Condotel được cấp sổ đỏ nếu đủ điều kiện, theo Nghị định số 10/2023/NĐ-CP. Để hiểu rõ hơn về mô hình Condotel, mời bạn đọc bài viết sau của Batdongsan.com.vn.

Condotel, hay Condo hotel là từ viết tắt của 2 từ "condo" và "hotel", có ý nghĩa của nó là căn hộ khách sạn căn hộ hoặc khách sạn căn hộ.

Condotel vừa hoạt động như một khách sạn, lại vừa có chức năng của một căn hộ để ở. Cụ thể :

Có 04 yếu tố chính tập trung khi nói về lợi ích tài chính của việc sở hữu căn hộ Condo Hotel

Nhận thấy nhiều tiềm năng phát triển của loại hình căn hộ Condotel, giới chuyên gia BĐS nhận định, đây là một trong những sản phẩm BĐS sở hữu khả năng sinh lời rất lớn, đáng để đầu tư. Vậy, đầu tư căn hộ Condotel sẽ có ưu điểm, nhược điểm nào?

Tuy tồn tại một số bất cập, tuy nhiên loại hình căn hộ condotel vẫn nhận được đánh giá tích cực, là một trong những sản phẩm BĐS tiềm năng, mang lại lợi nhuận hấp dẫn.

Thống kê của Batdongsan.com.vn cho thấy, những khách hàng có nhu cầu sở hữu căn hộ condotel thường thuộc 2 nhóm sau:

Cụ thể như sau: Nghị định 10 bổ sung quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình (giấy chứng nhận) theo đúng mục đích sử dụng đất thương mại, đất dịch vụ cho công trình xây dựng có sử dụng vào mục đích lưu trú, du lịch theo quy định của pháp luật về du lịch trên đất thương mại và dịch vụ.

Để được cấp giấy chứng nhận này, các công trình đó cũng phải đáp ứng đầy đủ điều kiện theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng và kinh doanh bất động sản. Thời hạn sử dụng đất sẽ theo quy định tại khoản 3 điều 126 và theo khoản 1 điều 128 của luật Đất đai năm 2013. Chủ sở hữu công trình xây dựng sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đáp ứng đầy đủ điều kiện.

Sau đây sẽ là những quy định mới nhất năm 2023 mà các nhà đầu tư condotel cần phải biết:

Dự án Condotel The Sapphire Residence Hạ Long, dự án Condotel Flamingo Cát Bà , dự án Condotel Flamingo Đại Lải, dự án TNR The Nosta 90 Đường Láng, dự án Condotel Vinpearl Đà Nẵng , dự án Cocobay Đà Nẵng, Vipearl Condotel Hội An, dự án Vinpearl Empire Condotel , dự án Condotel La Luna Nha Trang, dự án Condotel Vega City Nha Trang, dự án Condotel Premier Residence Phú Quốc, dự án Condotel Vinpearl Phú Quốc, dự án Condotel Grand World Phú Quốc, dự án Condotel Sonasea Vân Đồn… các dự án BĐS này trải dài trên các tỉnh thành ven biển của Việt Nam, như: Hà Nội, Hạ Long, Hải Phòng, Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn, Phú Quốc, ..