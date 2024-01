“Chủ nhà hay người thuê phải đăng ký tạm trú?” là mối quan tâm của không chỉ người đi thuê trọ mà của cả những chủ nhà có nhà cho thuê. Vậy theo quy định của pháp luật, người đi thuê hay người cho thuê phải đăng kí tạm trú?

Hãy cùng Batdongsan.com.vn giải đáp các thắc mắc trên trong bài viết dưới đây.

Đăng Ký Tạm Trú Là Gì?

Đăng kí tạm trú được hiểu là việc công dân đăng ký nơi tạm trú của mình với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để làm thủ tục khai báo, điều chỉnh thông tin về nơi cư trú. Trên cơ sở đăng kí của người dân, cơ quan thẩm quyền sẽ làm thủ tục đăng ký tạm trú, cấp sổ tạm trú cho công dân.

Xem thêm: Cách Đăng Ký Tạm Trú Online Cho Người Thuê Nhà 2023

Chủ Nhà Hay Người Thuê Phải Đăng Kí Tạm Trú?

Công dân đến các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để làm thủ tục khai báo, điều chỉnh thông tin về nơi cư trú. Ảnh: TBTCO

Nếu người thuê nhà là người nước ngoài thì việc làm tạm trú sẽ do người trực tiếp quản lý cơ sở lưu trú thực hiện, điều hành hoạt động của cơ sở lưu trú. Theo Điều 33 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam thì người trực tiếp quản lý, điều hành này sẽ có trách nhiệm khai báo tạm trú cho bên thuê nhà người nước ngoài. Việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài cần thực hiện trong thời hạn 12 giờ kể từ khi người nước ngoài đến cơ sở lưu trú. Ở các địa bàn vùng sâu,vùng xa, thời hạn sẽ là 24 giờ. Phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài sẽ được người trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của cơ sở lưu trú chuyển đến Công an xã, phường, thị trấn hoặc đồn, trạm Công an nơi có cơ sở lưu trú hoạt động.

Bị Phạt Bao Nhiêu Tiền Nếu Không Đăng Ký Tạm Trú?

Việc không đăng kí tạm trú sẽ bị phạt tiền. Điều này đã được quy định tại Điều 9 Nghị định 144/2021/NĐ-CP. Theo đó, mức phạt cho những người đi thuê nhà không thực hiện đăng kí tạm trú là từ 500 ngàn đồng đến 1 triệu đồng. Hiện mức phạt trung bình là 750 ngàn đồng.

Với người thuê là khách nước ngoài thì người cho thuê có trách nhiệm đăng kí tạm trú. Nếu người cho thuê không thực hiện khai báo tạm trú cho khách thuê là người nước ngoài thì mức phát tiền là từ 4 đến 6 triệu đồng, mức trung bình là 5 triệu đồng.

Cách Đăng Kí Tạm Trú Cho Người Thuê Nhà 2023

Vậy hồ sơ đăng kí tạm trú gồm những gì? Người đi đăng kí tạm trú phải thực hiện những bước nào? Hồ sơ và cách thức đăng kí tạm trú với người Việt Nam và người nước ngoài có sự khác biệt.

Bên cạnh đăng kí trực tiếp, người dân có thể thực hiện đăng kí tạm trú online. Ảnh: Linkedin

Với người Việt Nam, để đăng kí tạm trú, người đi đăng kí phải chuẩn bị hồ sơ đầy đủ. Theo quy định của khoản 1, khoản 2 Điều 28 Luật Cư trú thì hồ sơ thủ tục đăng ký tạm trú gồm: Tờ khai thay đổi thông tin cư trú và giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp. Đối với người đăng ký tạm trú là người chưa thành niên thì trong tờ khai phải ghi rõ ý kiến đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản. Tiếp theo, người đăng ký tạm trú nộp hồ sơ đăng ký tạm trú đến cơ quan đăng ký cư trú nơi mình dự kiến tạm trú.

Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký tạm trú, cơ quan đăng ký cư trú kiểm tra và cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người đăng ký; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn người đăng ký bổ sung hồ sơ.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thẩm định, cập nhật thông tin về nơi tạm trú mới, thời hạn tạm trú của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin đăng ký tạm trú; trường hợp từ chối đăng ký thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Với người nước ngoài, quy định của Thông tư 04/2015/TT-BCA nêu rõ để đăng ký tạm trú cho người nước ngoài thì người trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của cơ sở lưu trú cần chuẩn bị phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài theo mẫu NA17. Việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài có thể thực hiện theo hai hình thức là khai báo qua mạng tại website của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh nơi đặt cơ sở lưu trú hoặc khai báo trực tiếp tại Công an xã, phường, thị trấn nơi có cơ sở lưu trú.

Cách Đăng Kí Tạm Trú Online

Bên cạnh hình thức nộp hồ sơ trực tiếp thì đăng kí tạm trú online đang là cách thức được đông đảo người dân lựa chọn do sự tiện lợi, nhanh gọn và tiết kiệm thời gian. Thủ tục đăng kí tạm trú cho người thuê trọ online cần thực hiện theo những bước sau.

Bước 1: Người đăng kí tạm trú truy cập vào tài khoản dịch vụ công qua đường dẫn sau đây: https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn/portal/p/home/dvc-gioi-thieu.html

Bước 2: Đăng nhập tài khoản dịch vụ công. Trường hợp không có tài khoản dịch vụ công, người dân thực hiện đăng ký trước khi đăng nhập.

Bước 3: Chọn mục “Thủ tục hành chính”

Ở phần Bộ thủ tục, người dân chọn Mục “Đăng ký tạm trú”

Bước 4: Điền các thông tin có dấu (*)

Bước 5: Tại Mục “Thủ tục thực hiện”, chọn một trong hai mục tương tứng với trường hợp các nhân là "đăng kí tạm trú lập hộ mới" hoặc "đăng kí tạm trú vào hộ đã có" sau để kê khai trường hợp tương ứng và tải lên file các hồ sơ theo Mục 2

Bước 6: Sau khi kê khai xong, người dân chọn hình thức nhận thông báo “Qua email” hoặc “Qua cổng thông tin” và tiến hành cam kết lời khai. Sau khi hoàn thành, chọn “Ghi” hoặc “Ghi và gửi”

Bước 7: Để kiểm tra lại hồ sơ đăng ký tạm trú chọn tại mục "Tài khoản" góc phải màn hình, sau đó chọn "Quản lý hồ sơ đã nộp" và xem tại mục "Hồ sơ"

Lệ phí đăng ký tạm trú

Lệ phí đăng kí tạm trú được quy định tại Thông tư 75/2022/TT-BTC như sau:

Số thứ tự Nội dung Trường hợp công dân nộp hồ sơ trực tiếp Trường hợp công dân nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến 1 Đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú (cá nhân, hộ gia đình) 15.000 đồng/lần đăng kí 7.000 đồng/lần đăng kí 2 Đăng ký tạm trú theo danh sách, gia hạn tạm trú theo danh sách 10.000 đồng/lần đăng kí 5.000 đồng/lần đăng kí

Miễn phí Tin đăng Cho thuê trên Batdongsan.com.vn! Xem thông tin chi tiết Trên đây là những thông tin cụ thể và chi tiết về quá trình đăng kí tạm trú mà cả người đi thuê nhà và người cho thuê cần nằm được nhằm giải đáp thắc mắc chủ nhà hay người thuê phải đăng ký tạm trú. Hi vọng bài viết của Batdongsan.com.vn hữu ích với các bạn. Nếu bạn đang có nhu cầu cho thuê nhà, đừng bỏ qua chương trình ưu đãi hấp dẫn:! Xem thông tin chi tiết TẠI ĐÂY

Nguyễn Nam

Xem thêm: