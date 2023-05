Có nên mua đất Cam Lâm (Khánh Hòa) khi giá đã vào vùng nóng?

Batdongsan.com.vn vừa công bố báo cáo thị trường BĐS miền Trung quý 1/2022, trong đó có thị trường Khánh Hòa. Cùng với các báo cáo về thị trường BĐS toàn quốc được công bố định kỳ hàng tháng, quý và năm dựa trên dữ liệu trực tuyến, từ đầu năm 2022 Batdongsan.com.vn công bố thêm báo cáo chi tiết về diễn biến thị trường BĐS ở các tỉnh trọng điểm, ngoài Hà Nội và TP.HCM như: Khánh Hòa, Đà Nẵng, Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An, Hưng Yên, Hải Phòng…

Vì sao Cam Lâm sốt đất?

Nghị quyết mới của Bộ Chính trị yêu cầu điều chỉnh không gian đô thị hợp lý, phát huy tiềm năng và thế mạnh của từng vùng, miền, địa phương.

Trong đó, thành phố Nha Trang chính là đô thị hạt nhân; thành phố Cam Ranh là đô thị du lịch – logistics; và huyện Cam Lâm trở thành đô thị sân bay hiện đại, sinh thái, mang tầm đẳng cấp quốc tế; Vạn Ninh trở thành đô thị du lịch biển cao cấp; Ninh Hòa là đô thị công nghiệp, Diên Khánh là đô thị sinh thái, văn hóa truyền thống;…

Theo Nghị quyết mới của Bộ Chính trị thì huyện Cam Lâm sẽ trở thành đô thị sân bay hiện đại, sinh thái, mang tầm đẳng cấp quốc tế

Quy hoạch sử dụng đất Cam Lâm Khánh Hòa đến năm 2030 rất đặc biệt

Ngày 18/2/2022, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 507/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đối với huyện Cam Lâm.

Theo quy hoạch, huyện Cam Lâm có diện tích đất tự nhiên hơn 54.659 ha. Quy hoạch đến năm 2030, đất nông nghiệp điều chỉnh giảm từ 46.840ha còn 42.903ha. Bên cạnh đó, đất phi nông nghiệp được quy hoạch tăng mạnh từ 6.254 ha lên 11.142ha (tăng 4.887ha).

Đặc biệt, đất thương mại dịch vụ đã tăng mạnh từ 623ha lên 1.815ha (tăng 1.192ha); đất ở nông thôn tăng 600ha; đất vui chơi giải trí công cộng tăng 400ha;…

Diện tích đất thương mại dịch vụ đến năm 2030 sẽ tăng thêm 1.191,93 ha do trong giai đoạn từ 2021 – 2030, trên địa bàn huyện Cam Lâm dự kiến có 50 công trình thương mại dịch vụ.

Quy hoạch đến năm 2030 cũng phát triển nhiều khu du lịch sinh thái như: Khu du lịch sinh thái (thuộc xã Cam Phước Tây – 84 ha); Khu du lịch sinh thái phía trên hồ Cam Ranh (thuộc xã Cam Tân – 20 ha); Khu du lịch sinh thái bản địa (thuộc xã Sơn Tân – 8,02 ha); khu du lịch sinh thái tại thôn Va ly (thuộc xã Sơn Tân – 20 ha);…

Diện tích đất giao thông đến năm 2030 sẽ là 2.676,86 ha; tăng thêm 1.155,56 ha do trong giai đoạn từ năm 2021 – 2030, trên địa bàn huyện Cam Lâm dự kiến xây dựng 183 công trình giao thông.

Cam Lâm có vị trí đặc biệt

Huyện Cam Lâm có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế – xã hội và nó cũng đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Khánh Hoà nói chung.

Cụ thể, Cam Lâm có Khu công nghiệp Suối Dầu; khu du lịch Hòn Bà, khu du lịch Bãi Dài được đầu tư thành Khu Du lịch – Thương mại mang tầm cỡ quốc tế; có không gian đầm Thủy triều, gần với hệ thống cảng biển Nha Trang, Cam Ranh và cảng hàng không Cam Ranh; có tuyến đường Quốc Lộ 1A chạy qua trung tâm và đường sắt chạy từ phía Bắc đến phía Nam của huyện; nằm giữa hai đô thị lớn là thành phố Nha Trang và thành phố Cam Ranh.

Huyện Cam Lâm có đường bờ biển và vịnh Cam Ranh dài 40 km, có hồ chứa nước Suối Dầu, hồ Cam Ranh.

Vị trí này rất lợi thế trong việc giao thương cũng như hỗ trợ đầu tư, phát triển khoa học công nghệ và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm trong tỉnh Khánh Hòa cũng như trên cả nước.

Cùng với Bình Thuận, BĐS Khánh Hòa được quan tâm nhất khu vực miền Trung với lượng tìm kiếm tăng 25%, lượng tin đăng tăng 65% so với 1 năm trước (quý 1/2021). Trong các loại hình BĐS, đất nền có lượt tìm kiếm nhiều nhất với mức tăng trưởng 69%. Các loại hình còn lại không có nhiều biến động, thậm chí chung cư giảm 11% lượt tìm kiếm. Dữ liệu cho thấy hành vi của người tìm kiếm trên Batdongsan.com.vn phản ánh khá sát diễn biến thực tế thị trường khi nhiều địa phương tại Khánh Hòa như Cam Lâm, Diên Khánh, Khánh Vĩnh, Ninh Hòa… ghi nhận những đợt sốt đất cục bộ từ cuối năm 2021 đến nay. Những đợt sốt đất đều gắn với các thông tin quy hoạch, thay đổi hạ tầng như việc VinGroup dự định triển khai đô thị thông minh, Cam Lâm được đồng ý chủ trương thành đô thị sân bay, nhiều ông lớn về Ninh Hòa khảo sát làm dự án, điều chỉnh quy hoạch Nha Trang tầm nhìn đến năm 2040… Trong khi đó, loại hình chung cư giảm mạnh nhu cầu do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến BĐS du lịch – nghỉ dưỡng.

Khánh Hòa hiện là một trong những thị trường BĐS sôi động nhất miền Trung. Nguồn: Batdongsan.com.vn

Trong số những địa phương sốt đất thời gian qua, Cam Lâm gây chú ý nhất khi liên tiếp xảy ra sốt đất cục bộ, nhu cầu tìm kiếm đất Cam Lâm trên Batdongsan.com.vn tăng mạnh. Cụ thể, trong quý đầu năm, lượt tìm kiếm đất nền, đất nền dự án tại Cam Lâm tăng 90% so với cùng kỳ năm 2021. Theo tìm hiểu thực tế, sốt đất Cam Lâm đã manh nha từ thời điểm tháng 9/2021, sau một thời gian chững, giá đất nóng trở lại trước thông tin một tập đoàn lớn về đây khảo sát làm dự án. Tháng 12/2021, thị trường hạ nhiệt khi UBND huyện Cam Lâm ra văn bản tạm dừng việc tiếp nhận giải quyết đối với hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên địa bàn. Tuy nhiên, đến tháng 3 năm nay, đất Cam Lâm bỗng nóng trở lại khi quy hoạch Cam Lâm thành đô thị sân bay được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương.

Trên Batdongsan.com.vn, hành vi của người tìm kiếm cũng cho thấy sức "nóng" của đất Cam Lâm khi lượng tìm kiếm tăng gấp đôi, cụ thể là tăng 219,8% so với tháng 2. Cam Lâm cũng là địa bàn ghi nhận lượt tìm kiếm tăng mạnh nhất so với phần còn lại của thị trường, vị trí sát nút là Cam Ranh với mức tăng 200,7% và Vạn Ninh 205%. Lượng tin đăng rao bán BĐS Cam Lâm trong tháng 3 cũng tăng 45% so với tháng 2, khẳng định thị trường sôi động cả nguồn cung và lực cầu. Nếu so sánh với 1 năm trước, tin rao đất nền Cam Lâm đã tăng 111%, tin rao đất nền dự án tăng 233%, đặc biệt loại hình biệt thự liền kề ghi nhận lượng tin rao tăng tới 684%. Điều này cho thấy cùng với sự quan tâm của người mua, quy mô thị trường Cam Lâm đã được mở rộng hơn cả về nguồn cung và loại hình BĐS.

Đất nền Cam Lâm ghi nhận lượt tìm kiếm tăng đột biến. Nguồn: Batdongsan.com.vn

Về giá bán, trên Batdongsan.com.vn, đất nền Cam Lâm được rao bán trung bình khoảng 9 triệu/m2, cao hơn khá nhiều so với 1 năm trước. Tìm hiểu thực tế cũng cho thấy, thời điểm trước khi có thông tin quy hoạch và triển khai dự án của VinGroup các lô đất được bán theo mét ngang, với giá dao động từ 40-80 triệu/m ngang, hiện tại giá đẩy lên khoảng 110-200 triệu/m ngang, đỉnh điểm có những lô lên tới 340 triệu/m ngang. Sau vài đợt sốt, đất rừng Cam Lâm với các lô lớn vài ha hiện có giá 100-150 ngàn đồng/m2; đất lẻ do người dân tách thửa bán sau sốt khoảng 1,2-1,5 triệu/m2, trước sốt khoảng 700-800 triệu/1000m2. Đất ở tại Cam Lâm hiện có giá trên dưới 10 triệu/m2.

Từ dữ liệu và khảo sát thực tế, Batdongsan.com.vn cho rằng đất nền Cam Lâm đã tăng giá khá nhiều, có thể nói giá đã vào vùng "nóng". Với lượng tìm kiếm tăng mạnh, đất nền Cam Lâm vẫn còn sức hút và thanh khoản tốt. Điều đó có nghĩa, nhà đầu tư vẫn có cơ hội kiếm lợi nhuận với đất nền Cam Lâm tuy nhiên cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Theo tìm hiểu của Batdongsan.com.vn, nhiều môi giới địa phương tận dụng thông tin về quy hoạch để thổi giá đất, tạo sóng bằng cách gom đất nông nghiệp, lách luật tách thửa rồi phân lô bán với giá cao. Thị trường Cam Lâm đang phản ứng với các thông tin quy hoạch mới và sẽ dần lắng xuống theo thời gian. Hơn nữa, giá đất Cam Lâm không còn rẻ, Batdongsan.com.vn cho rằng, biên độ tăng giá tại những vị trí đẹp, tiệm cận khu Cam Ranh có thể tăng thêm khoảng 20-30% nữa. Để đạt được mức lợi nhuận này, người mua, nhà đầu tư nên khảo sát giá thật kỹ để đưa ra quyết định. Nên kết nối với môi giới địa phương, hoặc tìm kiếm nguồn thông tin tin cậy trước khi tham gia thị trường.

Sự đồng pha giữa dữ liệu báo cáo của Batdongsan.com.vn với diễn biến thực tế thị trường cho thấy dữ liệu báo cáo của Batdongsan.com.vn là một chỉ báo có độ chính xác cao cho người tìm kiếm, dẫn lối để người tìm kiếm nắm bắt được sự vận động của thị trường từ đó dễ dàng hơn trong các quyết định mụa bán. Báo cáo thị trường của Batdongsan.com.vn được phát triển từ năm 2019, là nguồn tham khảo uy tín, khách quan cho thị trường BĐS, giúp các chủ đầu tư, sàn giao dịch có cái nhìn bao quát về tình hình thị trường BĐS, đồng thời nắm rõ các chỉ số dự báo xu hướng tương lai, từ đó đưa ra các quyết định kinh doanh BĐS hiệu quả. Thông tin từ báo cáo còn cung cấp kiến thức, kinh nghiệm cho người mua bán BĐS, giúp người tìm kiếm tìm hiểu mặt bằng giá, khả năng sinh lời và thanh khoản của BĐS để xác định đúng thời điểm, vị trí và mức giá giao dịch BĐS phù hợp.

