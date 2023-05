Cô gái trẻ mua nhà tiền tỷ sau 7 năm ra trường

Chuyện tìm nhà do Dưới đây là câu chuyện tìm mua nhà đạt giải nhất của bạn Nguyễn Diệu Linh tại cuộc thido Batdongsan.com.vn tổ chức:

Trước câu hỏi “Nhà là gì?” – mình đã khựng lại một chút, vì thực sự nó quá nhiều ý nghĩa đối với mình. Chắc hẳn những người khác sẽ nói “đó là nơi gia đình tôi, có bố mẹ vui vẻ ăn bữa cơm, trò chuyện mỗi ngày”, hoặc “đó là nơi có vợ/ chồng – người tôi yêu thương nhất đợi tôi đi làm về” hay “đó là mái ấm tôi dùng công sức và tình cảm xây dựng cho con cái tôi”. Sẽ ít ai hỏi một người trẻ tuổi, độc thân với họ thì “Nhà là gì?”

Trước khi dịch Covid-19 diễn ra, năm 2019 quả là một năm bình thường như mọi năm khác, mình sẽ dành tiền để thuê nhà, du lịch và mua sắm cho bản thân. Với tư duy của một người chịu nhiều ảnh hưởng văn hóa phương Tây và khá bàng quan với thị trường nhà đất ở Việt Nam (đắt quá sao quan tâm nổi), thì mình đã xác định mình giống một “kẻ rong chơi” trên cuộc đời này. Do đó, tiền tiết kiệm chưa bao giờ quá vài trăm triệu cỏn con.

Trong khi đó, 2 người bạn của mình lại “trưởng thành” sớm hơn. Một người ra trường 2 năm đã kết hôn, gia đình hai bên gom góp hơn 1 tỷ để vợ chồng sắm một căn chung cư nho nhỏ, tiện đón đứa con đầu lòng. Người bạn khác thì làm tiếp viên hàng không, chỉ sau hơn 1 năm rưỡi đã “hoàn vốn” học và thi, nghe đâu là tiền tỉ cho ba mẹ và còn để ra được 600 triệu chỉ trong năm đó. Cô bạn giờ đã thuê một mặt bằng trên phố để bán hàng xách tay. Những câu chuyện trên, tưởng mình viết là lan man, nhưng bạn sẽ thấy có một sự “liên kết” mật thiết giữa những mốc cuộc đời của con người với bất động sản, gần thì là cái nhà chui ra chui vào, xa thì là cái mặt bằng để bán buôn… Dù là mua đứt bán đoạn hay chỉ thuê, nó cũng gắn liền với cuộc sống hàng ngày của mình, thậm chí là nơi mình đầu tư cho tương lai.

Về phần mình, sau 7 năm ra trường đi làm, mình chỉ có vỏn vẹn 500 triệu đồng trong tay. Quyết định mua nhà đến trong một ngày work from home tháng 3 năm ngoái. Khi đó mình đã hoàn thành xong công việc buổi sáng nên dư một chút thời gian để lướt qua Facebook, một người em đồng nghiệp của mình – mới du học Mỹ về 1 năm, đang làm việc trong một công ty IT nước ngoài khoe trên Facebook rằng em đã tậu được một căn chung cư để ra ở riêng, kèm theo đó là video em đang đánh piano bản River Flow In You, em tự học với gia sư dạy kèm. Một cái tin nghe có vẻ bình thường nhưng với mình như một “hồi chuông” thức tỉnh. Một cậu kĩ sư CNTT mới 23-24 tuổi, công việc cực kì bận rộn nhưng vẫn có thời gian để học thêm piano đều đặn, dành dụm được tiền và tìm hiểu để mua nhà. Còn mình thì gần 30 và gần như chẳng có gì trong tay.

Thế là tối hôm đó, mình nói chuyện với gia đình về việc sẽ đi tìm một căn nhà để ra riêng và xin sự giúp đỡ tài chính từ phụ huynh. Cũng rất may, ba mẹ sẵn sàng hỗ trợ thêm cho mình đủ tiền, tuy nhiên, sau vài tháng tìm tòi và hỏi người bạn làm ở ngân hàng về thủ tục vay mua nhà, mình quyết định chỉ vay bố mẹ 500 triệu, phần còn lại sẽ vay ngân hàng. Như vậy số tiền vay ngân hàng chiếm 50%, không quá nhiều nhưng đủ áp lực để mình hiểu mà cố gắng làm việc, kiếm thêm thu nhập. Với số tiền vay ngân hàng hơn 1 tỉ đồng, mình đặt mục tiêu trong vòng 3 năm phải trả xong.

Căn hộ hiện đại và tiện nghi của bạn Nguyễn Diệu Linh. Ảnh: NVCC

Xác định xong ngân sách chỉ nằm trong khoảng 2 tỉ, đến công đoạn mệt nhất chính là tìm nhà. Tháng 4 đến tháng 8 năm ngoái mình dành thời gian để tìm hiểu về chung cư, nhà đất, chung cư mini…vv và gần như bị thả đến hàng chục tin nhắn, cuộc gọi từ môi giới mỗi ngày. Kinh nghiệm cho các bạn đang tìm nhà, đầu tiên là nên mua 1 cái sim rác nếu đang có nhu cầu thăm dò về các căn hộ hay nhà. Thứ hai là chỉ nên tìm hiểu thông tin từ các trang uy tín, có nhiều cơ sở để kiểm tra và có đội ngũ hỗ trợ cho mình kiểm tra thông tin đăng bán là từ chính chủ hay môi giới. Mình nghĩ nên tham khảo các trang như Batdongsan.com.vn hoặc một số trang web lớn về bất động sản khác. Tuyệt đối không vào các trang có tên miền quá dài hoặc giao diện lôm côm – 100% thông tin là khó kiểm định, thông tin bạn nhập vào đó (số điện thoại hay email) sẽ dễ bị lộ hoặc bị bán cho các bên môi giới chào mời, thậm chí lừa đảo.

Kinh nghiệm tiếp theo của mình chính là việc chọn lọc kiến thức. Để mua một cái nhà, một căn chung cư ở Việt Nam không hề đơn giản. Bạn phải tìm hiểu cách kiểm nghiệm nhà, kiểm tra giấy tờ, thủ tục pháp lý, thủ tục vay vốn ngân hàng, lãi suất cố định – lãi suất thả nổi các năm về sau là bao nhiêu để tính toán chi tiêu cho phù hợp. Nếu quá bận rộn và có nhiều tiền, bạn có thể tìm một người quen hiểu biết về lĩnh vực này để giúp đỡ hoặc thuê họ. Nhưng nếu bạn như mình, ngân sách hạn hẹp và người thân thì không rành, bạn cần chọn lọc được những “điểm mấu chốt” để ra quyết định chính xác.

Cuối cùng, thi công hoàn thiện nội thất cũng rất đau đầu. Kinh nghiệm là bạn nên tìm một bên thiết kế và nếu ưng thiết kế của họ, nhờ họ gợi ý bên thi công luôn (nhiều đơn vị thiết kế sẽ có cả thi công cho bạn). Tuy nhiên, không được chủ quan hay nghĩ tự thân bạn có thể nghiệm thu. Nếu bạn nhiều thời gian có thể lên mấy group như Nghiện nhà, Yêu bếp… để hỏi và chờ trả lời, nhưng nhớ là 9 người 10 ý, hỏi 1 nhưng trả lời 10 hướng khác nhau, hãy chọn lọc thông tin kĩ càng. Hoặc tốt hơn, bỏ thêm tiền để thuê bên giám sát độc lập, đơn vị này sẽ đảm bảo bạn có thể nghiệm thu căn nhà đúng ý, sử dụng được lâu dài mà không bị bực mình do lỗi vặt.

Nói đến đoạn này cũng là lúc mình “hết máu” vì đã chi tiền quá nhiều, và căn nhà của riêng mình cũng tạm gọi là đi vào sử dụng ổn thỏa. Mỗi ngày có thể mở mắt dậy, làm việc hăng say, kiếm thêm job làm thêm để cày tiền trả ngân hàng là mình vui rồi. Nhà là gì với mình ấy à? Chính là “động lực” đó! Mình tin là ai cũng nên sở hữu một nơi của riêng họ, vì chỉ có họ hiểu nhất ý nghĩa nơi đó với họ là gì thôi.

Ngọc Sương (biên tập)