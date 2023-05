Công an mời khách hàng mua đất của Công ty Alibaba lên làm việc

Nhân viên Công ty Alibaba chống đối cơ quan chức năng cưỡng chế dự án "ma". Ảnh: Nguyễn Long

Ngày 21/8, theo thông tin từ Bộ Công an, hiện công an các địa phương như TP.HCM, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận đã gửi giấy mời làm việc với từng khách hàng mua đất của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba) để làm việc. Đồng thời kêu gọi khách hàng nhận thức các sai phạm của Công ty Alibaba và cung cấp các thông tin cho công an về các sai phạm của công ty này.

Trong một diễn biến khác, Bộ Công an đã làm việc với các ngân hàng phong tỏa tài khoản của ông Nguyễn Thái Lĩnh đại diện pháp luật của Công ty Alibaba và bà Võ Thị Thanh Mai, phụ trách tài chính của Công ty Alibaba. Được biết ông Lĩnh là em ruột và bà Mai là vợ của ông Nguyễn Thái Luyện, CEO Công ty Alibaba.

Đáng nói, mặc dù Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đã yêu cầu Bộ Công an vào cuộc làm rõ các sai phạm của Công ty Alibaba, nhưng công ty này vẫn tiếp tục chiêu dụ khách hàng đầu tư với cam kết trả lợi tức cao ngất, lên đến 45%/15 tháng. Cụ thể, Công ty Alibaba hiện nay vẫn đang mở bán đất nền “ma” tại Khu đô thị sinh thái Ali Venice City ở tỉnh Bình Thuận. Khi khách hàng mua đất nền tại dự án này, Công ty Alibaba cam kết lợi nhuận đến 45%/15 tháng.

Theo chuyên gia bất động sản Trần Tuấn Anh, Công ty Alibaba chỉ là đơn vị phần phối, ăn hoa hồng từ chủ đất nhưng họ lại sẵn sàng trả lợi nhuận lên đến 45%/15 tháng để nhằm lôi kéo khách hàng. Tiền hoa hồng môi giới 1 dự án cao nhất hiện nay cũng chỉ 8-10%/tổng giá trị dự án. Alibaba lấy đâu ra tiền để trả cho khách hàng cao hơn nhiều như vậy nếu không phải là lấy của những khách hàng sau trả cho khách hàng trước, "mỡ nó rán nó".

“Với việc chính quyền nhiều tỉnh thành đang siết vòng kim cô trên đầu Công ty Alibaba, chặn đứng những dự án ma mới đang manh nha hình thành, sẽ khiến Công ty Alibaba không thể làm hạ tầng và chào bán công khai các dự án ma như trước. Cộng thêm việc khách hàng phát hiện ra chân tướng mô hình kinh doanh đa cấp đầy rủi ro sẽ đồng loạt đến hạn thanh lý rút tiền. Khi đó Công ty Alibaba sẽ rơi vào cơn khủng hoảng thực sự vì dòng tiền cạn kiệt thu không đủ bù chi”, vị này phân tích.

Đình Sơn

