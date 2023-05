Chọn hướng cổng nào tốt cho tuổi 1980?

(Phạm Ngọc Lâm)

Xét theo kiến thức của Định Long – Tam Hợp Phái, với thông tin tuổi của bạn sinh năm 1980 Canh Thân, bạn có thể lựa chọn trạch đất với hướng Tây (có dải độ từ 247,5 đến 292,5 độ) hoặc Nam (có dải độ từ 157,5 đến 202,5 độ) để làm nơi cư ngụ hoặc kinh doanh buôn bán sẽ vững chân long, phát triển thuận lợi. Do đó với trạch đất cụ thể của bạn là hướng Nam hoặc Đông Nam thì bạn nên lựa chọn hướng Nam sẽ vượng hơn. Tuy nhiên đây mới chỉ là kiến thức trên lý thuyết về học thuật. Phong thủy Tam Nguyên sẽ cung cấp một số quan điểm quan trọng khác để giúp bạn có những quyết định sáng suốt khi lựa chọn yếu tố phong thủy cho gia đình mình.

Thứ nhất, nhiều người chỉ ứng dụng phong thủy Bát Trạch khi chọn hướng nhà theo Tây tứ trạch hoặc Đông tứ trạch tương ứng với các hướng tốt – xấu (Sinh khí, Diên niên, Thiên y, Phục vị – Ngũ quỷ, Họa hại, Tuyệt mệnh, Lục sát). Đây là nguyên nhân khiến nhiều người lo lắng nếu hướng nhà đất của mình rơi vào hướng xấu và cố gắng tìm cách hóa giải. Tuy nhiên, những kiến thức này chỉ là một phần của phong thủy, tính ứng dụng với cả phong tủy dương cơ hay âm phần đều không cao, không tác động quá lớn đến phong thủy ngôi nhà, nên bạn không cần lo lắng.



Bản chất Phong thủy là bộ môn khoa học, các luận giải về yếu tố Cát – Hung đều xoay quanh những nguyên lý về âm dương – ngũ hành, đồng thời việc xấu đẹp phong thủy của một ngôi nhà nhất định phải căn cứ trên cục diện của khu đất, do việc cảnh quan xung quanh hình thành, hay do việc thiết kế bố trí lên không gian trong ngôi nhà… Quan điểm tuổi mỗi người hợp với Đông tứ trạch hay Tây tứ trạch chỉ là trên lý thuyết, chưa đủ tính ứng dụng vào thực tiễn. Do đó, việc luận đoán sẽ sát sao hơn nếu bạn cung cấp đầy đủ các thông tin như tuổi các thành viên gia đình, thông tin về khu đất…

Thứ hai, phong thủy có câu "nhất vị nhị hướng", nghĩa là cách cục, thiết kế trong ngôi nhà của bạn ra sao sẽ quyết định nhiều hơn đến sự xấu – tốt về phong thủy, điều này quan trọng hơn cả việc hợp hướng. Cách cục phong thủy hình thành lên do núi non, sông nước, đường đi lối lại, ngã 3, ngã 7 xunh quanh tác động, hay các công trình dân sự quanh khu đó… Nếu cách cục xấu (hình thế xung quanh tạo thành sát khí, khu đất có âm khí nặng, trạch đất bị sát long do đường khí tạo thành…) sẽ rất bất lợi cho người sinh sống. Tuy nhiên để có được đánh giá về cách cục phải có khảo sát trực tiếp, thông tin sơ bộ về tuổi gia chủ, hướng nhà đất là chưa đủ.

Ngoài ra, nếu chỉ tập trung vào việc hợp hướng, sẽ phát sinh một trường hợp phong thủy cực xấu mà ít gia chủ hay biết: trạch đất xấu nhưng lại có hướng hợp tuổi gia chủ. Điều này cũng giống như vô tình chúng ta làm cho cái xấu càng thêm xấu, thành viên nào càng "hợp hướng" thì càng dễ bị sát khí phong thủy tác động.

Qua những luận giải trên để thấy, xét về lý thuyết, bạn sẽ hợp với cổng hướng Nam hơn, nhưng để có đánh giá chính xác nhất cần có khảo sát trực tiếp vì làm nhà vẫn cần phải thuận theo bố trí hợp lý về cảnh quan, thuận lợi về giao thông đường xá đi lại, chứ không thể gượng ép theo lý thuyết về hướng.

