Nhà hướng Tây, đặc biệt là ban công hướng Tây – nơi hứng chịu lượng nhiệt khá lớn từ ánh nắng mặt trời, càng về cuối ngày càng oi bức khó chịu. Trồng cây xanh được xem là giải pháp tự nhiên, thân thiện để che chắn và giảm thiểu lượng nhiệt hấp thụ, giúp nhà bạn trở nên thoáng mát hơn.

căn hộ chung cư. Trồng cây chịu nắng hướng Tây không chỉ giúp che chắn nắng gió, giảm nhiệt, tạo điểm nhấn sinh sộng, mắt mắt mà còn góp phần mang lại phong thủy tốt cho ngôi nhà. Bài viết dưới đây giới thiệu tới quý độc giả danh sách các loại cây chịu nắng hướng Tây phổ biến thường được trồng ở sân trước hoặc ban công nhà riêng

1. Đặc Điểm Của Cây Chịu Nắng Hướng Tây

Các loại cây chịu nắng hướng Tây có một số đặc điểm chung nhất định. Trước hết, đúng như tên gọi, khả năng chịu nắng nóng gay gắt và chịu hạn của cây rất tốt. Cây cảnh chịu nắng hướng Tây thường dễ trồng, dễ chăm sóc, có thể sinh trưởng tốt quanh năm trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Cây có dây leo hoặc lá nhiều, màu xanh đậm tạo bóng râm.

Tỷ lệ trồng thành công cây chịu nắng hướng Tây cũng cao hơn các loại cây khác. Với khả năng chịu nhiệt, chịu hạn cực tốt, chúng giúp bạn tiết kiệm thời gian, công sức chăm bón. Chưa kể, một số loại cây chịu nắng có thể phát triển tốt trong điều kiện dinh dưỡng thấp. Ngoài ra, một số loại cây chịu nắng hướng Tây tốt cũng có khả năng chịu mưa rất tốt, phù hợp với khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa của Việt Nam.

2. Cây Chịu Nắng Hướng Tây Phổ Biến Trồng Ở Ban Công, Sân Trước

Khi chọn cây trồng ban công hướng Tây hoặc sân trước nhà, bạn có thể tham khảo các loại cây cảnh sau đây.

Cây Xương Rồng

Xương rồng là loại cây cảnh chịu nắng hướng Tây phổ biến và nổi bật nhất. Cây có nhiều hình dáng độc đáo với lá tiêu biến thành gai. Thân cây thẳng đứng hoặc hơi uốn cong với nhiều gai nhọn bao xung quanh. Thân cây tích nước nên xương rồng có thể phát triển tốt trong điều kiện khô hạn, thường xuyên đón nhận ánh nắng mặt trời với cường độ lớn như ban công hướng Tây. Đất trồng cây xương rồng cần thoát nước tốt nếu không gốc cây dễ bị mục nát.

Xương rồng là một trong những loại cây chịu nắng hướng Tây phù hợp để trồng ở ban công, sân trước. Ảnh: nongnghiepshop

Cây Ngũ Gia Bì

Ngũ gia bì là một trong những loại cây trồng ban công hướng Tây điển hình. Cây rất dễ trồng, ưa sáng, chịu nhiệt cực tốt. Mùi hương của ngũ gia bì khá giống cây bạc hà, có tác dụng đuổi muỗi hiệu quả. Do đó, nhiều gia đình chọn trồng cây này ở xung quanh nhà để đuổi muỗi và côn trùng có hại.

Theo nhiều nghiên cứu, cây ngũ gia bì còn là "nhà máy" lọc khí, loại bỏ khí độc hại và giảm lượng bụi tồn trong không khí giúp không gian nhà trở nên trong lành, thoáng mát hơn.

Ngũ gia bì là loại cây trồng ban công ưa nắng, dễ chăm sóc. Ảnh: bancongxanh

Cây Tuyết Sơn Phi Hồng

Một loại cây trồng ban công hướng Tây khác không thể không nhắc đến là tuyết sơn phi hồng. Cây có chiều cao từ 1-2m, nở hoa vào xuân – thu, mỗi đợt ra hoa cách nhau 2-3 tháng. Hoa có màu đỏ tía hoặc màu tím hồng rất bắt mắt. Loại cây này chịu hạn rất tốt, sức sống bền bỉ. Về mặt phong thủy, cây đại diện cho ý chí vươn lên mạnh mẽ, vượt qua mọi chông gai thử thách. Đồng thời, cây tuyết sơn phi hồng còn tượng trưng cho lòng chung thủy, sự sắt son tình yêu, hôn nhân…

Tuyết sơn phi hồng là cây cảnh trồng ban công hướng Tây được yêu thích. Ảnh: namdienlsc

Cây Trúc Quân Tử

Cây trúc quân tử có nguồn từ Nepal, một số nước Đông Á và miền Nam Trung Quốc, được du nhập vào Việt Nam, dần trở thành loại cây cảnh chịu nắng hướng Tây được ưa chuộng. Chiều cao của cây tùy thuộc vào môi trường sống. Nếu bạn trồng trúc quân tử trong nhà làm cảnh thì chiều cao lý tưởng khoảng 2m. Nếu trồng ở sân vườn, chiều cao của nó có thể đạt tới 3-4m. Đây là loại cây lá xanh có sức sống dẻo dai, sinh trưởng tốt trong điều kiện khắc nghiệt.

Xét về phong thủy, trúc quân tử mang nhiều ý nghĩa tích cực. Nằm trong bộ tứ bình mai – lan – cúc – trúc, trúc quân tử tượng trưng cho vẻ đẹp truyền thống, bản sắc của văn hóa phương Đông. Ngoài ra, nó còn biểu thị cho trí tuệ, sự uyên bác và bền vững trước mọi nghịch cảnh.

Trúc quân tử xanh tốt che chắn nắng Tây. Ảnh: havico-pottery

Cây Lưỡi Hổ

Danh sách các loại cây trồng ban công hướng Tây sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc tới cây lưỡi hổ. Đây là loại cây ưa nắng, phát triển nhanh chóng khi đón được lượng ánh sáng tự nhiên tối đa, phù hợp để trồng ở ban công, sân trước nhà hướng Tây. Hình dáng thẳng đứng của cây lưỡi hổ tượng trưng cho ý chí mạnh mẽ, sự quyết đoán. Đặc biệt, cây có khả năng loại bỏ độc tố có trong không khí, tạo không gian sống trong lành nên rất được ưa chuộng.

Cây lưỡi hổ phù hợp để trồng ở ban công hoặc sân trước nhà hướng Tây. Ảnh: caybamien

Cây Cau Vàng

Cây cau vàng cũng là gợi ý đáng để tham khảo khi chọn cây cảnh chịu nắng hướng Tây. Cây dễ trồng, dễ chăm sóc, sinh trưởng rất tốt trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt. Đây là loại cây tượng trưng cho sự may mắn với cành lá sum suê, xanh tốt.

Tương tự ngũ gia bì, lưỡi hổ, cây cau vàng có tác dụng thanh lọc không khí, loại bỏ khí độc như toluen, xylene, khí ammonia và kim loại nặng trong không khí. Ngoài ra, cau vàng còn có khả năng xua đuổi côn trùng hiệu quả. Có thể nói, đây là loại cây trồng ban công hướng Tây mà bạn không nên bỏ qua.

Cây cau vàng là cây cảnh trồng ban công hướng Tây có khả năng thanh lọc không khí hiệu quả. Ảnh: vuoncayviet

Cây Trúc Mây

Cây trúc mây (cây trúc xanh, cây mật cật) thuộc họ Trúc, có nguồn gốc từ Nhật Bản và Trung Quốc, du nhập vào Việt Nam và dần trở thành cây cảnh chịu nắng hướng Tây được yêu thích. Trúc mây tượng trưng cho sự mạnh mẽ, kiên cường vượt qua thử thách trong cuộc sống, gặt hái được nhiều thành tựu. Cây còn có khả năng thanh lọc không khí, cải thiện môi trường sống, vừa có thể trồng trong nhà, vừa có thể trồng ở nơi có ánh sáng trực tiếp như ban công, sân vườn hướng Tây.

Hình ảnh cận cảnh cây trúc mây – một loại cây chịu nắng hướng Tây. Ảnh: xinhgarden

Cây Cô Tòng

Cô tòng là loại cây bụi với lá cây có nhiều màu sắc trông rất bắt mắt. Tùy hình dáng và lá cây, cô tòng gồm nhiều loại như cô tòng lá chanh, cô tòng lá mít, cô tòng đuôi lươn, cô tòng lá xoắn. Cây cô tòng thường được trồng trong sân vườn, trang trí không gian ngoại thất, dọc lối đi, nơi ban công, trồng viền quanh vườn. Một trong những lý do khiến nhiều gia chủ chuộng cô tòng là khả năng lọc không khí cực tốt, góp phần mang lại bầu không khí trong lành, mát mẻ.

Khi chọn cây cảnh trồng ban công hướng Tây có thể chọn cây cô tòng. Ảnh: giongcaytrongmiennam

3. Cây Leo Trồng Ban Công Hướng Tây

Cây cảnh trồng ban công hướng Tây dạng thân leo cũng rất được ưa chuộng bởi vẻ mềm mại, độ phủ xanh mát mà nó mang lại. Bạn có thể tham khảo một số loại cây leo trồng ban công hướng Tây dưới đây.

Cây Cúc Tần Ấn Độ

Cúc tần Ấn Độ là lựa chọn đáng để cân nhắc nếu bạn đang tìm kiếm cây leo trồng ban công hướng Tây. Cây sinh trưởng và phát triển nhanh, thân leo, mọc thành bụi, có thể dài đến 30m khi cây trưởng thành. Ngoài tác dụng làm mát, chắn bụi cho ban công hướng Tây thì cúc tần Ấn Độ còn có tác dụng lọc khí hiệu quả.

Mặt khác, cúc tần về mặt phong thủy tượng trưng cho sức mạnh của sự đoàn kết, gắn bó. Thực tế cho thấy, cúc tần Ấn Độ được trồng nhiều trong các khu nghỉ dưỡng, quán cà phê, tường bao quanh nhà, sân vườn, ban công.

Cúc tần Ấn Độ là gợi ý cho lựa chọn cây leo trồng ban công hướng Tây. Ảnh: vuoncayviet

Cây Dương Xỉ Lá Me

Dương xỉ là me là gợi ý lý tưởng nếu bạn đang chọn cây chịu nắng hướng Tây trồng ở ban công hoặc sân trước. Cây dương xỉ lá me có khả năng chịu nắng, chịu hạn cực tốt và dễ chăm sóc. Lá cây có màu xanh bóng, vân trắng/vàng trên mặt lá rất hút mắt. Không chỉ tạo điểm nhấn mát mắt cho ban công hướng Tây, cây dương xỉ lá me còn được biết đến với khả năng thanh lọc không khí, loại bỏ một số chất độc hại như benzen, formaldehyde…

Hình ảnh cây dương xỉ lá me treo ở ban công. Ảnh: xinhgarden

Cây Trầu Bà Xanh – Cây Chịu Nắng Hướng Tây

Trầu bà xanh hay còn gọi là vạn niên thanh, loại cây trồng ban công hướng Tây có khả năng chịu nắng, chịu hạn rất tốt. Loại cây cảnh trồng ban công hướng Tây này rất dễ trồng, có thể ngắt ngang thân trồng vào đất hoặc thủy sinh, không tốn công chăm sóc, sinh trưởng tốt trong điều kiện khắc nghiệt. Đây là cây dây leo có thân mềm, lá hình giống trái tim màu xanh nhạt hoặc đậm tùy góc đón sáng. Cây trầu bà xanh cũng có tác dụng thanh lọc không khí tốt.

Cây trầu bà trồng ở ban công hướng Tây. Ảnh: Danviet

Cây Sử Quân Tử

Không thể không nhắc tới sử quân tử khi bàn về cây leo trồng ban công hướng Tây. Loại cây thân leo này được nhiều gia đình ưa chuộng bởi vừa tạo điểm nhấn đẹp mắt cho ban công, vừa dễ trồng, dễ chăm sóc. Sử quân tử ra hoa gần như quanh năm, hoa kết thành chuỗi dày đặc và có mùi thơm dễ chịu. Sử quân tử khi trồng ở ban công cần làm chỗ leo dựa cho cây, sau vài tháng cây phát triển xanh tốt, cho hoa đẹp.

Hoa sử quân tử điểm tô không gian ban công hướng Tây. Ảnh: Afamily

Hoa Giấy

Hoa giấy thuộc nhóm cây thân gỗ, có thể mọc leo, phát triển khá nhanh với nhiều cành và có gai. Lá của hoa giấy có màu xanh thẫm, hình trái xoan và mọc so le. Hoa mọc thành chùm ở đầu ngọn cành, màu sắc đa dạng. Trong phong thủy, cây hoa giấy tượng trưng cho sự đủ đầy, hạnh phúc vẹn tròn. Với màu sắc tươi sáng, hoa giấy còn biểu thị cho may mắn, tấn tài tấn lộc. Cùng với đó, theo quan niệm dân gian, hoa giấy có tác dụng ngăn chặn điềm xấu, xua tan hung khí.

Một "chiếc" ban công lãng mạn và tràn đầy sức sống với hoa giấy rực rỡ khoe sắc. Ảnh: codai

Hoa Hồng Leo

Cây hồng leo thuộc nhóm thân gỗ, cao trung bình 1-10m với các cành lá buông rũ xuống trông rất mềm mại và đẹp mắt. Tán lá hồng leo rậm rạp, hoa bung nở to và mọc thành chùm ở đầu ngọn hoặc cành, sai hoa quanh năm. Có rất nhiều giống hồng leo, tùy nhu cầu và điều cụ thể, bạn chọn loại phù hợp nhất. Với màu sắc tươi tắn, khả năng phủ bóng mát rộng, hoa hồng leo là loại cây chịu nắng hướng Tây rất được ưa chuộng.

Hoa hồng leo có nhiều loại cho bạn thỏa sức lựa chọn. Ảnh: Afamily

4. Cây Ăn Quả Trồng Ban Công Hướng Tây

Một số loại cây ăn quả mà bạn có thể trồng ở ban công hướng Tây:

Cây ăn quả trồng ban công hướng Tây Đặc điểm Cây lựu Cây lựu là loại cây rất ưa ánh sáng nên các khu vực như ban công hướng Tây hay sân thượng rất thích hợp cho sự phát triển của giống cây này. Cây ổi lùn Cây ổi lùn là loại cây ăn quả được rất nhiều người tìm mua để trồng trong chậu đặt tại sân thượng và ban công. Để cây phát triển tốt và cho trái, bạn cần chú ý bón phân đầy đủ, tưới nước đều mỗi ngày và xới đất thường xuyên để đảm bảo độ tơi xốp và thông thoáng, thoát nước tốt. Cây cóc Thái Cây cóc thái là giống cóc thân nhỏ, lùn và đặc biệt rất sai quả. Cây có đặc tính ưa sáng và dễ trồng, không kén đất nên được nhiều người lựa chọn trồng trong chậu đặt ở ban công, sân thượng, vừa cho quả và vừa tạo khung cảnh thiên nhiên hấp dẫn cho ngôi nhà.

Ổi lùn là loại cây ăn quả thích hợp để trồng ban công hướng Tây. Ảnh: VnExpress

5. Một Số Lưu Ý Khi Trồng Cây Ban Công Hướng Tây

Khi trồng cây ban công hướng Tây che nắng, chắn bụi, làm đẹp nhà, gia chủ cần lưu ý một số điểm sau đây.

Thứ nhất, chọn các loại cây chịu nắng hướng Tây chịu hạn tốt, có thể phát triển tốt trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Đó cũng chính là những loại cây có khả năng thích nghi cao, dễ trồng, không tốn công chăm sóc.

Thứ hai, tránh chọn những cây kích thước quá lớn, phòng trường hợp cây ngã đổ, rơi rớt từ trên cao xuống khi có

gió, gây nguy hiểm. Cũng không nên chọn những loại cây cành lá to, quá rậm rạp bởi chúng là nơi ẩn nấp của rắn rết, côn trùng, dễ xâm nhập vào nhà.

Thứ ba, chọn các loại đất trồng cây giàu dinh dưỡng, có độ thoát nước tốt và có tính kiềm nhẹ. Để giảm độ axit của đất và tăng khả năng thoát nước, bạn có thể trộn đất với cát, sỏi, than hoạt tính.

Thứ tư, không nên để các chậu cây quá cao so với tầm nhìn của người trong nhà, nếu không cây trồng ban công hướng Tây sẽ cản trở ánh sáng tự nhiên vào nhà và tạo cảm giác bí bức.

Thứ năm, ngoài trồng chậu đặt sàn, chậu treo ban công và tường cây ban công, gia chủ có thể chọn phương án kết hợp trồng cây leo giàn, buông rủ làm mát nhà.

Như vậy, các loại cây chịu nắng hướng Tây phù hợp trồng ở ban công hoặc sân trước không chỉ giúp làm mát nhà, thanh lọc không khí, tăng tính thẩm mỹ cho tổng thể không gian mà còn mang ý nghĩa phong thủy tốt. Hy vọng những gợi ý trên sẽ giúp bạn chọn được cây trồng phù hợp cho ban công hướng Tây. Tuy những loại cây này có khả năng chịu hạn tốt nhưng bạn vẫn nên tưới nước và bón phân định kỳ để đảm bảo cây luôn khỏe mạnh.

Lam Giang

