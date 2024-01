Chuông gió phong thủy được biết đến là vật phẩm mang lại hỷ khí, cát khí. Vậy làm thế nào để vật phẩm này có thể giúp gia chủ kích hoạt tài lộc và đem lại may mắn? Tất cả đều phụ thuộc vào vị trí treo chuông gió phong thủy.

Vị trí treo chuông gió phong thủy cần đảm bảo đó là nơi thoáng gió, thoáng khí, chuông có thể tiếp xúc với ánh mặt trời vào lúc dương khí thịnh nhất. Đây là yếu tố quan trọng khi treo chuông là vì vật phẩm phong thủy này hoạt động hoàn toàn dựa vào sức gió. Sức gió tại địa điểm treo chuông càng thịnh thì chuông hoạt động càng thịnh. Ngược lại, nếu chuông bị treo ở nơi tụ khí, bị cô lập hay bí bách thì ý nghĩa phong thủy của chuông sẽ không còn.

Có nhiều vị trí treo chuông gió phong thủy trong nhà

Theo các chuyên gia, có 7 vị trí treo chuông gió phong thủy để mang lại hỷ khí, may mắn:

1. Treo Chuông Gió Phong Thủy Trước Cửa Nhà

Chuông gió là vật phẩm có thể thu hút năng lượng tự nhiên, dẫn dụ nguồn khí vận tốt vào nhà. Trong khi đó, cửa chính là nơi thu nạp khí đi khắp ngôi nhà, bao gồm cả khí tốt và khí xấu. Đồng thời, cửa chính cũng là một nơi rất “động” theo quan niệm phong thủy. Lúc này, việc đặt thêm một vật phẩm “động” như chuông gió tại cửa chính sẽ giúp thanh lọc các khí đi qua cửa, thu hút hỷ khí, ngăn cản những nguồn năng lượng xấu trực tiếp vào nhà, từ đó giúp hóa giải vận hạn, mang lại bình an, hạnh phúc cho gia đình.

Bên cạnh đó, một số căn nhà rơi vào địa thế bị chặn bởi tòa nhà cao tầng hoặc ngôi nhà nhiều đồ đạc, nội thất lộn xộn thì cuộc sống của gia chủ sẽ thường xuyên dính vận rủi. Lý do là vì các căn nhà như trên khó mà có khí tốt đi vào nhà, kể cả trong nhà có dòng khí lưu chuyển thì cũng sớm bị trì trệ, bất ổn. Lúc này treo chuông gió tại mạn trái của cửa chính sẽ giúp hóa giải phần nào sự tụ khí và vận đen.

Bạn nên chọn các loại chuông gió có 5 hoặc 6 thanh chuông trong trường hợp này. Tốt nhất là chọn chuông có hình dáng ngôi chùa bằng kim loại, nó sẽ giúp hấp thu và thanh lọc hầu hết uế khí. Chuông gió 6 thanh nên được treo tại hướng Tây Bắc, các hướng còn lại treo chuông 5 thanh. Riêng đối với hướng Tây thì bạn cần nâng số thanh lên 7 để chiêu mộ hỷ thần phương này.

Gia chủ nên treo chuông gió tại cửa chính của ngôi nhà

2. Treo Chuông Gió Ở Cánh Cửa Sau, Đối Diện Cửa Chính

Vịt rí treo chuông gió phong thủy không chỉ ở cửa trước nhà mà còn có thể treo ở cánh cửa sau, đối diện với cánh cửa chính. Vị trí treo này sẽ giúp hạn chế sự thất thoát của nguồn năng lượng tích cực đi ra khỏi nhà, từ đó giúp trấn sát, gia chủ sẽ giữ được tiền tài.

3. Treo Chuông Gió Phong Thủy Tại Cầu Thang

Theo các chuyên gia phong thủy, việc treo chuông gió 8, 6 hay 5 thanh ở cuối cầu thang có thể đảm bảo sự giàu có, tài vận cho gia chủ.

4. Treo Chuông Gió Theo Hướng Tây Nam, Tây Bắc

– Hướng Tây Nam: Nếu treo chuông gió ở hướng Tây Nam của phòng khách thì gia chủ nên chọn chuông gió 2 thanh hoặc 9 thanh, chất liệu bằng gốm hoặc thủy tinh sẽ thu hút được nhiều tài lộc, may mắn.

– Hướng Tây Bắc: Nếu treo chuông gió phong thủy ở hướng Tây Bắc, gia chủ nên ưu tiên chuông gió bằng kim loại rỗng sẽ được quý nhân phù trợ, tốt cho đường công danh. Ngoài ra, gia chủ cũng nên chọn loại chuông gió 6 thanh để tăng hiệu quả hơn.

5. Treo Chuông Gió Phong Thủy Tại Cửa Sổ

Cửa sổ cũng là nơi rất nhiều khí có thể đi vào nhà, tuy không phải cửa lớn như cửa chính những cũng là nơi gia chủ nên đề phòng. Cách tốt nhất để hóa giải các vận xui, vận rủi không may lọt qua cửa sổ cũng là treo một chiếc chuông gió phong thủy ngay tại đây.

Đặc biệt, đối với những căn nhà có thiết kế cửa sổ vô tình đối diện thẳng sang cửa sổ nhà khác thì càng nên treo chuông gió để tránh tài lộc nhà mình bị dẫn sang nhà khác, đồng thời để tài vận trong nhà không bị ảnh hưởng của nhà phía bên kia.

6. Treo Chuông Gió Phong Thủy Tại Phòng Ngủ

Trên thực tế, phòng ngủ vốn là nơi yên tĩnh, là không gian nghỉ ngơi riêng tư, việc có chuông gió thường khiến nhiễu động sự yên tĩnh này. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể treo chuông gió phong thủy tại phòng này nếu ngôi nhà đang bị thịnh âm thoái dương hoặc phòng ngủ có cửa phạm sự cân bằng phong thủy. Cách này sẽ giúp các uế khí không làm phiền đến giấc ngủ và sự nghỉ ngơi, nạp năng lượng của bạn được.

Khi chọn vị trí treo chuông gió phong thủy tại phòng ngủ cần cẩn trọng, nếu không sẽ rất dễ phản tác dụng. Bạn chỉ nên chọn treo các dạng chuông gió hóa giải âm khí nếu bạn hợp với hướng Bắc hoặc hướng Tây, Tây Bắc. Theo đó, chuông gió phong thủy chỉ có thể treo tại khu vực thuộc hành Thủy, hành Kim (là các các hành mệnh ứng với ba hướng trên).

7. Treo Chuông Gió Tại Các Vị Trí Có Thể Kích Hoạt Tài Lộc

Cụ thể, chuông gió nên xuất hiện trong các khu vực thuộc hành Kim của khu đất hoặc căn hộ, ngôi nhà. Bạn có thể chọn chuông gió có mẫu mã, kiểu dáng tùy theo sở thích nhưng nên lưu ý chọn các loại chuông làm từ bạc, đồng hoặc kim loại sáng màu. Vì chuông đã làm bằng kim loại nên gia chủ cũng cần chọn loại có kích thước vừa đủ, cân bằng với không gian trong nhà, tránh tình trạng mất cân bằng âm dương.

Nếu khu vực thuộc hành Kim tại khu đất của bạn là phòng khách hoặc phòng làm việc, cửa hàng kinh doanh thì nên treo chuông gió phong thủy nhìn ra hướng Tây hoặc Tây Bắc. Đây là các hướng có thể chiêu tài chiêu lộc, rước quý nhân vào nhà, mang thêm may mắn và sức khỏe cho gia chủ.

Một Số Lưu Ý Khi Treo Chuông Gió Phong Thủy

Đối với chuông gió, đây tuy cũng là vật trang trí nhưng nó lại có ý nghĩa phong thủy rất lớn. Vì lý do này mà gia chủ cần cẩn trọng khi tiến hành sử dụng hoặc treo chuông gió. Bạn có thể tham khảo một số lưu ý lớn dưới đây:

Chuông gió phong thủy kỵ nhất là bị treo ở những nơi kín gió, không tiếp xúc được với ánh mặt trời, không những không tụ được hỷ khí mà còn bị hung khí quấn lấy.

Chuông gió nếu treo tại đường quỷ (đường thẳng nối Đông Bắc – Tây Nam của ngôi nhà) thì sẽ mang lại điềm gở, điềm dữ.

Chuông gió cũng nên tuyệt đối tránh treo trước cửa nhà vệ sinh hoặc đối diện gần với nhà vệ sinh. Chuông gió có thể bị vẩy bẩn linh tính bởi uế khí tại đây và luân chuyển uế khí đi khắp nơi trong nhà.

Chỉ treo chuông gió trong phòng ngủ nếu ngôi nhà đang có điều phạm phong thủy nặng cần hóa giải. Cần treo tại vị trí hợp hướng và cung mệnh nếu không muốn giấc ngủ bị quấy nhiễu, sức khỏe bị ảnh hưởng. Nếu bắt buộc phải treo chuông gió tại phòng ngủ thì chỉ nên treo tại cửa chính.

Tuyệt đối không treo chuông gió phong thủy tại phòng bếp hoặc khu vực nấu ăn. Đây là vì trí dương thịnh âm suy, treo thêm chuông gió sẽ khiến âm dương càng mất cân bằng, hỏa khí bị kích thích khiến gia đình không được yên ấm về sau.

Nên treo chuông gió phong thủy tại vị trí có nhiều nắng, gió

Cách Khai Quang Chuông Gió Phong Thủy

Vật phẩm phong thủy khi đem về nhà bao giờ gia chủ cũng phải thực hiện lễ khai quang để vật phẩm phát huy được linh tính, trấn hưng và luân chuyển các dòng khí trong nhà. Vậy cách khai quang chuông gió phong thủy chuẩn xác nhất là gì?

Trước hết, gia chủ nên dựa vào năm sinh tháng đẻ của mình hoặc bản mệnh để chọn ra thời gian tốt lành, mang hỷ khí để tiến hành khai quang chuông gió.

Bạn cần chọn ngày giờ tốt để khai quang cho chuông gió rồi mới tiến hành treo vật phẩm

Khi mang chuông gió về nhà thì nên thực hiện tẩy uế cho vật phẩm phong thủy này. Cách tẩy uế phổ biến là bạn sử dụng rượu gừng đã được ủ ấm hoặc nước ấm để lau rửa bề mặt chuông gió cho sạch sẽ. Dùng nước sạch để rửa lại một lần cho bớt hơi cay của rượu và đặc biệt bạn cần dùng khăn mới để lau khô chuông.

Sau khi chuông đã được tẩy uế thì bạn đặt chuông lên đĩa sạch. Đĩa có chuông sẽ được dâng lên bàn thờ để chính thức làm lễ khai quang. Ý nghĩa của việc này chính là bạn xin phép thổ địa và chư thần linh cai quản ngôi nhà cho phép mình treo chuông gió lên để thanh lọc khí lưu chuyển. Bàn thờ lúc này bạn có thể bày hương hoa, ngũ quả hoặc cỗ mặn như khi thờ cúng tổ tiên bình thường.

Bài khấn khai quang chuông gió phong thủy như sau:

“Nam mô a di Đà Phật! (3 lần)

– Con lạy chín phương Trời, mười Phương Chư Phật, Chư phật mười phương.

– Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

– Con kính lạy ngài Đông Thần quân

– Con kính lạy ngài Bản gia thổ địa Long Mạch

– Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức Tôn thần

– Con kính lạy ngài tiền hậu địa chủ tài thần

– Con kính lạy các Tôn thần cai quản trong khu vực này.

Tín chủ (chúng) con là:……………………………………..

Ngụ tại:…………………………………………………………..

Hôm nay là ngày…… tháng…… năm…., tín chủ con thành tâm xin phép các vị thần linh được khai quang và treo chuông gió để trấn trạch trừ tà, hóa giải sát khí, rước tài lộc và mang lại may mắn bình an cho gia đạo. Cúi xin các Ngài phù trì tín chủ chúng con toàn gia an lạc công việc hanh thông. Người người được bình an, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm. Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô a di Đà Phật! (3 lần)”

Sau khi đã khấn xong bài khấn thì bạn nên đợi hương cháy hết là đã hoàn thành việc khai quang. Lúc này bạn có thể tiến hành treo chuông gió phong thủy vào vị trí mình đã định sẵn.

Trong trường hợp bạn không muốn khai quang cho chuông tại nhà thì có thể đến các chùa tại địa phương, làm lễ dâng lên điện tam bảo của chùa và nhờ sư trụ trì hỗ trợ làm lễ khai quang.

Mua Chuông Gió Phong Thủy Ở Đâu?

Nếu bạn đang muốn tìm nơi bán chuông gió phong thủy để mua và treo tại nhà thì nên lưu ý cần tìm các địa chỉ bán đồ phong thủy lớn, uy tín.

Kinh nghiệm mua chuông gió là nên mua trực tiếp. Kiểm tra kỹ sản phẩm trước khi mua để tránh mua phải đồ cũ, đồ đã từng bị ô uế. Trước khi mua bạn cũng có thể tham khảo giá và nhóm sản phẩm tại một số website phong thủy lớn nhé!

Nên mua chuông gió phong thủy tại những điểm bán uy tín

Trên đây Batdongsan.com.vn đã chia sẻ cách treo chuông gió phong thủy, cụ thể là những vị trí treo chuông gió phong thủy tốt nhất và cách khai quang để vật phẩm phát huy được linh tính, chấn hưng và luân chuyển các dòng khí trong nhà.

* Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo!

Hà Linh

