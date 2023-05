Cung tài lộc đại diện cho sự giàu có, hưng thịnh của gia đình. Vậy cung tài lộc nằm ở đâu trong nhà, làm sao để xác định vị trí cung tài lộc? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ cung tài lộc là gì và cách tự mở cung tài lộc trong nhà.

Theo phong thủy, cung tài lộc hay phương vị tài lộc là một trong ba cung tốt gồm: cung tài lộc, cung quý nhân và cung quan lộc.

Trong xã hội hiện đại ngày nay, con người không chỉ theo đuổi sự đủ đầy về đời sống vật chất mà còn quan tâm đến đời sống tinh thần. Tuy nhiên, chỉ khi nào đời sống vật chất đảm bảo thì đời sống tinh thần mới đa dạng, phong phú.

Trong quan niệm phong thủy, việc kích hoạt phương vị tài lộc sẽ mang lại nhiều điều may mắn cho gia chủ cả trong cuộc sống và sự nghiệp, nhất là với những người kinh doanh, buôn bán. Cụ thể, việc mở cung tài lộc có ý nghĩa:

Có nhiều cách và thuyết phong thủy khác nhau để xác định cung tài lộc nằm ở đâu trong nhà. Trong số đó thì cách xác định theo tuổi hoặc hướng nhà được áp dụng phổ biến. Cụ thể 2 cách này được xác định như sau:

Cung tài lộc theo tuổi sẽ được xác định dựa vào thiên can năm sinh của gia chủ. Với cách này, gia chủ sẽ cầm la bàn hoặc có thể sử dụng app trên thiết bị điện tử, đứng ở vị trí tâm của ngôi nhà. Tiếp đến xác định vị trí cung tài lộc trong nhà dựa vào bảng sau:

Theo các chuyên gia thì hướng tốt nhất của ngôi nhà là phong thủy dương trạch. Dựa theo đó có thể xác định phương vị tài lộc cho gia chủ như sau:

Bên cạnh việc xác định phương vị tài lộc, gia chủ có thể ưu tiên lựa chọn các hướng đẹp, màu sắc hợp mệnh,… khi thiết kế, bài trí nội thất để thu hút vượng khí.

Với những tác động tích cực của phương vị tài lộc đến đời sống, công danh, sự nghiệp nên nhiều người đã tìm cách kích hoạt tài lộc hay còn gọi là mở cung tài lộc. Vậy cách mở cung tài lộc là gì?

Trước tiên, bạn cần xác định vị trí cung tài lộc nằm ở đâu trong nhà theo hướng dẫn ở phần 2 của bài viết, sau đó kích hoạt bằng những cách sau:

Đối với những gia đình có bàn thờ thần tài thì hãy đặt tại vị trí xác định phương vị tài lộc. Đây được xem là cách để nhân đôi tài lộc. Nếu không có bàn thờ có thể đặt tượng thần tài, thần phát tại vị trí tài lộc. Cần chú ý chỗ đặt phải có điểm tựa chắc chắn, sạch sẽ, hạn chế các khu vực tà khí, u uế như nhà vệ sinh.

Những vật phẩm thường được chọn để chiêu tài lộc cho gia chủ là Tỳ Hưu Lam Ngọc, Tỳ Hưu Bạch Ngọc, Cầu Đá Thạch Anh, Tụ Bảo Tài Tròn, Ngũ Phúc Tụ Tài, Kim Long,… Hoặc những vật phẩm có tính động giúp thu hút vượng khí, kích hoạt tài lộc là Đồng Hồ Bách Phúc, Phong Thủy Luân Hoàng Ngọc.

Cây xanh không chỉ có tác dụng che bóng mát, tạo không gian thoáng đãng, trong lành mà còn có ý nghĩa kích hoạt phương vị tài lộc cho gia chủ. Gia chủ có thể tìm kiếm những loại cây phù hợp với cung mệnh, tuổi tác trồng trước cửa hoặc đặt ở vị trí tài lộc trong nhà để gia tăng sự hưng thịnh.

Để gia tăng vượng khí thì ngoài những cách mở tài lộc kể trên, gia chủ còn phải chú ý đến hướng cửa chính – phụ, cửa sổ của ngôi nhà, hạn chế hướng có gió lùa nhưng vẫn đảm bảo lấy đủ ánh sáng từ thiên nhiên. Phương vị tài lộc nếu có ánh sáng tự nhiên soi đến sẽ tích lũy thêm nhiều năng lượng tích cực cho ngôi nhà.

Để thu hút tài lộc vào nhà thì gia chủ cần chú ý luôn giữ nhà cửa sạch sẽ, nhất là vị trí cung tài lộc. Nhà cửa sạch sẽ, thông thoáng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho vượng khí lưu thông, các thành viên cũng cảm thấy thoải mái, sức khỏe tinh thần tốt.

Để khai thác tốt nhất những vận may mà phương vị tài lộc mang lại thì gia chủ cần chú ý:

Sau khi đã tìm hiểu cung tài lộc là gì và xác định được vị trí cung tài lộc trong nhà, gia chủ cần làm lễ mở cung tài lộc. Để làm lễ thì gia chủ cần chuẩn bị trước các lễ vật, bài văn khấn.

“Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.

Kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

Con kính lạy Thần tài vị tiền.

Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này.

Tín chủ con là…………

Ngụ tại…………………

Hôm nay là ngày…….tháng…….năm…………….

Tín chủ thành tâm sửa biện, hương hoa, lễ vật, kim ngân, trà quả và các thứ cúng dâng, bày ra trước án kính mời ngài Thần Tài vị tiền.

Cúi xin: Thần Tài thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật phù trì tín chủ chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!”

Gia chủ sau khi đã chuẩn bị đầy đủ các lễ vật kể trên thì sắp sẵn mâm cúng, thắp đèn dầu, đốt nhang, đánh chuông và tiến hành đọc bài khấn đã chuẩn bị trước đó.

Lưu ý, khi đọc thì gia chủ chắp hai tay ngang trán, đọc rõ tên tuổi các thành viên trong gia đình và nêu lý do khấn là mở cung tài lộc, chiêu tiền tài.

Hi vọng bài viết đã giúp bạn hiểu được cung tài lộc là gì, cách mở cung tài lộc để mang lại vận may cho chính mình và người thân. Tuy nhiên, các thông tin trên đây được Batdongsan.com.vn tổng hợp lại từ nhiều nguồn và chỉ mang tính chất tham khảo. Để an tâm hơn khi thiết kế, bố trí nhà cửa, gia chủ có thể xin thêm tư vấn từ các chuyên gia phong thủy hoặc người am hiểu trong lĩnh vực.