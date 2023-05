Chung Cư Quận 2 Dưới 2 Tỷ Còn Không?

Trước khi sáp nhập với Quận 9 và quận Thủ Đức để trở thành một phần của thành phố Thủ Đức, Quận 2 là một trong những thị trường bất động sản sôi động của khu Đông. Chung cư Quận 2 dưới 2 tỷ cũng được nhiều người tìm mua bởi nơi đây sở hữu nhiều điều kiện lý tưởng để an cư.

Mật độ dân cư tại Quận 2 (3.441 người/km2) ở mức vừa phải, nên tình trạng ô nhiễm và kẹt xe không nghiêm trọng như các quận khác. Ngoài ra, Quận 2 cũng là khu vực được nhiều người nước ngoài lựa chọn lưu trú tạo thành cộng đồng dân cư văn minh, đa văn hoá.

Chung cư Quận 2 dưới 2 tỷ còn không?

Quận 2 còn được mệnh danh là nơi tập trung nhiều cây cầu kết nối đến Quận 9 cũ, Quận 7, quận Thủ Đức cũ, Quận 1, quận Bình Thạnh. Chỉ riêng bán đảo Thủ Thiêm đã có 5 cây cầu gồm: cầu Thủ Thiêm, 2 cầu đi bộ nối sang Quận 1 và một cây cầu nối sang Quận 4, một cây cầu nối sang Quận 7.

Một số dự án hạ tầng Quận 2 đã hoàn thiện là: Cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây , tuyến đường Song Hành bắt đầu từ nút giao An Phú đến đường Đỗ Xuân Hợp, tuyến đường Xa lộ Hà Nội, cầu Thủ Thiêm, hầm vượt sông Thủ Thiêm, Đại lộ Mai Chí Thọ. Ngoài ra còn có các dự án hạ tầng Quận 2 đang trong giai đoạn thi công như: Tuyến đường Metro số 1 từ Bến Thành – Suối Tiên, cầu Thủ Thiêm 2, cầu Thủ Thiêm 3, cầu Thủ Thiêm 4, cầu vượt nút giao Mỹ Thuỷ, cầu thay thế phà Cát Lái.

Về tiện ích xã hội, Quận 2 tập trung một số bệnh viện lớn của thành phố như Bệnh viện Quận 2, Bệnh viện Quốc tế Thảo Điền, Bệnh viện Đa khoa Bưu điện cơ sở 2, Bệnh viện Quốc tế Mỹ, Trung tâm y tế Quận 2. Một số trường đại học Quận 2 có thể kể đến như Đại học Quốc tế Sài Gòn, Đại học Văn hoá TP.HCM, Cao đẳng Nghề Thủ Thiêm… Quận 2 dù không có nhiều điểm du lịch mang tính di tích lịch sử nhưng lại tập trung nhiều khu vui chơi sôi động, trẻ trung, phù hợp với giới trẻ như: Công viên bạt nhún Jump Arena, Khu tổ hợp BLOQ Thảo Điền, Saigon Outcast, Vincom Mega Mall Thảo Điền, khu vui chơi đảo Kim Cương, công viên hầm Thủ Thiêm, Công viên Sala Quận 2…

Trong bối cảnh hiện tại, việc mua chung cư quận 2 giá dưới 2 tỷ đã trở nên khó khăn hơn. Quận 2 hiện có hơn 150 dự án bất động sản, nằm trong top các quận có nhiều dự án căn hộ chung cư nhất thành phố nhưng chủ yếu là những dự án căn hộ hạng sang, cao cấp với mức giá đắt đỏ, lên tới vài trăm triệu mỗi mét vuông, một số dự án có giá thấp hơn cũng dao động quanh mức 50-60 triệu đồng/m2. Nếu nhắm đến căn hộ chung cư Quận 2 dưới 2 tỷ, người mua buộc phải chấp nhận di chuyển xa đến Cát Lái, khu vực có các dự án chung cư chỉ khoảng 30 triệu đồng/m2 như Citi Soho, Citi Esto hoặc mua lại chung cư từ chủ nhà cũ đã mua trước đó.

Các Dự Án Chung Cư Quận 2 Dưới 2 Tỷ

Vị trí: KĐT Cát Lái, Phường Cát Lái, Quận 2 cũ

Tình trạng: Đã bàn giao từ quý 2/2016

Giá bán: 27 – 30 triệu đồng/m2

Nằm trong KĐT Cát Lái, Citi Home là dự án căn hộ giá rẻ dành cho người có thu nhập trung bình khá trong khu vực Quận 2. Đây được xem là dự án trọng điểm, có nhiều ý nghĩa xã hội trong việc đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân, đồng thời góp phần giảm bớt áp lực về nhà ở tại khu vực trung tâm nội thành TP.HCM.

Khu căn hộ Citi Home gồm 4 block căn hộ cao 18 tầng, đa phần là căn hộ diện tích nhỏ với giá cả rất phải chăng, đáp ứng điều kiện gói vay 30.000 tỷ nhưng chất lượng xây dựng và không gian sống xanh đạt tiêu chuẩn như những căn hộ cao cấp. Ở đây, vị trí các block nhà được tính toán kỹ lưỡng nhằm đón gió tự nhiên và tránh nắng gay gắt tốt nhất. Trong nội khu của Citi Home, người trẻ có hồ bơi tràn bờ, khu BBQ, sân bóng rổ, sân cầu lông; người gia có khu tập thể dục, có ghế nghỉ dọc lối đi bộ…

Citi Home là một trong số ít dự án chung cư Quận 2 dưới 2 tỷ hiện nay.

Mộ ưu điểm nổi trội của Citi Home Quận 2 chính là vị trí. Từ trung tâm dự án, cư dân chỉ mất 15 phút di chuyển vào trung tâm thành phố, 2 phút để kết nối với các tiện nghi cận kề khu vực như trường mầm non Sơn Ca, trường tiểu học Mỹ Thuỷ, trung tâm thương mại Metro An Phú, bệnh viện Phúc An Khang, Vincom Mega Mall…

Hiện Citi Home đang được rao bán trên thị trường thứ cấp từ 27-30 triệu đồng/m2, mức giá được xem là rất cạnh tranh so với mặt bằng chung của Quận 2.

Vị trí: KĐT Cát Lái, Phường Cát Lái, Quận 2 cũ

Tình trạng: Mới bàn giao

Giá bán: 29-34 triệu đồng/m2

Căn hộ Citi Soho được chủ đầu tư Kiến Á triển khai sau dự án Citi Home (2015). Dự án nằm trong quần thể KĐT Cát Lái 152 ha hiên đại bậc nhất Quận 2, TP.HCM. Xung quanh dự án là các tuyến đường giao thông đồng bộ như đường Đồng Văn Cống, Xa lộ Hà Nội, Mai Chí Thọ, Vành đai trong…

Là dự án chung cư Quận 2 giá dưới 2 tỷ, Citi Soho vẫn cò đầy đủ các tiện ích cần thiết như trường học, bể bơi…

Citi Soho được xây dựng trên khu đất rộng 1,2 ha với mật độ xây dựng 40%. Khu chung cư gồm 3 toà A, B, C cung ứng ra thị trường 781 căn hộ có diện tích vừa phải từ 56-60m2. Đặc biệt, vì nằm trong quần thể KĐT Cát Lái nên trong vòng bán kính 3km từ vị trí dự án Citi Soho có đầy đủ các tiện ích như trường mầm non, trường trung học phổ thông, đại học, bệnh viện Quận 2, trung tâm y tế dự phòng… Liên kết giao thông bên ngoài dự án cũng rất thuận lợi: 15 phút di chuyển đến chợ Bến Thành, 10 phút đến KĐT Phú Mỹ Hưng, 8 phút đến công viên bờ sông Thủ Thiêm, 10 phút đến hầm Thủ Thiêm, siêu thị Parkson, Metro An Phú, BigC…

Vị trí: Đường Nguyễn Thị Định, KĐT Cát Lái, Phường Cát Lái, Quận 2 cũ

Tình trạng: Bàn giao cuối năm 2020

Giá bán: Trung bình 32 triệu đồng/m2

Chung cư Citi Esto hướng đến mang lại không gian sống chuẩn cho người trẻ trong lòng KĐT Cát Lái, Quận 2. Vì thế, những căn hộ ở đây đều có diện tích vừa phải, thiết kế hiện đại, mang đậm hơi thở nhịp sống đương đại. Quy mô Citi Esto gồm 2 block 25 tầng với tỷ lệ xây dựng chỉ 29,6%. Trong tổng số 528 căn hộ của dự án thì có tới 426 căn diện tích nhỏ từ 55,5-61,2m2 thiết kế 2 phòng ngủ, rất phù hợp với nhóm khách có thu nhập trung bình.

Citi Esto là lựa chọn của nhóm khách có thu nhập trung bình.

Nằm ở trung tâm KĐT Cát Lái, Citi Esto thừa hưởng nhiều tiện ích mua sắm, vui chơi của Citi Home và Citi Soho. Các tiện ích về giáo dục của khu đô thị như trường học các cấp từ mẫu giáo đến đại học đều đã đi vào hoạt động, công viên trung tâm rộng 4 ha toạ lạc ngay trước mặt, toà án nhân dân tối cao TP.HCM đã xây dựng xong… Bên cạnh đó là các tiện ích mua sắm, y tế ngay liền kề như khu mua sắm Vincom, Parkson Quận 2 hay bệnh viện Quận 2.

Vị trí: Đường Nguyễn Thị Định, KĐT Cát Lái, Phường Cát Lái, Quận 2 cũ

Tình trạng: Đang hoàn thiện

Giá bán: Trung bình 32,7 triệu đồng/m2

Tiếp nối sự thành công của chuỗi căn hộ Citi như Citi Soho, CitiHome, chủ đầu tư Công ty Cổ phần Kiến Á tiếp tục triển khai dự án căn hộ Citi Alto ngay trung tâm Khu đô thị Cát Lái, phường Cát Lái, Quận 2. Dự án có mật độ xây dựng 19%, quy mô 4 block, trong đó có 2 block căn hộ cao 30 tầng, cung ứng 675 căn hộ (551 căn có diện tích 52-57m2) và 24 căn diện tích 52-57m2 nhưng thiết kế trần cao 4,95m.

Bên ngoài dự án Citi Alto.

Nhóm khách hàng mục tiêu mà Citi Alto hướng đến là những người trẻ năng động và khẳng định được vị trí trong xã hội. Vì thế, dự án được chú trọng nhằm tạo nên một môi trường sống chuẩn mực, vừa an ninh, yên tĩnh nhưng không rời xa yếu tố hiện đại.

Vị trí: 36 Đường Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2 cũ

Tình trạng: Bàn giao từ tháng 12/2018

Giá bán: 44 triệu đồng/m2

Dự án Centana Thủ Thiêm nằm trên đường Mai Chí Thọ, gồm 2 toà tháp cao 15 và 31 tầng, cung ứng ra thị trường 422 căn hộ và 196 officetel tương ứng. Dự án có vị trí khá đẹp khi toạ lạc tại trung tâm Khu đô thị Thủ Thiêm, ngay góc đường Mai Chí Thọ – Nguyễn Thị Định, cách trung tâm thành phố chỉ 6km. Centana Thủ Thiêm cũng là điểm chính kết nối của tuyến cao tốc Long Thành – Dầu Giây.

Tại thời điểm mở bán, căn hộ Centana Thủ Thiêm có mức giá tốt nhất khu vực chỉ từ 28 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, theo khảo sát tin đăng trên Batdongsan.com.vn, căn hộ để ở có diện tích 63m2 đã có giá bán từ 3 tỷ đồng. Nếu muốn mua chung cư quận 2 dưới 2 tỷ tại dự án Centana Thủ Thiêm, người mua chỉ có thể lựa chọn căn hộ officetel diện tích 44m2 loại 1 phòng ngủ, 1 phòng vệ sinh để ở kết hợp làm văn phòng với giá từ 1,8 tỷ đồng bao thuế phí.

Vị trí: 383 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2 cũ

Tình trạng: Bàn giao tháng 3/2019

Giá bán: 33-58 triệu đồng/m2

Nằm đối diện khu Liên hợp thể dục thể thao – sân golf Rạch Chiếc, La Astoria là dự án được đầu tư và phát triển bởi tập đoàn An Gia Hưng. Quy mô dự án gồm 3 block cao 20 tầng và 18 khu nhà liên kế. Trong bán kính 5km, La Astoria kết nối thuận tiện với đầy đủ các tiện ích vùng như siêu thị bigC, Metro An Phú, trung tâm hành chính TP. Thủ Đức, trường quốc tế, cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây.

Một căn hộ thuộc dự án La Astoria.

Trong tổng số 622 căn hộ thuộc dự án thì chỉ còn loại căn 1 phòng ngủ 50m2 đang được rao bán trên Batdongsan.com.vn với giá 1,9 tỷ đồng (tương đương khoảng 35 triệu đồng/m2).

Vị trí: Số 7 Đường A4, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2 cũ

Tình trạng: Bàn giao đầu năm 2022

Giá bán: 29-40 triệu đồng/m2

Blue Sky Tower hay dự án nhà ở xã hội HQC Bình Trưng nằm trên mặt tiền đường Nguyễn Duy Trinh và Đỗ Xuân Hợp, bao quanh là sông Giồng Ông Tố. Vị trí này cho phép cư dân Blue Sky Tower kết nối thuận tiện với khu thương mại Thủ Thiêm, các chợ, trường học và khu dân cư hiện hữu.

Dự án căn hộ Quận 2 dưới 2 tỷ.

Blue Sky Tower được xây dựng trên khu đất rộng tới 4.299,8m2, gồm 15 tầng cao với tổng số 260 căn hộ từ 2-3 phòng ngủ. Diện tích căn hộ khá đa dạng, từ 47,5-117,3m2, các căn đều có thiết kế thoáng đãng, cửa sổ hiện đại. Đây được đánh giá là dự án hướng tới nhóm đối tượng khách hàng trẻ nhằm mang đến tiêu chuẩn sống chất lượng, đầy đủ tiện nghi với mức giá ưu đãi khoảng 30 triệu đồng/m2.

Vị trí: Đường Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Đông, quận 2, Tp.HCM

Tình trạng: Bàn giao quý 1/2013

Giá bán: 32,5 triệu đồng/m2

Chung cư Petroland Quận 2 nằm bên sông Giồng Ông Tố đối diện công trình trọng điểm thể dục thể thao Rạch Chiếc, gần cao tốc Đông Tây, kết nối thuận tiện đến các khu vực tủng tâm thành phố như Quận 1, khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 7, khu vực Nhơn Trạch, Nhà Bè… Dự án còn tận hưởng nhiều dịch vụ tối ưu khác tại trung tâm thương mại dịch vụ, nhà sách, trường học, công viên xanh, sân chơi trẻ em…

Petroland là lựa chọn cho những người muốn mua chung cư Quận 2 dưới 2 tỷ.

Petroland Quận 2 được xây dựng trên diện tích sàn 48.788m2, gồm 2 block với tổng cộng 380 căn hộ có diện tích 60-150m2, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho 1.250 người. Việc xây dựng chung cư Petroland Quận 2 góp phần hình thành khu dân cư mới, làm tăng mỹ quan cho khu vực, giải quyết nhu cầu nhà ở cho cán bộ công nhân viên trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các gia đình trí thức trẻ có thu nhập trung bình khá. Hiện, vẫn còn số ít căn hộ Petroland diện tích nhỏ đang được giao dịch trên thị trường thứ cấp với giá từ 1,8-1,98 tỷ đồng.

Vị trí: 67 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2 cũ

Tình trạng: Bàn giao tháng 12/2015

Giá bán: 42-52 triệu đồng/m2

Dự án Lexington Residence là khu căn hộ cao cấp nằm trên đường Mai Chí Thọ, Quận 2. Quy mô dự án gồm 4 block nhà với tổng cộng 1.312 căn hộ và 1 block thương mại. Các căn hộ trong dự án có diện tích đa dạng, từ 48,5-101,5m2, được thiết kế vuông vức, bố trí hài hoà, thoáng đẹp, đón nắng, đón gió tự nhiên.

Lexington Quận 2 tọa lạc trên mặt đường Mai Chí Thọ.

Từ vị trí dự án, cư dân có thể dễ dàng kết nối trực tiếp với Khu đô thị mới Thủ Thiêm và trung tâm Quận 1 qua hầm Thủ Thiêm. Về tiện ích ngoại khu, Lexington Residence nằm trong khu vực tập trung các dự án cao cấp như The Vista, Cantavil, Estella… nên thừa hưởng toàn bộ các tiện ích đa dạng của khu vực như trường mầm non, trường tiểu học, THCS, THPT thuộc KĐT City Horse; các trường quốc tế AIG, BIS, IS, AIS; phòng khám quốc tế Hoàn Mỹ, công viên 7 ha thuộc khu đô thị Citi Horse, trung tâm thương mại Metro, BigC, Central Mart, Lotte Thảo Điền…

Khảo sát từ dữ liệu tin rao trên Batdongsan.com.vn, các căn hộ dự án Lexington Residence hoàn thiện nội thất có giá từ 41-50 triệu đồng/m2, tương đương 2,2-3,5 tỷ đồng/căn 1 phòng ngủ, 3,4-3,8 tỷ đồng/căn 2 phòng ngủ và 4,2-5,3 tỷ đồng/căn 3 phòng ngủ. Khách hàng muốn mua chung cư Quận 2 dưới 2 tỷ tại dự án Lexington Residence chỉ còn lựa chọn loại hình căn hộ officetel 33-35m2 với giá từ 1,5-1,7 tỷ.

Trên đây là top những chung cư Quận 2 dưới 2 tỷ được chọn lọc dựa trên dữ liệu tin rao của Batdongsan.com.vn. Có thể thấy rằng, các chung cư quận 2 giá dưới 2 tỷ thường ở xa trung tâm thành phố, các tiện ích xung quanh chưa nhiều. Mặt khác, những căn chung cư quận 2 giá 2 tỷ thường có diện tích nhỏ, phù hợp với người sống độc thân hoặc vợ chồng trẻ mới cưới.

Khánh An

Xem thêm: