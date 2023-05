Chỉnh trang đô thị: "Không để tạo ra khu nhà giàu, nhà nghèo biệt lập"

Công trình xây dựng, giao thông phải gắn với nhiệm vụ an ninh – quốc phòng

Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ lưu ý vấn đề an ninh quốc phòng trong việc xây dựng dự án luật được đánh giá sẽ quản lý toàn diện phát triển đô thị hiện nay. Theo ông Tỵ, cần tính toán các công trình xây dựng, giao thông trong đô thị gắn với nhiệm vụ an ninh – quốc phòng. Đơn cử như đường hầm tàu điện ngầm hoàn toàn có thể tận dụng làm nơi trú ẩn rất tốt khi có đánh bom. Ông Tỵ đề xuất dự án luật này cần có ý kiến của các chuyên gia an ninh – quốc phòng.

Theo các đại biểu, đường hầm tàu điện ngầm có thể tận dụng làm

nơi trú ẩn rất tốt khi có đánh bom

Trong khi đó, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc (đoàn Thái Bình) thì cho rằng, Luật phải tính đến một loạt vấn đề quản lý đô thị đang đặt ra trong giai đoạn hiện nay. Cần tính toán đến quy hoạch vui chơi giải trí, mật độ cây xanh, hệ thống đỗ xe, tính toán đến sự phát triển của tàu điện ngầm, đường sắt trên cao, xe bus BRT…

Vị này cũng góp ý với Bộ Xây dựng bổ sung quy định về thu gom rác, đánh số nhà, cụ thể hóa các vấn đề liên quan đến chỉnh trang đô thị, hệ thống thoát nước mưa, nước thải… để các cấp quản lý khi nhìn vào luật giống như nhìn vào một cuốn cẩm nang quản lý đô thị.

"Cần đưa nội dung quy hoạch dài hạn tầm nhìn hàng trăm năm như các nước châu Âu, thậm chí là vĩnh cửu vào luật, để không bị phá vỡ. Việc quy hoạch chỉ vài chục năm như hiện nay là thấp và chưa ổn định", ông Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội góp ý.

Làm rõ "quyền phát triển đô thị"

Bà Nguyễn Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật còn băn khoăn vấn đề mới được đề cập trong luật là “quyền phát triển đô thị”.

Bà Nga đặt câu hỏi: "Quyền phát triển đô thị là gì? Liệu có cấp giấy chứng nhận về quyền này hay không? Có quy định để chuyển quyền hay không? Đây là vấn đề rất quan trọng liên quan đến Luật dân sự. Tôi đề nghị cần làm rõ, tránh chồng chéo với các luật khác”.

Nhiều đại biểu Quốc hội lo ngại chưa có quy định cụ thể để quản lý các vấn đề đô thị hiện nay

Còn đại biểu Nguyễn Đức Hải (đoàn Quảng Nam) góp ý cần có điều chỉnh liên quan đến nội dung thu hồi đất, xử lý các vấn đề còn tồn tại về nhà siêu mỏng, siêu méo.

Bên cạnh đó, ông Hải cho rằng, trong Luật cần đưa ra vấn đề cải tạo chỉnh trang đô thị để không tạo ra các khu người giàu, người nghèo biệt lập. Tránh để việc thu hồi với mục đích chỉnh trang đô thị nhưng chủ đầu tư lại biến nơi công cộng thành chỗ kinh doanh. Đồng thời, cần có quy hoạch cảnh quan kiến trúc để không tái hiện các vụ như dự án 8B Lê Trực hay thất bại trong quy hoạch 2 bờ sông Hồng…

Khiếu nại, tố cáo chủ đầu tư tăng 2-3 lần

Bà Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện cho biết, thực trạng khiếu nại tại các khu đô thị mới, các khu nhà ở đang tăng cao 2-3 lần so với các năm trước. Đơn cử tại dự án Golden West (quận Thanh Xuân), người dân đã phải rất mệt mỏi đấu tranh với chủ đầu tư khi tự ý chuyển đổi các khu vực công cộng, nơi bố trí cây xanh, tầng kỹ thuật, khu vui chơi thành nhà ở, vi phạm hợp đồng. Khi chuyển đổi công năng của công trình, chủ đầu tư đã không lấy ý kiến người dân.

Cần cẩn trọng việc cải tạo chung cư cũ, tránh khiếu nại, tố cáo. Ảnh: Lê Quân

"Không chỉ trong từng công trình mà khi chỉnh trang đô thị, việc chuyển đổi mục đích sử dụng, quy hoạch cũng phải xin ý kiến người dân thụ hưởng công trình, dự án đó", bà Hải đề xuất.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: "Luật là rất cần thiết để quản lý toàn diện phát triển đô thị. Tôi mong luật sẽ cụ thể hóa được việc tận dụng tốt lợi thế tự nhiên tại các đô thị, chẳng hạn như Hà Nội tận dụng vẻ đẹp của sông Hồng, thay vì nhếch nhác như hiện nay".

Kết thúc phiên thảo luận, Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng, dự thảo luật vẫn còn nhiều vấn đề gây tranh cãi và cần làm rõ. Trước khi trình Quốc hội, Chính phủ cần hoàn thiện thêm.