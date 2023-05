Chung Cư Mini Là Gì? Có Nên Mua Chung Cư Mini Hay Không?

1. Chung Cư Mini Là Gì?

Muốn trả lời câu hỏi "có nên mua chung cư mini?" trước hết chúng ta cần hiểu rõ khái niệm chung cư mini nghĩa là gì. Chung cư mini hay còn được gọi là căn hộ mini, ý chỉ những căn hộ do gia đình hoặc cá nhân xây dựng. Điều này khác với các căn hộ dự án được đầu tư bởi các doanh nghiệp, công ty trong lĩnh vực bất động sản. Theo định nghĩa chi tiết được nêu tại Điều 22 Nghị định 71, quyết định số 24/2014/QĐ-UBND của UBND TP. Hà Nội, chung cư mini là loại hình nhà ở do cá nhân/hộ gia đình xây dựng có từ 2 tầng trở lên, trong đó mỗi tầng sẽ có từ 2 phòng được thiết kế và xây dựng theo quy mô khép kín, diện tích sàn tối thiểu phải đạt 30m2.

Như vậy, so với các dự án chung cư thì căn hộ mini có diện tích và số lượng phòng trong một tòa nhà ít hơn hẳn, mỗi tòa thường chỉ có 6 – 8 tầng, mỗi tầng gồm 2 – 3 căn nhỏ. Mỗi căn chung cư mini có diện tích khoảng 30 – 50m2, hướng đến đối tượng thuê/mua chủ yếu là người có thu nhập trung bình, người độc thân hoặc hộ gia đình trẻ, ít thành viên để tiện cho việc sinh hoạt.



Một Số Quy Định Pháp Luật Về Pháp Lý Của Chung Cư Mini

– Điều kiện quan trọng để cá nhân/hộ gia đình được xây dựng chung cư mini đó là đất xây dựng phải là đất không tranh chấp, người có ý định xây chung cư mini đã nộp hồ sơ xin phép xây dựng và được cấp phép xây dựng bởi cơ quan chức năng có thẩm quyền tại địa phương.

– Diện tích sàn xây dựng mỗi căn hộ mini tối tiểu là 30m2 và phải đáp ứng các quy định về nhà chung cư theo quy định tại Điều 70 Luật Nhà ở năm 2014. Cụ thể, một số tiêu chuẩn mà nhà chung cư phải đảm bảo đó là "có 2 tầng trở lên, có lối đi, cầu thang và hệ thống công trình hạ tầng sử dụng chung cho nhiều hộ gia đình, cá nhân. Ngoài ra, nhà chung cư phải có phần sở hữu chung cũng như phần sở hữu riêng của từng hộ gia đình cá nhân".

– Quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với chung cư mini được nêu rõ tại Khoản 3 Điều 43 Nghị định 71/2010/NĐ-CP. Theo đó, “đối với nhà ở có đủ điều kiện quy định tại khoản 3 Điều này mà hộ gia đình/cá nhân có yêu cầu thì được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với từng căn hộ trong nhà ở đó". Tuy nhiên, hộ gia đình/cá nhân chỉ được bán, cho thuê các căn hộ này sau khi đã có giấy chứng nhận quyền sở hữu và khi bán thì phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất cho người mua theo hình thức đất sử dụng chung.

2. Ưu Điểm Và Nhược Điểm Khi Ở Chung Cư Mini



Bảng So Sánh Những Lợi Thế Và Hạn Chế Khi Ở Chung Cư Mini



Ưu điểm của chung cư mini

Nhược điểm của chung cư mini

Giá thành tương đối rẻ: So với các căn hộ chung cư thông thường thì mức giá của các căn hộ mini khá rẻ so với căn hộ dự án nhưng vẫn đảm bảo các tiện ích cơ bản, thuận tiện sinh hoạt, có đủ phần sở hữu chung và phần sở hữu riêng. Giá điện nước, dịch vụ cao: Giá điện nước tại các chung cư mini thường bị "đội" lên gấp rưỡi, gấp đôi so với mức giá chuẩn được Nhà nước ban hành. Ngoài ra chủ sở hữu còn thu thêm các khoản phí khác như tiền điện cho khu vực cầu thang, thang máy, phí vệ sinh, thu gom rác…

Phù hợp với những người thu nhập trung bình Với giá thành tương đối rẻ nên chung cư mini là sự lựa chọn khá phù hợp dành cho những người thu nhập tầm trung, đảm bảo tiêu chí an cư tại các đô thị lớn, thay vì phải thuê nhà với giá đắt đỏ. Căn hộ mini chỉ có diện tích nhỏ Điều này có thể tạo ra sự không thoải mái cho việc sử dụng của những hộ gia đình nhiều thành viên hoặc nhiều thế hệ cùng sinh sống, con cái hay cha mẹ đều khó có không gian riêng.

Phân bổ rộng rãi: Do nhu cầu lớn của những người thu nhập trung bình tại các thành phố lớn nên loại hình chung cư mini được xây dựng ngày càng nhiều, đem đến sự lựa chọn về nguồn cung khá phong phú, giá thành đa dạng. Pháp lý lỏng lẻo: Trường hợp chung cư mini “núp bóng” công trình nhà ở riêng lẻ thì giấy chứng nhận quyền sở hữu chỉ được cấp cho cá nhân và chỉ có một sổ hồng. Do thiếu giấy tờ pháp lý nên quyền lợi của người mua sẽ khó được đảm bảo trong trường hợp phát sinh tranh chấp.

Thủ tục mua bán nhanh gọn: Chung cư mini thường được rao bán, cho thuê khi đã hoàn thiện nên 2 bên giao dịch sau khi thỏa thuận mua bán xong xuôi là người mua có thể chuyển vào ở ngay, không cần chờ đợi như khi mua căn hộ chung cư hình thành trong tương lai. Khó bán lại: Để sang nhượng cần có đầy đủ những giấy tờ pháp lý trong khi chung cư mini gặp khó khăn trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu. Việc bán lại vì thế cũng khó khăn hơn so với căn hộ dự án.

Đa số đều nằm ở vị trí thuận tiện: Để đáp ứng nhu cầu của người sử dụng, các chung cư mini thường được xây dựng tại những vị trí thuận tiện, gần khu trung tâm, trường học, chợ, khu trung tâm thương mại… An ninh không đảm bảo: Một số nhà chung cư mini không đảm bảo vấn đề an ninh, phòng cháy chữa cháy, không có hệ thống camera/bảo vệ hoặc có nhưng hoạt động không hiệu quả.

Căn hộ đầy đủ nội thất cơ bản: Căn hộ chung cư mini được xây dựng theo mô hình khép kín với đầy đủ các nội thất cơ bản, đảm bảo người mua có thể dọn vào ở ngay, không phải chờ đợi thiết kế thi công hay sửa sang quá nhiều. Cơ sở hạ tầng không đảm bảo, khó sửa chữa nâng cấp: Chung cư mini do cá nhân/hộ gia đình đứng ra xây dựng nên khi đi vào sử dụng nếu gặp vấn đề cần bảo trì, sửa chữa… sẽ rất khó xử lý.

3. Có Nên Mua Chung Cư Mini?

Trên cơ sở phân tích những ưu điểm và nhược điểm của chung cư mini, có thể thấy việc nên mua chung cư mini năm 2021 hay không còn tùy thuộc vào điều kiện, nhu cầu, sở thích cũng như khả năng tài chính của mỗi cá nhân/hộ gia đình. Với những gia đình có thu nhập hạn chế thì chung cư mini là một sự lựa chọn khá lý tưởng, tuy nhiên trước khi mua bạn cần tìm hiểu rõ các vấn đề về giá cả, thông tin người bán, chất lượng công trình có xứng đáng với số tiền bỏ ra hay không.

4. Một Số L ưu Ý Khi Mua Chung Cư Mini

– Nhiều trường hợp các chủ nhà cải tạo, trang hoàng phòng trọ cũ thành chung cư mini để đẩy giá lên cao hơn. Vì vậy, bạn không nên tin hoàn toàn vào lời quảng cáo, giới thiệu của chủ nhà hay môi giới mà phải đến tận nơi xem xét thực tế nhiều lần, trên cơ sở đó mới quyết định mua hay không.

– Tìm hiểu kỹ pháp lý chung cư mini xem có đủ điều kiện để được rao bán hay chưa, quy hoạch khu đất nơi xây dựng chung cư mini cđó như thế nào, tránh tình trạng mua nhầm công trình xây dựng chui, không đủ điều kiện mở bán.

– Liên quan đến vấn đề giá bán, hãy kết hợp so sánh, đối chiếu với các dự án có tính tương đồng khác để làm sao mua được căn nhà chung cư mini có mức giá tốt nhất, tránh bị mất tiền oan.

– Tìm hiểu kỹ các dịch vụ xung quanh chung cư mini để đảm bảo sự thuận tiện, an ninh, an toàn trong sinh hoạt, đồng thời chú ý đến môi trường cảnh quan xung quanh để đảm bảo không gian sống tiện nghi, thoải mái và an toàn nhất.

– Căn hộ mini diện tích nhỏ nên khi trang trí nên sử dụng những gam màu sáng, tối giản các đồ dùng không cần thiết và thay thế bằng những đồ nội thất đa năng để căn hộ được nhỏ gọn, sắp xếp khoa học và thông minh hơn.

Bài viết trên đây của Batdongsan.com.vn đã phân tích khái niệm, những ưu nhược điểm cũng như giải đáp câu hỏi có nên mua chung cư mini. Cùng với các bài viết khác liên quan như " Có 300 triệu nên mua chung cư mini hay căn hộ dự án? ", "Mua chung cư mini có thực sự lời hơn đi thuê nhà?"…, hy vọng độc giả sẽ có thêm những thông tin hữu ích trước khi quyết định có nên "xuống tiền vào loại hình nhà ở này hay không.

