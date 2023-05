Có nên thuê nhà nguyên căn Tân Bình?

Tân Bình – nơi đáng sống ở TP.HCM

Theo kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 , quận Tân Bình với mật độ dân số đạt 21.168 người/km2, hiện đang là khu vực có mật độ dân số cao nhất trong tất cả các quận, huyện của TP.HCM. Hiển nhiên, các dự án nhà ở, công trình, tiện ích công cộng tại đây cũng được đầu tư, xây dựng nhiều hơn nhằm đáp ứng nhu cầu của cư dân khu vực này. Tân Bình được nhiều người lựa chọn làm nơi sinh sống, học tập và làm việc là chuyện hết sức dễ hiểu.

Tân Bình không chỉ là một trong những quận có diện tích tự nhiên lớn mà đây cũng là một trong những quận sầm uất nhất nhì TP.HCM. Quận nằm ngay cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM, dễ dàng kết nối đến các quận nằm trong khu vực trung tâm như Quận 11, quận Tân Phú, Quận 10, Quận 3, quận Phú Nhuận hay các Quận 12, quận Gò Vấp. Vị trí đặc biệt của Tân Bình cho phép người dân di chuyển thuận tiện đến các dịch vụ, tiện ích thiết yếu ở khu vực nội thành.

Sở hữu hệ thống hạ tầng, tiện ích tương đối hoàn chỉnh, Tân Bình trở thành lựa chọn an cư của đông đảo người dân.

Quận Tân Bình còn sở hữu địa hình tương đối cao và bằng phẳng, kết hợp với hệ thống kênh rạch hỗ trợ thoát nước nên nơi đây hiếm khi xảy ra tình trạng úng lụt. Đây được xem là một điểm cộng rất lớn của Tân Bình trên thị trường bất động sản TP.HCM trước thực trạng ngập lụt liên tục diễn ra ở TP.HCM như hiện nay.

Ngoài ra, chính quyền thành phố luôn chú trọng nâng cấp cơ sở hạ tầng của quận. Nhiều tuyến đường lớn thuộc địa bàn Tân Bình như đường Lý Thường Kiệt, đường Cách Mạng Tháng 8, đường Âu Cơ, đường Hoàng Văn Thụ, đường Cộng Hoà, đường Trường Chinh… đều được chỉnh trang với chiều rộng tối thiểu 30m, chất lượng nhựa đường vượt trội và hệ thống cống thoát nước hiện đại. Trong tương lai, tuyến metro 5A hoàn thành và đi vào hoạt động càng góp phần hoàn chỉnh bộ mặt hạ tầng khu vực.

Về hệ thống y tế, quận Tân Bình quy tụ nhiều bệnh viện lớn không chỉ đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ của người dân quận Tân Bình mà còn của cả TP.HCM và khu vực phía Nam như: Bệnh viện Gaya Việt – Hàn, Bệnh viện Quốc tế Piyavate Thái Lan, Bệnh viện Đa khoa Tân Sơn Nhất, Bệnh viện Chấn thương và chỉnh hình Sài Gòn, Bệnh viện Đại học Y Dược, Bệnh viện Thống Nhất…

Trong lĩnh vực giáo dục, Tân Bình có nhiều trường đại học đầu ngành như Đại học Hoa Sen, Đại học Văn Hiến, Đại học quốc tế Hồng Bàng, Học viện Hàng Không cơ sở 2, Đại học Tài chính Marketing, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Đại học Tài nguyên môi trường. Cùng với đó là hệ thống các trường mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và các trung tâm tiếng Anh, trung tâm đào tạo nghề…

Cũng như ở các quận đang phát triển khác của TP.HCM, nhu cầu thuê nhà nguyên căn Tân Bình là rất lớn. Vậy có nên thuê nhà nguyên căn Tân Bình? Để trả lời câu hỏi này, hãy cùng Batdongsan.com.vn phân tích ưu, nhược điểm khi thuê nhà riêng, nhà nguyên căn.

Ưu điểm khi thuê nhà nguyên căn quận Tân Bình



1. Được toàn quyền sử dụng căn nhà

Căn cứ vào nhu cầu của bản thân, gia đình mà bạn có thể lựa chọn thuê phòng trọ hay nhà nguyên căn. Tuy nhiên, với gia đình đông người, đặc biệt biệt là có con nhỏ thì thuê nhà nguyên căn là lựa chọn phù hợp hơn cả.

Khi thuê nhà nguyên căn, bạn được phép sử dụng toàn bộ không gian theo nhu cầu, sở thích của mình. Khi được toàn quyền sử dụng không gian, bạn có thể phân chia các phòng theo ý muốn của mình. Chẳng hạn, sử dụng những phòng trống để làm việc. Đồng thời, bạn cũng được tận hưởng sự riêng tư thoải mái mà không phải phụ thuộc nhiều vào ai, không cần bận tâm đến chủ nhà bởi căn nhà lúc này được giao cho bạn quản lý toàn bộ. Với nhiều người, thuê nhà nguyên căn giúp họ cảm thấy gần gũi như sống trong chính ngôi nhà của mình.

2. Không phải chịu sự quản thúc về giờ giấc

Người thuê nhà nguyên căn được tự do về giờ giấc, có thể đi sớm, về khuya mà không cần dè chừng chủ nhà hay bạn ở cùng như thuê phòng trọ. Bạn cũng có thể mời người quen, bạn bè đến chơi nhà mà không cần phải xin phép chủ nhà.

3. Gia tăng thu nhập từ thuê nhà nguyên căn Tân Bình

Nếu nhà nguyên căn ở mặt tiền đường lớn, bạn có thể tận dụng tầng trệt để kinh doanh, buôn bán mặt hàng nào đó. Ngoài ra, thuê nhà riêng, nhà nguyên căn rồi sau đó sửa sang, tách ra cho thuê lại đang là một hình thức kinh doanh mang lại lợi nhuận khá tốt và ổn định. Hoặc cũng có thể chia phòng cho người quen, bạn bè để giảm phần nào chi phí thuê hàng tháng. Trong trường hợp này, chi phí thuê nhà có thể chỉ bằng với giá thuê phòng trọ thông thường mà bạn lại được tận hưởng không gian rộng rãi, riêng tư.

Những căn nhà nằm trên các trục đường lớn có thể vừa để ở, vừa để kinh doanh, buôn bán.

4. Giá thuê nhà riêng ở Tân Bình "mềm" hơn

Theo chia sẻ của nhiều cặp vợ chồng trẻ, người đi làm sống tại Tân Bình, lý do họ lựa chọn thuê nhà nguyên căn quận Tân Bình dù quận có mật độ dân số đông là bởi giao thông thuận tiện, dịch vụ và tiện ích đầy đủ trong khi giá thuê, chi phí sinh hoạt thấp hơn so với Quận 1, Quận 3, Quận 10 và Bình Thạnh. Chẳng hạn, với cùng diện tích và chất lượng nhà tương đương thì giá thuê ở Tân Bình luôn thấp hơn khoảng 3-7%.

Hạn chế khi thuê nhà nguyên căn quận Tân Bình

Tuy vậy, thuê nhà nguyên căn cũng có một số hạn chế, đặc biệt ở vấn đề giá thuê khiến khá nhiều người còn băn khoăn.

1. Giá thuê nhà nguyên căn khá cao

Mức giá cho thuê một căn nhà riêng thường từ 5 triệu với nhà nguyên căn loại nhỏ, trên dưới 10 triệu động với loại nhà tầm trung hoặc thậm chí tới vài chục triệu đồng nếu ở vị trí đẹp, diện tích lớn. Với sinh viên, người làm công ăn lương thì chi phí này quá lớn và không phải ai cũng có đủ khả năng chi trả.

2. Rủi ro về tính gắn bó

Trường hợp với nhóm bạn cùng thuê nhà riêng, không phải ai cũng có thể ở và gắn bó lâu dài. Khi xảy ra cãi vã hay ai đó học xong về quê, thay đổi chỗ làm… và chuyển đi thì những người còn lại sẽ chịu gánh nặng về chi phí.

3. Rủi ro về an ninh

Người thuê nhà nguyên căn phải tự chịu trách nhiệm về vấn đề an ninh, an toàn của ngôi nhà. Nếu không may thuê phải những căn nhà nằm trong khu vực ồn ào, kém an ninh thì rất khó có thể an tâm học hành, làm ăn.

Có nên thuê nhà nguyên căn Tân Bình?

Như vậy, nhà nguyên căn với diện tích lớn, không gian sống rộng rãi, có nhiều ưu thế vượt trội hơn so với loại hình phòng trọ chật hẹp. Tuy nhiên, nguyên căn có giá thuê hàng tháng và chi phí kèm theo lại không hề rẻ và người thuê có thể phải gánh chịu một số rủi ro về chi phí, về an ninh khiến loại hình này phù hợp hơn với hộ gia đình, nhóm người đi làm có công việc ổn định với mức thu nhập trung bình trở lên. Như vậy, căn cứ vào mục đích sử dụng, nhu cầu và khả năng kinh tế của bản thân mà bạn có thể đưa ra quyết định có nên thuê nhà nguyên căn Tân Bình hay không.

Ngoài ra, một khi đã quyết định thuê nhà nguyên căn Tân Bình, bạn nên hiểu rõ rằng đây là quận có sự phát triển kinh tế vững mạnh, thành phần cư dân rất đa dạng, từ người lao động trí óc, đến những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, lao động kỹ thuật, phổ thông… Thị trường nhà riêng Tân Bình vì thế cũng phân hoá mạnh để đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho từng đối tượng với giá thuê từ thấp đến cao. Ở phân khúc giá rẻ từ 3-5 triệu/tháng, nhà nguyên căn cho thuê thường có diện tích khiêm tốn. Giá càng cao thì căn nhà sẽ có ưu thế hơn về vị trí, diện tích, tiện nghi đi kèm. Các khu vực tập trung cơ quan công sở, chợ, trường học, bệnh viện thường thu hút lượng người thuê đông, đặc biệt tại các Phường 2, Phường 12, Phường 13, Phường 14. Khách thuê có thể dễ dàng tìm được một căn nhà ưng ý khi tìm kiếm trên các con hẻm dọc đường Cộng Hoà, Trường Chinh, khu chợ Phạm Văn Hai hay khu vực giao giữa 3 trục đường Âu Cơ, Lạc Long Quân, Trường Chinh.

Một biệt thự thuộc phường Bàu Cát thích hợp làm văn phòng, showroom, trung tâm đào tạo đang được rao thuê với giá 45 triệu đồng/tháng.

Một lời khuyên nữa cho người thuê nhà đó là chú ý đến tình trạng kẹt xe. Tân Bình được ví như “mắt xích” kết nối các tuyến đường giao thông trong thành phố cho phép người dân dễ dàng di chuyển đến các khu vực khác nhau. Tuy nhiên, trên thực tế, Tân Bình thường xảy ra tình trạng kẹt xe ở những điểm giao thông trọng yếu, đặc biệt là khung giờ từ 7-8 giờ sáng các ngày trong tuần – cũng chính là khi mọi người cùng đổ xô ra đường, di chuyển đến các cơ quan, công sở. Các tuyến đường Hoàng Văn Thụ, Trường Chinh, Cộng Hoà thường xảy ra tình trạng kẹt xe, đặc biệt ở các nút giao.

Không những vậy, dù nằm trên địa hình cao ráo nhưng Tân Bình vẫn tồn tại một số điểm ngập mỗi khi mùa mưa về, gây khó khăn cho việc di chuyển. Người thuê nhà, phòng trọ cần tìm hiểu kỹ tình trạng ngập lụt khi có dự định tìm nhà tại các tuyến đường Trương Công Định (từ Ba Vân đến Bàu Cát), đường Bàu Cát (từ Trương Công Định đến Đồng Đen), đường Âu Cơ (từ Ba Vân đến Trương Công Định), đường Nguyễn Hồng Đào (từ Âu Cơ đến Bàu Cát 2), đường Đồng Đen (từ Bàu Cát 2 đến Phạm Phú Thứ).

Khánh An