Có bị xóa hộ khẩu nếu không sống ở nơi cư trú lâu ngày?

(Lê Sơn)

Trả lời:

Xóa đăng ký thường trú là khi cơ quan có thẩm quyền đăng ký thường trú xóa tên người đã đăng ký thường trú trong sổ hộ khẩu và sổ đăng ký thường trú.

Trong những trường hợp bị xóa đăng ký thường trú được quy định tại Khoản 1 Điều 22 Luật Cư trú 2006 có trường hợp "Ra nước ngoài để định cư". Vì vậy, hai vợ chồng bạn cần xóa đăng ký thường trú.



Ra nước ngoài định cư là trường hợp cần xóa đăng ký thường trú

Khoản 2 Điều 11 Thông tư 35/2014/TT-BCA ngày 9/9/2014 và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP đã quy định về thủ tục xóa đăng ký thường trú như sau:

"a) Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày có người thuộc diện xóa đăng ký thường trú thì đại diện hộ gia đình có trách nhiệm đến làm thủ tục xóa đăng ký thường trú. Hồ sơ bao gồm: phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; sổ hộ khẩu; giấy tờ chứng minh thuộc một trong các trường hợp xóa đăng ký thường trú.

b) Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ thì cơ quan đăng ký thường trú phải xóa tên công dân trong sổ đăng ký thường trú và trong sổ hộ khẩu;

c) Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày xóa đăng ký thường trú, công an huyện, quận, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương; thị xã, thành phố thuộc tỉnh điều chỉnh hồ sơ đăng ký thường trú trong tàng thư hồ sơ hộ khẩu, thông báo cho tàng thư căn cước công dân và công an phường, xã, thị trấn nơi có người bị xóa đăng ký thường trú;

d) Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày xóa đăng ký thường trú, công an xã, thị trấn thuộc huyện thuộc tỉnh có trách nhiệm thông báo công an huyện. Sau khi điều chỉnh hồ sơ trong tàng thư hồ sơ hộ khẩu, Công an huyện có trách nhiệm thông báo cho tàng thư căn cước công dân".

Để làm thủ tục xóa đăng ký thường trú, bạn cần chuẩn bị một bộ hồ sơ nộp lên công an quận. Hồ sơ gồm: sổ hộ khẩu; phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; giấy tờ chứng minh việc xóa đăng ký thường trú để ra nước ngoài định cư.

Luật sư, thạc sĩ Phạm Thanh Bình

Công ty Luật Bảo Ngọc, Hà Nội