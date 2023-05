Có tới 14.000 suất tái định cư bỏ không tại Tp.HCM

Ông Trần Trọng Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng, cho biết trong vòng 10 năm từ 2006 – 2017, đã có hơn 40.000 căn hộ và nền đất tái định cư được TP đầu tư xây dựng và dùng ngân sách mua lại làm nơi bố trí cho các hộ dân phải di dời phục vụ cho các dự án. Trong số này, 65% là các căn hộ và nền đất (tương đương 26.000 căn hộ/nền). Hiện toàn TP còn dư gần 14.000 suất tái định cư đang được nhà nước quản lý.



Quỹ căn hộ tái định cư "tồn kho" chủ yếu nằm ở khu Thủ Thiêm. Ảnh: Sơn Sơn

Về việc suất tái định cư còn tồn dư quá nhiều, ông Tuấn lý giải nguyên nhân là do có sự thay đổi về chính sách pháp luật về bồi thường, tái định cư. Trước đây, do chính sách bồi thường, tái định cư chưa sát với giá thị trường nên hầu như người dân đều chọn phương án nhận nhà tái định cư. Sau này, chính sách bồi thường, tái định cư tương đương với giá thị trường thì người dân đa số lại chuyển sang phương án nhận tiền đền bù và tự lo nơi ở mới. Chỉ còn lại những hộ dân do không đủ tiền mua nhà ở thương mại nên chọn phương án nhận căn hộ tái định cư. Đây là nguyên nhân chính khiến lượng căn hộ tái định cư bị dôi dư so với nhu cầu người dân đăng ký ban đầu.

Ngoài ra, còn có một nguyên nhân khác nữa, đó là các căn hộ tái định cư bố trí chưa sát với đời sống của người dân khi ở vị trí quá xa nơi ở cũ của họ.

Về phương án giải quyết số căn hộ tái định cư "tồn kho", ông Tuấn cho biết, sắp tới, hơn 8.500 căn hộ và nền đất vẫn được TP giữ lại để giao cho các quận huyện bố trí tái định cư cho những hộ dân thuộc diện giải tỏa để phục vụ 153 dự án đã và đang chuẩn bị triển khai. Với số căn hộ còn lại, TP sẽ tổ chức bán đấu giá để thu hồi vốn cho các chương trình khác.

“Đây là bài học mà TP cũng như các sở ngành quận huyện đã nhận thức được trong quá trình tổ chức tái định cư cho người dân bị giải tỏa. Đến nay, bài học này cũng đã được nhìn nhận và khắc phục”, ông Tuấn phát biểu.

Liên quan đến vấn đề tái định cư cho người dân Tp.HCM, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP đề nghị UBND TP cần có giải pháp để làm sao cải thiện cuộc sống của người dân sau tái định cư theo hướng tốt hơn. Bởi thực tế cho thấy, sau khi nhận tiền đền bù, người dân dùng tiền đi đâu, làm gì, sống như thế nào… các cơ quan quản lý đều không nắm được. "Phải biết họ lo nơi ở mới như thế nào, phải biết họ đi đâu, về đâu, sống như thế nào. Dù việc này rất khó nhưng phải làm được”, bà Tâm cho biết.