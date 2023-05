Chung Cư Dưới 2 Tỷ Quận 7 Có Còn Không?

Theo khảo sát của đội ngũ Batdongsan.com.vn, vẫn còn chung cư dưới 2 tỷ Quận 7 với số lượng khoảng trên dưới 20. Mức giá này khá phù hợp với những vợ chồng trẻ mới cưới hoặc những hộ gia đình nào có mức thu nhập trung bình. Tuy nhiên, phần lớn các dự án chung cư này đã được bàn giao khá lâu, chỉ một số ít là căn hộ mới. Phần lớn các căn hộ có diện tích căn hộ không quá lớn, các căn hộ dao động từ 35 – 81m2, số lượng phòng ngủ tại đây chỉ từ 1 đến 2 phòng ngủ và có cả căn hộ Officetel.

1. Jamona City – Từ 1,5 tỷ/căn 48m2

Dự án Jamona City có vị trí tại đường Đào Trí, phường Phú Thuận, Quận 7 . Khu căn hộ nằm gần Cầu Phú Mỹ. Jamona City cũng à dự án mô hình căn hộ thông minh đầu tiên được triển khai tại Quận 7, do Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land) làm chủ đầu tư.

Điểm nhấn của dự án Jamona City là hồ nhân tạo rộng 7.500m2 nằm ở trung tâm dự án. Jamona City gồm 2 Block, xung quanh là công viên nội khu 10.000m2.

Chung cư Jamona City Quận 7

Theo mức giá của các tin đăng tại Batdongsan.com.vn, giá chuyển nhượng căn hộ Jamona City từ 36 triệu đồng/m2. Như vậy, các căn studio hay 1PN diện tích dưới 50m2 sẽ từ 1,5 – 1,9 tỷ đồng/căn. Hiện tai, dự án vẫn chưa có sổ hồng.

2. Căn hộ The Era Town – Từ 1,55 tỷ/căn 1PN

The Era Town là dự án căn hộ chung cư do Công ty Cổ phần Đức Khải làm chủ đầu tư. Dự án tọa lạc ngay mặt tiền Nguyễn Lương Bằng nối dài, cách Phú Mỹ Hưng khoảng 3km, nằm tiếp giáp ven sông Phú Xuân và gần với 3 con sông lớn là sông Rạch Dơi, sông Nhà Bè và rạch Ông Đội. The Era Town cũng nằm sát với cầu Phú Xuân nối huyện Cần Giờ.

Từ The Era Town, cư dân có thể di chuyển đến các khu vực lân cận như: TTTM Crescent Mall, Vivo City, BigC, UBND quận 7 v.v Một số căn hộ The Era Town Đức Khải đã có sổ hồng.

Căn hộ thực tế tại Era Town

Dự án The Era Town có giá chuyển nhượng từ 20 – 30 triệu đồng/m2. Cụ thể:

Căn hộ 1 PN giá bán từ 1,55 tỷ/căn, giá thuê căn hộ khoảng 6 triệu/tháng

Căn hộ 2 PN giá bán từ 1,85 tỷ – 2,4 tỷ/căn, giá thuê khoảng 7 triệu/tháng

3. Chung cư Hoàng Quốc Việt – Từ 1,1 tỷ/căn 54m2

Các căn hộ Hoàng Quốc Việt có giá bán từ 36-39 triệu/m2. Như vậy, giá căn hộ officetel Hoàng Quốc Việt dưới 50m2 khoảng 1,9 tỷ. Các căn hộ 1PN, 1+1PN sẽ có giá giao động từ 2 – 2,1 tỷ/căn diện tích 50-55m2.

Khu căn hộ Hoàng Quốc Việt Quận 7

Chung cư Hoàng Quốc Việt nằm trên đường Hoàng Quốc Việt, thuộc phường Phú Mỹ, quận 7, Tp.HCM, ngay cạnh dự án là khu phức hợp La Casa của An Gia. Căn hộ Hoàng Quốc Việt được đầu tư bởi Công ty CP Vạn Phát Hưng.

Chung cư này có 3 tầng dành cho trung tâm thương mại, có cây xanh và hệ thống vườn treo, 2 khu thang máy tốc độ cao cùng nhiều tiện ích nội khu khác. Chung cư Hoàng Quốc Việt Quận 7 cũng được thừa hưởng các tiện ích của dự án Khu phức hợp La Casa: hồ bơi, khu tiệc nướng BBQ, khu công viên, siêu thị La Casa Mart, khu vui chơi trẻ em v.v và một số căn có view sông. Hiện tại căn hộ Hoàng Quốc Việt đã có sổ hồng.

4. Khu căn hộ An Hòa – Từ 1,8 tỷ/căn 50m2

Căn hộ An Hòa Quận 7 có giá bán từ 1.8 tỷ/căn với diện tích từ 50m2, tương đương 30 -33 triệu/m2.

Khu căn hộ An Hòa nằm tại số 14 Trần Trọng Cung, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM. Từ khu căn hộ An Hòa đến Quận 1 khoảng 4km qua cầu Tân Thuận và cầu Khánh Hội, cách khu Nam Sài Gòn khoảng 1,5km.

Khu căn hộ An Hòa Quận 7 cũng nằm trong khu đô thị Thương mại & Dịch vụ Nam Long – Tân Thuận Đông, được đầu tư bởi Công ty CP Đầu tư Nam Long. Khu căn hộ An Hòa có đầy đủ các tiện ích phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của cư dân như: siêu thị, khu vực dành cho thể dục thể thao, nhà trẻ, trường học, trạm y tế, khu công viên sinh thái v.v Khu căn hộ này cũng đã có sổ hồng.

Căn hộ An Hòa Quận 7

5. The Golden Star – Từ 1,7 tỷ/căn 50m2

Căn hộ The Golden Star nằm ngay mặt đường Nguyễn Thị Thập, Quận 7, một trong những tuyến đường liên phường của quận 7. Trục đường này kết nối với 2 đại lộ lớn là Nguyễn Văn Linh (trục đường Đông Tây) và tuyến Nguyễn Hữu Thọ (trục đường Bắc Nam) của khu Nam TP.HCM.

Giá bán chung cư Quận 7 The Golden Star được Batdongsan.com.vn tổng hợp lại như sau:

Giá bán căn hộ 50m2 giá từ 1,7 tỷ đến 2,0 tỷ

Giá bán căn hộ 56m2 giá từ 1,9 tỷ đến 2,2 tỷ

Giá bán căn hộ 65 m2 giá từ 2,2 tỷ đến 2,6 tỷ

Giá bán căn hộ 68 m2 giá từ 2,3 tỷ đến 2,7 tỷ

Giá bán căn hộ 70 m2 giá từ 2,4 tỷ đến 2,8 tỷ

Giá bán căn hộ 72 m2 giá từ 2,5 tỷ đến 2,8 tỷ

Giá bán căn hộ 76 m2 giá từ 2,6 tỷ đến 3,0 tỷ

Giá bán căn hộ 79 m2 giá từ 2,7 tỷ đến 3,1 tỷ

Giá bán căn hộ 83 m2 giá từ 2,9 tỷ đến 3,3 tỷ

Khu căn hộ The Golden Star Quận 7

Ngoài các tiện ích nội khu như quán cafe, phòng Gym, BBQ, sân vườn kết hợp với hồ bơi, nhà trẻ, Công viên xanh,… thì tiện ích ngoại khu tại đây cũng khá đa dạng: dự án này nằm đối diện trung tâm thương mại Big C, gần các khu chăm sóc sức khỏe và vui chơi giải trí, trường học v.v

6. Q7 Riverside – Từ 1,8 Tỷ/Căn 53m2

Q7 Saigon Riverside là dự án căn hộ chung cư được đầu tư bởi tập đoàn Hưng Thịnh. Dự án này tọa lạc trên đường Đào Trí, phường Phú Thuận, Quận 7, TP. HCM, liền kề sông Sài Gòn và cách Phú Mỹ Hưng chỉ khoảng 2km. Được xây dựng tại khu đất có tổng diện tích là 75.224,5m2, mật độ xây dựng của dự án là 37%, Q7 Saigon Riverside bao gồm 5 block cao 34 tầng nổi và khu thấp tầng có 50 căn nhà phố.

Toàn cảnh chung cư Q7 Saigon Riverside

Hiện tại giá chuyển nhượng các căn hộ Q7 Saigon Riverside theo tin đăng tại Batdongsan.com.vn hồi tháng 6/2022 như sau:

Căn hộ 1 phòng ngủ diện tích 53,20m2 – 53,67m2 có giá chuyển nhượng từ 1,8-2 tỷ

Căn hộ 2 phòng ngủ diện tích 66.66 – 73m2 có giá bán từ 2,5 tỷ

Căn hộ 3 phòng ngủ diện tích 85m2 có giá bán từ 3,7 tỷ

Hiện tại các căn hộ Q7 Saigon Riverside chưa có sổ hồng.

7. Jamona Heights – Từ 1.49 Tỷ/Căn Officetel 48m2

Khu căn hộ Jamona Heights thuộc dự án khu phức hợp Jamona Golden Silk do Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land) làm chủ đầu tư cùng sự quản lý uy tín của Sacomreal. Jamona Heights tọa lạc tại khu phức hợp trung tâm hành chính Quận 7, nằm trên đường Bùi Văn Ba – liền kề khu Phú Mỹ Hưng.

Chung cư Jamona Heights Quận 7

Giá bán căn hộ Jamona Heights phụ thuộc và diện tích, tầng, hướng, view của mỗi căn và thời điểm chuyển nhượng. Giá chuyển nhượng căn hộ Jamona Heights từ 1,49 tỷ đồng/căn Officetel diện tích từ 48m2. C ác căn hộ tại dự án Jamona Heights đều chưa có sổ hồng.

8. Belleza Apartment – Từ 1,5 tỷ/căn 60m2

Mức giá chuyển nhượng tại chung cư Belleza Apartment từ 25-32 triệu/m2 tùy vào diện tích căn hộ và tiến độ hoàn thiện nội thất. Căn hộ 60m2 (2PN, 1 WC) có giá chuyển nhượng là 1,5 tỷ, căn 80m2 có giá là 2,25 tỷ. Với mức giá này thì chung cư Belleza Apartment được xem là lựa chọn cho những người mua có tài chính vừa phải.

Chung cư Belleza Apartment

Belleza Apartment nằm trên đường Phạm Hữu Lầu, phường Phú Mỹ (Quận 7, TP.HCM). Đây là dự án căn hộ được có tổng diện tích 2,7ha, gồm có 7 block cao từ 23-27 tầng, với tổng số căn hộ là 944 và được chia thành 3 khu. Trong đó, khu A có 198 căn hộ, khu D có 373 căn hộ, khu E có 373 căn.

Chung cư này do Saccomreal và Công ty Dịch vụ công ích Quận 4 làm chủ đầu tư. Phía Sacomreal đã bàn giao căn hộ cho khách hàng vào ngày 7/11/2012. Như vậy, tính đến thời điểm hiện nay, dự án đã đưa vào sử dụng khoảng 10 năm, nên diện mạo chung cư không bắt mắt như những dự án mới xây tại Quận 7 trong vài năm gần đây.

Với các chung cư dưới 2 tỷ Quận 7 đã có sổ hồng, bạn có thể vay ngân hàng với đa dạng lãi suất vay mua nhà để nhanh chóng có được căn hộ mong muốn. Bài viết trên đây đã chia sẻ đến bạn những thông tin về chung cư dưới 2 tỷ Quận 7 TPHCM. Hy vọng những chia sẻ của Batdongsan.com.vn giúp bạn tìm mua được chung cư Quận 7 ưng ý nhất.

Thu Pham

