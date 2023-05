1. Khái Niệm Chi Phí Hạng Mục Chung

Như đã đề cập ở phần mở đầu, bạn sẽ tìm thấy những khái niệm không cụ thể về chi phí hạng mục chung là gì. Bởi thực tế để hiểu rõ về thuật ngữ này, bạn cần đi sâu vào tìm hiểu nó gồm những gì. Song, chúng tôi vẫn đưa ra khái niệm tổng quan ban đầu trước cho bạn dễ hình dung.



Chi phí hạng mục chung là một bài toán vô cùng phức tạp, tuy nhiên cần hiểu rõ về nó

Chi Phí Hạng Mục Chung Theo Thông Tư 06

Theo quy định tại Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, chi phí hạng mục chung bao gồm: chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công, chi phí một số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế và các chi phí hạng mục chung còn lại.

Cách xác định chi phí hạng mục chung đã được quy định cụ thể tại Phụ lục số 2 Thông tư số 06/2016/TT-BXD. Việc thanh toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký và các quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Vậy Chi Phí Hạng Mục Chung Là Gì?

Thực chất, chi phí hạng mục chung là những thành phần chi phí cần để phục vụ cho công tác thi công, quá trình tổ chức bộ máy quản lý và chỉ đạo thi công của các đơn vị và doanh nghiệp xây dựng. Tuy nhiên, phần chi phí này lại không liên quan trực tiếp đến quá trình thi công xây dựng công trình.

Để hiểu rõ hơn về chi phí hạng mục chung trong dự thầu, bạn cần trả lời câu hỏi chi phí hạng mục chung gồm những gì.

2. Chi Phí Hạng Mục Chung Gồm Những Gì?

Nếu không phải là nhân viên kế toán xây dựng, thì chắc chắn việc liệt kê xem chi phí hạng mục chung gồm những gì là điều không thể. Song nhìn chung, chi phí hạng mục chung bao gồm:

– Các chi phí để xây dựng nhà tạm thời, sử dụng để ở hoặc điều hành thi công. Theo thông tư 04/2010/TT-BXD, các chi phí này được tính dựa trên tỷ lệ phần trăm.

– Chi phí để di chuyển đến và đi ra khỏi công trường của các loại thiết bị thi công và lực lượng lao động. Bao gồm cả các chi phí bến bãi, cầu phà và chi phí ăn ở.

– Các chi phí nằm trong hạng mục chi phí an toàn lao động: mua đồ lao động với quần áo bảo hộ, giày, mũ, kính, găng tay, khẩu trang,… tất cả đều là đồ bảo hộ. Bên cạnh đó là các thiết bị y tế chăm sóc sức khỏe cho người lao động, cùng các dụng cụ phòng cháy chữa cháy. Các chi phí để mua lưới an toàn hay giàn giáo cho công trình cũng sẽ được tính vào chi phí hạng mục chung. Nếu công trình đó có hệ thống giao thông, thì cần phải giảng dạy an toàn cho người lao động, và hướng dẫn điều khiển giao thông các thiết bị cảnh báo an toàn như còi, đèn báo,…

– Chi phí hạng mục chung cũng bao gồm các chi phí để bảo vệ môi trường trong và xung quanh công trường: phí dọn dẹp, vận chuyển rác thải và xử lý rác thải; phí chống bụi,…

– Bạn cũng phải trả thêm chi phí thí nghiệm nguyên vật liệu của nhà thầu. việc tính toán dựa trên khối lượng đã làm và bảng báo giá khi ký kết hợp đồng.

– Sau khi đã thi công xong công trình thì bạn phải trả thêm chi phí hoàn trả mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật đã bị ảnh hưởng. Đó có thể là các đường ống ngầm, đường dây cáp, hệ thống cây xanh hoặc vỉa hè, cống rãnh,…

– Các hoạt động không thường xuyên diễn ra như hút bùn cái bơm nước cũng sẽ được tính vào các chi phí liên quan tới hạng mục chung.



Cần xác định được chi phí hạng mục chung gồm những gì thì mới tính được công thức và thanh toán

3. Cách Tính Chi Phí Hạng Mục Chung

Chi phí hạng mục chung được tính dựa trên công thức sau: Chmc = (Cnt + Ckkl) x ( 1 + T) + Ck

Trong công thức, các ký hiệu tương ứng với:

Cnt là chi phí xây nhà tạm để ở hoặc điều hành thi công.

Ckkl là chi phí cho các công việc không có khối lượng thiết kế.

Ck là các chi phí thuộc các phần còn lại.

T là thuế suất thuế VAT.

Chi tiết cách tính về các khoản mục được Batdongsan.com.vn trình bày một cách đơn giản như sau cho các bạn dễ tham khảo.

Chi Phí Nhà Tạm Tại Hiện Trường (Cnt) Chi phí này được tính bằng tỷ lệ (%) trên chi phí xây dựng và chi phí lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị công trình trước thuế.

Công thức tính: Cnt = G x K, trong đó:

– G là chi phí xây dựng và chi phí lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị công trình trước thuế.

– K là hệ số tỷ lệ (%) xác định như sau:

– Đối với công trình theo tuyến: Cnt = 2% x G

– Đối với các công trình còn lại: Cnt = 1% x G

– Trường hợp đặc biệt (công trình quy mô lớn, trên biển, ngoài đảo, vốn ODA) nếu tính theo tỷ lệ (%) không phù hợp thì Cnt được xác định bằng dự toán theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2016/TT-BXD* PHỤ LỤC 3.

Chi Phí Các Công Việc Không Có Khối Lượng Thiết Kế (Ckkl)

Ckkl bao gồm các công việc sau:

– Chi phí an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

– Chi phí thí nghiệm vật liệu của nhà thầu.

– Chi phí di chuyển lực lượng lao động trong nội bộ công trường.

– Chi phí bơm nước, vét bùn không thường xuyên.

Ckkl được tính bằng tỷ lệ (%) theo công thức: Ckkl = G x N, trong đó:

– G là chi phí xây dựng và chi phí lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị công trình trước thuế

– N là hệ số tỷ lệ (%) tương ứng với loại công trình theo quy định tại Thông tư số 06/2016/TT-BXD.

Lưu ý:

– Trường hợp G < 50 tỷ đồng thì Ckkl chưa bao gồm chi phí xây dựng phòng thí nghiệm tại hiện trường.

– Đối với công tác xây dựng trong hầm giao thông, hầm thủy điện, hầm lò:

+ Ckkl đã bao gồm chi phí vận hành, chi phí sửa chữa thường xuyên hệ thống cấp nước, thoát nước, cấp gió, cấp điện phục vụ thi công trong hầm.

+ Ckkl không bao gồm chi phí đầu tư ban đầu cho hệ thống thông gió, chiếu sáng, hệ thống điện, cấp thoát nước, giao thông phục vụ thi công trong hầm.

– Đối với công trình xây dựng thủy điện, thủy lợi thì Ckkl không bao gồm:

+ Chi phí đầu tư ban đầu hệ thống nước kỹ thuật để thi công công trình.

+ Chi phí đầu tư ban đầu cho công tác bơm nước, vét bùn, bơm thoát nước hố móng ngay sau khi ngăn sông, chống lũ, hệ thống điện phục vụ thi công.

+ Chi phí bơm thoát nước hố móng ngay sau khi ngăn sông, chống lũ

+ Chi phí thí nghiệm tăng thêm của thí nghiệm thi công bê tông đầm lăn (RCC)

Chi Phí Các Khoản Mục Còn Lại (Ck)

* Ck bao gồm các khoản:

– Chi phí di chuyển máy, thiết bị thi công đặc chủng và lực lượng lao động (có tay nghề thuộc quản lý của doanh nghiệp, hợp đồng lao động dài hạn của doanh nghiệp) đến và ra khỏi công trường.

– Chi phí bảo đảm an toàn giao thông phục vụ thi công (nếu có).

– Chi phí hoàn trả hạ tầng kỹ thuật do bị ảnh hưởng khi thi công xây dựng công trình (nếu có).

– Chi phí kho bãi chứa vật liệu (nếu có).

– Chi phí xây dựng nhà bao che cho máy, nền móng máy, hệ thống cấp điện, khí nén, hệ thống cấp thoát nước tại hiện trường.

– Chi phí lắp đặt, tháo dỡ một số loại máy (như trạm trộn bê tông xi măng, trạm trộn bê tông nhựa, cần trục di chuyển trên ray, cần trục tháp, một số loại máy, thiết bị thi công xây dựng khác có tính chất tương tự)

* Ck được xác định bằng ước tính theo mức chi phí của dự án, công trình tương tự hoặc bằng lập dự toán theo hướng dẫn Thông tư số 06/2016/TT-BXD* PHỤ LỤC 3

Thuế Suất Thuế Vat (T)



T = 0% đối với các trường hợp quy định.

T = 5% đối với các trường hợp quy định.

T = 10% đối với các trường hợp quy định.



4. Thanh Toán Chi Phí Hạng Mục Chung Như Thế Nào?

Theo thông tư số 06/2016/TT-BXD Điều 3 và Điều 11 đã quy định:

– Việc thanh toán chi phí hạng mục chung sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào bản hợp đồng mà bạn đã ký kết, phù hợp với hồ sơ mời thầu, dự thầu, một số quy định áp dụng trong hợp đồng và thực tế công việc sau khi triển khai dự án.

– Tổng chi phí của các yếu tố chung của hồ sơ mời thầu phải phù hợp với chi phí của các yếu tố chung trong dự toán đã được phê duyệt. Không được vượt số chi phí đã đề ra.

– Ngoại trừ phần công việc bổ sung mới được ký kết thêm, thì các bên đều không được ký kết vào phần phụ lục trong bản hợp đồng thoả thuận.

– Trong quá trình xây dựng, các khoản tạm ứng, thanh toán và chứng từ thanh toán đều phải tuân theo quy định pháp luật. Cụ thể tại Nghị định 37/2015/NĐ-CP được thông qua vào ngày 22/4/2015.



Thanh toán chi phí hạng mục chung phải dựa trên hợp đồng

Nếu trong trường hợp không thể xác định được khối lượng của các công việc trong thiết kế, thì bên mời thầu cần dựa vào những điều kiện cụ thể mà tính toán và xác định làm sao cho thật phù hợp. Bên cạnh đó, đơn vị mời thầu phải bổ sung những ý này vào đơn giá của hồ sơ dự thầu khi không chỉ định một bản viết riêng.

Tất cả các thanh toán đều phải dựa trên hợp đồng. Trong trường hợp khác, nếu như bản hợp đồng đó thuộc phạm vi điều chỉnh của thông tư số 07/2016/TT-BXD thì tham khảo việc điều chỉnh giá hợp đồng của Bộ Xây Dựng tại mục a, khoản 1 Điều 3 Thông tư số 07/2016/TT-BXD.

Chi phí hạng mục chung là một trong những vấn đề đau đầu trong xây dựng. Vì vậy, nếu không có chuyên môn, bạn cần tìm hiểu thật kỹ để hiểu thêm về phần mục này. Hy vọng với những thông tin mà Batdongsan.com.vn mang đến, bạn có thể nắm được nội dung và tránh được những sai sót trong công việc.

