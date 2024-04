Cây kim tiền là một trong những loại cây phong thủy được ưa chuộng nhất hiện nay với ngụ ý chiêu tài hút lộc cho gia chủ. Tuy nhiên, không phải ai cũng thích hợp để bài trí loại cây này trong nhà hay văn phòng. Vậy cây kim tiền hợp mệnh gì? Cây kim tiền hợp tuổi nào? Cùng tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây.

Trước khi đi sâu tìm hiểu cây kim tiền hợp mệnh gì tuổi gì, cây kim tiền không hợp với mệnh gì chúng ta sẽ cùng điểm qua đặc điểm và tác dụng của cây kim tiền.

1. Tổng Quan Về Cây Kim Tiền

Cây kim tiền tiếng Anh là gì? Trong tiếng Anh, cây kim tiền được gọi là "Aroid Palm" hay "Arum Fern"; tên khoa học là Zamioculcas zamiifilia. Tại Việt Nam, cây kim tiền là một trong những loại cây phát tài được bài trí trong nhà, văn phòng hoặc trên bàn làm việc.

Đặc Điểm Của Cây Kim Tiền

Có hoa thuộc họ Ráy, kim tiền có nguồn gốc từ Trung Phi, được trồng nhiều ở vùng khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới. Loại cây này dễ trồng, dễ chăm sóc, chịu hạn tốt, sức sống bền bỉ. Kim tiền có thân cao khoảng 30-100cm, thân mọng nước, phình to ở phần gốc, rụng lá vào mùa hè. Dáng cây là tập hợp của nhiều nhánh tạo thành. Lá cây màu xanh đậm, mọng nước, hình elip, mọc thành cặp xung quanh cuống.

Cây kim tiền có tuổi thọ khoảng từ 2-3 năm. Ở độ tuổi trưởng thành, cây sẽ ra hoa màu vàng nhạt, nở vào thời điểm giữa mùa hè tới đầu mùa thu. Hoa của cây kim tiền nhỏ nên thường bị lá và tán cây che mất. Sau một thời gian, hoa kim tiền đổi màu, sang màu nâu đất.

Cây kim tiền hợp mệnh gì là thắc mắc của rất nhiều người khi muốn trang trí nhà ở, văn phòng với loại cây cảnh này. Ảnh: Vietnamnet

Cây Kim Tiền Có Tác Dụng Gì?

Bài trí cây kim tiền trong nhà hay văn phòng làm việc không chỉ tạo điểm nhấn trang trí sinh động, mát mắt mà còn có tác dụng thanh lọc không khí, góp phần bảo vệ sức khỏe con người. Theo nhiều nghiên cứu, khả năng thanh lọc không khí của cây kim tiền cao gấp 3 lần cây lưỡi hổ, giúp loại bỏ các khí độc như cacbon dioxide, toluene, benzen, etylbenzen, xylene,… đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh ô nhiễm không khí như hiện nay.

Nghiên cứu của giới chuyên gia thực vật, môi trường học ở Đại học Copenhagen năm 2014 cho biết, cây kim tiền có thể loại bỏ 0,01 mol/m2 các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi như toluene, benzene, xylen và ethylbenzene mỗi ngày. Mặt khác, cây kim tiền còn có khả năng làm giảm ô nhiễm ozone mặt đất – nguyên nhân gây ra các bệnh về hô hấp, có thể khiến tuổi thọ của con người sụt giảm. Ozone ở tầng khí quyền bảo vệ con người khỏi các tia tử ngoại độc hại, tuy nhiên ozone mặt đất lại là một chất gây ô nhiễm, là chất độc với các sinh vật sống, chất gây hiệu ứng nhà kính, làm tăng hiện tượng khí hậu nóng dần lên. Ozone được tạo ra trong quá trình sử dụng hóa chất, các thiết bị điện, quá trình hoạt động của máy photocopy, máy in laser,…

2. Ý Nghĩa Phong Thủy Của Cây Kim Tiền

Cây kim tiền ngay từ tên gọi đã thể hiện được ý nghĩa phong thủy của nó. Chiết tự theo nghĩa Hán Việt, từ "kim" có nghĩa là phát tài phát lộc; "tiền" tượng trưng cho sự giàu sang phú quý. Nhiều sách phong thủy cũng khẳng định rằng, cây kim tiền là loại cây phong thủy biểu thị cho tiền tài, may mắn, thịnh vượng.

Thân cây kim tiền vươn cao đầy kiêu hãnh, lá cây xanh đậm hướng lên trên tựa như bàn tay hứng lộc trời, thể hiện mong muốn mang lại cho gia chủ tiền bạc dồi dào, cuộc sống sung túc, có quý nhân phù trợ. Sức sống bền bỉ, mãnh liệt của cây tạo nguồn động lực lớn cho gia chủ trong công việc và cuộc sống. Đặc biệt, cây kim tiền ra hoa được xem là điềm lành, báo hiệu sự phát triển vượt bậc về mọi mặt của gia chủ.

Mang ý nghĩa phong thủy tốt đẹp, cây kim tiền đã và đang được nhiều người, đặc biệt là người làm kinh doanh, nhân viên văn phòng yêu thích lựa chọn bài trí trong nhà, trên bàn làm việc với mong cầu gặp nhiều may mắn, công việc thuận lợi, buôn bán hồng phát, tài lộc dồi dào. Mặt khác, cây kim tiền không đơn thuần là cây cảnh trang trí nhà đẹp mà còn là món quà ý nghĩa dành tặng đối tác, khách hàng, bạn bè trong các dịp khai trương, mở hàng.

Sau khi mua nhà mới hoặc thuê văn phòng, mọi người thường chọn cây kim tiền để trang trí với ngụ ý chiêu tài hút lộc. Ảnh: Eva

3. Cây Kim Tiền Hợp Mệnh Gì?

Là một loại cây cảnh đẹp, mang ý nghĩa phong thủy tốt nên cây kim tiền hiện rất được ưa chuộng. Trên thực tế, bạn có thể thấy loại cây này hiện diện ở khắp mọi không gian, từ nhà ở, văn phòng đến các không gian công cộng khác như trung tâm thương mại, nhà hàng, quán cà phê… Tuy vậy, xét về mặt phong thủy, không phải bất cứ tuổi nào, mệnh nào cũng hợp với cây kim tiền. Vậy cây kim tiền hợp với mệnh gì, cây kim tiền không hợp với mệnh gì, cùng làm rõ trong phần tiếp theo của bài viết.

Cây Kim Tiền Có Hợp Mệnh Hỏa Không?

cây kim tiền rất hợp với người mệnh Hỏa. Khi chọn cây kim tiền bài trí trong nhà hay văn phòng, người mệnh Hỏa cần lưu ý một số điểm sau: Để trả lời câu hỏi cây kim tiền hợp mệnh Hỏa không cần biết cây kim tiền thuộc yếu tố Ngũ Hành nào. Theo phong thủy, cây kim tiền thuộc tính Mộc. Trong Ngũ Hành, Mộc sinh Hỏa, cây kim tiền vì thế tương sinh với người mệnh Hỏa, giúp tăng vượng khí cho chủ nhân mệnh này. Có thể nói,. Khi chọn cây kim tiền bài trí trong nhà hay văn phòng, người mệnh Hỏa cần lưu ý một số điểm sau:

Nên chọn cây kim tiền trồng trong đất, tránh chọn cây kim tiền bán thủy sinh hay cây kim tiền thủy sinh bởi trong Ngũ Hành, Thủy khắc Hỏa, không tốt cho người mệnh Hỏa.

Ưu tiên chọn màu sắc của chậu trồng cây thuộc tính Hỏa hoặc Mộc. Tức chọn chậu có màu đỏ, hồng, tím cam hoặc xanh lá cây đều được.

Chọn hình dáng của chậu trồng cây kim tiền tương ứng với tính Hỏa như chậu hình tam giác, lục giác, bát giác hoặc chậu hình chữ nhật thuộc tính Mộc.

Cây Kim Tiền Có Hợp Mệnh Thổ Không?

Cây kim tiền hợp với mệnh gì, có hợp mệnh Thổ không? Kim tiền là cây phong thủy thuộc tính Mộc, trong Ngũ Hành tương sinh tương khắc, yếu tố Mộc xung khắc với yếu tố Thổ. Do đó, cây kim tiền không phải là lựa chọn tốt nhất cho người mệnh Thổ. Tuy vậy, nếu biết cách bài trí thì người mệnh Thổ vẫn có thể trồng được cây kim tiền, cụ thể:

Người mệnh Thổ nên ưu tiên chọn kiểu cây kim tiền trồng trong đất thay vì cây kim tiền thủy sinh hay bán thủy sinh, vì trong Ngũ Hành, Thổ khắc Thủy.

Màu sắc chậu trồng cây: Chọn màu thuộc tính Thổ (màu bản mệnh) như vàng, nâu đất hoặc màu thuộc tính Hỏa (Hỏa sinh Thổ) như đỏ, hồng, tím, cam.

Hình dáng chậu trồng cây: Chọn chậu hình vuông (tương ứng với tính Thổ) hoặc chậu hình tam giác, lục giác, bát giác (tương ứng với tính Hỏa).

Cây Kim Tiền Có Hợp Mệnh Thủy Không?

Với lá xanh mướt quanh năm, cây kim tiền được cho là cây thuộc tính Mộc. Trong Ngũ Hành, Thủy sinh Mộc, nên cây kim tiền hợp với người mệnh Thủy. Thế nhưng, theo cách hiểu khác, Thủy sinh Mộc, có nghĩa là Mộc càng vượng thì Thủy càng suy, do đó tính Mộc bán tương khắc với tính Thủy. Cây kim tiền không thực sự phù hợp với người mệnh Thủy. Trong trường hợp này, người mệnh Thủy vẫn có thể chọn cây kim tiền trang trí nhà nếu áp dụng các mẹo sau đây:

Ưu tiên chọn cây kim tiền trồng kiểu thủy sinh hoặc bán thủy sinh. Vì cây kim tiền trồng trong nước phù hợp với người mệnh Thủy hơn là cây trồng trong đất (Thổ khắc Thủy).

Màu sắc chậu trồng cây: Chọn màu thuộc tính Thủy (màu bản mệnh) như đen, xanh lam, xanh da trời và tính Kim (Kim sinh Thủy) như trắng, ghi, xám, bạc.

Hình dáng chậu trồng cây: Chọn chậu cây với đường cong uốn lượn mềm mại tương ứng với tính Thủy hoặc chậu có hình tròn tương ứng với tính Kim.

Cây kim tiền chưa phải là lựa chọn cây phong thủy tốt nhất cho người mệnh Thủy. Ảnh: Vietnamnet

Cây Kim Tiền Có Hợp Mệnh Kim Không?

Cây kim tiền hợp mệnh nào, có hợp với mệnh Kim không? Trong Ngũ Hành, Kim khắc Mộc, mà cây kim tiền thuộc tính Mộc, nếu lấy yếu tố con người làm chủ đạo thì tính Mộc của cây không ảnh hưởng tới gia chủ mệnh Kim. Do đó, cây kim tiền không khắc cũng không hợp với người mệnh Mộc. Để mang lại phong thủy tốt khi bài trí cây kim tiền trong nhà, gia chủ mệnh Mộc lưu ý thêm một số điểm sau:

Nên chọn cây kim tiền trồng trong đất (Thổ sinh Kim), không nên chọn cây kim tiền trồng thủy sinh hoặc bán thủy sinh (Kim sinh Thủy, Thủy làm suy yếu Kim).

Màu sắc chậu trồng cây: Chọn chậu có màu sắc thuộc tính Kim (màu bản mệnh) như trắng, ghi, xám, bạc và màu thuộc tính Thổ (Thổ sinh Kim) như màu nâu, vàng đất. Có thể trang trí chậu cây kim tiền bằng những viên sỏi cuội nằm trắng, nâu, vàng, xám hợp mệnh Kim.

Hình dáng chậu trồng cây: Người mệnh Kim nên chọn chậu hình tròn (hành Kim) hoặc chậu tam giác, lục giác, bát giác (hành Hỏa) để trồng cây kim tiền.

Cây Kim Tiền Có Hợp Với Mệnh Mộc Không?

Cây kim tiền thuộc tính Mộc nên hoàn toàn phù hợp với người mệnh Mộc. Gia chủ mệnh Mộc trồng cây kim tiền trong nhà hay bài trí văn phòng, bàn làm việc đều góp phần mang lại may mắn, thuận lợi về mọi lĩnh vực. Tuy nhiên, để cây phong thủy kim tiền phát huy tối đa tác dụng của nó, người mệnh Mộc khi bài trí cây kim tiền cần lưu ý một số điểm sau:

Người mệnh Mộc nên ưu tiên chọn cây kim tiền trồng thủy sinh hoặc bán thủy sinh – tương ứng với yếu tố Thủy, trong Ngũ Hành, Thủy tương sinh với Mộc.

Màu sắc chậu trồng cây: Tốt nhất nên chọn chậu có màu sắc tương sinh với tính Mộc (Thủy sinh Mộc) gồm xanh biển, màu đen hoặc màu bản mệnh xanh lá cây. Tránh màu màu thuộc tính Hỏa và Kim.

Hình dáng chậu trồng cây: Người mệnh Mộc nên chọn chậu trồng cây hình chữ nhật ứng với tính Mộc trong Ngũ Hành. Chậu trồng cây có nhiều đường nét uốn lượn thuộc hành Thủy cũng rất hợp với người mệnh Mộc. Tránh chọn chậu có hình tròn tương ứng với hành Kim hay chậu tam giác, lục giác, bát giác ứng với hành Hỏa.

=> Kết luận: Cây kim tiền hợp với người mệnh Mộc và mệnh Hỏa nhất. Người mệnh Thổ, mệnh Kim, mệnh Thủy cũng có thể bài trí cây kim tiền trong nhà hoặc văn phòng, tuy nhiên cần chọn kỹ màu sắc và hình dáng của chậu trồng cây như đã trình bày ở trên nhằm mang lại phong thủy tốt, khí vượng dồi dào cho cả gia đình.

4. Cây Kim Tiền Hợp Tuổi Nào Nhất?

Sau khi đã có câu trả lời cây kim tiền hợp mệnh gì, hãy cùng Batdongsan.com.vn tiếp tục tìm hiểu cây kim tiền hợp tuổi nào trong phần tiếp theo của bài viết. Từ đó, bạn sẽ biết được cây kim tiền hợp mệnh gì tuổi gì nhất.

Cây phong thủy kim tiền phù hợp với nhiều tuổi, nhưng hợp nhất là với người tuổi Tý (tuổi chuột). Theo phong thủy học, người tuổi Tý vốn rất giỏi trong việc kiếm tiền, tuy nhiên họ lại không biết cách quản lý, chi tiêu sao cho hợp lý. Thế nên, người cầm tinh con chuột dễ rơi vào cảnh rỗng túi. Sự hiện diện của cây kim tiền trong nhà, văn phòng, bàn làm việc của người tuổi Tý sẽ giúp họ quản lý tài chính tốt ơn, thu hút tài lộc và có những quyết định sáng suốt hơn trong cuộc sống.

Như vậy, xét theo Ngũ hành thì cây kim tiền hợp nhất với mệnh Mộc và mệnh Hỏa. Xét theo tuổi, cây kim tiền hợp tuổi Tý nhất. Nếu bạn là người tuổi Tý mệnh thuộc Mộc hoặc Hỏa thì cây kim tiền là loại cây phong thủy tốt nhất với bạn.

Vấn đề đặt ra là tính tuổi hợp cây kim tiền theo cung phi hay cung mệnh. Theo các chuyên gia phong thủy, chọn theo cung phi sẽ chính xác hơn. Cung phi tra theo giới tính và tuổi, mỗi người sẽ có 3 yếu tố đi kèm với nhau là cung, mệnh, hướng.

Cung phi theo tuổi và giới tính. Ảnh: phunutoday

Bảng trên cho thấy, tùy theo giới tính mà người có mệnh Hỏa hay Mộc cũng khác nhau. Sau đây là danh sách các tuổi hợp cây kim tiền để bạn tham khảo.

Tuổi và cung mệnh Tuổi hợp cây kim tiền Người mệnh Mộc là nam giới 1924, 1925, 1933, 1934, 1942, 1943, 1951, 1952, 1960, 1961, 1969, 1970, 1978, 1979, 1987, 1988, 1996, 1997, 2005, 2006, 2014, 2015. Người mệnh Mộc là nữ giới 1925, 1926, 1934, 1935, 1943, 1944, 1952, 1953, 1961, 1962, 1970, 1971, 1979, 1980, 1988, 1989, 1997, 1998, 2006, 2007, 2015, 2016. Người mệnh Hỏa là nam giới 1928, 1937, 1946, 1955, 1964, 1973, 1982, 1991, 2018, 2000, 2009. Người mệnh Hỏa là nữ giới 1922, 1931, 1940, 1949, 1958, 1967, 1976, 1985, 1994, 2003, 2012.

5. Cây Kim Tiền Nên Đặt Ở Đâu Để Chiêu Hút Tài Lộc Tốt Nhất?

Bạn đã nắm rõ cây kim tiền hợp mệnh gì, cây kim tiền hợp tuổi nào, vậy bài trì cây kim tiền như thế nào để vừa đảm bảo tính thẩm mỹ, vừa mang lại phong thủy tốt?

Vị trí đặt cây kim tiền khá quan trọng. Đặt cây ở vị trí phù hợp sẽ mang lại nhiều cát lành, may mắn, tài lộc cho gia chủ. Bạn nên bài trí loại cây phong thủy này tại một số vị trí sau đây.

Đặt Cây Kim Tiền Ở Hành Lang, Bậc Thềm, Trước Cửa Nhà

Cây kim tiền đặt ở hành lang, bậc thềm, trước cửa nhà riêng , bên cạnh cửa vào căn hộ chung cư , vừa tạo điểm nhấn trang trí hút mắt, vừa thể hiện mong cầu chiêu tài hút lộc. Theo giới chuyên gia phong thủy, nên ưu tiên đặt cây kim tiền ở các hướng chính Nam, chính Đông và Đông Nam. Các cửa hàng có thể đặt ngay cạnh ban thờ ông Thần Tài, ngay cửa ra vào; các công ty, xí nghiệp có thể đặt những chậu cây kim tiền lớn ở đại sảnh để cây phát huy tối đa tác dụng phong thủy tốt đẹp, mang đến cho gia chủ nhiều may mắn trong kinh doanh, phát triển sự nghiệp. Tốt nhất nên đặt cây kim tiền ở cung tài lộc

Đặt Cây Kim Tiền Ở Cửa Sổ, Ban Công

Chậu cây kim tiền xanh mướt đặt ở ban công hoặc cửa sổ giúp điều hòa, cân bằng các nguồn năng lượng và tạo điểm nhấn sinh động, dịu mát cho không gian sống của bạn. Đây cũng là những vị trí đón được nhiều ánh sáng tự nhiên, giúp cây luôn xanh tươi, phát triển tốt. Song, cũng không nên để cây tiếp xúc với ánh sáng mặt trời quá nhiều, cây dễ bị vàng lá.

Bệ cửa sổ là một trong những vị trí lý tưởng để đặt cây kim tiền. Ảnh: xwatch

Đặt Cây Kim Tiền Trên Bàn Làm Việc

Cây kim tiền đặt ở vị trí này góp phần giúp công việc, sự nghiệp của bạn hanh thông, mang đến nhiều cơ hội phát triển. Với những người kinh doanh, buôn bán, đặt cây kim tiền ở bàn làm việc, nơi tiếp khách, đối tác sẽ giúp gia chủ đạt được nhiều thành tựu về tài chính, mở rộng các mối quan hệ.

Đặt Cây Kim Tiền Ở Góc Phòng

Cây kim tiền đặt ở góc phòng không chỉ giúp che đi góc khuất, góc chưa đẹp, tăng tính thẩm mỹ tổng thể cho không gian sống mà còn góp phần thu hút tài lộc, may mắn vào nhà.

Tránh Đặt Cây Kim Tiền Trong Phòng Ngủ, Đối Diện Lối Ra Vào

Bạn tuyệt đối tránh đặt cây kim tiền trong phòng ngủ vì ban đêm cây hút oxy và thải khí cacbonic, không tốt cho sức khỏe con người. Cũng không nên đặt cây ở vị trí đối diện cửa lối ra vào nhà bởi cây sẽ cản trở các nguồn năng lượng tích cực vào nhà, không tốt cho phong thủy nhà ở

Đặc biệt, với những gia đình có trẻ nhỏ, gia chủ nên cân nhắc kỹ khi trồng loại cây này bởi trong lá và cành của cây chứa nhiều tinh thể calci oxalat gây kích ứng da, niêm mạc lưỡi, môi, màng nhầy trong họng, kết mạc mắt khi khi chạm phải hoặc ăn nhầm, dễ bị sưng tấy, đau rát. Nếu vẫn muốn bài trí cây kim tiền, bạn nên đặt tại các vị trí tránh xa tầm với của trẻ em.

6. Một Số Lưu Ý Khi Trồng, Chăm Sóc Cây Kim Tiền

Để cây kim tiền mang lại phong thủy tốt cho gia chủ, trước hết cây cần phát triển tốt, luôn xanh tươi và ít bị sâu bệnh. Muốn vậy, bạn cần lưu ý một số điểm sau đây.

Đất Trồng Cây Kim Tiền

Loại đất tơi xốp sẽ giúp rễ cây kim tiền phát triển tốt nhất. Bạn cũng có thể trộn đất với một ít xỉ than tổ ong hoặc đá nhỏ để tạo độ thoáng cho đất và giúp thoát nước tốt hơn. Ngày nay, mọi người thường mua đất vi sinh để trồng cây cảnh nói chung và cây kim tiền nói riêng.

Cây kim tiền chuộng đất tơi xuống, thoáng khí, thoát nước tốt. Ảnh: Eva

Ánh Sáng, Nhiệt Độ

Vốn là loại cây cảnh ưa sáng nên kim tiền sẽ phát triển tốt nhất trong môi trường có nhiều ánh sáng tự nhiên. Nếu thiếu sáng lâu ngày, cây sẽ bị vàng lá. Bạn cũng không nên để cây tiếp xúc với ánh nắng mặt trời quá nhiều trong một thời gian dài dễ khiến cây bị khô héo, chết đi.

Cây kim tiền sinh trưởng, phát triển tốt nhất ở nhiệt độ từ 25 – 27 độ C. Ở môi trường nhiệt độ dưới 18 độ C, cây kim tiền dễ bị vàng lá, rụng lá, không phát triển được và rơi vào trạng thái ngủ đông. Dưới 5 độ C cây kim tiền sẽ không sống được.

Nước Tưới

Lá và thân cây kim tiền mọng nước, cây chịu đựng được điều kiện khô hạn nên không cần phải tưới nước thường xuyên. Nếu tưới dạng phun sương, thì khoảng cách giữa các lần tưới thường là 1 tuần. Nếu tưới đẫm nước thì khoảng 4-5 tuần tưới 1 lần. Lưu ý, với cây kim tiền trồng ở ngoài trời, bạn nên rút ngắn khoảng cách giữa các lần tưới.

Bón Phân

Bạn nên bón thêm phân vi sinh cho cây với chu kỳ 2-2,5 tháng/lần để cung cấp chất dinh dưỡng cho cây, giúp cây phát triển xanh tốt quanh năm, mang lại phong thủy tốt. Ngoài ra, bạn cũng nên quan sát cây thường xuyên để phát hiện sâu bệnh nếu có, từ đó kịp thời có biện pháp xử lý thích hợp.

Trên đây Batdongsan.com.vn đã giải đáp chi tiết câu hỏi cây kim tiền hợp mệnh gì, cây kim tiền hợp tuổi nào cùng những thông tin hữu ích liên quan. Với ý nghĩa phong thủy tốt đẹp, bạn hãy tô điểm không nhà hoặc bàn làm việc của mình bằng chậu cây kim tiền xanh mướt trong năm mới Giáp Thìn này nhé! Chúc bạn gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông!

Lam Giang

