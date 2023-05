Có nên xây nhà trọn gói không?

Ngôi nhà là nền tảng để xây dựng tổ ấm hạnh phúc. Đó là nơi yên bình, tiện nghi để chúng ta trở về nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng sau những giờ làm việc căng thẳng. Nhà cũng là tài sản lớn mà nhiều người phải dành dụm, tích cóp cả nửa đời người vì chi phí bỏ ra không hề nhỏ. Do vậy, xây nhà là chuyện hệ trọng nên bản thân mỗi chủ người khi có ý định xây nhà sẽ phải chủ động tìm hiểu kỹ lưỡng, trong đó cần hiểu rõ về dịch vụ xây nhà trọn gói hay xây nhà chìa khóa trao tay.

Xây nhà trọn gói là gì?

Xây nhà trọn gói là dịch vụ xây dựng, thi công mà chủ đầu tư chỉ cần đưa ra yêu cầu, mọi khâu còn lại từ xây thô cho đến hoàn thiện ngôi nhà đều do nhà thầu đảm nhận. Với hình thức này, chủ đầu tư không cần tốn thời gian, công sức đi mua vật tư hay giám sát thợ thuyền vì mọi việc đều đã được giao cho nhà thầu.



Nhà thầu xây nhà trọn gói sẽ chịu trách nhiệm từ khâu xây thô cho đến khâu hoàn thiện.

Sau khi ngôi nhà được hoàn thành, chủ nhà chỉ việc nghiệm thu và dọn vào sinh sống.

Ưu điểm của xây nhà trọn gói

Tiết kiệm thời gian xây dựng

Khi đơn vị thi công xây nhà trọn gói được kiểm soát các hạng mục từ thi công đến hoàn thiện thì việc điều phối, quản lý thời gian, vật tư và nhân công sẽ chủ động, linh hoạt hơn, từ đó tiết kiệm thời gian xây dựng.

Thông thường, với công trình nhà ở dân dụng, tùy thuộc quy mô và diện tích xây dựng mà đơn vị thi công trọn gói có thể thực hiện trong khoảng thời gian dao động từ 3-10 tháng. Thời gian này không bao gồm ngày nghỉ và ngày có điều kiện thời tiết xấu (mưa, gió). Đơn vị thi công sẽ giám sát, theo dõi thời gian xây dựng dựa trên nhật ký thi công để đảm bảo tiến độ thực hiện.

Tiết kiệm công sức

Vì đã giao khoán tất cả cho đơn vị thi công nên bạn sẽ không phải tốn công đi mua vật tư, vận chuyển vật liệu hay lo lắng vì việc xây nhà. Như vậy, xây nhà trọn gói là một giải pháp cho phép chủ đầu tư tiết kiệm thời gian, sức lực của bản thân.

Đảm bảo chất lượng

Các yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật đều được thể hiện trong hồ sơ thiết kế. Đơn vị nhận thi công nhà trọn gói sẽ có trách nhiệm đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật ghi trong hồ sơ thiết kế. Có trường hợp gia chủ chỉ thuê thiết kế sau đó tự khoán nhân công, tuy nhiên, nếu gặp phải chủ thầu thi công không có kinh nghiệm, không biết đọc bản chi tiết kỹ thuật và bố trí công năng mặt bằng sẽ dẫn đến ngôi nhà sau khi hoàn thiện không giống như bản vẽ thiết kế. Cùng một đơn vị lập phương án thiết kế – thi công trọn gói thì họ cũng sẽ hiểu công trình hơn cả. Ngay từ khi đưa ra phương án công năng, họ cũng đã hình dung về ngôi nhà ở trong đầu và tính toán sao cho đảm bảo kỹ thuật và tính thẩm mỹ.

Hạn chế chi phí phát sinh

Ngay từ ban đầu, khi thỏa thuận về phương án và chi phí thi công, nhà thầu đã tính toán toàn bộ chi phí liên quan (vật tư, nhân công) và lãi vào trọn gói công trình. Do vậy, chủ đầu tư sẽ chi trả một khoản tiền nhất định từ trước và sau khi công trình hoàn thành mà không phải lo lắng về việc phát sinh quá nhiều chi phí xây dựng so với việc tự thi công. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị thi công nhà trọn gói thường kết hợp với các cơ sở sản xuất, cung ứng vật tư để có đơn giá tốt hơn so với việc chủ đầu tư tự mua với số lượng nhỏ.

Hạn chế của việc xây nhà trọn gói

Chi phí xây nhà trọn gói cao hơn so với tự thuê thợ thi công. Đây là điều dễ hiểu bởi khi tính chi phí xây nhà trọn gói, nhà thầu cũng đã tính toán cả chi phí quản lý và lãi. Khoản chi phí này nhiều hay ít còn tùy thuộc vào quy mô công trình, độ tỉ mỉ của thiết kế…

Rủi ro lớn nhất là khi chủ nhà lựa chọn sai nhà thầu. Nhiều người lo ngại xây nhà theo phương án chìa khóa trao tay dễ bị nhà thầu dùng thủ thuật về vật tư xây dựng, gây tốn kém và thiệt hại, hậu quả là:

Công trình kém chất lượng, có thể sai kết cấu so với thiết kế.

Tiến độ thi công bị chậm so với dự kiến.

Nhà thầu thiếu kinh nghiệm, chưa đưa ra các phương án thiết kế – thi công phù hợp.

Bảo hành không đúng cam kết ghi trong hợp đồng.

Vậy có nên xây nhà trọn gói hay không?

Như vậy, xây nhà trọn gói phù hợp với những gia chủ không có nhiều thời gian sát sao và chuyên môn xây dựng. Tất nhiên, lựa chọn nào cũng có rủi ro, trong trường hợp này là rủi ro về chọn nhà thầu thi công. Vì thế, chủ nhà cũng cần trang bị cho mình những kiến thức cơ bản nhất.

Lưu ý khi thuê xây nhà trọn gói

Chuẩn bị kỹ hồ sơ thiết kế, trong đó bản thiết kế kiến trúc, điện nước càng chi tiết càng tốt. Thỏa thuận rõ ràng, chi tiết về quy cách, kết cấu, chủng loại vật tư, từ quy cách nối thép, gạch xây, mác bê tông… đến vật liệu hoàn thiện như kích thước, thương hiệu… trong phụ lục hợp đồng thi công. Đây là căn cứ để hai bên kiểm soát và đảm bảo chất lượng công trình.

Lựa chọn nhà thầu uy tín: Bạn có thể tự mình tìm kiếm hoặc thông qua mối quan hệ của bạn bè, người thân, những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực. Trong trường hợp tự mình tìm kiếm, gia chủ cần xem xét các công trình thực tế mà nhà thầu đã thi công, ghé thăm văn phòng làm việc, website, tham khảo phản hồi từ khách hàng để đánh giá năng lực chuyên môn của nhà thầu. Đừng quên tìm hiểu kỹ càng về đội ngũ kỹ sư của họ. Nên thận trọng với trường hợp nhà thầu có giá chào thầu thấp, rẻ hơn với mặt bằng chung để tránh được những đơn vị không đảm bảo chất lượng.

Hợp đồng thi công cần rõ ràng, không mập mờ, thể hiện rõ cam kết về chất lượng, vật tư, thời gian bàn giao, chế độ bảo hành, bảo trì.

Dù là giao thầu trọn gói nhưng bạn cũng nên nhờ một người hiểu biết về lĩnh vực xây dựng để giúp gia đình bao quát các đầu việc, tiến độ thi công, giám sát song song cùng đơn vị xây dựng trọn gói. Làm như vậy sẽ giúp bạn kịp thời phát hiện những sai sót trong quá trình thi công nếu có.