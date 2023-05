1. Him Lam Phú An Quận 9 – Giá Từ 2.4 Tỷ/Căn Hộ 69m² – 2PN 2WC

Cập nhật giá căn hộ Him Lam Phú An tháng 11/2022:

Căn hộ Him Lam Phú An block C lầu 03 hướng Tây Bắc: nhượng 2.4 tỷ.

Căn hộ Him Lam Phú An block A lầu 14 hướng Tây Bắc: nhượng 2.6 tỷ.

Căn hộ Him Lam Phú An block D lầu 09 hướng tây bắc: nhượng 2.6 tỷ.

Căn hộ Him Lam Phú An block C lầu 06 hướng tây bắc: nhượng 2.6 tỷ.

Căn hộ Him Lam Phú An block B lầu 14 hướng đông nam: nhượng 2.6 tỷ.

Giá bán căn hộ Him Lam Phú An full nội thất:

Căn hộ Him Lam Phú An block C lầu 10 hướng tây bắc: giá nhượng 2.68 tỷ.

Căn hộ Him Lam Phú An lock B lầu 06 hướng đông nam: giá nhượng 2.7 tỷ.

Căn hộ Him Lam Phú An lock A lầu 06 hướng tây bắc: giá nhượng 2.7 tỷ.

Căn hộ Him Lam Phú An block C lầu 05 hướng đông nam: giá nhượng 2.7 tỷ.

Căn hộ Him Lam Phú An block D lầu 09 hướng đông nam: giá nhượng 2.75 tỷ.

Khuôn viên tại chung cư Him Lam Phú An

Chung cư Him Lam Phú An nằm tại đường Thủy Lợi, thuộc phường Phước Long, Quận 9, gần 2 trục đường xa lộ Hà Nội và đường Mai Chí Thọ, cách cầu Sài Gòn 3,5km, kết nối với tuyến Metro Bến Thành – Suối Tiên trạm số 8, 9 trong tương lai.

Khu chung cư Him Lam có không gian cây xanh tương đối lớn. Về tiện ích nội khu, Him Lam Phú An có hồ bơi, Spa, Salon, phòng Gym, Siêu thị, công viên và khu vui chơi, hệ thống an ninh 24/24 v.v

Xung quanh khu chung cư Him Lam Phú An là các tiện ích ngoại khu như: bệnh viện quốc tế, trường học, các trung tâm hành chính, trung tâm thể thao, khu công nghệ cao TP.HCM Quận 9, Metro An Phú, Vinmart, Coopmart Thủ đức v.v

2. The Peak Garden Quận 7 – Giá 2.7 Tỷ/Căn 65m²

Dự án này đã thi công xong phần móng, dự kiến sẽ hoàn thành và bàn giao căn hộ vào Quý II/2024.

Giá căn hộ The Peak Garden theo cập nhật giỏ hàng và bảng giá mới nhất:

Officetel giá từ 1,7 tỷ/căn.

Căn hộ 2PN giá bán từ 2,7 – 3,3 tỷ/căn.

Căn hộ 3PN giá bán từ 4,8 tỷ/căn.

Duplex: Từ 7,7 tỷ/căn (3 tầng, có sân vườn và hồ bơi riêng).

Căn hộ tại chung cư The Peak Garden

The Peak Garden cũng là một dự án căn hộ Quận 7 thuộc phân khúc chung cư dưới 3 tỷ TPHCM, có chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Hưng Lộc Phát. Dự án tọa lạc trên khu đất ngay ngã 4 đường Nguyễn Lương Bằng và Phạm Hữu Lầu, Quận 7, TP.HCM. Trong vòng bán kính 4km từ vị trí của dự án The Peak Garden có trường quốc tế Canada, trường Nam Sài Gòn, Crescent Mall, bệnh viện FV v.v Cách The Peak Garden vài trăm mét là cầu Phú Xuân nối sang huyện Nhà Bè.

Về quy mô, chung cư The Peak Garden gồm 2 block cao 26 tầng với 900 căn hộ bao gồm cả officetel và khu thấp tầng với 111 căn nhà phố và biệt thự, liền kề.

Tiện ích tại The Peak Garden bao gồm hồ điều hòa, công viên rộng 11ha, vườn nhiệt đới cùng với 39 tiện ích xung quanh hồ. Các tiện ích khác có thể kể đến như hồ tắm Onsen, Jacuzzi, phòng gym, siêu thị, nhà hàng tại 4 tầng trung tâm thương mại, hồ bơi v.v

3. Safira Khang Điền Quận 9 – Từ 2.05 Tỷ/Căn 2 PN 67m²

Giá chuyển nhượng chung cư Safira Khang Điền cụ thể như sau:

Căn 1 + 1PN/49m²: View hồ bơi có giá 2,05 tỷ.

Căn 1 + 1PN/49m²: View hồ bơi có giá 2,1 tỷ.

Căn 1 + 1PN/49m²: View ngoài có giá 2,1 tỷ.

Căn 2PN/2WC/67m², View giá 2,57 tỷ.

Căn 2PN/2WC/67m², View ngoài giá 2,6 tỷ.

Căn góc 2PN/2WC/67m² – View góc – hồ bơi giá 2,65 tỷ

Căn góc 2PN/2WC/67m² – View góc – View Sông giá 2,73 tỷ

Căn góc 2PN/2WC/67m² – Hướng đông nam – Sông giá 2,85 tỷ.

Căn hộ Safira Khang Điền

Căn hộ Safira Khang Điền nằm trên đường Võ Chí Công, thuộc phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức. Công ty CPĐT và kinh doanh nhà Khang Điền là chủ đầu tư của dự án này. Safira Khang Điền được xây dựng trên khu đất rộng 2,7ha, với quy mô 4 block cao 22 tầng. Safira Khang Điền còn cung ứng cho thị trường khoảng 1570 căn hộ với diện tích đa dạng từ 50-89m2 với thiết kế 1-3 phòng ngủ.

Tại Safira Khang Điền có các tiện ích: Công viên (khoảng 6.500m2); Hồ bơi (khoảng 1.000m2); Minimart (khoảng 650m2); khu tập Gym (khoảng 400m2); Phòng sinh hoạt cộng đồng (khoảng 950m2); Nhà trẻ (khoảng 1450m2) v.v Chung cư Safira Khang Điền đã có sổ hồng.

4. Lavita Garden – Giá Từ 2.4 Tỷ/Căn Hộ 2PN 68m²

Giá bán căn hộ Lavita Garden theo dữ liệu trên Batdongsan.com.vn:

Căn hộ 1PN: Từ 1,5 tỷ.

Căn hộ 2PN 1WC: Từ 1,7 tỷ.

Căn hộ 2PN 2WC: Từ 2.2 tỷ.

Thiết kế căn hộ Lavita Garden

iện tích căn hộ: 51m² – 61m² – 64m² – 68m² – 71m² Chung cư Lavita Garden tọa lạc tại Đường số 3 – Ngã tư Bình Thái – phường Trường Thọ – TP. Thủ Đức – TP.HCM. Chung cư có các d

Chung cư Lavita Garden nằm sát Ngã tư Bình Thái, kết nối với Xa lộ Hà Nội, Đại lộ Phạm Văn Đồng trong vòng 4km, nằm gần Ga số 10, tuyến Metro Suối Tiên – Bến Thành, ngoài ra còn gần các tuyến xe buýt nội thành TP.HCM.

Tiện ích ngoại khu chung cư Lavita Garden gồm: siêu thị Metro An Phú, trường quốc tế BIS, Làng Đại học Thủ Đức, Khu Công Nghệ Cao Quận 9 v.v và các nhà hàng, quán ăn, tạp hóa nhỏ.

Tiện ích nội khu tại Lavita Garden có: hồ bơi tràn bờ; nhà hàng; quán cafe; phòng Gym; Spa chăm sóc sức khỏe; Khu vui chơi trẻ em; Trung tâm thương mại; Công viên nội khu; phòng thể dục thể thao đa năng; Khu sinh hoạt cộng đồng; Hệ thống camera; An ninh 24/24. Chung cư Lavita Garden hiện chưa có sổ hồng.

5. Homyland Riverside – Từ 2.98 Tỷ/Căn 2PN 75m²

Giá chung cư Homyland Riverside được cập nhật tại Batdongsan.com.vn tháng 11.2022 như sau:

Căn 2PN 75 m², nội thất cơ bản, giá 3 tỷ, gồm cả thuế phí công chứng.

Căn 2PN 81 m², có thất cơ bản giá 3 tỷ 050, gồm thuế phí công chứng.

Căn 2PN 81 m² , có nội thất giá 3 tỷ 100, bao gồm cả thuế phí công chứng.

Căn 107m² – 3PN – 2WC – đầy đủ nội thất: giá 4 tỷ 330 triệu, đã bao gồm thuế phí công chứng.

Căn 95 m² – 3PN – 2WC – nội thất cơ bản, nhà mới 100%: giá 3 tỷ 920 triệu, đã gồm thuế phí công chứng.

Hình ảnh căn hộ Homyland Riverside

Chung cư Homyland Riverside nằm trên đường Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Tây, Quận 2 , TP.HCM. Dự án này do Công ty CP Xây Dựng – Giao Thông – Thương Mại Bảo Sơn làm chủ đầu tư. Chung cư giáp sông Giồng Ông Tố, và ngay cạnh khu khu sân Golf, Nam Rạch Chiếc và khu thể thao liên hợp Quận 2.

Về thiết kế, Homyland Riverside gồm 2 tháp hình chữ "L", nên vì thế các căn hộ tại đây đều có view sông. Homyland Riverside có mật độ xây dựng 20%, còn lại được dùng để bố trí cho hồ bơi, công viên cây xanh, sân chơi và các quán cafe.

Về liên kết vùng quanh dự án, trong bán kính 5km có: Bệnh viện quận 2; Nhà thiếu nhi quận 2; Chợ, siêu thị Metro; Hệ thống ngân hàng; Các trường quốc tế: Trường quốc tế Anh (BIS), Trường quốc tế Úc (AIS), Trường Quốc tế ACG Việt Nam (ACG), Trường quốc tế Sài Gòn (ISHCMC) v.v Chung Cư Hommyland Riverside chưa có sổ hồng.

Những Lưu Ý "Nằm Lòng" Khi Mua Chung Cư TP.HCM

1. Xác định vị trí dự án

Lưu ý đầu tiên khi mua chung cư TP.HCM là cần xác định vị trí dự án căn hộ mình muốn mua. Theo kinh nghiệm từ Batdongsan.com.vn, một căn hộ có vị trí đẹp khi nó đáp ứng tốt tiêu chí phục vụ nhu cầu như đi lại, làm việc, sinh hoạt…

Do đó, khi tìm mua căn hộ tại TP.HCM cần cân đối giữa nhu cầu và tài chính để có lựa chọn phù hợp. Đặc biệt, ưu tiên dự án ở gần trường học, công ty nơi bạn làm việc, chợ, bệnh viện để tiết kiệm thời gian đi lại.

Ngoài ra, cũng nên quan sát lượng giao thông khu mình mua chung cư. Theo đó, khảo sát thực tế khu này vào các giờ cao điểm để xem có xảy ra ách tắc giap thông không. Điều này giúp bạn tránh gặp phiền toái khi di chuyển.

2. Kiểm tra pháp lý dự án

Pháp lý luôn là một lưu ý quan trọng khi chọn mua căn hộ, mu mua căn hộ 2 phòng ngủ TP.HCM đang xây dựng, cần tìm hiểu lai lịch của khu đất cũng như tính xác thực dự án đó, dự án có đang thế chấp không. Trường hợp dự án thế chấp mà bạn vẫn ký kết hợp đồng thì phải yêu cầu phía chủ đầu tư cung cấp giấy tờ đã giải chấp ngân hàng.

Tìm hiểu kỹ về pháp lý dự án chung cư trước khi mua

Ngoài ra, người mua chung cư TP.HCM cũng cần lưu ý khi ký hợp đồng. Đây là văn bản pháp lý rất quan trọng, vì vậy các điều khoản cần rõ ràng cũng như phải đảm bảo có thỏa thuận về phụ phí, tiến độ thanh toán, trách nhiệm và thẩm quyền 02 bên…

3. Tìm hiểu về chủ đầu tư dự án

Không ít nhà môi giới bất động sản vì muốn nhanh chóng bán được hàng mà dùng nhiều lời có cánh khách xa với thực tế. Vì thế, người mua hãy tỉnh táo, đừng quá tin vào những "mỹ từ" mà môi giới quảng cáo. Trước khi mua căn hộ tại TP.HCM, hãy tìm hiểu thông tin về chủ đầu tư dự án đó.

Bạn nên dành thời gian để quan sát tiến độ xây dựng dự án. Còn trường hợp chung cư xây sẵn, bạn có thể thăm dò những cư dân đang sinh sống tại đó về mức độ hài lòng của họ đối với khu căn hộ này.

4. Đánh giá tiện ích nội, ngoại khu

Khác với nhà riêng , khi mua căn hộ bạn sẽ được sử dụng các tiện ích nội khu và ngoại khu. Lý thuyết là một chuyện, còn thực tế là chuyện khác. Hiện nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các dự án BĐS, có không ít dự án căn hộ chỉ đáp ứng được nhu cầu về an cư mà quên đi các tiện ích như trung tâm thương mại, công viên, khu vui chơi cho trẻ em…

Khu mua chung cư, bạn cũng nên lưu ý thêm đến vấn đề như: số lượng thang máy/sàn, trọng tải và mức độ ổn định của thang máy như thế nào, tìm hiểu thang thoát hiểm…

Bên cạnh đó, mật độ căn hộ cũng cần lưu tâm khi mua chung cư TP.HCM. Theo tìm hiểu từ Batdongsan.com.vn, mật độ căn hộ phổ biến là 8 căn/sàn.

5. Về vấn đề an ninh

Trên thực tế, những vụ cháy mang lại thiệt hại lớn cả về người và tài sản, chính nó đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về an toàn phòng PCCC tại các chung cư. Đặc biệt tại TP.HCM – nơi có mật độ dân số đông đúc.

Vì vậy, trước khi mua chung cư TP.HCM nói chung bạn cần quan sát xem xét chung cư này có trang bị hệ thống PCCC an toàn không, hệ thống báo cháy hoạt động tốt không. Ngoài ra, tìm hiểu thêm cách quản lý người ra vào khu chung cư.

6. Khu vực gửi xe

Căn cứ theo quy định, các dự án phải đảm bảo đủ diện tích để xe cho cư dân. Cụ thể, cứ 100m² diện tích sử dụng của căn hộ thì dành ra 20m² diện tích làm chỗ đậu để xe, bao gồm lối đi.

Tuy nhiên, thực tế rất nhiều chung cư có khu vực để xe quá nhỏ, không đáp ứng được nhu cầu của cư dân. Do đó, trước khi mua căn hộ cần tìm hiểu về khu vực gửi xe của chung cư có thuận tiện cho đi lại không? Mức phí gửi xe bao nhiêu? Có giới hạn số lượng xe hay không…

7. Thương lượng giá căn hộ chung cư Tp.HCM

Cùng với sự phát triển của thời đại công nghệ, việc tìm hiểu giá căn hộ chung cư TP.HCM đã không còn khó khăn. Bạn có thể tham khảo mức giá tại các sàn giao dịch, các trang tin bất động sản uy tín như Batdongsan.com.vn hoặc Dothi.net. Khi biết được giá thị trường, nếu người bán có giá cao hơn, bạn có thể thương lượng và không lo bị mua hớ.

Bạn hoàn toàn có thể thương lượng giá mua căn hộ và không lo bị mua hớ.

Giá căn hộ chung cư TP.HCM 2 PN hiện nay giao động từ 1.5-3 tỷ đồng, tùy diện tích, khu vực và phân khúc của sản phẩm. Với mức giá này, nếu bạn là người hạn chế về tài chính vẫn có thể xem xét đến những chính sách hỗ trợ trả góp với lãi suất vay mua nhà ưu đãi hoặc thanh toán theo đợt của chủ đầu tư dự án.

Trên đây là danh sách 5 dự án chung cư dưới 3 tỷ Tp.HCM cũng như những lưu ý bất di bất dịch dành cho bạn khi có ý định mua căn hộ chung cư tại Tp.HCM để sinh sống hay đầu tư. Hy vọng những chia sẻ của Batdongsan.com.vn sẽ giúp bạn tìm được căn hộ ưng ý.

