Cung Phi Là Gì? Cách Tính Cung Phi Bát Trạch Chính Xác Nhất [2023]

Cung phi là cung mệnh của con người dựa trên bát quái và ngũ hành. Cung phi được ứng dụng nhiều trong phong thủy như xem hướng nhà, kết duyên vợ chồng,… Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn tìm hiểu rõ cung phi là gì và cách tính cung phi vợ chồng chuẩn nhất.

Nhiều người không biết cung phi hay cung phi bát trạch là gì, chúng giống hay khác nhau và có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc sống hiện nay. Hãy cùng tìm hiểu nhé!

Thực tế cung phi hay cung phi bát trạch đều là thuật ngữ chung để chỉ cung mệnh con người. Cung phi bao gồm 3 yếu tố là: Hướng, Cung và Mệnh, được xác định thông qua Bát Quái là: Khảm, Khôn, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Càn, Đoài và Ngũ Hành gồm: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.

Cung phi có nghĩa quan trọng và được ứng dụng nhiều trong phong thủy, ví dụ như xem hướng cửa chính, bếp, bàn làm việc, xác định màu sắc tương sinh, tương khắc,… để thu hút vượng khí, may mắn cho gia chủ.

Cung phi giải thích cho những biến động không ngừng, phản ánh mối quan hệ giữa con người với con người, con người với vạn vật và ảnh hưởng đến vận mệnh của mỗi người.

Ngoài ra, cần phải phân biệt cung phi với cung sinh. Cung sinh thường được ứng dụng khi xem cát hung hàng ngày, xem tuổi cưới xin,… và gắn liền với yếu tố “nhân” của mỗi người ngay từ khi sinh ra. Cung sinh sẽ giống nhau với những người có cùng năm sinh, không phân biệt giới tính và vòng lặp diễn ra theo chu kỳ 60 năm. Trong khi đó, cung phi có sự khác nhau dù cùng tuổi và có sự phân biệt giới tính nam, nữ. Cung phi thường được ứng dụng để xem xét những việc trọng đại như xem tuổi làm nhà,…

Trước tiên để giải thích về cách tính cung phi bát trạch theo năm sinh thì cần phải biết quy ước về các con số của 8 cung.

Để tính cung phi cho người sinh vào thời điểm trước năm 2000, cần thực hiện các bước sau:

– Cộng 2 số cuối cùng của năm sinh được kết quả là a.

– Tính cung phi dành cho nam: lấy 10 – a (hoặc a2) = b. Tra b trên bảng quy ước cung phi bát trạch.

– Tính cung phi dành cho nữ lấy 5 + a = c.

Ví dụ: Tính cung mệnh cho nam sinh năm 1969:

Ví dụ: Tính cung phi cho nữ sinh năm 1970:

Đối với những người sinh từ năm 2000 trở về sau thì cách tính cung phi như sau:

– Lấy 2 số cuối cùng của năm sinh cộng lại được a.

– Cách tính cung mệnh đối với nam: 9 – a (hoặc a2) = b. Tra b trên bảng quy ước cung phi bát trạch. Nếu b = 0 thì lấy cung Ly.

– Cách tính cung mệnh đối với nữ: 6 + a = c.

Bên cạnh phương pháp tính cung phi theo năm sinh âm lịch thì còn có thể xác định thông qua tuổi.

Để tính cung mệnh cho nữ theo tuổi cần thực hiện những phép tính sau:

– Cộng tất cả các số trong năm sinh dương lịch lại với nhau.

– Tiếp tục cộng các số trong kết quả cho đến khi còn một con số duy nhất là a (không phải 10).

– Lấy a + 4 = b.

Ví dụ: Tính cung phi cho nữ sinh năm dương lịch 1994

Có thể tính cung phi cho nam dựa theo kết quả của nữ bằng cách lấy b và b2 sau khi tính cung mệnh của nữ đối chiếu với bảng sau:

Ví dụ: Đối với nam sinh năm 1970. Ở phân trên ta đã ví dụ và tính được cung phi người nữ 1970 là số 3. Từ bảng trên, ta được cung phi nam cũng là số 3. Vậy người nam sinh năm 1970 có cung phi là Chấn.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tính cung mệnh của nam theo cách cộng tất cả các số trong năm sinh dương lịch của nam được a.

Trước khi đi đến cuộc sống hôn nhân, nhiều người thường kiểm tra xem cung mệnh của mình có hợp với người bạn đời hay không. Ở trên bạn đọc đã biết được cung phi là gì, vậy còn cung phi vợ chồng thì sao? Cung phi vợ chồng là gì, vì sao nên kiểm tra cung mệnh vợ chồng trước khi kết hôn?

Chúng ta thường nghe nói đến các cụm từ như cung phi bát trạch hôn nhân, cung phi bát tự, cung mệnh vợ chồng,…

Cung phi bát tự là gì? Trong phong thủy, cung phi bát tự hay cung phi bát trạch hôn nhân, bát trạch nhân duyên đều là những thuật ngữ dùng để chỉ việc xem tuổi phù hợp để kết hôn.

Còn cung phi vợ chồng được sử dụng để xác định các bổn mệnh tương sinh, tương khắc theo tử vi. Điều này sẽ giúp các cặp đôi xác định được họ có hợp nhau về cung mệnh hay không trước khi về chung một nhà.

Trong phong tục của người Việt thì việc xem tuổi trước khi kết hôn được nhiều gia đình đặc biệt coi trọng, với mong muốn cuộc sống của cặp đôi về sau sẽ êm ấm, hạnh phúc.

Theo đó, sau khi xác định được cung mệnh của từng người có thể biết được cung mệnh vợ chồng có hợp nhau hay không. Nếu hợp thì thường cuộc sống gia đình sau này của cặp đôi sẽ thuận hòa, ăn nên làm ra. Những trường hợp cung mệnh khắc nhau có thể dẫn đến các cuộc cãi vã, lục đục nên cần tìm cách giải trừ để đảm bảo nhà cửa yên ổn.

Để tính cung mệnh vợ chồng, bạn cần thực hiện các bước tính sau:

– Cộng tất cả các số trong năm sinh âm lịch được a.

– Lấy a chia cho 9.

Bảng cung mệnh vợ chồng được quy ước như sau

Ví dụ:

Chồng sinh năm 1969

Vợ sinh năm 1970

– Sau khi đã xác định được cung mệnh, có thể tra bảng tương sinh, tương khắc vợ chồng như sau:

Trên đây Batdongsan.com.vn đã giúp độc giả nắm được cung phi là gì, cách tính cung phi hay cách xem cung mệnh vợ chồng có hợp tuổi kết hôn hay không. Hi vọng đây là những thông tin hữu ích để bạn tham khảo trong đời sống hàng ngày, nhất là ứng dụng vào những việc trọng đại như xem tuổi, xem hướng làm nhà,… giúp chiêu tài, đắc lộc, cuộc sống và sự nghiệp gặp nhiều may mắn, bình an.