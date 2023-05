Chuyên gia vạch hướng đầu tư bất động sản thổ cư sinh lời nhanh

Trong chương trình “Có hẹn với chuyên gia bất động sản”, ông Nguyễn Thành Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bất động sản Thiên Khôi đã đưa ra gợi ý và lời khuyên cho nhà đầu tư có dự định tham gia vào loại hình bất động sản thổ cư.

Theo ông Dũng, chọn bất động sản thổ cư để thu về dòng tiền ổn định hàng tháng, nhà đầu tư nhất định phải nhìn vào hạ tầng, gồm cả hạ tầng hiện tại và hạ tầng tương lai. Sau khi đánh giá hạ tầng, nhà đầu tư sẽ quyết định hướng đầu tư chuẩn xác hơn. Chẳng hạn, nếu hạ tầng khu vực hiện đã ổn định, nhà đầu tư có thể bỏ vốn nhiều hơn để xây dựng các công trình kiên cố để cho thuê chẳng hạn như cho thuê văn phòng hoặc chung cư mini cho các hộ gia đình.

Tuy nhiên, nếu hạ tầng khu vực chưa ổn định thì nhà đầu tư nên nhìn vào những điểm dừng như bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại, những nơi có nhu cầu ở tạm thời cao. Ông Dũng gợi ý hình thức đầu tư đơn giản nhất là làm sân bóng cho thuê theo giờ. Tại khu vực có nhu cầu cao như ở Hà Nội, chỉ khoảng 1-2 năm là nhà đầu tư có thể thu hồi vốn. Hoặc một hình thức khác là xây nhà cấp 4 để cho sinh viên hoặc công nhân thuê. Khi hạ tầng phát triển hơn, nhà đầu tư có thể phá dỡ nhà cũ để xây nhà kiên cố hơn để cho thuê.

Việc quyết định hướng đầu tư, nhà đầu tư cần xem xét đối tượng mình hướng đến là khách hàng thuê để ở hay thuê để kinh doanh. Những hướng dẫn, tư vấn về đầu tư bất động sản thổ cư vùng ven với số vốn 1 tỷ đồng cũng được ông Dũng giải đáp cụ thể:

Bất động sản thổ cư là loại bất động sản phi nông nghiệp, có mục đích để ở. Bên cạnh đất nền và chung cư, đây là loại hình cũng rất được quan tâm. Do phục vụ nhu cầu ở thực nên trải qua dịch covid-19 và tháng ngâu, mức độ tìm kiếm loại hình này đặc biệt là nhà riêng, nhà mặt phố vẫn có sự tăng trưởng. Trước đợt giãn cách xã hội lần thứ nhất, thị trường vẫn phát triển tốt, lượng giao dịch tăng 15-20% so với cuối năm 2019. Trong thời gian giãn cách, lượng giao dịch dù giảm đi nhưng nhanh chóng tăng trở lại khi kết thúc giãn cách. Bán chạy nhất là nhà dưới 4 tỷ tại các quận Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng và nhà 6-8 tỷ ở quận Đống Đa, Ba Đình. Sang đến quý 3, báo cáo của Batdongsan.com.vn cũng cho thấy nhu cầu tìm kiếm vẫn duy trì ổn định và tăng nhẹ. Tại Hà Nội, các căn nhà riêng có giá 2-4 tỷ và nhà mặt phố giá 5-8 tỷ được tìm mua nhiều nhất. Do đó, đây vẫn là lựa chọn của nhiều nhà đầu tư.

Khánh Trang