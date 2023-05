Chọn màu sắc trang trí nhà đem lại may mắn, tài lộc trong năm mới

Trang trí nhà màu đỏ giúp đem lại may mắn

Trong quan niệm của người phương Đông, màu đỏ tượng trưng cho sự phát tài, may mắn và cả hạnh phúc. Trong phong thủy, màu đỏ được cho là mang nhiều năng lượng dương, giúp tăng cảm giác hưng phấn, vui vẻ cho con người. Do đó, màu đỏ trở thành gam màu được sử dụng trong những ngày có hỉ sự hoặc những ngày đầu năm mới.

Trong thiết kế nội thất, đỏ là gam màu nóng tạo cảm giác ấm áp cho không gian sống. Những người yêu thích trang trí nhà màu đỏ thường có tính cách khá mạnh mẽ và luôn thể hiện sự sắc sảo, thông minh. Khi được kết hợp hài hòa với các màu sắc khác, không gian sống có sự hiện diện của màu đỏ sẽ trở nên vô cùng cuốn hút.



Trang trí nhà màu đỏ giúp đem lại vận may trong năm mới

Khi trang trí nhà ngày Tết, nên nhấn mạnh gam màu đỏ ở không gian phòng khách – nơi có tần suất sử dụng lớn. Tại đây, bạn có thể thiết kế những chiếc gối tựa lưng, thảm trải sàn màu đỏ để không gian trở nên rực rỡ hơn. Đương nhiên, với những gia đình miền Bắc thì cành đào sẽ là vật trang trí không thể thiếu, giúp căn nhà bừng sắc. Với phòng ăn, trong những ngày Tết bạn có thể dùng khăn trải bàn màu đỏ cùng với lọ hoa hồng rực rỡ và một vài cây nến để bàn ăn trở nên ấm áp và cuốn hút hơn.

Bản chất của gam màu đỏ là đại diện cho sự nồng nhiệt, cuốn hút do đó đây cũng là gam màu được lựa chọn trong phòng ngủ để tăng cường sự lãng mạn, cảm giác tươi mới.

Trang trí nhà màu vàng – đại diện cho sự giàu sang, phú quý

Trong văn hóa phương Đông, màu vàng là đại diện của quyền uy, quý phái và thịnh vượng. Tương tự như màu đỏ, màu vàng được cho là mang nguồn năng lượng dương dồi dào, giúp con người hưng phấn, vui vẻ. Trong trang trí nội thất, không khó để sử dụng màu vàng, chẳng hạn bạn có thể dùng gam màu này khi sơn tường, lựa chọn nội thất hoặc vật dụng mang tính chất trang trí.



Trang trí nhà màu vàng đem lại vận may về tài lộc

Đặc biệt, trong những ngày đầu năm mới, các loại hoa màu vàng rất được ưa chuộng để trang trí nhà. Với người miền Nam, chậu mai vàng rực rỡ là vật trang trí không thể thiếu trong nhà ngày Tết. Màu vàng của hoa mai thuộc hành thổ trong ngũ hành. Đặc biệt, hoa mai nở vào lúc đông xuân giao mùa, thế nên năm cánh của hoa có ý nghĩa như năm thần cát tường, tượng trưng cho ngũ phúc là vui vẻ – hạnh phúc – trường thọ – thuận lợi và hòa bình.

Với những gia đình cả hai miền Nam – Bắc thì những bông cúc đại đóa vàng rực rỡ cũng là lựa chọn trang trí nhà ngày Tết. Đây là loài hoa mang ý nghĩa về niềm vui, niềm hân hoan và những nụ cười thích hợp cho những ngày đoàn viên sắp đến.

Trang trí nhà màu xanh lá cây đại diện cho sự khởi đầu mới tốt đẹp

Là màu sắc của thiên nhiên, màu xanh lá cây mang ý nghĩa của sự khởi đầu mới. Đây cũng là màu sắc đại diện cho khả năng tăng trưởng mạnh mẽ, khuyến khích những tài năng độc đáo và mang lại hiệu quả về vật chất. Trong phong thủy, xanh lá cây là màu của sự đổi mới, và nguồn năng lượng mới. Đây cũng là lý do vì sao màu xanh lá cây được tin là sẽ giúp mang lại sự thịnh vượng cho gia chủ.



Trang trí nhà màu xanh lá cây tạo cảm giác dễ chịu, gần gũi với thiên nhiên

Trong y học, màu xanh lá cây còn mang ý nghĩa về sự trị liệu, nó đại diện cho sự nuôi dưỡng và giúp ổn định cơ thể. Do đó, màu sắc này giúp cân bằng trạng thái tinh thần cho con người, tạo cảm giác mát mẻ và khiến chúng ta ăn ngon miệng hơn. Trong trang trí nội thất, màu sắc này là một chất xúc tác thúc đẩy cảm giác hạnh phúc và giúp con người luôn cảm thấy khỏe mạnh.

Những ngày đầu năm mới, màu xanh lá cây còn là đại diện của mùa xuân, màu của chồi cây, lộc non, giúp cho sức sống dâng trào. Do đó, trang trí nhà với gam màu xanh lá cây được cho là sẽ mang lại nhiều may mắn cho gia chủ.

Khác với màu đỏ và cam, màu xanh lá cây có tính nhuận, mát dịu và thanh thoát nên đây cũng là màu sắc rất dễ sử dụng và dễ dàng kết hợp với các màu sắc và đồ nội thất khác nhau. Ngoài màu sơn, chúng ta cũng có thể trang trí nhà bằng một vài chậu tiểu cảnh, đặt một vài lọ hoa tươi để không gian sống gần gũi hơn với thiên nhiên, đem lại cảm giác dễ chịu để đón một năm mới nhiều tài lộc với gia đình.