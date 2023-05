Có nên lát cầu thang bằng gỗ công nghiệp?

Cầu thang gỗ công nghiệp là loại cầu thang được ốp từ những tấm ván gỗ công nghiệp, thay vì sử dụng gỗ tự nhiên, đá hay kính cường lực. Nếu vẫn đang phân vân có nên chọn cầu thang gỗ công nghiệp hay không, bạn có thể tham khảo những thông tin dưới đây.

Đặc điểm, phân loại cầu thang gỗ công nghiệp

Gỗ công nghiệp dùng trong thiết kế, thi công nhà ở thường gồm 3 loại chính là MDF, MFC và HDF. Vì không phải loại gỗ công nghiệp nào cũng thích hợp để làm cầu thang nên gia chủ nên nắm rõ ưu nhược điểm và công năng riêng của từng loại.

Gỗ MDF làm từ gỗ tự nhiên nghiền mịn, trộn với keo chuyên dụng và ép gia cường theo tiêu chuẩn. Ưu điểm của loại gỗ này là không bị nứt gãy, mềm mịn, chống cong vênh, ít bị mối mọt. Loại gỗ này chịu nước kém và không có độ dẻo dai nên thường được dùng để làm phần thô các đồ nội thất.

Gỗ MFC được làm từ các loại cây gỗ ngắn ngày như bạch đàn, keo nghiền vụn, trộn với keo chuyên dụng rồi ép dưới nhiệt độ cao, sau đó phủ lớp melamine. Loại gỗ này chịu nhiệt tốt, bề mặt có khả năng chống trầy xước, thường được dùng làm bàn, tủ kê, vách… Nhược điểm của loại gỗ này là dễ bị phồng khi gặp nước và hạn chế tạo dáng sản phẩm.

Gỗ HDF cũng có cấu tạo tương tự gỗ MDF nhưng có khả năng cách âm, cách nhiệt tốt, đa dạng hơn về màu sơn. Gỗ HDF có độ bền cao, bề mặt trơn bóng và chống ẩm tốt hơn gỗ MDF. Do đó, loại gỗ này thường được dùng để làm phần thô đồ nội thất cao cấp, ván sàn hay tấm ốp cầu thang.

Khi chọn làm cầu thang gỗ công nghiệp, nếu việc thi công đảm bảo và tránh nước tốt trong quá trình sử dụng, tuổi thọ của cầu thang gỗ công nghiệp có thể lên đến 15 năm.



Cầu thang gỗ công nghiệp ngày càng được sử dụng phổ biến. Ảnh: Internet

Cầu thang làm từ gỗ công nghiệp có một số ưu điểm nổi bật như:

Chi phí rẻ: So với nhiều loại cầu thang khác như cầu thang gỗ tự nhiên hay cầu thang kính, chi phí làm cầu thang gỗ công nghiệp tiết kiệm hơn nên phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng.

Mẫu mã đa dạng: Cầu thang gỗ công nghiệp khá đa dạng về màu sắc, mẫu mã. Hơn nữa, màu vân gỗ đẹp và không bị đổi màu cũng mang đến cho khách hàng nhiều lựa chọn để sở hữu một không gian sống như ý.

Nhiều đặc tính ưu việt: Các tấm gỗ trước khi thi công lắp đặt đều đã được qua xử lý nên có khả năng chống mối mọt, cong vênh. Bên cạnh đó, gỗ công nghiệp có đặc tính không bị ngưng tụ hơi nước nên vào mùa nồm ẩm, gia chủ sẽ không lo nền cầu thang bị trơn trượt. Khác với cầu thang bằng đá hay kính, cầu thang gỗ thường ấm vào mùa đông, mát vào mùa hè nên sẽ tốt hơn cho sức khỏe của các thành viên trong gia đình

Thi công đơn giản: Việc thi công cầu thang gỗ công nghiệp chủ yếu sử dụng các tấm gỗ, vít, đinh, keo chuyên dụng nên sẽ đơn giản và nhanh chóng hơn nhiều so với cầu thang bê tông hay cầu thang đá.

Dù có nhiều ưu điểm nhưng cầu thang gỗ công nghiệp cũng có nhược điểm là tuổi thọ không quá cao trong khi có loại gỗ tự nhiên có tuổi thọ vĩnh cửu. Hơn nữa, gỗ công nghiệp hút nước nên khi thi công phải đảm bảo bề mặt gỗ được sơn 4-7 lớp chống thấm, đồng thời hạn chế để nước đọng trên bề mặt gỗ khi sử dụng.

Một nhược điểm khác của gỗ công nghiệp là họa tiết, đường vân trên gỗ không độc đáo, phong phú và đẹp như gỗ tự nhiên. Điều này sẽ làm ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ của cầu thang và tổng thể ngôi nhà.

Về phân loại, hiện nay có 2 loại cầu thang gỗ công nghiệp cơ bản là cầu thang nẹp mũi bậc và cầu thang liền mũi.

Cầu thang gỗ công nghiệp nẹp mũi bậc: Loại cầu thang này sẽ cần dùng đến những tấm gỗ dày 12mm, khổ 1.220x2.440mm cùng những phụ kiện đi kèm như phào nẹp chân tường, nẹp mũi bậc. Vì vậy, việc thi công loại cầu thang này khá phức tạp và tốn thời gian.

Cầu thang gỗ công nghiệp liền mũi: Việc thi công loại cầu thang này đơn giản, nhanh gọn hơn, chỉ cần lắp đặt những ván gỗ có sẵn nhưng chi phí cao hơn. Được đánh giá là phù hợp với phong cách nhà ở hiện đại nên dòng sản phẩm này được khá nhiều gia đình lựa chọn.



Mẫu cầu thang liền mũi bậc. Ảnh: Internet

Chi phí làm cầu thang gỗ công nghiệp

So với nhiều loại vật liệu làm cầu thang khác như đá, kính, giá cầu thang gỗ công nghiệp có phần rẻ hơn và chỉ bằng 1/3 so với gỗ tự nhiên. Tùy vào điều kiện kinh tế, gia chủ nên cân nhắc để chọn loại gỗ phù hợp nhất, đó có thể là những loại sàn gỗ bình dân giá 200.000-400.000 đồng/m2 như gỗ công nghiệp Đức, Malaysia, Thái Lan hoặc gỗ công nghiệp Việt Nam, Trung Quốc… Hoặc ở phân khúc cao cấp hơn với giá khoảng trên 600.000 đồng/m2 gia chủ có thể cân nhắc chọn sàn gỗ Quickstep, Kronoswiss… Tuy nhiên, lời khuyên của các chuyên gia là không nên sử dụng loại sàn gỗ giá rẻ để đảm bảo an toàn bởi cầu thang là nơi mọi người trong gia đình thường xuyên đi lại.



Cầu thang gỗ có nhiều hình dạng để lựa chọn. Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, chi phí cũng sẽ phụ thuộc vào loại tấm gỗ cầu thang mà bạn chọn. Cụ thể, cầu thang làm từ tấm HDF lớn cắt thành từng tấm sẽ rẻ hơn cầu thang nguyên mặt bậc nhưng hình thức cầu thang dạng tấm HDF sẽ không đẹp bằng cầu thang nguyên tấm.

Về mức giá cụ thể, mặt bậc cầu thang dày 12mm và cổ bậc làm từ ván cốt thường HDF chống ẩm có đơn giá khoảng 850.000 đồng/m2, giá bậc chéo khoảng 1.100.000 đồng/m2.

Mặt bậc cầu thang dày 12mm và cổ bậc làm từ ván cốt xanh MDF chịu nước có đơn giá khoảng 1.100.000 đồng/m2. Giá mặt bậc chéo khoảng 1.430.000 đồng/m2.

Những lưu ý khi thiết kế, sử dụng

Để đảm bảo tính an toàn và tiện lợi cho mọi người trong nhà khi sử dụng cầu thang, gia chủ nên nắm được những thông số cơ bản và xem xét đến hiện trạng ngôi nhà, thói quen sinh hoạt trước khi đưa ra quyết định.

Khi chọn làm cầu thang gỗ công nghiệp, bạn có thể chọn sàn mặt bóng hoặc mặt sần. Mỗi loại sàn có những ưu và nhược điểm riêng. Tuy nhiên, với vị trí cầu thang và đặc biệt nếu nhà bạn có trẻ nhỏ hoặc mật độ di chuyển qua cầu thang nhiều, bạn nên chọn mặt sàn loại sần để tránh trơn trượt và tránh hiện tượng bề mặt sàn bị xước.

Bạn cũng nên xem xét đến bố cục ngôi nhà để tìm vị trí đặt cầu thang. Cầu thang gỗ công nghiệp không nên đặt tại những khu vực gần nơi ẩm ướt như nhà bếp, nhà vệ sinh để tránh bị mối mọt. Nếu cầu thang được bố trí gần cửa sổ hoặc ở phía nắng có thể chiếu vào, bạn nên sử dụng rèm che mỏng để hạn chế ánh nắng.

Một lưu ý quan trọng là cầu thang cần đáp ứng những thông số cơ bản để đảm bảo an toàn cho mọi người. Nếu diện tích nhà quá nhỏ, bạn cũng cần cân nhắc kỹ nếu muốn làm cầu thang gỗ.

– Chiều cao thường là 3,6m, gồm 24 bậc

– Độ rộng một vế thang nên tối thiểu là 90cm

– Độ rộng mặt bậc tối thiểu là 25cm, tối đa là 30cm

– Độ cao cổ bậc nên trong khoảng 15-18cm

– Độ cao lan can nên là 1,1m

– Gờ của mặt bậc nên là 2cm

– Độ rộng tối thiểu của chiếu nghỉ là 90cm, cứ 11 bậc nên có 1 chiếu nghỉ

Ngoài việc đảm bảo những thông số cơ bản trên, việc vệ sinh, lau chùi cũng cần được lưu ý và làm đúng cách để nâng cao tuổi thọ của cầu thang gỗ. Cụ thể, trước khi lau chùi, bạn nên hút bụi trước và không nên dùng vật cứng cạo vết bẩn trên sàn để tránh làm xước bề mặt sàn. Tốt nhất, bạn nên dùng nước ấm, chổi lông mềm hoặc khăn mềm ẩm để lau sàn, hạn chế dùng các chất tẩy rửa hóa học hoặc nước rửa có mùi thơm, màu nhuộm để không tạo vết loang và làm hỏng bề mặt sàn. Nếu muốn sàn được sáng bóng, bạn nên để sàn khô tự nhiên, sau đó lau lại một lần bằng khăn mềm khô.

Phùng Dung (TH)