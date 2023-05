Trong 32 dự án này, thị xã Dĩ An có 12 dự án, TP. Thủ Dầu Một có 9 dự án, thị xã Thuận An có 6 dự án, thị xã Bến Cát có 4 dự án và huyện Bàu Bàng có 1 dự án. Những dự án này gồm 11 khu nhà ở, 20 chung cư cao tầng và 1 trung tâm thương mại và shophouse.

Danh sách cụ thể gồm:

1. Dự án Khu căn hộ Sacom Bình Thắng phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An do Công ty CP Địa ốc Sacom đầu tư. Dự án gồm 1.136 căn hộ.

2. Dự án Khu nhà ở dịch vụ đa năng Sen Hồng, phường An Bình, thị xã Dĩ An do Công ty CP Dịch vụ Thương mại Xây dựng Hỷ Địa đầu tư. Dự án gồm 638 căn nhà.

3. Dự án Chung cư Frist Home, phường Hưng Định tại thị xã Thuận An do Công ty TNHH Tổ chức nhà quốc gia Bình Dương đầu tư. Dự án gồm 527 căn hộ.

4. Dự án Nhà ở xã hội Khu Chung cư Thạnh Tân, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thạnh Tân đầu tư. Dự án gồm 586 căn hộ.

5. Dự án Chung cư Him Lam Phú Đông tại phường An Bình, thị xã Dĩ An do Công ty CP Kinh doanh Địa ốc Him Lam đầu tư. Dự án gồm 400 căn hộ.

6. Dự án Khu nhà ở DFG giai đoạn 1, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một do Công ty TNHH Becamex Tokyu đầu tư. Dự án gồm 44 căn nhà.



Bình Dương vừa công bố danh sách 32 dự án được phép “bán nhà trên giấy”

7. Dự án Chung cư Eco Xuân – Block B phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An do Công ty TNHH MTV Setia Lái Thiêu đầu tư. Dự án gồm 320 căn hộ.

8. Dự án Chung cư Marina Tower, phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An do Công ty CP Đầu tư Xây dựng Đại Thịnh Phát đầu tư. Dự án gồm 800 căn hộ.

9. Dự án Khu dân cư Mỹ Phước 4 – Khu A, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát do Công ty CP Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi đầu tư. Dự án gồm 692 căn nhà.

10. Dự án Khu nhà ở Tây A, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An do Công TNHH Phú Mỹ Hiệp đầu tư. Dự án gồm 65 căn nhà.

11. Dự án Khu dân cư EcoLakes Mỹ Phước – Lô R11, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát do Công ty CP SetiaBecamex đầu tư. Dự án gồm 44 căn nhà.

12. Dự án Chung cư Habitat Bình Dương (giai đoạn 2), phường Bình Hòa, thị xã Thuận An do Công ty Liên doanh TNHH KCN Việt Nam – Singapore đầu tư. Dự án gồm 460 căn hộ.

13. Dự án Chung cư giá thấp Hiệp Thành III – Block E, phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một của Công ty CP Xây dựng Tư vấn Đầu tư Bình Dương. Dự án gồm 159 căn hộ.

14. Dự án Chung cư giá thấp Hiệp Thành III – Block F, phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một do Công ty CP Xây dựng Tư vấn Đầu tư Bình Dương đầu tư. Dự án gồm 159 căn hộ.

15. Dự án Chung cư Biconsi Tower, phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một do Công ty CP Xây dựng Tư vấn Đầu tư Bình Dương đầu tư. Dự án gồm 294 căn hộ.

16. Dự án Chung cư H9A, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một do Công ty TNHH Becamex Tokyu đầu tư. Dự án gồm 606 căn hộ.

17. Dự án Khu nhà ở SunCasa, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một do Công ty Liên doanh TNHH KCN Việt Nam – Singapore đầu tư. Dự án gồm 104 căn nhà.

18. Dự án Khu nhà ở Đông Hòa, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An do Công ty TNHH BĐS Đức Huy đầu tư. Dự án gồm 173 căn nhà.

19. Dự án Chung cư Phúc Đạt Connect, phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một do Công ty TNHH SX và TM Phúc Đạt đầu tư. Dự án gồm 439 căn hộ.

20. Dự án Khu nhà ở nông thôn mới Huỳnh Gia Phát, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng do Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư BĐS Huỳnh Gia Phát đầu tư. Dự án gồm 397 căn nhà.

21. Dự án Chung cư Bcons – Suối Tiên, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An do Công ty CP Địa ốc Bcons đầu tư. Dự án gồm 642 căn hộ để ở và 11 căn hộ dịch vụ thương mại.

22. Dự án Chung cư Tây Hồ – Bình Dương (dự án Compass One), phường Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một do Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ đầu tư. Dự án gồm 400 căn hộ.

23. Dự án Trung tâm thương mại và shophouse Vincom Dĩ An, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An do Công ty CP Vincom Retail đầu tư. Dự án gồm 34 sản phẩm.

24. Dự án EcoXuân Lái Thiêu, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An do Công ty TNHH MTV Setia Lái Thiêu đầu tư. Dự án gồm 26 căn nhà.

25. Dự án Chung cư cao tầng Bình Dương do Công ty CP Tổng Công ty Tecco miền Nam đầu tư. Dự án gồm 168 căn hộ.

26. Dự án Khu dân cư EcoLake Mỹ Phước (lô R1A, R1B), phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát do Công ty CP SetiaBecamex đầu tư. Dự án gồm 54 căn nhà.

27. Dự án Chung cư cao tầng Marina, phường An Bình, thị xã Dĩ An do Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn Việt Mỹ đầu tư. Dự án gồm 655 căn hộ.

28. Dự án Chung cư cao tầng Metro Tower, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An do Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đức Lợi đầu tư. Dự án gồm 626 căn hộ.

29. Dự án Chung cư Bcons Miền Đông, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An do Công ty CP Địa ốc Bcons đầu tư. Dự án gồm 768 căn hộ.

30. Dự án Khu nhà ở thành phố Oasis (The Oasis City), giai đoạn 1, thuộc Khu dân cư ấp 4, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát do Công ty CP Quốc tế Bắc Sài Gòn đầu tư. Dự án gồm 1.252 căn nhà.

31. Dự án Chung cư thuộc dự án Khu nhà ở Thuận Giao 2 do Công ty TNHH BĐS Thuận Giao Phát đầu tư. Dự án gồm 134 căn hộ.

32. Dự án Chung cư Sora Gardens 2, phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một do Công ty TNHH BTMJR Investment đầu tư. Dự án gồm 559 căn hộ.

Khánh Trang