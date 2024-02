Đầu năm có phải là thời điểm thích hợp để chuyển đến nơi ở mới? Chuyển nhà trước Tết hay sau Tết tốt hơn? Đây là vấn đề đang được rất nhiều người quan tâm, tìm hiểu. Bài viết dưới đây sẽ góp phần giúp bạn đưa ra câu trả lời xác đáng.

Trước khi đi sâu phân tích việc có nên chuyển nhà đầu năm không, chúng ta cùng điểm qua lý do khiến các gia đình lựa chọn hoặc buộc phải chuyển nhà thời điểm đầu năm.

1. Lý Do Chuyển Nhà Đầu Năm?

Với những người làm nhà mới hoặc mua nhà mua chung cư , chưa kịp nhập trạch cuối năm hoặc chưa chọn được ngày tháng đẹp, họ chọn chuyển nhà vào đầu năm, sau Tết Nguyên đán. Hơn nữa, cuối năm Âm lịch gia đình nào cũng bận rộn, tất bật sửa soạn chuẩn bị cho lễ Tết nên nhiều gia đình chọn chuyển nhà đầu năm để thư thả hơn, thủ tục chu đáo, chỉn chu hơn.

Bên cạnh lý do chủ động từ phía gia chủ nêu trên, nhiều người buộc phải chuyển nhà đầu năm bởi những nguyên nhân khách quan như sau:

Bạn chưa có nhà riêng, đang ở nhà thuê và chủ trọ đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà một cách đột xuất. Người thuê buộc phải tìm nơi ở mới, chuyển nhà đầu năm.

Ngôi nhà bạn đang ở đã cũ nát, xuống cấp trầm trọng không còn đảm bảo an toàn cho sinh hoạt hàng ngày, buộc phải chuyển tới nơi ở mới để cải tạo nhà.

Bạn bán ngôi nhà của mình cho người khác và đầu năm người mua muốn dọn đến ở luôn nên bạn cần phải chuyển đến nơi ở mới ngay.

Bạn cần chuyển nhà gấp vì nơi ở hiện tại có vấn đề, trật tự an ninh không đảm bảo, ảnh hưởng đến việc học hành của con cái, sinh hoạt hàng ngày của gia đình.

2. Có Nên Chuyển Nhà Đầu Năm Không?

Đầu năm có nên chuyển nhà không? Nên chuyển nhà đầu năm hay cuối năm tốt hơn? Để có lựa chọn tốt nhất, bạn cần nắm rõ ưu, khuyết điểm của từng thời điểm chuyển nhà.

Có nên chuyển nhà đầu năm? Ảnh minh họa. Ảnh: corribmoving

Chuyển Nhà Đầu Năm Có Ưu, Nhược Điểm Gì?

Thực tế cho thấy, việc chuyển nhà đầu năm hay cuối năm đều có những thuận lợi, khó khăn riêng. Tùy từng trường hợp, hoàn cảnh cụ thể mà gia chủ đưa ra quyết định.

Ưu điểm

Chủ động hơn về thời gian

chuyển nhà đầu năm, gia chủ không bị gấp gáp, có nhiều thời gian hơn so với cuối năm. Sau Tết Nguyên đán, có thể là sau cả Rằm Tháng Giêng, gia đình bạn chủ động về mặt thời gian hơn, dễ dàng lên kế hoạch, chuẩn bị chu đáo cho việc chuyển đến ngôi nhà mới.

Tăng vượng khí cho ngôi nhà

Theo phong thủy nhà ở, chuyển nhà đầu năm cũng là một trong những cách để tăng khí vượng, năng lượng tích cực cho ngôi nhà mới của bạn. Chưa kể, dân gian còn quan niệm "’đầu xuôi đuôi lọt’ – thời điểm đầu năm vì thế nên làm mới mọi thứ và chuyển nhà là một trong những cái mới rất quan trọng.

Nhược điểm

Bên cạnh những thuận lợi nêu trên khi chuyển nhà đầu năm, bạn và gia đình cũng nên nắm rõ những khó khăn có thể gặp phải nếu chuyển nhà mới sau Tết Nguyên đán.

Phí vận chuyển tăng

Thông thường, thời điểm sau Tết giá cả các mặt hàng, các dịch vụ, sinh hoạt đều tăng lên và dịch vụ chuyển nhà cũng không ngoại lệ. Đầu năm có thể số lượng đơn vị vận chuyển hoạt động trở lại chưa nhiều nên giá dịch vụ thường sẽ tăng cao hơn lúc bình thường. Hơn nữa, một số đơn vị còn áp dụng chính sách tăng giá theo năm, theo đó bạn sẽ nhận mức báo giá khá cao so với năm trước.

Bất lợi về thời tiết

Ở miền Bắc và miền Trung, thời tiết đầu năm sau Tết thường có mưa xuân, nồm ẩm, điều này sẽ gây khó khăn cho việc chuyển nhà của bạn. Việc vận chuyển và bảo quản đồ đạc sẽ khó khăn hơn.

Áp lực về tâm lý

Về mặt tâm linh, tín ngưỡng, nhiều người lo lắng nếu việc chuyển nhà đầu năm không thuận lợi như ý thì sẽ "dông" cả năm. Đây có thể là ám ảnh, gây cản trở năng lượng để bạn phấn đấu hoàn thành kế hoạch đã đặt ra.

Có thể không tìm được chỗ ở mới ưng ý: Với những người đi thuê nhà, việc chuyển nhà đầu năm rất bất lợi, khó tìm được nhà trọ, phòng trọ ưng ý vì các căn đẹp thường được cho thuê lại vào cuối năm, khá nhiều chủ nhà kiêng kỵ cho thuê đầu năm vì sợ sẽ mất lộc cả năm. Nếu có thể, bạn nên đặt cọc trước Tết rồi qua Tết chuyển nhà.

Lỡ mất giờ tốt vì giao thông bất tiện

Đầu năm, giao thông có thể khá phức tạp, nhất là tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM – người người, nhà nhà quay trở lại sau Tết. Tắc đường, kẹt xe có thể khiến bạn bị trễ giờ đẹp chuyển nhà, ảnh hưởng đến tâm lý, khiến bạn bất an, lo lắng.

Chuyển Nhà Cuối Năm Có Ưu, Nhược Điểm Gì?

Tương tự như chuyển nhà đầu năm, việc chuyển nhà thời điểm cuối năm cũng có những thuận lợi và khó khăn nhất định mà gia chủ nên cân nhắc, xem xét kỹ trước khi đưa ra quyết định.

Chuyển nhà đầu năm hay cuối năm đều có những thuận lợi, khó khăn riêng. Ảnh: job3s

Ưu điểm

Chuyển nhà – dọn nhà một công đôi việc

Khi chuyển nhà cuối năm, bạn cũng có thể thực hiện luôn việc tổng vệ sinh nhà cuối năm, chuẩn bị mọi thứ tươm tất để chào đón năm mới may mắn, cát lành. Theo đó, khi dọn nhà, bạn có thể thanh lý luôn những món đồ không dùng đến nữa và khi chuyển đến nhà mới, bạn không phải mang theo quá nhiều đồ đạc, tốn thêm chi phí vận chuyển.

Tẩy uế, đón khí vượng

Chuyển nhà, dọn nhà cuối năm về mặt phong thủy cũng giống như việc tẩy uế khi cho ngôi nhà, đón khí vượng, những nguồn năng lượng tốt lành vào nhà – khởi đầu một năm may mắn, thuận lợi.

Nhược điểm

Những khó khăn khi chuyển nhà cuối năm có thể kể đến như:

Không có nhiều thời gian chuẩn bị

Thời điểm cuối năm hầu như gia đình nào cũng rất bận rộn, tất bật tổng kết mọi thứ, từ công việc đến cuộc sống và chuẩn bị cho lễ Tết. Việc chuyển nhà vì thế có thể sẽ không có nhiều thời gian chuẩn bị chu đáo. Có thể xảy ra sai sót hoặc phát sinh những việc không mong muốn.

Chi phí dịch vụ tăng

Cũng giống như thời điểm đầu năm, chi phí dịch vụ thường tăng vào cuối năm. Thông thường, các đơn vị vận chuyển sẽ tận dụng thời điểm này để tăng giá vận chuyển khoảng 20 – 30%. Thế nên, chuyển nhà cuối năm cũng tốn kém chi phí hơn. Chưa kể, cuối năm cũng thường xuất hiện một số đơn vị làm ăn kiểu thời vụ, không có kinh nghiệm chuyển nhà, dễ khiến đồ đạc của bạn thất lạc hoặc hư hỏng.

Giao thông bất tiện

Cuối năm, nhiều ngã đường, nhất là các tuyến đường ra vào thành phố thường bị tắc nghẽn. Điều này có thể ảnh hưởng đến quá trình chuyển nhà của bạn, lỡ mất giờ đẹp về nhà mới.

Đầu Năm Có Kiêng Chuyển Nhà Không?

Đầu năm chuyển nhà có sao không? Đầu năm mới có nên chuyển nhà không? Trước đây, dân gian kiêng chuyển nhà đầu năm. Bởi lẽ, đầu xuân năm mới mọi người thường đi du xuân, lễ lạt và tận hưởng những niềm vui của năm mới. Ai cũng muốn đầu năm được an nhàn, thảnh thơi để cả năm không phải ngược xuôi, tất bật. Chửa kể, việc chuyển nhà có thể gây đổ vỡ đồ đạc, dù chỉ là những vật dụng nhỏ, nhưng trong phong thủy rấ kiêng kỵ việc đổ vỡ đầu năm, dễ bị "dông" cả năm.

Ngày nay, việc có nên chuyển nhà đầu năm hay cuối năm không còn quá quan trọng, miễn là gia chủ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo quá trình chuyển nhà, nhập trạch được thuận lợi, an toàn, vui vẻ. Tất cả phụ thuộc vào kế hoạch của gia chủ. Khi tất cả mọi thứ đã sẵn sàng thì tiến hành chuyển nhà như bình thường.

Có Nên Chuyển Nhà Đầu Năm Hay Để Cuối Năm?

Chuyển nhà đầu năm hay cuối năm tốt hơn? Cả hai thời điểm chuyển nhà đều có những thuận lợi và khó khăn riêng như đã phân tích ở trên. Do đó, nếu bạn và gia đình không kiêng chuyển nhà đầu năm thì có thể chọn thời điểm này. Chuyển nhà cuối năm tuy hơi cập rập nhưng vẫn có thể tiến hành nếu bạn có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Ngoài chuẩn bị về kế hoạch, tài chính, thuê đơn vị vận chuyển uy tín, gia chủ cũng nên lưu ý thêm yếu tố phong thủy để việc chuyển nhà suôn sẻ, gặp nhiều may mắn, về nhà mới tài lộc tấn tới.

3. Mẹo Phong Thủy Giúp Chuyển Nhà Đầu Năm Gặp Nhiều May Mắn, Tài Lộc

Sau khi đã có câu trả lời cho thắc mắc có nên chuyển nhà đầu năm?, trong phần tiếp theo của bài viết, Batdongsan.com.vn tổng hợp các mẹo phong thủy giúp việc chuyển nhà đầu năm của bạn và gia đình trở nên suôn sẻ, thuận lợi hơn và gặp nhiều may mắn trong năm mới.

Chọn ngày tốt, giờ đẹp chuyển nhà để gặp nhiều may mắn, suôn sẻ. Ảnh: luxurylifestylemag

Chọn Ngày Đẹp, Giờ Tốt Chuyển Nhà

Xưa nay, người Việt rất chú trọng việc chọn ngày lành, tháng tốt, giờ đẹp để làm những việc quan trọng như động thổ, nhập trạch, khai trương, xuất hành… Ngày chuyển nhà, nhập trạch tốt hay xấu sẽ ảnh hưởng nhất định đến vận khí, tài lộc của gia đình. Theo chiêm tinh học, vào những ngày đẹp, bạn sẽ được sự bảo hộ của những vị thần, những vì sao tốt, mang lại cho gia chủ nhiều may mắn. Bạn nên tránh chuyển nhà vào những ngày có Thiên can hoặc Địa chi xung với tuổi của mình.

Nếu có ý định chuyển nhà vào thời điểm sau Tết Nguyên đán, rơi vào tháng 2 Dương lịch, bạn có thể tham khảo danh sách ngày đẹp tháng 2 năm 2024 dưới đây:

Thứ Ngày Dương Ngày Âm Sao tốt Thứ Ba 13/02/2024 04/01/2024 – Ngày Đinh Mùi Thiên đức, Kính an, Tứ tương, Ngọc đường. Thứ Sáu 16/02/2024 07/01/2024 – Ngày Canh Tuất Thiên ân, Tam hợp, Dương đức, Thiên y, Thiên hỷ, Tư mệnh. Chủ Nhật 18/02/2024 09/01/2024 – Ngày Nhâm Tý Thiên đức hợp, Thiên ân, Nguyệt không, Mẫu thương, Sinh khí, Thời dương, Thanh long, Minh phệ. Thứ Hai 19/02/2024 10/01/2024 – Ngày Quý Sửu Thiên ân, Minh đường, Tục thế. Thứ Năm 22/02/2024 13/01/2024 – Ngày Bính Thìn Nguyệt đức, Tứ tương, Nguyệt ân, Thủ nhật, Phúc đức, Thiên vu, Đại nghi, Kim quỹ, Kim đường. Thứ Sáu 23/02/2024 14/01/2024 – Ngày Đinh Tỵ Thiên đức, Tương nhật, Tứ tương, Bảo quang. Chủ Nhật 25/02/2024 16/01/2024 – Ngày Kỷ Mùi Ngọc đường, Kính an. Thứ Tư 28/02/2024 19/01/2024 – Ngày Nhâm Tuất Nguyệt không, Thiên đức hợp, Dương đức, Thiên hỷ, Tam hợp, Tư mệnh, Thiên y.

Không chỉ chọn ngày tốt chuyển nhà đầu năm 2024, gia chủ không nên chuyển nhà vào những ngày xấu (ngày Tam nương, Nguyệt kỵ, Dương công kỵ nhật, vãng vong…). Sau đây là các ngày xấu trong tháng 2 năm 2024 mà bạn nên tránh:

Ngày 12/02/2024 (03/01/2024 Âm lịch)

Ngày 14/02/2024 (05/01/2024 Âm lịch)

Ngày 15/02/2024 (06/01/2024 Âm lịch)

Ngày 17/02/2024 (08/01/2023 Âm lịch)

Ngày 20/02/2024 (11/01/2024 Âm lịch)

Ngày 21/02/2024 (12/01/2024 Âm lịch)

Ngày 24/02/2024 (15/01/2024 Âm lịch)

Ngày 26/02/2024 (17/01/2024 Âm lịch)

Ngày 27/02/2024 (18/01/2024 Âm lịch)

Ngày 29/02/2024 (20/01/2024 Âm lịch)

Chọn Hướng Xuất Hành

Dân gian quan niệm, xuất hành đầu năm, xuất hành khi tiến hành những việc hệ trọng, gồm cả chuyển nhà, nhập trạch gia chủ nên theo hướng có Tài Thần và Hỷ Thần để gặp nhiều may mắn, thuận lợi. Hướng Đông Nam được xem là hướng xuất hành tốt nhất Năm Giáp Thìn 2024. Đây là hướng Thần Tài, may mắn về tài chính, công việc, kinh doanh buôn bán. Một số hướng xuất hành khác được khuyến khích gồm:

Hướng Tây Nam: Mang lại sức khỏe tốt, giúp tránh tai ương, bệnh tật.

Hướng Đông Bắc: Mang lại may mắn, bình an, công việc thuận lợi.

Hướng Bắc: Mang lại cơ hội tốt, may mắn trong tình duyên.

Lưu ý, tùy tuổi và cung mệnh của từng gia chủ mà hướng Tài Thần, Hỷ Thần tương ứng khác nhau. Bạn cần xem xét kỹ để chọn được hướng xuất hành phù hợp nhất với mình. Trên thực tế, việc xuất hành theo hướng mong muốn đôi khi không khả thi do tắc đường, kẹt xe, tuy nhiên bạn không cần quá lo lắng. Quan trọng nhất vẫn là sự chuẩn bị chu đáo mọi thứ để quá trình chuyển nhà diễn ra thuận lợi, an toàn.

Tẩy Uế Nhà Mới

Sau khi đã có câu trả lời xác đáng cho thắc mắc có nên chuyển nhà đầu năm, bạn quyết định sau Tết sẽ dọn về nhà mới. Một trong những thủ tục không thể bỏ qua trước khi chuyển nhà là xông tẩy uế khí tại nơi ở mới. Việc tẩy uế nhà cửa trước hết giúp xua đuổi các loại côn trùng có hại, vôi vữa, mùi sơn…, sau nữa là giúp đẩy lùi, ngăn chặn khí xấu, các nguồn năng lượng tiêu cực vào nhà bạn.

Cụ thể, bạn có thể sử dụng nguyên liệu như bột trầm hương, bồ kết, chanh sả, cam quýt, quế, hồi hoặc hương liệu tổng hợp để xông nhà. Lưu ý, xông kỹ hơn ở những góc tối, ẩm thấp và mở rộng toàn bộ cửa khi xông nhà. Nguyên tắc xông là từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài nhà.

Chọn ngày tốt nhập trạch. Ảnh: job3s

Thực Hiện Đầy Đủ Thủ Tục Nhập Trạch

Nhập trạch là khâu vô cùng quan trọng khi gia chủ chuyển về nhà mới với mong muốn được tổ tiên, thổ thần và các vị thần linh phù trì bảo hộ, gặp nhiều may mắn, tài lộc. Đến giờ đẹp đã chọn, gia chủ đích thân đặt mâm cúng, thắp hương và khấn vái xin phép được chuyển vào nhà. Sau khi cúng nhập trạch, mới dọn dẹp, sắp xếp, bày biện đồ đạc.

Lễ vật cúng nhập trạch gồm hương hoa, ngũ quả, mâm cơm (chay, mặn tùy gia chủ), trầu cau, vàng mã, gạo, muối hạt sạch, đĩa bánh kẹo… Tất cả những lễ vật này thường được sắp xếp vào cùng 1 mâm. Tùy điều kiện của gia chủ mà chuẩn bị lễ vật cho phù hợp, yếu tố thành tâm là quan trọng nhất chứ không phải càng nhiều lễ vật càng tốt.

Với những người thuê nhà trọ, phòng trọ, tùy quan điểm, tín ngưỡng của từng người, bạn có thể làm mâm cơm đơn giản hoặc chỉ cần hương hoa cúng thồ thần, thổ địa. Mục đích là để báo cáo, xin phép các vị thần cai quản nơi bạn thuê nhà, giúp mọi việc được suôn sẻ, thuận lợi.

Mang Theo Đồ Vật Có Giá Trị, May Mắn Vào Nhà

Ngoài bếp và chiếu – những thứ cần chuyển tới đầu tiên khi về nhà mới, các thành viên trong gia đình có thể mang theo các đồ vật có giá trị vào nhà như trang sức, tiền bạc, tránh đi tay không. Cũng không nên mang những đồ đã cũ nát, hư hỏng như chổi củ, chiếu cũ… Việc mang đồ có giá trị vào nhà thể hiện mong muốn cuộc sống sung túc, no đủ và hạnh phúc.

Khai Lửa – Nấu Nước

Chuyển tới ngôi nhà mới, theo phong thủy, gia chủ nên "đánh thức" nó bằng cách mở toang tất cả mọi loại cửa trong nhà để đón nắng gió, khí trời, bật quạt, bật đèn, đun nước pha trà… Việc khai lửa, nấu nước khi nhập trạch về nhà mới không chỉ tượng trưng cho sự sống, giúp xua đuổi uế khí, tà khí mà còn góp phần duy trì năng lượng tích cực, nguồn tài lộc và sức khỏe dồi dào cho cả gia đình.Bạn cũng cócó mở tất cả các vòi nước trong nhà cho chảy nhỏ khoảng 10-15 phút vì trong Ngũ Hành , Thủy – nước đại diện cho tài lộc, phú quý.

Cùng với đó, trong 3 ngày 3 đêm đầu tiên sau khi về nhà mới, gia chủ nên bật tất cả đèn trong nhà để thu hút vượng khí, duy trì khí trường trong các phòng. Nếu có thể, hãy để đèn thông 3 ngày 3 đêm.

Tạo Bầu Không Khí Đầm Ấm, Vui Tươi

Sau khi chuyển về nhà mới, bạn nên mời người thân, bạn bè, đồng nghiệp đến chơi, cùng nhau ăn bữa cơm đầm ấm. Đây là cách đơn giản mà hiệu quả để giúp không gian sống của bạn trở nên náo nhiệt, vui vẻ hơn, từ đó tăng dương khí, vượng nhân khí cho ngôi nhà, góp phần mang lại may mắn, sức khỏe, tài lộc cho gia chủ.

Ngoài ra, khi chuyển nhà, bạn cũng nên chọn tông màu tươi sáng cho trang phục, vật dụng đóng gói đồ đạc như màu cam, vàng, đỏ, hồng… hoặc màu hợp tuổi, hợp mệnh gia chủ. Đồng thời, có thể tạo thêm sinh khí cho ngôi nhà bằng cách sử dụng cây xanh, rèm cửa, thảm trải, ga gối trang trí.

Nên tạo bầu không khí vui vẻ cả trong quá trình chuyển nhà và khi về nhà mới. Ảnh: Propertyguru

4. Một Số Kiêng Kỵ Cần Tránh Khi Chuyển Nhà Đầu Năm

Xét về tâm linh, phong thủy, khi chuyển đến ngôi nhà mới đầu năm, để gặp nhiều may mắn, cát lành, bạn có thể xem xét để tránh một số kiêng kỵ sau:

– Kỵ người tuổi Dần chuyển nhà, nhập trạch: Quan niệm này xuất phát việc hổ là loài thú dữ, có thể gây hại cho con người. Tính cách người tuổi Dần khá nóng nảy, bảo thủ dễ gây bất đồng, xung đột, không tốt cho việc chuyển nhà. Tuy nhiên, đây là quan niệm từ xưa, tin hay không phụ thuộc vào quan điểm của bạn, thực tế không có cơ sở nào để khẳng định tuyệt đối.

– Kỵ ngủ trưa ở nhà mới trong ngày đầu tiên chuyển đến: Dân gian cho rằng, việc ngủ trưa ở ngôi nhà mới ngay trong ngày đầu tiên chuyển về thể hiện sự đình trệ, lười biếng không tốt cho phong thủy nhà ở.

– Kỵ người đang chịu tang tham gia chuyển nhà, nhập trạch: Những người đang chịu tang thường có trường khí không tốt, dễ mang lại xui rủi, những điều không hay cho gia chủ cũng như ngôi nhà mới.

– Kỵ cãi vã, to tiếng khi chuyển nhà: Tuy việc chuyển nhà thường mất nhiều thời gian và công sức, có thể khiến mọi người cảm thấy mệt mỏi, nhưng các thành viên gia đình nên cố gắng giữ tinh thần vui vẻ, lạc quan, tích cực giúp tăng khí vượng và tài lộc cho gia chủ.

Những kiêng kỵ phong thủy nêu trên chỉ mang tính chất tham khảo với mục đích giúp bạn cảm thấy an tâm hơn khi chuyển nhà sau Tết. Quan trọng nhất, như đã nói, vẫn là lên kế hoạch chu đáo, chuẩn bị tốt mọi thứ để quá trình chuyển nhà diễn ra an toàn, đầu năm chuyển nhà thuận lợi, cả năm gặp nhiều may mắn.

5. Checklist Việc Cần Làm Trước Khi Chuyển Nhà

Để quá trình chuyển nhà diễn ra suôn sẻ, nhanh chóng, an toàn, tiết kiệm, bạn và gia đình cần lên kế hoạch cụ thể dù thời gian có gấp gáp tới đâu. Bạn có thể tham khảo list việc gợi ý dưới đây.

Cần lên kế hoạch tỉ mỉ để việc chuyển nhà được suôn sẻ. Ảnh: forbes

Liệt kê danh sách những đồ cần chuyển đi, ưu tiên vật dụng quan trọng, thanh lý những đồ không còn dùng tới, vứt bỏ những thứ đã hư hỏng.

Chuẩn bị đồ dùng đóng gói như thùng carton, băng keo, bao tải, túi bóng, đồ lót đệm như giấy báo, quần áo cũ…

Đóng gói theo từng phòng và ghi tên cụ thể như đồ phòng khách, đồ phòng bếp, đồ dễ vỡ…

Giấy tờ quan trọng cất riêng, tự bảo quản và tự mình vận chuyển.

Các thành viên gia đình tự đóng gói đồ đạc cá nhân của mình, ghi rõ tên trên thùng để dễ kiểm soát, tránh mất thời gian tìm kiếm, sắp đặt về sau.

Lựa chọn phương thức chuyển nhà:

+ Tự chuyển nhà bằng xe máy, xe ba gác nếu ít đồ đạc và có người thân, bạn bè hỗ trợ. Trường hợp này thường áp dúng với sinh viên, người độc thân.

+ Thuê xe tải: Nhà nhiều đồ có thể tự mình đóng gói và thuê xe tải, trọng tải tùy lượng đồ đạc.

+ Thuê dịch vụ chuyển nhà trọn gói: Chọn đơn vị uy tín, khảo giá kỹ.

Đối với các dịch vụ như truyền hình cáp, wifi cáp quang, dịch vụ giao báo… hãy liên hệ với đơn vị cung cấp dừng hoàn toàn hoặc chuyển địa chỉ sử dụng.

Hoàn tất thủ tục chuyển trường cho con nếu gia đình có trẻ nhỏ đang tuổi đi học.

Nếu thuê nhà, thuê trọ, trường hợp chủ động chuyển đi cần báo trước 1 tháng theo thỏa thuận trong hợp đồng để nhận lại tiền cọc trước đây.

Nếu cảm thấy thực sự cần thiết, bạn có thể thông báo cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp việc chuyển nhà để họ có thể hỗ trợ.

Hy vọng với những phân tích trên đây, bạn đã đưa ra được lựa chọn phù hợp cho vấn đền có nên chuyển nhà đầu năm hay cuối năm. Mỗi thời điểm đều có những thuận lợi và khó khăn riêng. Dù bạn chọn thời điểm nào thì cũng cần có kế hoạch cụ thể, chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ và ưu tiên lợi ích của mình lên đầu. Nếu đang có ý định mua nhà, chuyển nhà mới, truy cập ngay Batdongsan.com.vn – nơi hàng nghìn nhà đất, căn hộ giá tốt, pháp lý an toàn đáng để bạn tham khảo.

Lam Giang

Xem thêm: