The Sun Avenue có vị trí tại mặt tiền đại lộ Mai Chí Thọ, nằm ngay nút giao thông giữa các vùng: Cao tốc Long Thành – Dầu Giây, các tuyến vành đai nội bộ, kết nối trực tiếp với hầm Thủ Thiêm và Quận 1 nên khá thuận lợi cho người nước ngoài thuê và họ có thể di chuyển đến trung tâm hoặc khu Thảo Điền làm việc trong khoảng cách tầm 5-6km.

Dự án do chủ đầu tư Novaland xây dựng năm 2015 và đã hoàn thành vào quý 2/2018. Với quy mô 8 tòa tháp có chiều cao từ 29-33 tầng, các thiết kế các căn hộ chung cư The Sun Avenue đa dạng, nhiều loại diện tích và loại hình căn hộ. Các căn hộ được bố trí từ 1 – 3 PN với diện tích từ 55 m2 – 109 m2.

Chung cư The Sun Avenue đã có tiện ích nội khu gồm hồ bơi tràn bờ, phòng gym, khu vực dành cho spa, vườn nướng BBQ, công viên xanh v.v phù hợp với lối sống của người nước ngoài. Ngoài các căn hộ cao cấp, tại The Sun Avenue còn phức hợp thêm officetel và shophouse. Hệ thống shophouse tại dự án này khá đa dạng, tuy nhiên đến nay vẫn không sầm uất như đã mong đợi.

Căn hộ chung cư The Sun Avenue Quận 2

Giá chuyển nhượng và giá thuê căn hộ The Sun Avenue được đăng trên Batdongsan.com.vn như sau:

Căn officetel giá bán từ 2,4 tỷ, giá cho thuê từ 7 – 11 triệu/tháng

Căn hộ 1 PN giá bán từ 3,3 tỷ, giá cho thuê từ 14 – 16 triệu/tháng

Căn hộ 2 PN giá bán từ 3,7 – 4,2 tỷ, giá cho thuê từ 17 triệu/tháng

Căn hộ 3 PN giá bán từ 4,6 – 5,5 tỷ, giá cho thuê từ 19 – 22 triệu/tháng

2. Precia – Chung cư cao cấp Quận 2

Chung cư Precia Quận 2 đã hoàn thiện và bàn giao nhà cho cư dân từ tháng 4/2022. Đây là căn hộ cao cấp tại góc đường Nguyễn Thị Định – Mai Chí Thọ, với quy mô là 23 tầng nổi, 1 tầng hầm. Từ vị trí này, cư dân người nước ngoài có thể di chuyển đến các văn phòng tại khu Thảo Điền, An Phú, Thủ Thiêm trong 4km, và di chuyển đến quận 1 hoặc quận 3 trong tầm 8km. Xung quanh chung cư Precia cũng có nhiều trung tâm thương mại, văn phòng, trường học quốc tế v.v

Tổng số căn hộ tại chung cư Precia tương đối giới hạn (333 căn hộ và 8 căn TM-DV). Căn hộ Precia có diện tích 48m2-97m2, thiết kế 1PN-3PN. Tất cả căn hộ đều sở hữu tầm nhìn hướng ra sông Giồng Ông Tố, mặt còn lại của căn hộ hướng ra đường Nguyễn Thị Định có lộ giới 20m. Điều này khá phù hợp với lối sống gần gũi với thiên nhiên của người nước ngoài.

Thiết kế nội thất tại căn hộ Precia Quận 2

Về tiện ích nội khu, Precia Quận 2 đã có các tiện ích sau: nhà trẻ & phòng giáo viên; phòng sinh hoạt cộng đồng; Hồ bơi người lớn và hồ bơi trẻ em; Phòng GYM; Sân chơi nước; Cabana; Sàn deck hồ bơi (khu khô và ướt); Vườn tiểu cảnh; Thác nước (từ tầng 4 đổ xuống hồ tiểu cảnh) v.v Hầu hết cũng khá phù hợp với lối sống hiện đại.

Giá bán và giá thuê tại dự án cụ thể như sau:

Shop House (TMDV Tầng 1): DT: 59.9 – 71,4 – 77,1 – 99.5 – 99.8 m2 – Giá 10 tỷ – 14,2 tỷ

Duplex: DT 120 m2 – 200 m2 – Giá 9,3 – 16,4 tỷ

Căn 3PN: DT: 96,7 – 101, 2 m2 – Giá 6 – 6,4 tỷ

Căn 2PN: DT: 67,1-71,3-76,6m2 – Giá 4 tỷ – 4,45 tỷ

Căn 1PN, 01+1PN: DT: 49.5 – 54.2 m2 – Giá 3,1 tỷ – 3,4 tỷ

Cập nhật giá cho thuê Precia:

– Căn hộ 1PN: Diện tích 54m². Giá 9 triệu/tháng.

– Căn hộ 2PN: Diện tích 76m². Giá 10 triệu/tháng.

– Căn hộ 3PN: Diện tích 101m². Giá 16 triệu/tháng.

Chung cư Masteri An Phú nằm ngay trên đường Xa Lộ Hà Nội, Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TP.HCM. Đây là một trong những dự án BĐS cao cấp của chủ đầu tư Thảo Điền Investment.

Masteri An Phú nằm ngay trên đường Song Hành, chỉ cách Xa Lộ Hà Nội vài mét và cầu Sài Gòn tầm 1km. Ngoài ra, chung cư này còn nằm ngay nhà ga An Phú của tuyến Metro từ Bến Thành tới Suối Tiên. Từ chung cư này, cư dân người nước ngoài có thể đi làm tại Thảo Điền, An Phú hoặc đến trung tâm Quận 1, Quận Bình Thạnh trong 3km.

Liền kề dự án Masteri An Phú là các dịch vụ và tiện ích hiện đại trong khu Thảo Điền phục vụ cho người nước ngoài như: hồ bơi, phòng gym, spa, siêu thị, trường học quốc tế, v.v.

Về quy mô, dự án Masteri An Phú bao gồm 2 tòa tháp đôi với chiều cao 33 tầng, trong đó:

+ 2 tầng hầm để xe

+ Tầng 1 – 3 là Trung tâm thương mại, dịch vụ

+ Tầng 4 – 33 là Căn hộ từ 1 đến 3 PN

+ Tổng số căn hộ: 900 căn hộ

Ngoài ra, chủ đầu tư của Masteri An Phú còn xây dựng thêm các căn officetel và shophouse, tạo nên chuỗi kinh doanh khá sôi động cho cư dân tại đây.

Căn hộ Masteri An Phú thực tế

Giá cho thuê Căn hộ Masteri An Phú như sau:

Căn hộ officetel Masteri An Phú, DT 35m2 – Giá 9 triệu/ tháng

Căn hộ Masteri An Phú – 1PN – đủ nội thất – từ 15 triệu/tháng

Căn hộ 70m² – 2PN, 2 WC, bếp, phòng khách, đủ nội thất – giá 18 triệu/tháng.

Căn hộ 99m² – 3PN, 2WC, bếp, phòng khách – giá 23 triệu

Căn hộ 116m² – 3PN, 2 WC, bếp, phòng khách, nội thất cơ bản – giá 20 triệu/tháng.

Dự án Diamond Island có địa chỉ tại số 1, đường 104, phường Bình Trưng Tây, TP.Thủ Đức. Căn hộ nằm biệt lập tại Quận 2 với 3 mặt tiếp giáp với sông nước, khá phù hợp với lối sống của những cư dân nước ngoài thích yên tĩnh. Từ Diamond Island, cư dân người nước ngoài có thể di chuyển đến các văn phòng tại An Phú, Thảo Điền, An Khánh, Bình An hoặc vào trung tâm Quận 1 qua đường Mai Chí Thọ trong 8km.

Tại Diamond Island được tích hợp hệ thống tiện ích tương đối như hồ bơi 2.000m2; khu vực Cafe ven sông; câu lạc bộ vui chơi giải trí, Bar; khu vui chơi cho trẻ em, phòng Gym, Yoga, spa; câu lạc bộ du thuyền v.v phù hợp với lối sống hiện đại của cư dân người nước ngoài.

Quy mô Diamond Island bao gồm 6 tòa tháp, cụ thể: Brilliant, Hawaii, Bora Bora, Canary, Bahamas và Maldives, mỗi tòa tháp cao trung bình từ 25 – 29 tầng, với tổng 1.323 căn hộ tiêu chuẩn, cùng với 222 căn hộ officetel, tương đương mỗi tòa tháp khoảng 200 – 250 căn hộ.

Tòa The Brilliant: xây dựng 250 căn hộ có diện tích 82m2 – 640m2, gồm căn hộ Duplex, Sky Villa và Pool Villa, thiết kế 2 – 3 phòng ngủ

Tòa The Bahamas: gồm có 209 căn hộ, chiều cao 29 tầng.

Tòa Maldives: Các căn hộ tại đây đều sở hữu ba tầm nhìn hướng sông.

Tòa Bora Bora: cao 29 tầng, với 261 căn hộ, đa dạng các loại diện tích từ 53m2 – 469m2, có từ 1 – 4 phòng ngủ.

Tòa Hawaii: cao 25 tầng, gồm các loại căn hộ như Pool Villas, Garden Villas và Sky Villas, diện tích 55m2 – 450 m2

Tòa Canary: là tòa tháp cuối cùng và đã xây hoàn thiện tại dự án Diamond Island

Khuôn viên dự án Diamond Island

Theo các tin đăng trên Batdongsan.com.vn từ tháng 9/2022:

Căn hộ dự án Diamond Island Quận 2 có giá chuyển nhượng từ 5,4 – 19,3 tỷ đồng/căn, căn Garden Villa và Penhouse có giá từ 20 – 60 tỷ. Giá thuê tại Diamond Island dao động từ 15 – 80 triệu/tháng. Để biết rõ hơn về các mức giá thuê dự án Diamond Island, bạn hãy xem TẠI ĐÂY .

. Các khoản phí dịch vụ:

– Phí quản lý căn hộ: 20,000 VNĐ/m2, đã bao gồm VAT

– Phí gửi xe máy: 150,000 vnđ/tháng

– Phí gửi xe oto: 1,600,000 vnđ/tháng

Masteri Thảo Điền là khu căn hộ cao cấp kết hợp trung tâm thương mại, dịch vụ văn phòng và khách sạn, được triển khai trên diện tích 8ha có mặt tiền dọc theo đường Xa lộ Hà Nội, cùng trục đường Xa lộ Hà Nội với Masteri An Phú.

Tương tự như Masteri An Phú, cư dân tại Masteri Thảo Điền có thể đến trung tâm quận 1, quận Bình Thạnh qua đường Xa Lộ Hà Nội hoặc tuyến Metro số 1 chỉ trong vài km, thuận tiện cho cư dân người nước ngoài di chuyển đến nơi làm việc. Xung quanh chung cư là các tiện ích ngoại khu sôi động phục vụ cho người nước ngoài tại khu Thảo Điền.

Các căn hộ Masteri Thảo Điền có diện tích đa dạng và linh hoạt (từ 49m2 đến 100m2), được thiết kế với 3 loại diện tích khác nhau:

Căn hộ 1 PN: từ 45m² – 52m²

Căn hộ 2 PN: từ 59m² – 72m²

Căn hộ 3 PN: từ 86m² – 96m²

Sân tennis tại Masteri Thảo Điền

Theo các tin đăng trên Batdongsan.com.vn, các căn hộ Masteri Thảo Điền có giá chuyển nhượng khoảng từ 55 – 60 triệu/m2. Cụ thể:

+ Căn hộ 1 PN (50m2), giá: 2,6 tỷ – 2,8 tỷ.

+ Căn hộ 2 PN (70m2), giá: 3.0 tỷ – 3.6 tỷ.

+ Căn hộ 3 PN (95m2), giá: 4,3 tỷ – 5.0 tỷ.

So sánh giá bán của Masteri Thảo Điền với các dự án xung quanh:

Gateway Thảo Điền: từ 65 triệu/m2.

Q2 Thảo Điền: từ 65 – 70 triệu/m2.

Masteri An Phú: từ 55 – 60 triệu/m2.

Giá cho thuê căn hộ tại Masteri Thảo Điền từ 11 – 20 triệu/tháng, bạn xem thông tin chi tiết TẠI ĐÂY

Trên đây là danh sách những dự án chung cư cao cấp Quận 2 phù hợp mua đầu tư cho người nước ngoài thuê. Hy vọng những thông tin tin vừa được Batdongsan.com.vn chia sẻ, hữu ích với bạn trong quá trình đầu tư vào phân khúc căn hộ cao cấp tại Quận 2.

