Người Á Đông nói chung và người Việt nói riêng chọn tháng làm nhà theo tuổi với mong cầu quá trình xây dựng được suôn sẻ, mang lại nhiều vượng khí, may mắn, tài lộc cho gia chủ. Bạn đã biết cách chọn tháng đại lợi làm nhà chưa? Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn chi tiết cách xem tháng tốt xây nhà theo phong thủy.

Người Việt không chỉ coi trọng xem tuổi làm nhà mà còn đặc biệt chú trọng việc chọn ngày lành tháng tốt, giờ đẹp động thổ khởi công xây dựng công trình. Tương tự chọn tuổi làm nhà, khi xem tháng tốt xây nhà cũng dựa vào tuổi của người đàn ông trụ cột của gia đình. Nếu nhà không có đàn ông thì dựa vào tuổi của người nữ trụ cột.

Dân gian quan niệm, việc chọn được ngày tháng tốt để động thổ xây nhà sẽ mang lại cho gia chủ nhiều cát lành, may mắn, gia đạo ấm êm, ngôi nhà đón được nhiều vượng khí. Các thành viên gia đình được sống trong môi trường có nhiều năng lượng tích cực sẽ tốt hơn cả về mặt sức khỏe thể chất lẫn tinh thần, vạn sự hanh thông.

Hơn nữa, chọn tháng tốt xây nhà còn tạo cảm giác yên tâm cho gia chủ, không phải lấn cấn lo lắng về những tác động phong thủy tiêu cực. Bởi lẽ, nếu chẳng may việc xây sửa nhà rơi vào các tháng xấu, ngày xấu, giờ xấu trực xung với tuổi, bản mệnh của gia chủ, không phù hợp với Thiên Can, Địa Chi của năm xây nhà thì gia chủ sẽ lo lắng gặp phải những điều không may, những xui rủi tự nhiên đến… tạo tâm lý bất an, ảnh hưởng tới sức khỏe. Sức khỏe của gia chủ không đảm bảo sẽ ảnh hưởng nhất định tới quá trình thi công xây sửa nhà ở