One Verandah sở hữu vị trí trung tâm Quận 2.

Theo thiết kế ban đầu, dự án gồm 5 toà tháp cao 29 tầng với số lượng căn hộ trên một mặt bằng tầng khá thấp. Tương tự như các căn hộ cao cấp khác ở phường Thạnh Mỹ Lợi, One Verandah hướng tới phân khúc khách hàng trẻ có thu nhập cao. Vì thế mà chủ đầu tư không chỉ tập trung vào hoàn thiện căn hộ theo chuẩn Singapore mà còn trang bị thêm các tiện ích sống, thư giãn đáp ứng thị hiếu của người trẻ nhưu bể bơi tràn vô cực, phòng gym cùng nhiều tiện ích tiêu chuẩn resort.

Chung Cư One Verandah Địa Chỉ Ở Đâu?

Chung cư One Verandah Quận 2 địa chỉ chính thức trên đường Bát Nàn.

Từ vị trí dự án, cư dân có thể kết nối dễ dàng đến các khu vực trọng điểm khác trong thành phố:

Trung tâm Quận 1, trung tâm Thủ Thiêm qua Đại lộ Mai Chí Thọ (Đại lộ Đông Tây);

Kết nối với Phú Mỹ Hưng qua Vành đai 2 cầu Phú Mỹ;

Kết nối với Bình Thạnh qua cầu Sài Gòn, cầu Thủ Thiêm 2;

Kết nối với Quận 9, sân bay quốc tế Long Thành, khu công nghệ cao qua cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây;

Kết nối với Quận 7 qua đường Đồng Văn Cống – Võ Chí Công – Cầu Phú Mỹ.

Hướng Dẫn Di Chuyển Đến Vị Trí One Verandah

One Verandah nằm gần nhiều trục đường trọng yếu của khu vực Thạnh Mỹ Lợi. Như vậy, cư dân có thể dễ dàng di chuyển đến vị trí dự án One Verandah theo các hướng như sau:

Di chuyển từ Quận 1: Chỉ mất 10 phút qua hầm Thủ Thiêm, chạy thẳng đường Mai Chí Thọ và rẽ vào đường Đồng Văn Cống. Kể từ khi cầu Thời Đại qua Đảo Kim Cương được khánh thành, việc di chuyển lại càng thuận tiện hơn vì cư dân có thể di chuyển từ đường Mai Chí Thọ rẽ vào Trần Quý Kiên qua cầu Thời Đại đến thẳng vị trí dự án.

Di chuyển từ quận Bình Thạnh: Có thể đi qua cầu Sài Gòn, qua Lương Định Của đến Đồng Văn Cống hoặc đi qua Nguyễn Hữu Cảnh để tới cầu Thủ Thiêm 3, gặp đường Mai Chí Thọ, tiếp tục rẽ vào Trần Quý Kiên và qua cầu Thời Đại.

Di chuyển từ Quận 7: Đi qua cầu Phú Mỹ, chạy dọc đường Võ Chí Công tới vòng xoay Mỹ Thuỷ vào Đồng Văn Cống.

Di chuyển từ quận Thủ Đức: Đi qua Xa lộ Hà Nội hoặc Vành đai Đông đều đến được vị trí One Verandah.

Chung Cư One Verandah Địa Chỉ Có Thuận Lợi Không?

Dự án One Verandah được đánh giá là sở hữu vị trí đẹp, mang nhiều tiềm năng về giá. One Verandah địa chỉ tại đường Bát Nàn và Tạ Hiện cũng rất thuận lợi khi UBND Thành phố và Sở Giao thông Thành phố đã khánh thành cầu Thời Đại qua đảo Kim Cương, tạo nên cung đường mới vừa thuận tiện, an toàn, rút ngắn thời gian di chuyển từ dự án đến các khu vực trọng yếu của thành phố. Mặt khác, con đường số 103 Thạnh Mỹ Lợi nơi dự án tiếp giáp sẽ là con đường chính trong tương lai bắt đầu từ Đại lộ Mai Chí Thọ đi qua Đảo Kim Cương và kết nối vào Vành đai 2. Đây được đánh giá là con đường ven sông đẹp nhất khu vực.

Xét về yếu tố quy hoạch, phường Thạnh Mỹ Lợi hiện là khu vực có cơ sở hạ tầng đang hoàn thiện đồng bộ nhất nhì Quận 2. Còn khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi cũng là nơi quy tụ nhiều dự án căn hộ cao cấp, tạo nên cụm dân cư có phân hoá riêng. Bên cạnh đó, hệ thống giáo dục và y tế ngay tại khu vực Thạnh Mỹ Lợi đều đã hiện hữu, đáp ứng được nhu cầu ngay tại cục bộ địa phương, đảm bảo cho cư dân One Verandah một cuộc sống chất lượng và tiện nghi nhất.

One Verandah sở hữu tầm nhìn hướng sông Sài Gòn.

Nhìn từ góc độ môi trường sống, với vị trí ngay trung tâm hành chính Quận 2, mặt tiền sông Sài Gòn, tiếp giáp khu đô thị mới Thủ Thiêm, cộng với thiết kế ưu tiêm tầm nhìn hướng về sông, One Verandah vừa sở hữu môi trường sống trong lành, vừa cho tầm nhìn thoáng đãng.

Xét về chất lượng cuộc sống, hiện Quận 2 đã hoàn thiện và nâng cấp đầy đủ các dịch vụ tiện ích, từ vui chơi giải trí, y tế, trung tâm mua sắm, trường quốc tế như:

Trung tâm mua sắm: Vincom – Xa lộ Hà Nội, BigC An Phú, Mega Market.

Bệnh viện: Bệnh viện Quốc tế KaiYen (đường Trần Não), American International Hospital (182 Nguyễn Hoàng), Bệnh viện Quận 2 (Nguyễn Duy Trinh).

Trường học quốc tế: Trường Việt Mỹ – VAS (An Khánh – Quận 2), trường quốc tế Úc – AIS (đường Mai Chí Thọ), trường Tuệ Đức (Lương Định Của).

Như vậy, chung cư One Verandah địa chỉ chính thức tại đường Bát Nàn, ngoài ra còn tiếp giáp các đường 103 Thạnh Mỹ Lợi, Tạ Hiện, Nguyễn Văn Kỉnh không chỉ thuận tiện cho giao thông kết nối trong khu vực và liên vùng mà còn mở ra tầm nhìn thoáng đãng và tăng thêm giá trị phong thủy. Tuy nhiên, hiện tại khu vực Thạnh Mỹ Lợi đang được đầu tư xây dựng mạnh mẽ nên lượng xe lưu thông nhiều, gây khó khăn cho việc di chuyển. Ngoài ra, các dịch vụ, tiện ích ngoại khu không nằm ngay chân dự án mà cư dân phải di chuyển qua trục đường Mai Chí Thọ để sử dụng các dịch vụ y tế, giáo dục, mua sắm, điều này ảnh hưởng ít nhiều đến sự thuận tiện và chất lượng cuộc sống của cư dân.

