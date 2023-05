Chung Cư Quận 12 Giá Dưới 1 Tỷ: Hiếm Nhưng Vẫn Có

Thái An Apartment – Giá từ 25 triệu/m2

Căn hộ Thái An là chung cư Quận 12 giá dưới 1 tỷ duy nhất tại đây, đối với những căn hộ chưa có nội thất.

Khu nhà ở Thái An được xây dựng trến khu đất có diện tích là 19.150m2, quy mô dự án bao gồm 34 căn nhà ở phân lô và 2 block chung cư Thái An 1 và Thái An 2 cao 16 tầng với tổng 348 căn hộ. Trong đó, khu trung tâm thương mại, mua sắm được bố trí tại tầng trệt và tầng lửng, từ tầng 2 đến tầng 14 là các căn hộ vừa và tầng 15 là biệt thự trên cao có sân vườn.

Khu nhà ở Thái An Quận 12

Chung Cư Quận 12 Giá 1-2 Tỷ

Thị trường bất động sản quận 12 luôn sôi động và tăng giá từng ngày. Do đó, để tìm được chung cư quận 12 giá dưới 1 tỷ quả thực rất khó. Vì thế, bạn nên mở rộng ngân sách mua nhà của mình ra độ 300-500 triệu hoặc vay thêm ngân hàng với lãi suất vay mua nhà đa dạng để lựa chọn một số chung cư quận 12 giá 1 – 2 tỷ để có không gian sống rộng rãi và tiện ích tốt hơn.

Dưới đây là một số chung cư quận 12 giá 1 – 2 tỷ đang có tin đăng tại Batdongsan.com.vn.

1. Căn hộ The ParkLand – Từ 31 Triệu/M2

Số lượng căn hộ tại Chung cư The ParkLand là 486 căn, có diện tích từ 53,1m2 – 69m2. Giá chuyển nhượng chung cư The ParkLand: từ 30 triệu đồng/m2. Vậy với căn hộ tầm 59m2 sẽ có giá khoảng 1,7 tỷ.

Dự án The ParkLand có giá bán từ 850 triệu/căn

The ParkLand là khu phức hợp căn hộ nhà phố tại đường Nguyễn Thị Búp, Quận 12, Tp.HCM. Dự án này được trang bị đầy đủ tiện ích phục vụ nhu cầu sinh hoạt của cư dân như: trung tâm thương mại, công viên, nhà trẻ, quán cafe, phòng tập gym, spa, vườn nướng BBQ,…

Xung quanh dự án The ParkLand là những tuyến đường lớn như đường Tô Ký, Nguyễn Ánh Thủ, Quang Trung… kết hợp với tuyến Quốc lộ 1A giúp cư dân kết nối ra sân bay Tân Sơn Nhất nhanh chóng, thuận lợi để đến các quận trung tâm Sài Gòn hay đi tỉnh Long An, Đồng Nai, Bình Dương.

2. CTL Tower (Stown Tham Lương) – Từ 32 Triệu/M2

Quy mô chung cư CTL Tower gồm 3 block cao 30 tầng, với 1.000 căn hộ, trong đó có 2 tầng hầm để xe; 2 tầng là trung tâm thương mại. Giá chuyển nhượng căn hộ Stown Tham Lương từ 32 triệu/m2. Diện tích căn hộ từ 55 m2 – 81 m2 với đầy đủ nội thất. Vậy một căn 58m2 giá chuyển nhượng vào tầm 1,9 tỷ.

Chung cư CTL Tower có giá bán từ từ 20 triệu/m2

Stown Tham Lương (CTL Tower) nằm tại mặt tiền đường Dương Thị Giang, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, ngay gần chân cầu Tham Lương, cách ga Metro 50m và cách sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất 5km.

Dự án cũng nằm bên cạnh nhà ga METRO số 2, Kế bên cạnh là kênh Tham Lương, kết nối với ngã tư Ga, ngã tư An Sương, sân bay Tân Sơn Nhất, đường Xuyên Á – tuyến quốc lộ 22

Tiện ích nội khu tại đây có hồ bơi – Gym Spa – Trường mẫu giáo – Công viên – Khu BBQ – vui chơi thiếu nhi. Ngoài ra, liên kết tại dự án cũng khá thuận lợi: xung quanh dự án là trường học các cấp trong bán kính vài km (mẫu giáo, cấp 1, 2, 3), kế tiếp là khu hành chính quận 12, các bệnh viện, ngân hàng

3. Hà Đô Riverside – Từ 33 Triệu/M2

Chung cư Hà Đô Riverside có quy mô gồm 1 block cao 15 tầng, với tổng 256 căn hộ có diện tích từ 48,43m2 – 56,53m2. Giá chuyển nhượng chung cư Hà Đô Riverside từ 33 triệu đồng/m2. Vậy 1 căn hộ Hà Đô Riverside 50m2 tầm 1,7 tỷ đồng.

Chung cư Hà Đô Riverside có giá bán từ 838 – 978 triệu/căn 2 phòng ngủ

Hà Đô Riverside là dự án do Tập đoàn Hà Đô làm chủ đầu tư. Chung cư này trên đường Lê Thị Riêng, thuộc khu trung tâm hành chính Quận 12, gần tuyến QL1A, cạnh đó là sông Vàm Thuật. Dự án được thiết kế theo hình khối Block so le để giúp tất cả các căn hộ tại đây đều được thông gió và đón ánh sáng tự nhiên.

Căn hộ Hà Đô Riverside cũng được trang bị đầy đủ các tiện ích phục vụ cư dân như: Hồ bơi, công viên, Khu thể thao ngoài trời, đường chạy bộ, sân tennis, Spa, phòng sinh hoạt cộng đồng,…

4. Zen Tower – Từ 22 Triệu/M2

Chung cư Zen Tower có diện tích là 9.439 m2, với 550 căn hộ từ 40m2 – 77m2, có các loại căn hộ 1-3 phòng ngủ. Giá chuyển nhượng căn hộ Zen Tower từ 22 triệu đồng/m2. Vậy một căn hộ Zen Tower 62m2 tầm 1,5-1,7 tỷ.

Chung cư Zen Tower từ 650 triệu đồng/căn

Zen Tower do công ty TNHH Sợi Hạ Long làm chủ đầu tư, tọa lạc tại 34/1 Quốc lộ 1A, Phường Thới An, Quận 12. Dự án này nằm đối diện với UBND Quận 12 và đường Lê Thị Riêng. Zen Tower có các tiện ích ngoại khu như trung tâm đào tạo sát hạch lái xe, nhà máy bia Heniken, nhà thờ Thạch Đà, bệnh viện Quận 12, trường quân sự Quân Khu 7, khu công viên phần mềm Quang Trung v.v trong vòng bán kính 5km.

Bên cạnh đó, nơi đây cũng được đầu tư các hạng mục tiện ích nội khu như: hồ bơi, khu mua sắm,…

5. Topaz Home – Từ 28 Triệu/M2

Chung cư Topaz Home có quy mô 8 block cao 20 tầng, gồm 1.172 căn hộ. Thiết kế căn 2PN có các diện tích 43,39 – 60,09m2, các căn 3PN có diện tích 69,11m2. Mức giá chuyển nhượng căn hộ Topaz Home từ 28 triệu/m2. Một căn hộ 43m2 tầm 1,3 – 1,4 tỷ.

Chung cư Topaz Home có giá từ 13.8 triệu/m2

Chung cư Topaz Home tọa lạc tại số 102, đường Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP.HCM. Đây là một tuyến đường quan trọng của quận 12, nơi tập trung nhiều khu dịch vụ, tiện ích. Từ vị trí dự án, bạn có thể đi miền tây Nam Bộ, Đồng Nai thông qua tuyến đường quốc lộ 1A hay đi Tây Ninh theo đường quốc lộ 22.

Tiện ích nội khu tại Topaz Home có thể kể đến như: trung tâm mua sắm, hồ bơi, khu vui chơi giải trí, gym, spa, cafe… Ngoài ra, tiện ích ngoại khu trong vòng bán kính 2km có các nhà hàng, bệnh viện, trường học,…

6. PiCity – Từ 37 Triệu/M2

PiCity High Park là khu căn hộ được xây dựng trên khu đất có diện tích là 8,6ha, thuộc phường Thạnh Xuân, Quận 12, TP.HCM. Dự án này do Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Gia Cư – một thành viên của Tập đoàn PiGroup làm chủ đầu tư. Dự án có các căn hộ từ 1, 2, 3 phòng ngủ, diện tích từ 48-79m2. Dự án này vừa bàn giao khu cao tầng vào đầu năm 2022. Giá chuyển nhượng căn hộ PiCity tầm 37 triệu/m2. Như vậy, các căn hộ dưới 50m2 giá tầm 1,8 tỷ.

Dự án chung cư PiCity High Park

Theo tìm hiểu của Batdongsan.com.vn, tại thời điểm ra mắt, dự án PiCity High Park được biết đến là khu chung cư có quy mô lớn nhất trên địa bàn Quận 12. Tổng thể dự án PiCity High Park này bao gồm 5 phân khu căn hộ: Park 1, Park 2, Park 3A & 3B, Park 4 và Park 5, với chiều cao các tòa từ 15-18 tầng. Khu căn hộ PiCity High Park Quận 12 cung cấp cho thị trường bất động sản Quận 12 tổng số 2.446 căn hộ.

Đánh giá dự án PiCity High Park được thực hiện bởi đội ngũ chuyên gia Batdongsan.com.vn:

Trên đây là danh sách 6 chung cư Quận 12 giá từ 1 – 2 tỷ được Batdongsan.com.vn tổng hợp lại. Hy vọng bài viết này giúp bạn tìm mua được căn hộ Quận 12 giá rẻ và an toàn nhất.

