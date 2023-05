Chiêm ngưỡng 8 ngôi nhà xa xỉ của nàng "rắn chúa" Taylor Swift

Taylor Swift được biết đến với sự nghiệp âm nhạc ấn tượng. Đi cùng với đó, số tiền cô kiếm được từ bản quyền sáng tác và concert ca nhạc đã giúp cô nàng sở hữu kha khá bất động sản kếch sù. Danh sách những ngôi nhà của siêu sao 28 tuổi này cũng ấn tượng như chính sự nghiệp âm nhạc của cô vậy.

1. Nông trại Beverly Hills

Ngôi nhà theo phong cách trang trại này có thiết kế mang hơi thở hiện đại của Hollywood giữa năm 1950. Vị trí tuyệt vời dưới chân đồi xanh tươi tốt giúp ngôi nhà luôn tràn ngập ánh sáng mặt trời. Tuy mặt tiền hơi khiêm tốn nhưng diện tích nhà bên trong vẫn đủ cho 4 phòng ngủ, 4 phòng tắm và 1 hầm đựng rượu vang. Đây có thể là thiết kế nhà mơ ước của nhiều người với giá bất động sản ước tính khoảng 2,95 triệu đô la.

2. Penthouse ở Tribeca

Trong năm 2014, Swift đã mua hai căn hộ penthouse liền kề trong một tòa nhà Tribeca cũ, sau đó cải tạo chuyển đổi chúng thành một căn hộ lớn có tổng cộng 10 phòng ngủ và 10 phòng tắm, 01 phòng chơi bi-a. Được biết, cô nàng đã mua những căn hộ này từ đạo diễn The Lord of the Rings, Peter Jackson.

3. Nhà phố 12,5 triệu đô la

Chỉ 3 năm sau khi mua hai căn Penthouse Tribeca, nàng "rắn chúa" tiếp tục tậu thêm 1 ngôi nhà phố được xây dựng từ thế kỷ trước ngay bên cạnh. Ngôi nhà được trang bị các tiện nghi sang trọng như rạp chiếu gia đình, phòng tập thể dục và sân hiên lớn. Giá trị ngôi nhà ước tính khoảng 12,5 triệu đô la.

4. Ngôi nhà 1.100m2 nằm trên đồi

Tọa lạc trên đỉnh cao nhất của thị trấn Rhode Island, ngôi nhà rộng 1.100m2 này là điểm đến cho các bữa tiệc khét tiếng xa hoa của Taylor Swift với các nàng mẫu chân dài. Căn nhà gồm 7 phòng ngủ, 8 lò sưởi và 1 hồ bơi rộng với tầm nhìn bờ biển kéo dài 213m. Đây là một trong những bất động sản ấn tượng nhất của cô.

5. Ngôi nhà gạch xinh xắn

Được xây dựng từ năm 1912, ngôi nhà bằng gạch này có nét duyên dáng cổ xưa với các chi tiết đã được tân trang lại theo phong cách hiện đại. Ngôi nhà bao gồm 5 phòng ngủ, 7 phòng tắm và 1 hồ bơi lớn trong nhà. Đây được đánh giá là một trong những ngôi nhà đẹp nhất của cô với các tính năng sang trọng như: Trần nhà cao, gạch cổ của Paris, sân thượng, bếp ngoài trời, bể sục, bếp BBQ và một loạt các thiết kế đèn chùm quyến rũ…

6. Biệt thự Beverly Hills sang chảnh

Năm 2015, Taylor Swift đã mua ngôi biệt thự Beverly Hills từ nhà sản xuất phim Samuel Goldwyn. Hiện khu đất rộng 1.000m2 này đang được cải tạo lại để phù hợp hơn với yêu cầu sống của cô nàng. Như vậy, Taylor Swift đã sở hữu tổng cộng 3 ngôi nhà ở Los Angeles.

7. Căn hộ cao cấp Music Row 278m2

Năm 19 tuổi, Taylor Swift đã mua căn hộ cao cấp Music Row rộng 278m2 ở Nashville. Căn hộ nằm trên tầng áp mái theo phong cách hiện đại có cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn và không gian sinh hoạt mở.

8. Ngôi nhà theo phong cách Hy Lạp

Bất chấp cuộc sống bận rộn, nàng "rắn chúa" Taylor Swift tiếp tục mua sắm căn nhà thứ hai ở Nashville. Ngôi nhà này được thiết kế theo phong cách Hy Lạp, rộng 5,600m2, trong đó nhà khách rộng 2.000m2, trần hình vòm, sàn xương cá và lò sưởi lát đá cẩm thạch.