Chỉ 2 năm đầu tư đất quê, tôi mua được nhà tiền tỷ ở trung tâm Hà Nội

Dưới đây là chia sẻ của anh Nguyễn Bá Anh (46 tuổi, Hà Nội) về câu chuyện mua nhà ở nội thành Hà Nội nhờ đầu tư đất quê vừa túi tiền, giàu tiềm năng tăng giá:

Tôi sinh năm 1974, xuất thân từ tỉnh lẻ nhưng ra Hà Nội sinh sống, lập nghiệp đã hơn 20 năm. Tôi hiện giữ vị trí quản lý cấp trung trong một cơ quan nhà nước khá danh tiếng. Ngoài ra, tôi còn làm tư vấn cho doanh nghiệp tư nhân. Nhìn chung, thu nhập của tôi không thấp nhưng trong khi bạn bè cùng trang lứa đã có nhà đẹp, xe sang từ lâu thì mãi đến khi ngoài 40, tôi mới có được chốn an cư ưng ý. Năm 26 tuổi, tôi kết hôn rồi có con gái đầu lòng. Sống trong căn nhà nhỏ của chị vợ cho mượn, tôi tự nhủ sẽ cố gắng phấn đấu, sớm mua được nhà để vợ con đỡ vất vả. Nhưng đời không như mơ, những mâu thuẫn liên tục nảy sinh, không thể hòa giải khiến cuộc hôn nhân của tôi đứt gánh chỉ sau 3 năm. Tôi chuyển về sống trong nhà tập thể của cơ quan và ở đó suốt nhiều năm sau.

Hôn nhân đổ vỡ khiến tôi chán nản, kiếm được nhiều tiền cũng không giữ lại được. Con gái ở với mẹ, tôi chi tiền cấp dưỡng hàng tháng, tiền học hành cũng như viện phí mỗi khi con ốm đau. Không muốn con thiếu thốn tình cảm từ đằng nội nên mỗi năm tôi đều cho con đi du lịch cùng đại gia đình 1-2 lần, chi phí cho cả nhà đa phần do tôi bỏ ra. Tôi cũng đầu tư tiền để học hành, nâng cao năng lực, giá trị của bản thân cũng như mở rộng các mối quan hệ. Mãi đến khi gặp được vợ tôi bây giờ, tôi mới sốt ruột vì đã sắp 40 mà chưa có lấy một mái nhà.



Mãi đến năm 38 tuổi, tôi mới sở hữu căn hộ đầu tiên nhưng ở xa trung tâm. Ảnh minh họa

Năm 2011, tôi tái hôn, vợ chồng tiếp tục sống trong phòng tập thể chỉ hơn chục m2, không khép kín. Vợ có bầu, đêm hôm buồn đi vệ sinh là phải lọ mọ đi hết hành lang khu tập thể mới ra đến nhà vệ sinh chung. Thương vợ, tôi quyết tâm mua nhà ngay trong năm. Lúc đó, chúng tôi mới có khoảng 300 triệu tích lũy nên chỉ có thể tìm căn hộ ở xa trung tâm. Khi đang tìm hiểu các gói vay của ngân hàng thì tôi nhận được tin vui. Tôi nằm trong danh sách cán bộ của cơ quan được ưu tiên mua nhà giá rẻ tại một dự án chung cư ở huyện Thanh Trì. Dự án này tôi đã biết đến trước đó nhưng tôi không đủ thâm niên cũng như cấp bậc theo điều kiện xét đợt 1. Sau này, điều kiện được nới lỏng, tôi lọt vào danh sách đợt 2, được mua căn hộ 57m2, có 2 phòng ngủ, 1 phòng vệ sinh với giá chỉ 360 triệu. Chúng tôi chỉ vay thêm người thân để sắm nội thất cơ bản là chuyển vào ở ngay. Vậy là năm 38 tuổi, tôi đã có căn nhà đầu tiên. Con trai chào đời trong nhà mới đúng như kế hoạch.

Ổn định được vài năm, tôi lại thấy ở xa trung tâm thật bất tiện, đi làm mất quá nhiều thời gian, mệt mỏi vì tắc đường. Con trai lớn dần, tôi muốn cho con học thêm tiếng Anh, năng khiếu cũng không tìm được chỗ học tốt gần nhà. Tôi bàn với vợ kế hoạch đổi nhà về trung tâm nhưng với tình hình tài chính của chúng tôi, nhà tiền tỷ ở nội thành là quá tầm. Vốn mỏng, thu nhập từ lương vẫn tăng nhưng khó có đột biến, tôi nghĩ chỉ có cách đầu tư vào đất mới mong nhanh có lãi. Tôi cầm 200 triệu về quê tìm đất vì biết với số vốn còm của mình thì khó mơ đến chuyện mua đất Hà Nội. Được tin một xã gần nhà bố mẹ tôi bán đấu giá đất, tôi mạnh dạn mua 2 bộ hồ sơ. Lần đầu tham gia đấu giá, tôi thấy may vì khu đất đấu giá chưa quá “hot”, chưa nhiều người muốn mua nên chỉ cần trả hơn giá khởi điểm không nhiều, tôi đã trúng liền 2 suất đất. Mỗi suất 100m2, tổng trị giá 245 triệu, quá rẻ so với mong đợi! Vừa bước ra khỏi nơi đấu giá, có người hỏi mua lại hồ sơ trúng của tôi với giá chênh 15 triệu, tất nhiên tôi không bán. Không ngờ 2 suất đất đó tăng giá cực nhanh, chỉ nửa năm sau, giá đã lên gấp rưỡi rồi dần dần gấp đôi. Tôi thường xuyên nhận được cuộc gọi của người lạ, hỏi có bán đất không. Chuyện những người mua đất cùng đợt với tôi đã bán được với giá cao khiến tôi khấp khởi hi vọng nhưng chưa vội bán vì muốn giá lên nữa.

Tôi quyết định rút 200 triệu vốn góp kinh doanh quán café với người bạn thân để đầu tư vào đất. Tiền lương, thưởng cuối năm tôi cũng cố gắng dồn lại rồi cầm về quê "săn" đất. Tôi có người em họ làm cán bộ địa chính ở quê, được em hỗ trợ tìm đất, xem xét pháp lý, quy hoạch cũng như đánh giá tiềm năng nên rất yên tâm xuống tiền. Nhiều “phi vụ” mua đi bán lại thuận lợi đến khó tin, tài sản của vợ chồng tôi gia tăng nhanh chóng, vượt xa thu nhập từ lương của tôi cũng như lương và lợi nhuận từ việc kinh doanh online của vợ.



Về quê tìm mua đất giá rẻ và bán khi được giá, tôi mua được nhà ở trung tâm Hà Nội. Ảnh minh họa.

Năm 2017, tôi bán 2 miếng đất ở quê được 1,3 tỷ, bán căn hộ ở Thanh Trì được 1 tỷ, cộng thêm vay mượn từ anh em, tôi mua được ngôi nhà 3 tầng trong ngõ thuộc quận Hai Bà Trưng, giá 2,7 tỷ. Tôi vẫn còn 2 miếng đất quê nữa nhưng chưa muốn bán mà thế chấp 1 miếng, vay ngân hàng 400 triệu để sửa nhà và sắm thêm nội thất. Nhà mới rất gần cơ quan, tôi có thể đi bộ đi làm hàng ngày, hôm nào vội mới đi xe máy. Vợ con tôi đi làm, đi học cũng thuận lợi. Chỉ 2 năm sau, tôi bán 1 miếng đất, trả hết nợ, cuộc sống khá thoải mái, dư dả. Tôi đủ tiền mua ô tô nhưng không mua vì không có nhu cầu. Thay vào đó, tôi tiếp tục đầu tư đất, mong muốn tích lũy thêm tài sản, sớm tự do tài chính và chuẩn bị tương lai tốt hơn cho các con.

Tuổi trẻ của tôi không được thuận lợi, suôn sẻ nên tuổi 40 mới có thể an cư lạc nghiệp. Nhưng từ khi “bén duyên” với bất động sản, con đường tôi đi ngày càng “nở hoa”. Tôi may mắn vì đầu tư gặp thời, chọn được đất sạch về pháp lý, giàu tiềm năng tăng giá nên thanh khoản nhanh. Tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình để động viên những người có hoàn cảnh tương tự, dù xuất phát muộn nhưng nếu đi đúng hướng cộng một chút may mắn, chúng ta hoàn toàn có thể sớm chạm tới mục tiêu.

Lan Chi (ghi)