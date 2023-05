Chung Cư Quận Bình Thạnh Dưới 2 Tỷ Có Còn Không?

Sức Hút Của Chung Cư Quận Bình Thạnh Dưới 2 Tỷ

Chung dòng chảy với xu hướng dịch chuyển ra xa trung tâm, khu Đông TP.HCM trong đó có quận Bình Thạnh trở thành nơi đất lành chim đậu khi tập trung dân cư đông đúc đến từ khắp các vùng miền. Trên thực tế, Bình Thạnh không chỉ sở hữu 4 tuyến đường kinh doanh đắt giá và chợ Bà Chiểu lớn nhất TP.HCM mà cơ sở hạ tầng, quy hoạch luôn được đầu tư ổn định qua các năm, góp phần gia tăng giá trị bất động sản nơi đây. Đồng thời, Bình Thạnh cũng có khả năng cung cấp cho thị trường nhiều lựa chọn đa dạng, từ đất nền, nhà phố, căn hộ chung cư, officetel, đất thổ cư, nhà riêng trong hẻm…

Một lý do nữa khiến Bình Thạnh được nhiều người lựa chọn chính là giá bán. Tuy nằm gần kề với Quận 1 nhưng giá bất động sản Bình Thạnh không quá cao như khu vực trung tâm thành phố, trong đó vẫn tồn tại những dòng sản phẩm bình dân dành cho người mua với khả năng tài chính hạn chế như chung cư quận Bình Thạnh dưới 2 tỷ

Song song với đó, những con đường từ Bình Thạnh vào trung tâm TP.HCM đã và đang được chính quyền thành phố lên kế hoạch nâng cấp nhằm giải quyết tình trạng kẹt xe, đồng thời mang đến bộ mặt mới cho đô thị. Sự hoàn thiện không ngừng về hạ tầng giao thông góp phần làm gia tăng giá trị bất động sản cho vùng đất Bình Hoà – Thạnh Mỹ Tây này.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng của Bình Thạnh đã thu hút lượng lớn người đổ về sinh sống, lập nghiệp.

Nếu như trước đây, Bình Thạnh vẫn được biết đến là khu vực rốn của Sài Gòn, mỗi khi mưa lớn hay thuỷ triều dâng cao thì nơi đây ngập trong biển nước, làm đảo lộn cuộc sống của người dân thì nay tình hình cũng đã được cải thiện. Cụ thể, trong nhiệm kỳ 2015-2020, quận đã giải quyết 33/39 điểm ngập do mưa bằng nhiều biện pháp như xây dựng hồ điều tiết lượng nước, tu sửa hệ thống kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè , kênh Tân Hoá – Lò Gốm. Sau khi TP.HCM chi gần 500 tỷ đồng để nâng cấp, sửa chữa, “rốn ngập” đường Nguyễn Hữu Cảnh đã không còn ngập nữa. Đây là một trong những nhân tố góp phần cải thiện giá trị bất động sản Bình Thạnh.

Vốn tập trung nhiều công ty, trường học, bệnh viện… Bình Thạnh đang trở thành nơi an cư lý tưởng cho người dân lao động, nhân viên văn phòng, sinh viên… Theo đó nhu cầu bất động sản rất lớn, ở tất cả các loại hình. Ở loại hình chung cư, theo dữ liệu lớn của Batdongsan.com.vn, hiện giá bán trung bình các căn hộ ḥiện đang ở mức khoảng 57 triệu đồng/m2, tăng gần gấp đôi so với thời điểm năm 2015 (31 triệu đồng/m2). Giá chung cư có sự biến thiên mạnh nhất từ năm 2017 cũng là giai đoạn mà khu phức hợp Vinhomes Central Park của Vingroup bắt đầu đi vào bàn giao. Cũng theo khảo sát từ dữ liệu tin rao trên Batdongsan.com.vn, chung cư quận Bình Thạnh dưới 2 tỷ vẫn còn dù số lượng không nhiều. Cùng xem qua danh sách các dự án chung cư quận Bình Thạnh dưới 2 tỷ đang được chào bán trên Batdongsan.com.vn. Lưu ý: Mức giá bán, diện tích chỉ mang tính chất tham khảo tại thời điểm tháng 10/2022.

Danh Sách Chung Cư Quận Bình Thạnh Dưới 2 Tỷ

Địa chỉ: Số 207 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, Tp.HCM

Tình trạng: Đã bàn giao

Giá bán: 46-63 triệu đồng/m2

Richmond City là dự án căn hộ cao cấp của chủ đầu tư Hưng Thịnh Corp được xây dựng tại khu vực Bình Thạnh, TP.HCM. Dự án sở hữu vị trí đẹp khi tọa lạc ngay mặt tiền đường Nguyễn Xí, Phường 26, có khả năng kết nối vùng thuận lợi cùng nhiều tiện ích hiện hữu xung quanh đáp ứng nhu cầu sống ngày càng cao của người dân. Đặc biệt, đường Nguyễn Xí có quy hoạch mở rộng 30m, trong tương lai sẽ dễ dàng kết nối với tuyến Metro 3B. Ngoài ra, hệ thống kênh rạch Xuyên Tâm tại khu vực dự án toạ lạc sau cải tạo sẽ góp phần làm cảnh quan thiên nhiên nơi đây thêm trong lành.

Richmond City là một trong số ít chung cư quận Bình Thạnh dưới 2 tỷ hiện nay.

Cư dân sinh sống tại Richmond City có dễ dàng kết nối đến các quận khác trong 5-10 phút như quận Thủ Đức, quận Gò Vấp, Quận 1, Quận 3 hay Đại lộ Phạm Văn Đồng. Richmond City cũng sở hữu hệ thống tiện ích nội khu hiện đại, được bố trí ngay tại tầng trệt gồm: đường dạo bộ, khu vui chơi trẻ em, công viên, khu ẩm thực… và tiện ích riêng biệt tại tầng 4 gồm: hồ bơi skyview, công viên trung tâm, gym…

Richmond City có quy mô gồm 3 toà chung cư cao 25 tầng, cung ứng ra thị trường 880 căn hộ có diện tích từ 58-86m2, bố trí từ 2-3 phòng ngủ. Các căn hộ đều được hoàn thiện nội thất gần như đầy đủ, có ban công rộng cửa lùa, sân phơi đồ riêng biệt… Đặc biệt, tất cả các phòng ngủ đều có cửa sổ đón nắng, đón gió, tạo sự thông thoáng cho căn hộ.

Theo các tin đăng trên Batdongsan.com.vn, Richmond City có giá chuyển nhượng từ 46-60 triệu đồng/m2. Người mua chung cư quận Bình Thạnh dưới 2 tỷ tại Richmond City chỉ có thể lựa chọn các căn officetel diện tích 38m2 với giá từ 1,8 tỷ đồng (tương đương khoảng 47,4 triệu đồng/m2).

Địa chỉ: Số 280 đường Bùi Hữu Nghĩa, Phường 2, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Tình trạng: Đã bàn giao năm 2005

Giá bán: 34-52 triệu đồng/m2

Căn hộ Chung cư Mỹ Phước có địa chỉ tại số 280 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 2, quận Bình Thạnh. Vị trí này rất gần chợ Bà Chiểu, chỉ cách trung tâm Quận 1 5 phút di chuyển theo trục đường Bùi Hữu Nghĩa, thuận lợi cho việc lưu thông và mua sắm. Cũng từ trục đường này, cư dân sống tại căn hộ Mỹ Phước có thể kết nối dễ dàng đến các tuyến đường trọng yếu như Đinh Bộ Lĩnh, Quốc lộ 13, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nguyễn Thị Minh Khai, Điện Biên Phủ, Bạch Đằng.

Chung cư Mỹ Phước có căn hộ diện tích nhỏ giá dưới 2 tỷ đồng.

Dự án thừa hưởng đầy đủ tiện ích ngoại khu cơ bản: gần chợ Bà Chiểu, trường học, siêu thị Co.op Mart, nhà thờ… Bên trong dự án có đầy đủ các tiện ích thiết yếu: nhà trẻ, siêu thị, bãi đậu xe, phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng tập gym và yoga, sân thể dục thể thao, khu vui chơi ngoài trời, công viên trung tâm, vườn hoa, …

Chung cư Mỹ Phước gồm 3 block, cao 18 tầng với tổng số căn hộ là 544 căn diện tích từ 40,3-92,72m2 phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của từng gia đình. Trong đó, căn 1 phòng ngủ có diện tích 40,3m2 đang được rao bán trên Batdongsan.com.vn với giá 1,98 tỷ đồng, tương đương 49,5 triệu đồng/m2.

3. Cư xá Thanh Đa

Địa chỉ: Đường 12AB, Phường 27, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Tình trạng: Đã bàn giao

Giá bán: Đang cập nhật

Cư xá Thanh Đa nằm trên địa bàn quận Bình Thạnh, được xây dựng từ những năm 1960, gồm 06 lô số và 15 lô chữ. Năm 2018, 08 chung cư lô số được đưa vào danh mục các chung cư hư hỏng, đã xuống cấp và cần được cải tạo, xây dựng lại. Cư xá sở hữu vị trí được đánh giá là đắc địa khi nằm ngay cạnh bờ sông, đi liền các tiện ích nổi tiếng như chợ Thanh Đa, công viên Thanh Đa, khu du lịch sinh thái Bình Quới. Khoảng cách từ cư xá đến trung tâm thành phố chỉ khoảng 7km. Vì thế, đây là vị trí rất thuận lợi để kết nối với các tuyến đường quan trọng của thành phố là Đại lộ Đông Tây và Quốc lộ 1A. Được bao quanh là sông Sài Gòn, cư xá Thanh Đa cũng là lựa chọn an cư cho những ai yêu thích khoảng không yên tĩnh với những tiện ích có sẵn. Hiện trên Batdongsan.com.vn chỉ còn duy nhất một căn hộ chung cư Thanh Đa lô chữ không dính quy hoạch được rao bán với giá 1,9 tỷ đồng. Được biết, căn hộ này có diện tích 55m2, 2 phòng ngủ, chủ nhà để lại toàn bộ nội thất.

Khu cư xá Thanh Đa.

4. EcoHome Bình Thạnh

Địa chỉ: Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Tình trạng: Chưa bàn giao

Giá bán: Khoảng 54,2 triệu đồng/m2

Khu căn hộ dịch vụ EcoHome Bình Thạnh toạ lạc ngay mặt tiền đường chính Xô Viết Nghệ Tĩnh, liền kề vòng xoay ngã tư Hàng Xanh, được đánh giá là giao lộ kết nối giữa Quận 1 – Bình Thạnh – Phú Nhuận – TP. Thủ Đức – Gò Vấp. Vị trí dự án cách trung tâm Quận 1 khoảng 1,5km, cách bản đảo Thanh Đa 500m, cách tàu điện ngầm Văn Thánh 1km và kết nối với nhiều tiện ích xung quanh như Gigamall Phạm Văn Đồng, Pearl Plaza, Trường Đại học Hutech, Bến xe Miền Đông… Khu căn hộ Ecohome cũng nằm gần các tiện ích thiết yếu cho cuộc sống hàng ngày như siêu thị, chợ, bệnh viện, trường học, cơ quan hành chính…

Ecohome là một trong những dự án chung cư Bình Thạnh dưới 2 tỷ có niên hạn sử dụng 50 năm.

Ecohome Bình Thạnh thực chất là dòng sản phẩm studio diện tích nhỏ, đạt chất lượng 3 sao. Quy mô dự án gồm 6 tầng với 60 căn hộ mini duplex và 1 shophouse. Các căn hộ có diện tích từ 24-42m2, được thiết kế nhằm tạo cảm giác thông thoáng hơn diện tích thật, đồng thời tận dụng tối đa từng mét vuông nhờ phong cách thiết kế tối giản thời thượng. Các căn hộ của Ecohome Bình Thạnh đều có giá bán dưới 2 tỷ, cụ thể: căn studio 24m2 có giá 1,3 tỷ đồng, căn duplex 26m2 có giá 1,45 tỷ đồng, căn duplex 42m2 có giá 2 tỷ đồng. Hiện dự án vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, dự kiến bàn giao trong quý 4/2022. Dù Ecohome được đánh giá là một trong những dự án chung cư quận Bình Thạnh dưới 2 tỷ đáng cân nhắc, tuy nhiên, cần lưu ý rằng, các căn hộ ở đây sở hữu 50 năm, khi hết niên hạn người mua sẽ không được hưởng lợi ích, đền bù giải toả.

5. The Manor 2 Bình Thạnh

Vị trí: 89 đường Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Tình trạng: Đã bàn giao

Giá bán: 49-65 triệu đồng/m2

Chung cư The Manor 2 nằm cạnh The Manor 1 Bình Thạnh đã khởi công trước đó, tuyến đường đẹp nhất của quận Bình Thạnh. Dự án nằm trong toạ độ vàng quy tụ những dự án bất động sản cao cấp, dễ dàng kết nối tới các tiện ích như Vinhomes Central Park, khu Thảo Điền, chợ Bến Thành, cầu Thủ Thiêm. Chủ đầu tư cũng chú trọng phát triển các tiện ích nội khu cao cấp, đa dạng bao gồm: bể bơi, phòng gym, trung tâm thương mại, phòng giao dịch của các ngân hàng, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi, trường mẫu giáo…

Các căn chung cư Bình Thạnh dưới 2 tỷ tại dự án The Manor 2 thường là officetel có diện tích nhỏ.

The Manor 2 Bình Thạnh gồm 5 block C, D, E, F, G nối tiếp với The Manor 1. Trong đó, các block C, D, E, F, được xây dựng với mục đích để ở, block G được xây dựng vừa để ở vừa làm văn phòng. The Manor 2 gồm 623 căn hộ theo dạng studio có từ 1 đến 4 phòng ngủ. Đặc trưng nổi bật của khu Manor 2 chính là vừa có thể sử dụng để ở, vừa làm văn phòng hiệu quả. Hiện các căn hộ của dự án đang có mức giá giao dịch khoảng 49-65 triệu đồng/m2. Người tìm mua chung cư quận Bình Thạnh dưới 2 tỷ tại dự án The Manor 2 vẫn còn cơ hội khi lựa chọn các căn hộ diện tích nhỏ. Đơn cử, trên Batdongsan.com.vn, căn góc thuộc dự án The Manor 2 có diện tích 35,58m2 1 phòng ngủ đang được rao bán với giá 1,8 tỷ đồng.

Khánh An