Chung Cư Quận 12 Dưới 2 Tỷ Cập Nhật Mới Nhất

Sơ Lược Về Quận 12

Quận 12 dù không nằm gần trung tâm thành phố nhưng từ lâu đã trở thành lựa chọn an cư quen thuộc và phổ biến với người dân lên thành phố lập nghiệp. Xét về vị trí, Quận 12 giáp huyện Hóc Môn ở phía Bắc và Tây Bắc; tiếp giáp các quận phát triển như Tân Bình, Tân Phú, Bình Thạnh, Gò Vấp ở phía Nam; giáp thành phố Thủ Đức và thành phố Thuận An (Bình Dương) ở phía Đông; giáp quận Bình Tân ở phía Tây. Với vị trí như vậy, Quận 12 hiện đang nắm giữ vai trò cửa ngõ kết nối thành phố với tỉnh Bình Dương và khu vực Đông Nam Bộ nhờ tuyến Quốc lộ 1A và Quốc lộ 22.

Quận 12 đang phát triển từng ngày với sự hoàn thiện không ngừng về hạ tầng và tiện ích, dịch vụ.

Mặt khác, Quận 12 có nhiều tuyến đường trọng yếu chạy qua như Quốc lộ 1A, Quốc lộ 22, các tỉnh lộ, xa lộ vành đai… cho phép cư dân di chuyển, giao thương với các tỉnh, thành khác thuận tiện hơn. Quận 12 cũng được cho là cơ quan đầu não về công nghiệp công nghệ thông tin, là nơi đặt Khu công nghệ phần mềm Quang Trung, tập trung nhiều công ty, khu hành chính, xí nghiệp, trường học… kéo theo mật độ dân cư tăng đều đặn hàng năm.

Cư dân sống tại Quận 12 vẫn được thừa hưởng đầy đủ các tiện ích thiết yếu, từ các trường cao đẳng, đại học như Trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn cơ sở 2, Trường Đại học FPT TP.HCM, Trường Đại học Văn Hiến, Trường Đại học Lao động – Xã hội cơ sở 2, Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học, Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM cơ sở 3, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Trường Đại học Hoa Sen cơ sở 1 và 2, Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM… cho đến các bệnh viện, phòng khám lớn nhỏ như: Bệnh viện Hồng Ddức 2, bênh viện quận 12, phòng khám bênh viện Đại học Y Dược… Quận 12 cũng có các siêu thị, chợ, trung tâm thương mại lớn như: MM Mega Market, chợ Thạnh Xuân , chợ Hiệp Thành, chợ Tân Chánh Hiệp… Các công viên cây xanh ở Quận 12: Công viên The parkland, công viên Tân Thới Hiệp, công viên Hiệp Phú, công viên An Sương…

Xét về mặt bằng chung, Quận 12 đang có giá nhà thấp hơn giá nhà tại khu vực trung tâm từ 10-15% trong khi quy tụ đầy đủ dịch vụ, tiện ích thiết yếu. Lợi thế này mang lại cho người mua nhiều lựa chọn, đặc biệt là nhóm người mua có thu nhập trung bình khi Quận 12 vẫn còn một lượng đáng kể nguồn cung căn hộ chung cư giá dưới 2 tỷ. Dưới đây là danh sách các chung cư Quận 12 dưới 2 tỷ mà bạn có thể tham khảo khi có dự định an cư lạc nghiệp tại đây.

Danh Sách Dự Án Có Chung Cư Quận 12 Dưới 2 Tỷ

Vị trí: Mặt tiền đường Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất

Chủ đầu tư: Tập đoàn Tecco

Tình trạng: Đã bàn giao

Lấy ý tưởng từ môi trường sống hòa cùng thiên nhiên, dự án Tecco Green Nest dùng gần 50% diện tích cho công viên cây xanh, tạo nên môi trường trong lành cho cư dân. Khu căn hộ tọa lạc trên mặt tiền đường Phan Văn Hơn, phường Tân Thới Nhất, thuận tiện di chuyển đến cầu Tham Lương hay trung tâm quận Tân Bình. Cư dân Tecco Green Nest cũng sẽ được sử dụng tuyến metro An Sương – Bến Thành trong tương lai.

Tecco Green Nest là một trong những dự án có chung cư Quận 12 dưới 2 tỷ.

Các tiện ích nội khu của dự án gồm có: hồ bơi, rạp chiếu phim, khu trường học, khu vườn nướng, khu công viên cây xanh, đường chạy bộ, spa, khu siêu thị – trung tâm thương mại…

Các căn hộ ở đây đều là 2 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh với diện tích 57,6m2, 64,6m2, 64,8m2, giá bán ở thời điểm mở bán từ 830 triệu đồng. Tuy nhiên, cùng chung biến động giá căn hộ tại TP.HCM, giá các căn hộ Tecco Green Nest hiện đã bị đẩy lên khá cao. Người mua chung cư Quận 12 dưới 1 tỷ đã không còn lựa chọn nào tại dự án này vì căn hộ nhỏ nhất tại dự án là 57,6m2 đã có giá bán từ 1,6-1,65 tỷ đồng.

Vị trí: 9A Đường Thạnh Xuân 13, phường Thạnh Xuân

Chủ đầu tư: Pi Group

Tình trạng: Bàn giao năm 2022

Picity High Park được chủ đầu tư giới thiệu là dự án mang phong cách Singapore hiện đại với mật độ xây dựng thấp, mảng xanh chiếm 80% diện tích. Dự án nằm gần tuyến metro số 4 Thạnh Xuân – Đại lộ Nguyễn Văn Linh, cho phép cư dân dễ dàng di chuyển đến Quốc lộ 1A chỉ trong vài phút. Bên cạnh đó, cư dân dự án cũng dễ dàng đi tới các quận trung tâm như Quận 1, Quận 4 và các khu dân cư lân cận.

Các tiện ích nội khu gồm có: hồ bơi, cảnh quan nội khu, khu vui chơi trẻ em, sảnh đón 5 sao, khu BBQ, sân thể thao, trường mầm non, trường tiểu học, hồ bơi…

Các căn hộ tại dự án khá đa dạng về diện tích, từ 48,8m2, 57,4m2, 65,6m2, 78,9m2, bố trí từ 1-3 phòng ngủ tương ứng. Với khoảng giá phổ biến từ 35-46 triệu đồng/m2 thì nhiều căn hộ ở đây có giá bán từ 2-4 tỷ đồng. Người mua chung cư Quận 12 dưới 2 tỷ chỉ có thể lựa chọn các căn hộ diện tích nhỏ 49m2 tại dự án.

Topaz Home – dự án có chung cư Quận 12 dưới 2 tỷ

Địa chỉ: Số 102 đường Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất

Chủ đầu tư: Công ty CP Thương mại – Dịch vụ – Xây dựng – Kinh doanh Nhà Vạn Thái

Tình trạng: Đã bàn giao

Khu căn hộ Topaz Home được thiết kế theo phong cách kiến trúc Singapore hiện đại, gần gũi với thiên nhiên với những mảng xanh được bố trí hài hòa ở các block trong dự án. Topaz tọa lại tại số 102 đường Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, tuyến đường quan trọng nhất của Quận 12 với nhiều dịch vụ, tiện ích tập trung. Các tiện ích ngoại khu gồm có: chợ Bến Thành, trường THCS Nguyễn Vĩnh Nghiệp, trường THCS – THPT Minh Khai, trường Tiểu hoc Tân Trụ, trường Tiểu hoc Lý Tự Trọng… Nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hàng ngày, khu căn hộ Topaz Home cung cấp nhiều tiện ích như hồ bơi, mua sắm, khu vui chơi giải trí, café, gym, spa…

Các căn hộ thuộc dự án được thiết kế 2 -3 phòng ngủ với diện tích từ 43,39-69,11m2, giá bán từ 30 triệu/m2. Với ngân sách dưới 2 tỷ đồng, người mua nhà có thể lựa chọn các căn hộ có diện tích từ 60m2 trở xuống tại dự án. Đơn cử, căn hộ Topaz Home 2 phòng ngủ, diện tích 60,13m2 đang được rao bán trên Batdongsan.com.vn với giá 1,95 tỷ đồng, hỗ trợ vay ngân hàng, tặng kèm một số nội thất và người mua có thể thương lượng giảm giá bán đôi chút.

Chủ đầu tư: Đường Lê Văn Khương, Phường Thới An

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Xây dựng Võ Đình

Tình trạng: Đã bàn giao

Đạt Gia Residence hay chung cư Võ Đình gồm 2 block chung cư cao 21 tầng, trong đó có 19 tầng điển hình và 1 tầng penhouse. Dự án nằm trên đường Lê Văn Khương, thuộc trung tâm hành chính Quận 12, gần các khu công nghiệp Quang Trung, Tân Thới Hiệp, cách metro Hiệp Phú khoảng 800m. Chung cư Đạt Gia Residence được đầu tư nhiều trang thiết bị, tiện ích hiện đại như: trung tâm thương mại 7 tầng, hệ thống giữ xe điện thông minh, sân chơi trẻ em, đường chạy bộ, công viên cảnh quan, hồ bơi…

Chung cư Quận 12 dưới 2 tỷ Đạt Gia Residence đã bàn giao.

Trong tổng số 1.034 căn hộ của dự án, có 966 căn diện tích từ 50-76m2, được thiết kế theo phong cách Singapore. Khoảng giá phổ biến tại dự án trong vòng 3 tháng gần đây nhất là 23-31 triệu đồng/m2. Trên Batdongsan.com.vn, có 20 căn hộ Đạt Gia Residence được rao bán với giá dưới 2 tỷ đồng với diện tích khá đa dạng từ 48-90m2.

Địa chỉ: Phường Trung Mỹ Tây

Chủ đầu tư: Công ty TNHH TM Xây dựng và Kinh doanh Nhà An Phúc

Tình trạng: Đã bàn giao

Khu căn hộ Tô Ký là khu tổ hợp thương mại cao cấp với thiết kế theo tiêu chuẩn sống châu Âu. Dự án ở hữu 2 mặt tiền đường là Tô Ký 40m và đường Trung Mỹ Tây 16m, cửa ngõ giao thương quan trọng với nhiều công trình giao thông đã và đang hoàn thiện. Ở vị trí như vậy, Tô Ký Tower thừa hưởng tất cả tiện ích của Quận 12 như siêu thị, trung tâm hành chính, chợ, trường hoc, siêu thị… và dễ dàng kết nối tới các địa điểm liền kề như Trường Đại học FPT, bệnh viện Đa khoa Quận 12, trung tâm Quận 1, trung tâm quận Gò Vấp, Sân bay Tân Sơn Nhất…

Chủ đầu tư An Phúc cũng dành 2 tầng thương mại cho hệ thống siêu thị Co.op Mart, phòng tậm gym, rạp chiếu phim, khu BBQ… để đáp ứng nhu cầu cư dân. Ngoài ra, dự án còn có hệ thống an ninh, hầm để xe, hồ bơi, trường mầm non, cây xanh…

Với khoảng giá phổ biến của các căn hộ tại Tô Ký Tower từ 30-37 triệu đồng/m2, người mua chung cư Quận 12 dưới 2 tỷ có thể lựa chọn các căn hộ 61m2, bố trí 2 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh.

Vị trí: Đường Tân Chánh Hiệp 21, Phường Tân Chánh Hiệp

Chủ đầu tư: Công ty CP Phát triển nhà Hưng Ngân

Tình trạng: Đã bàn giao

Hưng Ngân Garden là dự án khu phức hợp thương mại và khu nhà ở cao tầng gồm 4 tòa tháp cao 22 tầng. Dự án nằm trên đường Tân Chánh Hiệp 21, thuộc quần thể đô thị nhộn nhịp, năng động nên được thừa hưởng nhiều tiện ích từ các dự án lân cận. Các căn hộ Hưng Ngân Garden phù hợp với những người đang sinh sống, làm việc ở Quận 12, quận Gò Vấp và quận Tân Bình. Từ khu căn hộ Hưng Ngân, cư dân có thể kết nối tới các địa điểm quan trọng như sân bay, chợ Gò Vấp qua các cung đường thuận tiện. Chung cư Hưng Ngân cũng sở hữu nhiều tiện ích nội khu đáp ứng nhu cầu của cư dân như trường tiểu học, khu vực hội họp chung, khu vui chơi cuối tuần, khu mua sắm, công viên, hồ bơi…

Từ tầng 2 tới tầng 22 của Hưng Ngân Garden là khu căn hộ chung cư với các diện tích từ 45-85m2, giá bán từ 1,6-2,5 tỷ. Như vậy, người mua chung cư Quận 12 dưới 2 tỷ vẫn có cơ hội chọn cho mình một căn hộ phù hợp tại dự án.

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Quá, Phường Đông Hưng Thuận

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Địa ốc Đất Lành

Tình trạng: Đã bàn giao

Khu nhà ở Thái An được triển khai với quy mô gồm 34 căn nhà ở phân lô và 2 block cao tầng Thái An 1 và Thái An 2 với tổng 348 căn hộ. Khu căn hộ Thái An 1 và 2 nằm gần cầu Tham Lương, khá thuận tiện di chuyển vào trung tâm quận Tân Bình, Phú Nhuận và sân bay Tân Sơn Nhất. Các tiện ích ngoại khu của dự án: siêu thị Parkson, Co.opmart, Maximark, trường học… Các tiện ích nội khu có thể kể đến như: công viên rộng 8.500m2, nhà trẻ, hồ bơi, tầng hầm rộng… Trên Batdongsan.com.vn có một số căn hộ Thái An được chào bán với giá nhỉnh hơn 1 tỷ đồng, thậm chí căn 40m2 chỉ có giá 990 triệu đồng.

Một số căn hộ Căn hộ Thái An được rao bán với giá dưới 2 tỷ đồng trên Batdongsan.com.vn.

Địa chỉ: Số 436 Lê Văn Khương, phường Hiệp Thành

Chủ đầu tư: Công ty TNHH TM Đình Khiêm

Tình trạng: Đã bàn giao

Hiệp Thành Building là dự án căn cấp, văn phòng – thương mại dịch vụ, trường học nằm trên đường Lê Văn Lương. Vị trí dự án sát ngay cạnh trạm xe buýt chính Thới An nên việc di chuyển của cư dân khá thuận lợi. Dự án chỉ cách công viên phần mềm Quang Trung khoảng 3km và gần các khu công nghiệp như KCN Tân Bình, KCN Tân Thới Hiệp… đảm bảo công ăn việc làm cho cư dân. Hiệp Thành Building còn gần các siêu thị, trung tâm thương mại Metro, Coopmart, trung tâm y tế, trường học, ngân hàng, chợ Thới An, nhà văn hóa thể thao Tân Thới Hiệp, bến xe, nhà hàng, khách sạn…

Các tiện ích nội khu: shophouse, khu văn phòng thương mại, dịch vụ, siêu thị, nhà hàng, quán xá, khu sinh hoạt cộng đồng, dịch vụ làm đẹp spa, phòng tập gym, công viên cây xanh, khu vui chơi trẻ em, khu thể dục thể thao, trường mầm non quốc tế, nhà để xe…

Các căn hộ Tân Hiệp Thành được thiết kế linh hoạt từ 1-2 phòng ngủ với diện tích từ 55-195m2. Sự đa dạng diện tích như vậy sẽ đáp ứng được nhu cầu tìm kiếm một không gian sống của cả người độc thân lẫn gia đình đa thế hệ. Với diện tích như vậy, các căn hộ Tân Hiệp Thành đang được chào bán trên Batdongsan.com.vn với khoảng giá từ 1,5-2,3 tỷ và vẫn còn một số lựa chọn cho người mua chung cư Quận 12 dưới 2 tỷ tại dự án này.

Trên đây, Batdongsan.com.vn đã tóm tắt sơ lược về Quận 12 và danh sách các dự án có căn hộ chung cư Quận 12 dưới 2 tỷ giúp người mua nhà tại đây có thêm nhiều căn cứ lựa chọn. Ngoài ra, đừng quên cập nhật thêm các kiến thức, kinh nghiệm về mua bán nhà đất tại trang Wiki BĐS trên Batdongsan.com.vn để tự tin hơn trong việc ra quyết định trên hành trình sở hữu ngôi nhà của riêng mình.

Khánh An

Xem thêm: