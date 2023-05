Chung cư Quận 7 dưới 2 tỷ: hiếm nhưng vẫn có!

Chính vì vậy, muốn tìm căn hộ Quận 7 dưới 2 tỷ là bài toán khá nan giải. Tuy nhiên, dù không có nhiều lựa chọn như các quận xa trung tâm hơn, với tầm tài chính này, người mua vẫn có hi vọng tìm thấy căn hộ phù hợp. Tại các dự án mới, số tiền này đủ để mua căn hộ diện tích nhỏ, 1 phòng ngủ. Nếu muốn nhà rộng hơn, người mua hãy tìm căn hộ chuyển nhượng ở những dự án đã bàn giao được hơn 5 năm.

Lưu ý: Các dự án căn hộ Quận 7 dưới 2 tỷ được liệt kê theo thứ tự ngẫu nhiên. Giá bán căn hộ được khảo sát theo dữ liệu tin rao trên Batdongsan.com.vn tại thời điểm viết bài.

The Peak Garden là dự án căn hộ chung cư, shophouse, officetel và biệt thự nằm ngay ngã tư Nguyễn Lương Bằng – Phạm Hữu Lầu, trong đó khu cao tầng gồm 2 block với 903 căn hộ, duplex và officetel. Trong bán kính 4km quanh khu Phú Mỹ Hưng, Batdongsan.com.vn đánh giá The Peak Garden là dự án căn hộ mới có giá tốt hàng đầu. Giá bán căn hộ The Peak Garden hiện dao động từ 36-53 triệu/m2, phổ biến nhất là 46 triệu/m2. Với tầm tài chính 2 tỷ, bạn có thể mua căn hộ officetel, vừa để ở, vừa làm việc với giá khoảng 1,7 tỷ hoặc căn hộ 1 phòng ngủ, 50m2, giá khoảng 2 tỷ. Dự án đang trong quá trình xây dựng, dự kiến bàn giao vào Quý 3/2024 nên sẽ phù hợp với các gia đình trẻ muốn mua nhà an cư nhưng chưa cần ở ngay.