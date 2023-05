Công nghệ in 3D giúp dân nghèo Mexico có nhà ở

New Story, một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập cách đây 5 năm ở San Francisco, đã đề ra mục tiêu cung cấp nơi ở cho những người nghèo đói cùng cực và những người đang phải sống trong những ngôi nhà xập xệ, có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào. Tính đến nay, New Story đã xây dựng 2.700 ngôi nhà đáp ứng nhu cầu của 15.000 người dân sống ở các khu vực như Haiti, El Salvador, Bolivia và Mexico. Với những ngôi nhà này, New Story chỉ áp dụng các phương pháp xây dựng truyền thống. Nhưng 2 năm trở lại đây, họ bắt đầu quan tâm tới các giải pháp xây dựng sáng tạo để đẩy nhanh quá trình tạo ra những ngôi nhà mới, giải quyết vấn nạn khủng hoảng nhà ở tại những vùng quê nghèo.

Mới đây nhất, New Story đã hợp tác với công ty công nghệ xây dựng ICON nhằm phát triển dự án đang thành hình ở Tabasco, Mexico. Dự án mang tính cộng đồng này hướng tới tạo ra 50 ngôi nhà bằng máy in 3D Vulcan II. Hiện tại, họ đã hoàn thành 2 ngôi nhà đầu tiên cho dự án phát triển cộng đồng nhà in 3D trong khu vực.

Máy in Vulcan II được thiết kế để xây dựng những ngôi nhà một tầng kiên cố với tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với các phương pháp xây dựng truyền thống mà nhân loại vẫn đang áp dụng. Máy sử dụng hỗn hợp bê tông để "in" ra các bức tường và có khả năng dựng lên một ngôi nhà rộng gần 200m2 nếu cần.

>> Xem thêm: Công nghệ xây nhà chỉ trong một ngày

Mời bạn đọc cùng ghé thăm ngôi nhà vừa được "in" bằng công nghệ 3D.



Mỗi căn nhà có diện tích 46m2, thời gian in mất khoảng 24 giờ.

Quá trình “in nhà” tương đối đơn giản: Máy in 3D sẽ rải đều các lớp xi măng chồng lên nhau cho tới khi tạo ra một bức tường dày. Đặc biệt, hỗn hợp xi măng này có kết cấu tốt hơn so với vật liệu xây dựng truyền thống, cho phép ngôi nhà chống chịu được với điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Các chi tiết khác như cửa sổ và cửa

ra vào sẽ được lắp đặt sau khi quá trình in hoàn tất.

New Story đã tiến hành khảo sát trên 500 hộ gia đình địa phương và hứa sẽ cung cấp nhà cho 50 hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.



Cư dân sẽ chỉ phải trả một khoản tiền cọc nhỏ là 400 peso (tương đương 20 USD) mỗi tháng trong 7 năm.

Nhiều cư dân sống tại Tabasco đang phải vật lộn với tình trạng nghèo đói và bạo lực. Thu nhập trung bình của cả một gia đình ở đây chỉ đạt 77 USD mỗi tháng.



Ngôi nhà có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp và 1 phòng tắm.



Cộng đồng dân cư mới cũng có công viên và nhiều khoảng xanh.

Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng vùng nông thôn chưa hoàn thiện, cộng với thời tiết mưa nhiều đặt ra thách thức lớn cho các nhà xây dựng.

Trong tháng 12 này, tổ chức phi lợi nhuận đã giới thiệu 2 trong tổng số 50 ngôi nhà. Rất có khả năng, 48

ngôi nhà còn lại sẽ không được in 3D mặc dù dự định ban đầu của nhóm là xây dựng nên cộng đồng nhà in 3D đầu tiên. Thay vào đó, New Story dự tính sẽ sử dụng vật liệu có tên gọi Eco-Block, một loại gạch được làm từ phế thải hữu cơ, bền vững hơn so với bê tông truyền thống, quá trình sản xuất cũng phát thải ít carbon hơn. Từ đó so sánh liệu Eco-Block hay in 3D sẽ bền bỉ hơn với thời gian.

Hiện tại, 50 gia đình vẫn phải sinh sống trong ngôi nhà cũ của mình. Ngày di chuyển chính thức vẫn chưa được quyết định do những khó khăn liên quan đến quá trình thiết kế, thi công.

Minh Châu

Link báo gốc: http://thanhnienviet.vn/2019/12/24/cong-nghe-in-3d-giup-dan-ngheo-mexico-co-nha-o