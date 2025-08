Có Nên Bắt Nhịp Vào Thị Trường BĐS Trước Khi Lãi Suất Vay Rục Rịch Chuyển Hướng?

Lãi suất vay mua nhà đang thấp cùng các chính sách ưu đãi vay từ các ngân hàng được xem là một trong những yếu tố tích cực tác động lên phân khúc bất động sản trong nửa đầu năm 2024. Theo đó, người dân cũng đang tranh thủ “thời điểm vàng” để vay mua nhà, mua xe phục vụ cho nhu cầu đời sống.

Trong nửa đầu năm 2024, lãi suất vay mua nhà tại các ngân hàng dao động ở mức 5 – 6%/năm trong thời gian ưu đãi, mức thấp kỷ lục so với nhiều năm trở lại đây. Điều này tạo cơ hội cho những ai đang có ý định vay ngân hàng để ổn định về chỗ ở trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, ba dự án Luật sửa đổi bắt đầu có hiệu lực cũng đóng vai trò quan trọng trong việc định hình thị trường bất động sản. Luật Đất đai (2024) cùng với Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi (2023) đang đánh dấu bước tiến thúc đẩy thị trường đất đai, xây dựng và bất động sản Việt Nam phát triển lành mạnh, minh bạch và bền vững hơn.

Trong quý II năm 2024, thị trường bất động sản bắt đầu ghi nhận những dấu hiệu tích cực trong đà phục hồi cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ sau một thời gian dài khó khăn. Theo dữ liệu của Viện nghiên cứu đánh giá thị trường Bất động sản Việt Nam (VARs IRE), trong 06 tháng đầu năm, thị trường bất động sản sơ cấp ghi nhận 20.600 sản phẩm nhà ở được giao dịch thành công. Gấp 3 lần cùng kỳ năm 2023. Riêng quý 2, toàn thị trường ghi nhận hơn 14.400 giao dịch thành công, cao gấp 2,4 lần so với quý 1, được đóng góp từ cả nhu cầu đầu tư và nhu cầu ở thực với nhu cầu đầu tư tăng khoảng 30% so với quý trước, các dự án tập trung phân bổ tại thị trường là Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương và Long An.

Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam dự báo thị trường sẽ chính thức phục hồi theo xu hướng hình chữ V từ giữa quý II/2024. Nhiều yếu tố đã đóng góp vào sự phục hồi này, bao gồm việc cải thiện môi trường pháp lý, tăng trưởng tín dụng và các chính sách hỗ trợ từ Chính phủ, bao gồm gói tín dụng 120 nghìn tỷ đồng cho nhà ở xã hội và các dự án nhà ở công nhân.

Ngoài ra, nguồn vốn cho thị trường cũng dồi dào hơn nhờ sự tăng trưởng tín dụng 15% trong năm 2024. Thị trường trái phiếu cũng ghi nhận lượng phát hành tăng, góp phần bổ sung nguồn vốn cho bất động sản. Các cải cách về Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản cũng tạo ra môi trường pháp lý thuận lợi hơn.

Cũng theo ghi nhận của Hiệp hội Môi giới Bất động sản (VARS) cho thấy, sau một thời gian dài thận trọng quan sát từng động thái và diễn biến của thị trường, khách hàng và các nhà đầu tư đã bắt đầu thể hiện rõ sự quan tâm trở lại đối với bất động sản. Khảo sát của VARS cho thấy có tới 70% khách hàng và nhà đầu tư sẵn sàng “xuống tiền” mua bất động sản trong năm 2024 nếu tìm được sản phẩm phù hợp. Trong số đó, đất nền và nhà thấp tầng là hai phân khúc nhận được sự quan tâm nhiều nhất.

Với nhiều chính sách cho vay ưu đãi và linh hoạt hiện nay, nhu cầu vay mua nhà, mua ô tô và các sản phẩm phục vụ nhu cầu đời sống khác dự báo sẽ tăng trưởng mạnh hơn trong nửa cuối năm 2024 khi nhiều người có tâm lý tranh thủ lãi suất thấp. Hơn nữa, theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, hiện nay các ngân hàng cũng minh bạch công bố lãi suất cho vay bình quân hàng tháng và đưa ra nhiều chính sách ưu đãi để tăng sức cạnh tranh.

Ngân hàng Hong Leong Việt Nam đang triển khai nhiều gói vay mua nhà ưu đãi với lãi suất hấp dẫn

Điển hình, Ngân hàng Hong Leong Việt Nam hiện đang triển khai gói cho vay mua nhà, vay thế chấp bất động sản với lãi suất ưu đãi, cạnh tranh trên thị trường. Cụ thể, lãi suất cho vay trong năm đầu tiên cố định là 6,0%/năm, trong 2 năm đầu tiên là 6,4%/năm và trong 3 năm đầu tiên là chỉ từ 6,80%/năm. Tương tự với gói lãi suất vay mua ô tô, lãi suất trong năm đầu tiên là 7,6%/năm và trong 2 năm đầu tiên là 8,6%/năm.

Đặc biệt, khách hàng không bắt buộc mua kèm bảo hiểm nhân thọ khi vay mua nhà tại Ngân hàng Hong Leong.

Như vậy, với các gói vay ưu đãi có lãi suất hấp dẫn này, Ngân hàng Hong Leong thực sự là một trong những lựa chọn tuyệt vời cho những ai đang có nhu cầu mua nhà hoặc xe ô tô. Lãi suất cạnh tranh, thủ tục đơn giản và sự hỗ trợ tận tình từ đội ngũ nhân viên của Ngân hàng Hong Leong sẽ giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận nguồn tài chính cần thiết để biến ước mơ sở hữu ngôi nhà hay xe ô tô của mình thành hiện thực. Nếu bạn đang có kế hoạch mua nhà hoặc xe ô tô, hãy cân nhắc các gói vay này để tận hưởng những lợi ích vượt trội mà Ngân hàng Hong Leong mang lại.

Ngân hàng Hong Leong có hơn 120 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, có trụ sở chính tại Malaysia và chi nhánh tại nhiều quốc gia khác như Trung Quốc, Singapore, Campuchia, Hong Kong (Trung Quốc) và Việt Nam. Qua 15 năm gia nhập thị trường Việt Nam, Ngân hàng Hong Leong đã và đang là một ngân hàng uy tín, an toàn với mức lãi suất cạnh tranh cùng nhiều ưu đãi dành riêng được nhiều khách hàng lựa chọn đồng hành để tối ưu hóa các kế hoạch tài chính.