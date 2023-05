Chủ đầu tư bán 20 căn hộ cho người nước ngoài

Chung cư Napoleon Castel cao 40 tầng ở Nha Trang. Ảnh: An Phước

Ngày 24/10, Sở Xây dựng Khánh Hòa cho biết vừa có văn bản yêu cầu Công ty TNHH Cat Tiger Khareal phải chấm dứt hợp đồng với 20 căn hộ tại chung cư Napoleon Castel ở thành phố Nha Trang do người nước ngoài đứng tên.

Quyết định được đưa ra khi dự án này chưa được phép cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài được sở hữu trên địa bàn tỉnh theo quy định về Luật Nhà ở.

Sau khi hoàn thành thanh lý các hợp đồng với người mua, chủ đầu tư phải báo cáo Sở Xây dựng của tỉnh vào tháng 11. Từ đó, đơn vị sẽ có văn bản gửi Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an tỉnh để trình Bộ Quốc Phòng, Bộ Công an xem xét dự án có thuộc khu vực đảm bảo quốc phòng, an ninh và cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà tại Việt Nam hay không.

Theo Sở Xây dựng, chung cư này cao 40 tầng với 1.000 căn hộ có diện tích 3.000m2 đang trong quá trình xây dựng, chưa được nghiệm thu về an toàn phòng cháy chữa cháy, hoàn thiện công trình nhưng đã bàn giao khoảng 200 căn cho người mua làm nội thất để vào ở không đảm bảo an toàn, an ninh trật tự.

Hôm 16/10, sau khi kiểm tra, Thanh tra Sở Xây dựng đã có quyết định xử phạt doanh nghiệp 55 triệu đồng và buộc chủ đầu tư không cho người dân vào ở.

Xuân Ngọc