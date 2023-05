Tổng Hợp Chung Cư Đường Đào Trí Quận 7 View Sông Mát Mẻ

Đường Đào Trí Quận 7 từ lâu đã được mệnh danh là “cung đường đắt giá” nhờ vị trí ven sông tạo tầm view thoáng rộng, cũng như có thể kết nối khu Đông và khu Nam Sài Gòn qua cầu Phú Mỹ. Đường Đào Trí có chiều dài hơn 3km, bắt đầu từ đoạn giao với đường Nguyễn Văn Quỳ và kết thúc tại đoạn giao với đường Hoàng Quốc Việt. Con đường này cũng nằm kế bên khu đô thị Phú Mỹ Hưng với hàng loạt tiện ích nổi bật ở khu Nam, kết nối với quận 4 và quận 1 qua tuyến đường Nguyễn Lương Bằng và Huỳnh Tấn Phát. Sở hữu vị trí đắc địa và khả năng kết nối giao thông thuận lợi, đường Đào Trí thu hút các chủ đầu tư BĐS đến phát triển dự án, trong đó đa phần là chung cư. Các dự án chung cư đường Đào Trí Quận 7 luôn được quan tâm tìm kiếm và tình hình giao dịch trên thị trường cũng rất sôi động.

Sài Gòn Penninsula là cái tên nổi bật nhất trong số các dự án chung cư đường Đào Trí Quận 7 năm 2022. Dự án này cũng là một trong những dự án chung cư đường Đào Trí Quận 7 mới nhất và sẽ triển khai trong cuối năm 2022 hoặc đầu 2023. Dự án có quy mô lên tới 118ha, trong đó 82ha là khu công viên Mũi Đèn Đỏ và khoảng 35ha là khu đô thị nhà ở, bao gồm các tòa chung cư cao cấp, biệt thự, khu nghỉ dưỡng, khách sạn, văn phòng, tổ hợp vui chơi-giải trí đẳng cấp nhất TP.HCM. Gần đây, chủ đầu tư đang tiến hành một số công tác tại khu đất quy hoạch dự án để chuẩn bị thi công trong thời gian tới.

Dự án Sunshine Diamond River nằm ở số 422 Đào Trí, quận 7, gần cầu Phú Mỹ và có tổng quỹ đất 13,2ha với vị trí ven sông. Khu chung cư này gồm 8 tòa với khoảng 6000 căn hộ, hướng tới một quần thể xanh, hiện đại, ứng dụng công nghệ thông minh vào quản lý vận hành và hệ thống tiện ích chuẩn resort. Dự án đang trong quá trình xây dựng. Cập nhật tiến độ mới nhất cho thấy dự án đang tháo dỡ phần khối đế tháp A3 để thay đổi thiết kế, tiếp tục triển khai.

Dự án Q7 Saigon Riverside nằm ở số 4 Đào Trí, Quận 7, ngay sát điểm giao với đường Hoàng Quốc Việt. Ở vị trí này căn hộ Q7 Saigon Riverside có view sông khá gần. Dự án gồm 5 tòa cao 35 tầng với khoảng 3580 căn hộ, mới được bàn giao tháng 8 vừa qua. Giá bán căn hộ Q7 Saigon Riverside hiện dao động từ 35-44 triệu/m2. Nhiều chủ căn hộ mới nhận bàn giao đã đăng tin cho thuê căn hộ Q7 Saigon Riverside với giá từ 7-9 triệu/tháng với căn 1 phòng ngủ. Căn 2 phòng ngủ giá thuê 8-12 triệu/tháng; căn 3 phòng ngủ giá từ 12-16 triệu/tháng, tùy theo trang bị nội thất.

Panomax River Villas nằm ở khoảng đầu của đường Đào Trí, gần cầu Phú Mỹ, là dự án căn hộ thấp tầng với 2 block, tổng cộng 208 căn hộ, 100% là căn góc, được ví như những tòa biệt thự trên không. Dự án được mở bán với giá từ 45-50 triệu/m2, hiện đang trong quá trình xây dựng.

River Panorama là một dự án chung cư đường Đào Trí Quận 7 mới bàn giao cuối năm 2021, quy mô gần 1000 căn hộ. Sau gần 1 năm bàn giao, giá chuyển nhượng căn hộ River Panorama dao động từ 44-51 triệu/tháng. Vì là căn hộ mới nên giá thuê River Panorama khá cao. Các căn hộ nhỏ, thiết kế 2 phòng ngủ, 1 vệ sinh có giá thuê từ 8-9 triệu/tháng; căn lớn giá từ 9-11 triệu/tháng. Nếu thuê căn 3 phòng ngủ, khách thuê phải trả 12-15 triệu/tháng. Vị của của căn hộ River Panorama nằm ở góc đường Đào Trí và Lê Thị Chợ, đây là con đường khá nhỏ nối với đường Huỳnh Tấn Phát, nên cư dân có thể dễ dàng di chuyển ra 2 trục đường lớn, cũng như có view sông từ phía đường Đào Trí.

Chung cư Sky89 tọa lạc trên khu đất 6,3ha, ngay ngã tư Đào Trí và Hoàng Quốc Việt. Dự án gồm block 6 chung cư với 430 căn hộ, vừa bàn giao cuối năm 2021. Giá bán căn hộ Sky89 hiện vào khoảng từ 45-58 triệu/m2, phổ biến nhất là mức 48 triệu/m2. Căn hộ Sky89 có giá thuê khá cao, dao đồng từ 9,5 triệu/tháng với căn 1 phòng ngủ, 11-18 triệu/tháng căn 2 phòng ngủ; 22-25 triệu/tháng căn 3 phòng ngủ.

Bên cạnh các sản phẩm biệt thự, liền kề, dự án Jamona City có 2 tòa chung cư với hơn 1400 căn hộ, bàn giao năm 2018 nên còn khá mới. Căn hộ Jamona City đang được rao bán trên Batdongsan.com.vn với giá chuyển nhượng từ 29-37 triệu/m2, phổ biến ở mức 32 triệu/m2, chênh lệch tùy theo diện tích, có sổ hay chưa, là căn hộ thương mại hay nhà ở xã hội. Giá thuê căn hộ Jamona City dao động từ 6,3-8,5 triệu/tháng với căn 1 phòng ngủ; từ 7,5-9 triệu/tháng cho căn 2 phòng ngủ. Vị trí của Jamona City cũng ngay gần cầu Phú Mỹ, sát với khu dân cư sầm uất lâu đời đã hiện hữu của phường Phú Thuận.

Chung cư An Gia Riverside gồm 246 căn hộ, được bàn giao năm 2017, gây ấn tượng khi có sổ hồng chỉ 4 tháng sau khi nhận nhà. Căn hộ An Gia Riverside hiện đang được rao bán với giá từ 39-45 triệu/m2, khoảng từ 2,3 tỷ cho căn hộ 55m2, thiết kế 1 phòng ngủ. Giá thuê căn hộ An Gia Riverside khoảng 8-12 triệu/tháng cho căn 2 phòng ngủ, từ 11-15 triệu/tháng với căn 3 phòng ngủ.

Dự án An Gia Skyline nằm sát dự án River Panorama cùng chủ đầu tư, gồm 480 căn hộ bàn giao cuối năm 2018, hiện có giá chuyển nhượng từ 37-46 triệu/m2. Giá thuê căn hộ An Gia Skyline từ 7,5-10 triệu/tháng cho căn 1 phòng ngủ; 8-12 triệu/tháng cho căn 2 phòng ngủ. Căn 3 phòng ngủ giá thuê từ 12 triệu/tháng.

Chung cư Lux Garden không nằm trên mặt tiền đường Đào Trí nhưng chỉ cách đường này vài trăm mét qua Đường N4 và D3 bên cạnh dự án Sunshine Diamond River. Đường Đào Trí cũng là 1 trong 2 đường lớn mà cư dân dự án này phải di chuyển hàng ngày. Chung cư này được đầu tư bởi Đất Xanh gồm 2 tòa với khoảng 500 căn hộ, sở hữu view 2 mặt tiền sông Sài Gòn. Dự án được bàn giao vào tháng 9/2018, hiện giá chuyển nhượng căn hộ Lux Garden từ 33-40 triệu/m2. Giá thuê căn hộ Lux Garden từ 7,5-9 triệu/tháng cho căn 2 phòng ngủ; 10-11 triệu/tháng cho căn 3 phòng ngủ. Có căn duplex kèm sân vườn giá thuê chỉ 12 triệu/tháng.

Chung cư La Casa của Vạn Phát Hưng nằm trong cùng khu với River Panorama và An Gia Skyline trên đường Đào Trí, có gần 1800 căn hộ, được bàn giao năm 2013. Giá bán căn hộ La Casa hiện tại ở mức từ 32-38 triệu/m2, cao nhất khoảng 4,2 tỷ cho căn 3 phòng ngủ, 128m2. Giá thuê căn hộ La Casa từ 8,5 triệu/tháng cho căn 1 phòng ngủ; 10-12 triệu/tháng cho căn 2 phòng ngủ; 15-16 triệu/tháng cho căn 3 phòng ngủ.

Tòa chung cư Ngọc Lan nằm trên đường Phú Thuận, cách mặt tiền đường Đào Trí khoảng 700m, trong khu dân cư Tân Trường lâu đời. Do đó, nếu bạn muốn mua hay thuê chung cư đường Đào Trí Quận 7 thì cũng có thể tham khảo dự án này. Tòa nhà có 275 căn hộ, xây xong và bàn giao từ năm 2011 nhưng hiện trạng vẫn chưa quá cũ. Các căn hộ ở đây đang được rao bán trên Batdongsan.com.vn với giá từ 28-34 triệu/m2, phổ biến ở mức 30 triệu/m2. Căn hộ chung cư Ngọc Lan chỉ từ 5 triệu/tháng cho căn nhỏ, 1 phòng ngủ; 8-10 triệu/tháng với căn 2 phòng ngủ.

V-Star là một dự án chung cư khá cũ, nằm sát với tòa chung cư Ngọc Lan trong khu dân cư Tân Trường, được bàn giao từ năm 2009, quy mô 224 căn hộ. Tháng 9/2022, giá chuyển nhượng căn hộ V-Star dao động từ 28-30 triệu/m2, rẻ nhất trong số các dự án chung cư đường Đào Trí Quận 7. Giá thuê căn hộ V-Star cũng khá mềm, khoảng 8 triệu/tháng cho căn hộ 2 phòng ngủ, 86m2. Các căn hộ lớn, diện tích hơn 100m2 có giá thuê chỉ hơn 10 triệu/tháng.

Ngoài các dự án căn hộ đường Đào Trí, bạn đọc có thể tham khảo dự án căn hộ Ehome 5 trên đường Trần Trọng Cung ngay gần đó, cách cầu Phú Mỹ chỉ khoảng 500m. Dự án gồm 2 khối nhà cao 11-17 tầng, tổng cộng 592 căn hộ. Tháng 9/2022, giá chuyển nhượng căn hộ Ehome 5 dao động từ 37-11 triệu/m2, phổ biến nhất là mức 39 triệu/m2, khoảng 2,2 tỷ cho căn 54m2, thiết kế 2 phòng ngủ, 1 phòng tắm. Giá thuê căn hộ diện tích như thế này vào khoảng 7-8,5 triệu/tháng. Với các căn rộng hơn, giá thuê dao động từ 9-11,5 triệu/tháng.

Batdongsan.com.vn mong rằng danh sách các chung cư đường Đào Trí Quận 7 sẽ hữu ích cho những ai đang tìm kiếm nhà ở hoặc cơ hội đầu tư trong dự án trên "cung đường tỷ đô" này. Hãy tiếp tục theo dõi các bài viết tổng hợp dự án BĐS theo từng khu vực, phân khúc,… trên website của chúng tôi để không bỏ lỡ dự án bạn quan tâm nhé!

