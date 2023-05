Cách chọn tuổi xông đất, xông nhà đầu năm mới 2022

"Có hẹn với chuyên gia BĐS" do Tại chương trìnhdo Batdongsan.com.vn thực hiện mới đây, chuyên gia phong thủy Tam Nguyên đưa ra những dự báo về thị trường bất động sản năm 2022, đồng thời hướng dẫn cách chọn tuổi xông đất, xông nhà đầu năm.

Chuyên gia phong thủy Tam Nguyên cho biết, việc chọn tuổi xông đất, xông nhà có những nguyên tắc nhất định. Năm 2022 là năm Nhâm Dần, ngày mùng 1 tháng 1 âm lịch là ngày Ất Dậu, nếu xét theo ngày thì nên chọn tuổi Tý, tuổi Thân là Quý Nhân để xông đất. Tuy nhiên, cách tính này có độ chính xác không cao. Ví dụ nếu chủ nhà tuổi Ngọ, hoặc thành viên trong nhà có tuổi xung với người đến xông đất là điều không tốt. Do đó, chuyên gia phong thủy Tam Nguyên cho rằng nên chọn người xông đất dựa vào Thiên Can, chọn người có Quý Nhân, Lộc Mã và tuổi tương hợp với tuổi của chủ nhà, ngoài ra nên chọn những người đang có vận khí cát lành trong năm 2022 theo bảng tính dưới đây:

Bảng chọn tuổi xông đất, xông nhà theo Lộc Mã, Quý Nhân. Nguồn: Phong thủy Tam Nguyên.

Cách chọn tuổi xông nhà, xông đất dựa vào Thiên Can, năm sinh âm lịch của chủ nhà tương đối chính xác. Ví dụ người sinh năm 1984 Giáp Tý, thì Thiên Can là Giáp, có thể chọn người có tuổi Thần Tài là tuổi Dần đến xông nhà, hoặc chọn người Quý Nhân là tuổi Sửu, Mùi đến xông nhà. Nếu chủ nhà sinh năm 1978 Mậu Ngọ, Thiên Can năm sinh là Mậu thì chọn Thần Tài là người tuổi Tỵ, Quý Nhân là người tuổi Sửu, Mùi đến xông nhà.

Lưu ý không chọn những người tuổi xung với mình để xông nhà, ví dụ tuổi Tý thì không chọn tuổi Ngọ, tuổi Dần không chọn tuổi Thân, tuổi Mão không chọn Dậu… mà nên chọn người Tam Hợp, Lục Hợp.

Nếu không chọn được tuổi Thần Tài thì gia chủ có thể chọn người hợp tuổi Dương Quý Nhân, sau đó đến Âm Quý Nhân. Trường hợp không tìm được những người có tuổi này thì có thể chọn người Tam Hợp, Lục Hợp với tuổi gia chủ là được. Người đến xông nhà, đất đầu năm nên ăn mặc chỉn chu, chuẩn bị sẵn phong bao lì xì màu đỏ để giúp chủ nhà kích hoạt vận may đầu năm.

Hải Âu