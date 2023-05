CEO Văn Phong Của Sàn Gỗ Toàn Thắng: Nên Hay Không Nên Sử Dụng Sàn Nhựa Giả Gỗ?

Sàn nhựa giả gỗ là loại vật liệu lát sàn đang rất được ưa chuộng trong thời gian gần đây bởi giá thành rẻ, phù hợp với túi tiền mọi phân khúc khách hàng. Tuy nhiên, loại sàn này có thực sự tốt? Liệu rằng sử dụng lâu dài có gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng hay không? Hãy lắng nghe những chia sẻ từ chuyên gia Sàn gỗ Toàn Thắng qua bài viết dưới đây.

Sàn Nhựa Giả Gỗ Là Gì?

Sàn nhựa giả gỗ là loại vật liệu tổng hợp được cấu tạo bởi thành phần chính là nhựa nguyên sinh PVC kết hợp với bột đá và một số chất phụ gia để kết dính. Bề mặt sàn sẽ được phủ một lớp sơn UV chống trầy xước với những họa tiết vân gỗ, tạo nên vẻ bề ngoài không khác gì sàn gỗ tự nhiên.

Về cơ bản, sàn nhựa giả gỗ sẽ có cấu tạo bao gồm 5 lớp:

• Lớp đáy chống ẩm: Là bề mặt ở dưới cùng, tiếp xúc trực tiếp với mặt nền, có vai trò tăng độ ma sát và bám dính, đồng thời ngăn chặn hơi nước bốc lên, bảo vệ cho sàn nhựa khỏi sự ẩm mốc theo thời gian.

• Cốt SPC: Được tạo bởi nhựa nguyên sinh PVC và bột đá. Một lớp cốt SPC đạt chuẩn sẽ củng cố khả năng chịu lực, tránh tình trạng cong vênh, ăn mòn và đặc biệt là chịu nhiệt tốt, hạn chế sự lây lan khi có hỏa hoạn xảy ra.

• Lớp vân gỗ: Với sự khéo léo của người thợ kết hợp với công nghệ in tân tiến, những họa tiết, hoa văn giả gỗ đẹp mắt được hình thành, tạo nên vẻ đẹp tự nhiên, tinh xảo không kém gì sàn gỗ tự nhiên.

• Lớp phủ Nano: Đảm nhiệm vai trò chống mài mòn và bảo vệ lớp hoa văn của ván sàn.

• Lớp phủ UV: Là lớp trên cùng đảm bảo cho khả năng chống trầy xước, hạn chế bám bụi bẩn đồng thời hỗ trợ tính chịu lực cho sàn nhựa.

Đánh Giá Chất Lượng Sàn Nhựa Giả Gỗ Dưới Góc Độ Chuyên Gia

Để giúp khách hàng có cái nhìn tổng quan nhất về loại vật liệu lát sàn này, Sàn gỗ Toàn Thắng sẽ đánh giá sàn nhựa giả gỗ dựa trên góc nhìn khách quan nhất.

Điểm mạnh của sàn nhựa vân gỗ

• Khả năng chống nước, chống ẩm mốc của sàn rất tốt nên người dùng không cần lo sàn bị mối mọt phá hoại.

• Không có tình trạng cong vênh, co ngót khi thời tiết thay đổi như sàn gỗ tự nhiên.

• Khả năng chịu nhiệt tốt nên có thể hạn chế đám cháy lây lan.

• Có thể hấp thụ âm thanh lên đến 25 decibel, giúp hạn chế được tiếng ồn.

• Được cấu tạo từ nhựa nguyên sinh PVC an toàn, không chứa chất độc hại.

• Đảm bảo tính thẩm mỹ cao với họa tiết, hoa văn đa dạng cho khách hàng lựa chọn.

• Dễ dàng thi công lắp đặt, không tốn nhiều công sức và chi phí. Đồng thời sàn nhựa cũng rất dễ lau chùi, bảo dưỡng nhờ đặc tính hạn chế bám bẩn.

• Giá thành của sàn nhựa giả gỗ rất tốt, phù hợp với hầu hết mọi điều kiện tài chính của khách hàng.

Nhược điểm của sàn nhựa vân gỗ

Song song với những ưu điểm về chất lượng thì cũng có một vài loại sàn nhựa giả gỗ vẫn còn hạn chế. Cụ thể:

• Sàn nhựa giả gỗ sử dụng keo riêng: Yêu cầu bề mặt sàn phải phẳng mới có thể bám dính. Đồng thời, loại sàn này không thể ứng dụng tại nơi có nhiệt độ cao (trên 33 độ C) vì dễ bị chảy keo, ảnh hưởng đến độ bộ bền của sàn.

• Sàn nhựa giả gỗ tự dán: Không thể dán tại những khu vực nền gồ ghề, có lỗ hổng hay bụi bẩn. Ngoài ra, sàn nhựa tự dán không thể tái sử dụng, sau khi bóc lớp keo thì phải dán ngay, không dán đi dán lại nhiều lần vì sẽ khiến lớp keo giảm độ dính, dễ dẫn đến bong tróc.

Có Nên Sử Dụng Sàn Nhựa Giả Gỗ?

Có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vật liệu xây dựng và nội thất, CEO Văn Phong của Sàn gỗ Toàn Thắng cho biết với nhu cầu ngày càng đa dạng của người dân trong làm đẹp và hoàn thiện căn nhà, sàn nhựa giả gỗ là lựa chọn tốt so với mức giá mà nó mang lại. Mặc dù có vài nhược điểm, nhưng những nhược điểm này là không đáng kể so với tổng thể các giá trị đạt được cho không gian nội thất. Tại các khu vực công cộng như: quán cafe, khu phức hợp, trường mầm non, bệnh viện… thì sàn nhựa giả gỗ là lựa chọn tốt nhất ở thời điểm này về chất lượng, công năng, tính thẩm mỹ và giá cả”.

CEO Văn Phong của Sàn gỗ Toàn Thắng

Dựa vào những đánh giá ở trên, có thể thấy rằng sàn nhựa giả gỗ là một loại vật liệu thay thế sàn gỗ trong tương lai gần khi gỗ tự nhiên ngày càng trở nên cạn kiệt và đắt đỏ. Các chuyên gia khuyến khích người dân nên lựa chọn sàn nhựa giả gỗ thay thế cho loại sàn gỗ tự nhiên đắt đỏ. Đây cũng là một cách bảo vệ tài nguyên gỗ, bảo vệ môi trường.

Với chi phí tiết kiệm, bạn có thể mang lại cho không gian nhà mình một mặt sàn chất lượng, thẩm mỹ, quá trình lắp đặt nhanh chóng. Đồng thời, chất liệu nhựa PVC của sàn gỗ cũng an toàn cho sức khỏe con người. Có thể nói, đây chính là lựa chọn tốt nhất trong mọi vật liệu lát sàn có cùng tầm giá.

Địa Chỉ Cung Cấp Sàn Nhựa Giả Gỗ Chất Lượng, Giá Tốt TP.HCM

Giữa một thị trường có nhu cầu sử dụng sàn nhựa giả gỗ tăng nhanh như hiện nay, rất nhiều đơn vị cung cấp đã được ra đời. Trong số đó, Sàn gỗ Toàn Thắng vẫn là một trong những nhà cung cấp nổi bật nhất, được đông đảo khách hàng trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh lân cận tin tưởng lựa chọn.

Đến với Sàn gỗ Toàn Thắng, khách hàng sẽ được tư vấn chi tiết sát với yêu cầu của mình nhất. Sau khi lựa chọn được mẫu sàn ưng ý, đội ngũ nhân công với hơn 10 năm kinh nghiệm sẽ giao hàng tận nhà và tiến hành lắp đặt. Đặc biệt, trong thời gian sử dụng nếu có bất cứ vấn đề gì phát sinh, ván sàn của bạn sẽ được Sàn gỗ Toàn Thắng hỗ trợ bảo trì, bảo dưỡng một cách nhanh chóng. Ngoài số lượng sàn nhựa vân gỗ cung cấp ra thị trường, Sàn gỗ Toàn Thắng cũng là đơn vị số 1 về sàn gỗ Công nghiệp và sàn gỗ tự nhiên hiện nay.

Để có thể sở hữu được mẫu sàn nhựa giả gỗ chất lượng và ưng ý nhất, nhanh tay liên hệ:

Sàn gỗ Toàn Thắng

• Showroom 1: 90 Đường số 13, P. Phước Bình, Quận 9, TPHCM

• Showroom 2: 209 Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Long B, Quận 9, TPHCM

• Hotline: 0901.242.777