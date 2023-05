Con kê bê tông là gì? Tác động thế nào đến chất lượng xây nhà thô?

Nếu không làm trong ngành xây dựng, nhiều người hẳn sẽ cảm thấy lạ lẫm với khái niệm con kê bê tông. Vậy con kê bê tông là gì? Con kê bê tông ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng xây thô của công trình? Hãy cùng Batdongsan.com.vn tìm hiểu về con kê bê tông trong bài viết dưới đây!

Con kê bê tông là gì?

Con kê bê tông (hay còn gọi cục kê bê tông, trong tiếng Anh là concrete spacer) là một loại phụ kiện bằng bê tông, giữ vai trò tạo lớp bảo vệ cho cốt thép trước khi tiến hành công tác đổ bê tông, hỗ trợ định vị và cố định hệ sàn thép đúng vị trí, đúng thiết kế, cố định khoảng cách đến coffa.



Con kê bê tông dùng để tạo lớp bảo vệ cho cốt thép trước khi đổ bê tông, hỗ trợ định vị và cố định hệ sàn thép đúng vị trí.

Con kê bê tông được làm từ các loại vật liệu chính như cát, xi măng, phụ gia, nước,… Về kích thước, con kê bê tông có chiều cao dao động từ 15-100mm, thường được chia thành các nhóm phù hợp với mục đích sử dụng như sau:

– Chiều cao con kê bê tông phổ biến trong công trình dân dụng nói chung: 15mm, 20mm, 25mm, 30mm

– Chiều cao con kê bê tông cho hệ sàn, dầm, móng: 50mm, 55mm, 60mm, 65mm, 70mm, 75mm, 80mm, 90mm, 100mm.

– Chiều cao con kê bê tông cho lanh tô, vách: 25mm, 35mm, 45mm, 50mm.



Một số loại con kê bê tông trong xây dựng.

Ứng dụng của con kê bê tông

Có thể dễ dàng bắt gặp con kê bê tông trong hình ảnh giới thiệu quá trình thi công của nhà thầu nhưng do kích thước khá nhỏ nên nhiều chủ đầu tư thường không để ý đến. Dù là một phụ kiện nhỏ, con kê bê tông có vai trò khá quan trọng, có thể ảnh hưởng đến kết cấu và chất lượng công trình về lâu dài.

Trong công tác đổ bê tông, tạo ra lớp bảo vệ cho cốt thép là yêu cầu bắt buộc. Trước khi tiến hành thi công, cần sử dụng con kê bê tông để tạo lớp bảo vệ này vì các lý do sau:

– Bảo vệ cốt thép không bị xâm thực bởi môi trường bên ngoài vì thép rất dễ gỉ.

– Đảm bảo đồng nhất với bê tông trong kết cấu sau khi đổ bê tông sàn, cột, cầu thang,…

– Làm chậm sự tan chảy của cốt thép do nhiệt độ cao trong trường hợp cháy, nổ.

– Đảm bảo cốt thép đặt đúng theo bản vẽ thiết kế đã được phê duyệt, đúng khoảng cách, không bị cong vẹo.



Ứng dụng con kê bê tông trong thi công sàn mái.

Vì sao nên dùng con kê bê tông thay cho con kê bằng nhựa hoặc đá granite?

Sử dụng con kê bê tông là giải pháp đơn giản để tạo lớp bảo vệ cốt thép trong công tác đổ bê tông. Tuy nhiên, trên thị trường hiện nay, nhiều nhà thầu xây dựng kém uy tín, chạy theo lợi nhuận không chú trọng việc này mà tùy tiện dùng vật dụng khác để kê bê tông như đá 1x2, đá granit vụn, con kê nhựa,… nhằm giảm chi phí.

Nếu dùng đá 1x2 hoặc đá granit vụn, kích cỡ không đồng đều nên chỗ kê không chắc chắn. Trong quá trình thi công, thợ di chuyển, đi lại nhiều dễ khiến đá bị rơi, lệch vị trí, tạo lớp bảo vệ mỏng, không đồng nhất, ảnh hưởng đến cốt thép. Con kê nhựa có kích thước đồng đều hơn, giá thành rẻ hơn nhưng hiệu quả vẫn kém xa so với con kê bê tông. Do vật liệu không đồng nhất, sau khi đổ bê tông sẽ tạo ra những khoảng hở giữa con kê nhựa và bê tông xung quanh, dễ gây ra hiện tượng thấm, dột sau một thời gian sử dụng, đặc biệt là ở sàn mái và những vị trí thường xuyên tiếp xúc với nước. Những hư hại này thường chỉ xuất hiện sau một thời gian ngôi nhà đã hoàn thiện, đi vào sử dụng, không dễ khắc phục hoàn toàn 100% do đây là lỗi ở phần kết cấu chứ không phải kiến trúc, thiết kế. Vì vậy, các nhà thầu uy tín, có trách nhiệm luôn sử dụng con kê bê tông trong thi công, bất kể quy mô công trình lớn hay nhỏ.



Ngay cả những hạng mục quy mô không lớn như đổ cầu thang cùng cần sử dụng con kê bê tông để đảm bảo chất lượng.

Những lưu ý khi sử dụng con kê bê tông

Sử dụng con kê bê tông cũng cần tuân theo những tiêu chuẩn kỹ thuật nhất định để đảm bảo chất lượng thi công. Dưới đây là một số lưu ý khi sử dụng con kê bê tông trong xây dựng nhà ở dân dụng:

– Về số lượng, mật độ, tùy theo từng hạng mục, người ta sử dụng ít hay nhiều con kê bê tông để đảm bảo chất lượng mà vẫn tối ưu chi phí. Ví dụ, đổ sàn, dầm cần dùng 4-5 con kê/m2, đổ cột, đà lanh tô cần 5-6 con kê/m2,…

– Chiều dày lớp bê tông bảo vệ (tương ứng với chiều cao con kê) không được nhỏ hơn đường kính lớn nhất của thép sử dụng tại vị trí đó.

– Chất lượng bê tông của con kê phải bằng hoặc cao hơn chất lượng bê tông dùng để đổ sàn, dầm. Ví dụ, đổ bê tông sàn M350 thì con kê bê tông ít nhất phải là M350 hoặc cao hơn. Với con kê tự đúc tại công trình, đa phần thợ chỉ trộn xi măng, cát nên độ sụt lớn, mác bê tông thấp, trung bình chỉ từ M200-M250, kích thước cũng không đạt chuẩn yêu cầu kỹ thuật như con kê mác cao đúc sẵn ở nhà máy.

– Với các công trình dân dụng, gia chủ có thể tự kiểm tra được công trình của mình có đảm bảo chất lượng hay không bằng cách xác định tổng độ cao của khối bê tông sẽ được đổ. Nếu chỉ có 1 lớp thép thì cần đảm bảo lớp thép đó nằm chính giữa khối bê tông. Trong trường hợp có 2 lớp thép, chiều dày lớp bảo vệ phía dưới và phía trên phải là bằng nhau. Ví dụ: Đổ sàn 120mm, có 2 lớp thép, đường kính thép 10mm, khoảng cách giữa 2 lớp thép là 50mm. Tính toán có thể thấy: 120mm = 25mm (độ dày lớp dưới sàn) + 10mm (lớp thép 1) + 50mm (khoảng cách giữa 2 lớp) + 10mm (lớp thép 2) + 25mm (độ dày lớp bê tông ở trên). Như vậy, dùng con kê bê tông kích thước 25mm là phù hợp nhất, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng công trình.

Tư vấn thông tin và hình ảnh: Kiến trúc Xây dựng Song Phát

Biên tập: Lan Chi