Sau 4 năm phát triển, khu đô thị Vinhomes Grand Park hiện hoàn thành các phân khu The Rainbow, The Origami, đang xây dựng 2 khu The Beverly The Beverly Solari cùng với TTTM Vincom Mega Mall. Ngoài ra, trong đại dự án này cũng có các phân khu do Masterise Homes phát triển như Masteri Center Point đã hoàn thành, căn hộ Lumiere Boulevard và khu dinh thự The Rivus Elie Saab đang xây dựng. Dự kiến khoảng 2 năm nữa, toàn khu đô thị sẽ hoàn thiện 99%, là nguồn cung căn hộ, nhà phố, biệt thự chất lượng cho khu Đông.



Video Đánh giá khu căn hộ The Beverly trong dự án Vinhomes Grand Park do Batdongsan.com.vn thực hiện

Palm Marina là khu đô thị sinh thái khép kín có Novaland phát triển, gồm 150 nhà phố, shophouse và biệt thự. Dự án nằm ngay mặt tiền đường Vành đai 3, sát bờ sông bên Quận 9, được nối liền với Nhơn Trạch bởi cây cầu Nhơn Trạch vừa khởi công. Địa thế 3 mặt giáp sông cùng kết nối giao thông ngày càng đồng bộ, các sản phẩm Palm Marina được coi là cơ hội đầu tư cho thuê và bán lại đầy tiềm năng. Giá bán nhà phố, biệt thự Palm Marina hiện dao động ở mức từ 9,5-35 tỷ/căn.

Khu đô thị Đông Tăng Long với tổng diện tích 159ha là một trong những dự án quy mô lớn ở Quận 9, với các sản phẩm đất nền, nhà phố, shophouse, biệt thự ở 3 phân khu. Dự án được triển khai từ năm 2005, đến nay đã khá hoàn thiện. Đông Tăng Long được đánh giá là một dự án rất thực tế, không ồn ào về mặt truyền thông nhưng được đầu tư bài bản, chỉn chu, đặc biệt phù hợp an cư. Giá bán các sản phẩm của dự án này “mềm” hơn so với các dự án thấp tầng ở Quận 9 nên gần đây Đông Tăng Long là cái tên khá “hot”.

Dự án The 9 Stellars của SonKim Land gồm 3000 căn hộ cao cấp và 80 căn biệt thự tại đường Hoàng Hữu Nam, Quận 9. Dự án The 9 Stellars của SonKim Land gồm 3000 căn hộ cao cấp và 80 căn biệt thự nằm tại đường Hoàng Hữu Nam, Quận 9. The 9 Stellars sở hữu tiềm năng kết nối vùng tốt nhờ thừa hưởng lợi thế hạ tầng từ các dự án, quy hoạch như Metro Bến Thành-Suối Tiên, vòng xoay An Phú, mở rộng đường Nguyễn Thị Định,…. Dù nằm ở phía Long Bình, xa cầu Nhơn Trạch hơn các dự án kể trên nhưng The 9 Stellars cũng được hưởng lợi từ công trình này. Đặc biệt, khi đường Vành đai 2 và Vành đai 3 hoàn thành, các xe container sẽ lưu thông trên các tuyến này, thay thế cho đường Xa Lộ Hà Nội – vốn là tuyến di chuyển từ The 9 Stellars vào trung tâm.

6 Dự Án Bất Động Sản Đồng Nai Hưởng Lợi Từ Cầu Nhơn Trạch

King Bay là khu đô thị quy mô 125ha nằm ngay sát chân cầu Nhơn Trạch, do công ty Freeland làm chủ đầu tư. Dự án sở hữu vị trí đắc địa với 3 mặt giáp sông, được đánh giá cao về phong thủy và tiềm năng tăng giá. Khi cầu Nhơn Trạch hoàn thành, từ khu đô thị King Bay về TP. Thủ Đức, TP.HCM hay đi sân bay Long Thành đều thuận lợi. Cập nhật nhưng diễn biến mới nhất trên thị trường, dự án King Bay đang chuẩn bị triển khai thêm phân khu D, tên thương mại là Fenice Paradise , dự kiến sẽ mở bán trong khoảng cuối tháng 9-đầu tháng 10 tới.

Khu đô thị biệt lập Swan Bay nằm trên đảo Đại Phước ở Nhơn Trạch, có địa thế hình giọt nước vô cùng độc đáo, bao quanh bởi sông Đồng Nai. Với hơn 4000 sản phẩm nhà phố, biệt thự, chung cư cao cấp cùng hệ thống tiện ích phong cách nghỉ dưỡng, không gian cây xanh, mặt nước cực kỳ thoáng mát, có thể coi Swan Bay của Tập đoàn SwanCity là dự án BĐS nổi bật nhất của Nhơn Trạch. Sau khi cầu Nhơn Trạch và đường Vành đai 3 hoàn thành, từ Swan Bay di chuyển về TP.HCM sẽ càng dễ dàng hơn, đồng nghĩa với giá các sản phẩm ở đây sẽ tiếp tục gia tăng.



Video Đánh giá dự án Swan Bay do Batdongsan.com.vn thực hiện

Cũng là một dự án của SwanCity, khu đô thị Swan Park có quy mô "khủng", diện tích lên tới 941ha, rộng gần gấp 5 lần Swan Bay và gần gấp đôi Ecopark – khu đô thị xanh lớn nhất miền Bắc. Swan Park nằm xa cầu Nhơn Trạch hơn so với Swan Bay nhưng khi cầu này và đường Vành đai 3 hoàn thành sẽ giúp rút ngắn đoạn đường từ Swan Park đến cao tốc Long Thành-Dầu Giây. Như vậy, từ dự án di chuyển tới TPHCM sẽ chỉ còn khoảng 30 phút, với điều kiện giao thông thông thoáng.



Video Đánh giá dự án Swan Park do Batdongsan.com.vn thực hiện

Khu đô thị DIC Wisteria City ở Long Tân, Nhơn Trạch được chủ đầu tư DIC Corp xác định là dự án trọng điểm của giai đoạn 2022-2025, với mục tiêu biến Long Tân trở thành một đô thị du lịch-nghỉ dưỡng chuẩn mực. Dự án đang trong giai đoạn đầu triển khai, hiện chưa có nhiều thông tin về sản phẩm và giá bán nhưng hứa hẹn sẽ là một dự án đáng chú ý tại Nhơn Trạch, đặc biệt là sau khi cầu Nhơn Trạch được khởi công xây dựng.

Khu đô thị Paragon Nam Long nằm trên đảo Đại Phước, kế bên Swan Bay, đối diện phà Cát Lái và dự án Eco Village. Paragon Nam Long sở hữu kết nối giao thông tốt, di chuyển về trung tâm Nhơn Trạch hay đi TP.HCM đều thuận lợi cả bằng đường bộ lẫn đường thủy. Dự án cũng nằm trong khu vực được hưởng lợi từ cầu Nhơn Trạch, cộng thêm những lợi thế về vị trí, tiện ích cộng hưởng nên có tiềm năng tăng giá rất lớn trong tương lai. Dự án dự kiến sẽ được triển khai vào cuối năm nay.

Không chỉ các dự án ở Nhơn Trạch mà các dự án ở Long Thành, đặc biệt là khu vực lân cận sân bay Long Thành cũng được thừa hưởng lợi thế hạ tầng từ cầu Nhơn Trạch. Khu đô thị Gem Sky World do Đất Xanh phát triển nằm cách sân bay Long Thành chỉ 2km, gồm các sản phẩm đất nền giá từ 3 tỷ/lô, nhà phố 4,7-7 tỷ/căn, shophouse 9-10 tỷ/căn mang đến nhiều lựa chọn an cư và đầu tư đầy tiềm năng cho người mua.



Video Đánh giá dự án Gem Sky World do Batdongsan.com.vn thực hiện

Khu đô thị Century City của chủ đầu tư Kim Oanh nằm trên mặt đường ĐT 769 và đường Cầu Mên, cách sân bay Long Thành khoảng 2km. Mở bán đúng đợt dịch Covid bùng phát, Century City gặp phải không ít khó khăn. Nhưng sau khi chủ đẩu tư tung chính sách cam kết mua lại với lãi suất 18%/năm, dự án đã bán hết 2100 căn nhà và đất vào đầu năm 2021. Giá bán hiện tại của dự án Century City như sau: đất nền từ 2,4-4 tỷ/lô, nhà phố liền kề từ 5-7 tỷ/căn, shophouse mặt tiền ĐT769 khoảng 7-12 tỷ. Cầu Nhơn Trạch được xây dựng dự kiến sẽ đẩy giá sản phẩm Century City tiếp tục tăng lên.

