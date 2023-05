Có được cấp lại sổ hộ khẩu khi làm mất không?

(Văn Sơn)

Trả lời:

Điều 24 Luật Cư trú 2006 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2013) quy định, sổ hộ khẩu được cấp cho cá nhân, hộ gia đình đã đăng ký thường trú và có giá trị xác định nơi thường trú của công dân.

Sổ đỏ sẽ được cấp lại khi bị mất, được đổi khi bị hư hỏng. Bộ Công an là đơn vị phát hành mẫu sổ hộ khẩu và hướng dẫn việc cấp, đổi, cấp lại, sử dụng, quản lý sổ hộ khẩu.



Thủ tục xin cấp lại sổ hộ khẩu

Theo quy định tại Nghị định số 31/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Khoản 2 Điều 10 Thông tư 35/2014/TT-BCA của Bộ Công an, sổ hộ khẩu được đổi, cấp lại có số, nội dung như sổ hộ khẩu đã cấp trước đó.

Hồ sơ xin đổi, cấp lại sổ hộ khẩu gồm phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu. Nếu cấp lại sổ hộ khẩu tại thành phố, thị xã thuộc tỉnh và quận, huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương thì phải được công an xã, phường, thị trấn nơi thường trú xác nhận vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.

Việc đổi, cấp lại sổ hộ khẩu sẽ được cơ quan có thẩm quyền đăng ký thường trú thực hiện trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Thẩm quyền cấp lại

Tại tỉnh, hồ sơ được nộp tại công an xã, thị trấn thuộc huyện; công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tại thành phố trực thuộc trung ương thì nộp tại công an huyện, quận, thị xã.

Luật sư Vũ Tiến Vinh

Công ty luật Bảo An, Hà Nội