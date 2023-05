Tìm Chung Cư Quận 7 Giá 2 Tỷ Khó Hay Dễ?

1. Q7 Saigon Riverside – Giá Từ 1,95 Tỷ căn 1PN Diện Tích 53m²

Ngoài ra, có một số căn tại Q7 Saigon Riverside đang có giá chuyển nhượng như sau:

Căn 2PN diện tích 66m² – 73m², giá 2tỷ550 – 2tỷ950.

Căn 3PN diện tích 86m giá 3tỷ7 – 3.950 tỷ

Căn hộ 1 PN, diện tích từ 53,20m2 – 53,67m2 có giá từ 2 tỷ

Căn hộ 2 PN, diện tích từ 66.66 – 73m2 có giá từ 2,5 tỷ

Căn hộ 3 PN, diện tích 85m2 có giá từ 3,7 tỷ

Giá bán nhà phố Q7 Riverside hiện rơi vào khoảng 10 tỷ/căn.

Hình ảnh thực tế tại dự án Q7 Saigon Riverside tháng 8.2022

Chung cư Q7 Saigon Riverside là dự án căn hộ được đầu tư phát triển bởi tập đoàn Hưng Thịnh. Dự án tọa lạc tại đường Đào Trí, phường Phú Thuận, Quận 7, TP. HCM, liền kề sông Sài Gòn và cách Phú Mỹ Hưng khoảng 2km. Được xây dựng trên khu đất có diện tích 75.224,5m2, với mật độ xây dựng 37%, Q7 Saigon Riverside gồm có 5 block căn hộ cao 34 tầng nổi và một khu thấp tầng với 50 căn nhà phố.

Q7 Saigon Riverside theo giới thiệu từ chủ đầu tư thì nó sở hữu hơn 50 tiện ích nội khu hiện đại: Khu thương mại, khu thể thao đa năng, khu vui chơi trẻ em, quảng trường Symphony, cầu khóa tình yêu, công viên nội khu, nhà hàng, gym, spa,…

2. Jamona Heights Quận 7 – Giá Từ 2 tỷ Căn 1PN Diện Tích 50m2

Căn hộ Jamona Heights hiện có giá chuyển nhượng cụ thể như sau:

+ Block B: Bàn giao thô.

01 phòng ngủ 55m²: Giá 2.0 tỷ.

02 phòng ngủ 76m²: Giá 2.9 tỷ.

03 phòng ngủ 95m²: Giá 3.4 tỷ.

+ Block A: Bàn giao hoàn thiện.

01 phòng ngủ 55m²: Giá 2.2 tỷ.

02 phòng ngủ 76m²: Giá 3.2 tỷ.

03 phòng ngủ 95m²: Giá 3.6 tỷ.

Giá bán căn hộ Jamona Heights sẽ phụ thuộc và diện tích, tầng, hướng, view của mỗi căn sẽ có giá trị khác nhau và giá căn hộ bán sẽ phụ thuộc vào thời điểm bán của chủ đầu tư hoặc giá bán lại của khách hàng.

Khu căn hộ Jamona Heights thuộc dự án khu phức hợp Jamona Golden Silk do Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land) làm chủ đầu tư cùng sự quản lý của Sacomreal. Jamona Heights tọa lạc trên đường Bùi Văn Ba, sát bên KCX Tân Thuận và gần với cầu Tân Thuận để sang Quận 4.

Tiện ích hồ bơi tại Khu căn hộ Jamona Heights Quận 7

Dự án có các tiện ích nội khu như: công viên xanh; khu vui chơi cho trẻ em; hồ bơi; sân golf; khu TDTT; vườn nướng BBQ; sân tennis; phòng sinh hoạt cộng đồng; phòng y tế; trường học các cấp;…

Tiện ích ngoại khu quanh dự án bao gồm: TTTM Crescent Mall; các siêu thị lớn; Bệnh viện FV; Bệnh viện tim Tâm Đức; hệ thống các trường học;…

3. Chung Cư Q7 Boulevard – Giá Từ 1.95 Tỷ Căn 1PN Diện Tích 51m²

So sánh với các dự án xung quanh, thì Q7 Boulevard có mức giá chuyển nhượng như sau:

Căn hộ 1 PN (52-53m2) có giá chuyển nhượng từ 2,1-2,2 tỷ/căn.

Căn hộ 2 PN (57-73m2) có giá chuyển nhượng từ 2,3-3,2 tỷ/căn.

Căn hộ 3 PN (78-83m2) có giá chuyển nhượng từ 3,2-3,4 tỷ/căn.

Công viên nội khu tại dự án Q7 Boulevard

Q7 Boulevard là dự án căn hộ cao cấp được xây dựng với 4 block, cung cấp ra thị trường 1.008 căn hộ và 84 căn office. Dự án được xây dựng bởi công ty Khải Huy Quân – một công ty con của tập đoàn Hưng Thịnh.

Q7 Boulevard tọa lạc trên tuyến đường 15B nối Nguyễn Lương Bằng – trục thương mại, tài chính sầm uất nhất khu Nam, liền kề ngay khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Q7 còn sở hữu địa thế như một bán đảo, được bao bọc bởi sông Soài Rạp và Rạch Đĩa, hưởng trọn vẹn môi trường sống trong lành, thoáng mát ngay giữa lòng Sài Gòn. Có thể thấy trục đường Nguyễn Tấn Phát, Nguyễn Hữu Thọ chạy song song với dự án Q7 Boulevard cho phép dự án kết nối thuận tiện với khu du lịch sinh thái biển Cần Giờ và các tỉnh miền Đông, miền Tây.

Q7 Boulevard có nhiều tiện ích phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí, phục vụ cho cộng đồng dân cư trẻ của thành phố sôi động như TP.HCM như hồ bơi trung tâm, khuôn viên cây xanh, khu vui chơi trẻ em, phố thương mại, quảng trường, vườn BBQ… ngay trong nội khu. Cư dân ở đây còn được trải nghiệm cuộc sống hiện đại với hệ thống smarthome kết nối các thiết bị điện trong nhà với hệ thống mạng, cho phép điều khiển mọi thứ từ xa, từ đèn chiếu sáng, tivi, rèm cửa, khóa cửa, loa, bình nóng lạnh… thông qua điện thoại hay máy tính bảng.

Hệ thống tiện ích ngoại khu của dự án: Q7 Boulevard gần kề trung tâm Phú Mỹ Hưng – thừa hưởng hệ thống hạ tầng, tiện ích hiện đại của khu Phú Mỹ Hưng và khu Nam Sài Gòn. Ngoài ra, chung cư này cũng gần bệnh viện Pháp Việt, bệnh viện tim Tâm Đức v.v

Q7 Boulevard cung gần kề SC Vivocity, Crescent Mall, khu giải trí hướng nghiệp Vietopia & Tranh 3D Artinus, trung tâm hội chợ và triển lãm Sài Gòn SECC, trường quốc tế Canada v.v Chung cư Q7 Boulevard hiện chưa có sổ hồng.

4. The Era Town – Giá 1.96 Tỷ, DT 97 m², 3PN2WC – Tương Đương 20.2 Triệu/M²

Căn 1 PN giá bán từ 1,5 tỷ, giá thuê khoảng 6 triệu/tháng

Căn 2 PN giá từ 1,85 tỷ – 2,4 tỷ, giá thuê khoảng 7

Các căn hộ có giá thuê từ 6 – 12 triệu/tháng (Cập nhật theo các tin đăng trên batdongsan.com.vn)

The Era Town Quận 7 là dự án căn hộ chung cư do Công ty Cổ phần Đức Khải làm chủ đầu tư. Dự án tọa lạc ngay mặt tiền Nguyễn Lương Bằng nối dài cách Phú Mỹ Hưng khoảng 1km, nằm tiếp giáp ven sông Phú Xuân, Dự án nằm giữa các trục đường chính gồm Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Lương Bằng. Từ The Era Town, cư dân có thề nhanh chòng di chuyển đến các khu vực lân cân và các tiện ích ngoại khu như:TTTM Crescent Mall, Vivo City, BigC, UBND Quận 7, 6 km đến Cầu Phú Mỹ, kết nối với quận 2, thành phố Thủ Đức, 12 km đến Rừng sinh thái Cần Giờ.

Dự án The Era Town có tổng diện tích hơn 10.8 ha gồm trên 3.000 căn hộ được chia làm 3 khu:

– Khu I (hơn 50.026 m²): quy mô gồm 05 building (A1- A5 trong đó: A1: 28 tầng; A2: 30 tầng; A3: 30 tầng, A4: 30 tầng và A5: 30 tầng) với tiện ích trường mầm non, hồ bơi và 1 trung tâm dịch vụ – thương mại cao 7 tầng.

– Khu II (gần 36.495 m2): làm quảng trường, khu cây xanh, công viên, khu vui chơi giải trí, thể dục thể thao.

– Khu III (hơn 21.570 m2): quy mô 4 khối chung cư nối với khối thương mại chung khối đế 3 tầng mang đến cho bạn một cuộc sống hiện đại, hoàn hảo.

Toàn cảnh 3 khu của dự án The Era Town

The Era Town có đầy đủ các tiện ích hiện đại phục vụ cộng đồng dân cư như: trường mầm non, hồ bơi, trung tâm dịch vụ – thương mại, quảng trường, khu cây xanh, công viên, khu vui chơi giải trí, thể dục thể thao. Chung cư Era Town đã có sổ hồng.

5. D-Vela Quận 7 – Giá Từ 2.05 Tỷ Căn 2 PN Diện Tích 69m2

Căn hộ D-Vela nằm tại số 1177 đường Huỳnh Tấn Phát gần ngã tư phú thuận, Tân Phong, Quận 7. Đây cũng là 1 trong 5 con đường chính ở quận 7, bao gồm: “Tứ đại họ Nguyễn” – Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Họ, Nguyễn Thị Thập và Huỳnh Tấn Phát.

Căn hộ thực tế D-Vela lúc bàn giao

Tiện ích nội khu tại đây có: Sảnh đón, Công viên cây xanh, Nhà trẻ, Phòng sinh hoạt cộng đồng, Shop house,Officetel, Hồ bơi 4 mùa, cafe, Vườn treo, phòng Gym,…

Căn hộ D-Vela cũng có vị trí tọa lạc khá trung tâm, nên sẽ được thừa hưởng toàn bộ cơ sở hạ tầng và rất nhiều dịch vụ tiện ích hiện đại của Khu Nam Sài Gòn nói chung và Phú Mỹ Hưng, Quận 7 nói riêng.

6. Chung Cư LuxGarden – Giá Từ 2.2 Tỷ Căn 2PN Diện Tích 62 m²

Chung cư LuxGarden toạ lạc tại số 370 đường Nguyễn Văn Quỳ, thuộc phường Tân Thuận, quận 7, Tp.HCM. Từ dự án, cư dân có thể di chuyển dễ dàng về các quận của thành phố như quận 1 và quận 4 bằng cầu Tân Thuận, quận 2 qua cầu Phú Mỹ, quận 8, huyện Nhà Bè…

Khu căn hộ Lux Garden đã bàn giao nhà cho khách hàng

Các cư dân tại dự án LuxGarden được thừa hưởng những tiện ích trong Khu đô thị Phú Mỹ Hưng như chuỗi siêu thị, trung tâm mua sắm giải trí: Parkson, Lotte Mart, Coop mart, cửa hàng tiện lợi 24h, Cresent Mall, Vivo City… hệ thống trường học uy tín: Tiểu học quốc tế V-Star, Trường Nhật Bản Nam Sài Gòn, Trường Đại học RMIT, Đài Bắc, Tôn Đức Thắng và hệ thống chăm sóc sức khỏe: Trung tâm Y tế quận 7, phòng khám đa khoa, bệnh viên Tâm Đức, bệnh viện Pháp Việt.

Trên đây là một số dự án chung cư Quận 7 giá 2 tỷ hoặc giá bán nhỉnh hơn 2 tỷ một chút mà bạn có thể tham khảo. Chúc các bạn tìm mua được căn hộ ưng ý tại Quận 7 mới mức giá hợp lý nhất.

Thu Pham

Xem thêm

>> Cập Nhật Giá Chung Cư Quận 2 Mới Nhất Tháng 11/2022

>> Chung Cư Quận 4 Dưới 2 Tỷ: Chỉ Còn Căn Officetel